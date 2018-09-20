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Ответ Маску... В ФПИ рассказали о сроках создания возвращаемой ступени

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В ближайшие 4 года российские конструкторы создадут полнофункциональный демонстратор возвращаемой ступени носителя, передает РИА Новости сообщение представителя Фонда перспективных исследований (ФПИ).

Ответ Маску... В ФПИ рассказали о сроках создания возвращаемой ступени


По словам собеседника агентства, в настоящее время «полным ходом» идет подготовка техзадания. Работа непосредственно над проектом, получившим название «Крыло-СВ», начнётся в первой половине 2019 года, добавил он.


На техническое проектирование понадобится около года. Разработчики будут идти поэтапно – сначала выполнят работу по дозвуковому демонстратору, проведут его испытания, необходимую корректировка для того, чтобы к следующему этапу можно было подойти с минимальными рисками, рассказал представитель фонда.

Он отметил, что для изготовления ступени будут использоваться только отечественные материалы. Головным исполнителем является ЭМЗ им. Мясищева. Вместе с тем, реализация проекта предполагается в широкой кооперации предприятий. Создание демонстратора профинансирует ФПИ, затем «Крыло» планируется включить в федеральную программу.

«Крыло-СВ» представляет собой многоразовую крылатую ступень ракеты лёгкого класса. Выполняется рабочей группой, где головным предприятием выступил ЭМЗ им. Мясищева. На данном этапе главной задачей предприятия стало проектирование самолетной части и интеграция с ракетой.

В ФПИ уточнили, что на дозвуковых демонстраторах будет отрабатываться автоматическая посадка и дозвуковые режимы полета, а на гиперзвуковых, соответственно, гиперзвуковые режимы. В итоге должен получиться полнофункциональный демонстратор, оснащенный ракетным двигателем, способный выполнить весь цикл испытаний – от старта до выхода на заданную высоту и возвращения «домой» с мягкой посадкой.
Использованы фотографии:
Пресс-служба ФПИ
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73 комментария
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  1. Дырокол Офлайн
    Дырокол Сегодня, 09:02
    -1
    для изготовления ступени будут использоваться только отечественные материалы.

    Сомнительно, по любому будут применять композитные материалы, а лучшее углеродное волокно делают в Японии.
    1. Alex_Rarog Офлайн
      Alex_Rarog Сегодня, 09:24
      +2
      Наши тоже неплохо делают материалы... жаль только что спохватились когда жареный петух в точку #5 плюнул...
      1. Дырокол Офлайн
        Дырокол Сегодня, 10:06
        -1
        Цитата: Alex_Rarog
        Наши тоже неплохо делают материалы...

        Алабуга?
    2. poquello Офлайн
      poquello Сегодня, 10:26
      +1
      Цитата: Дырокол
      для изготовления ступени будут использоваться только отечественные материалы.

      Сомнительно, по любому будут применять композитные материалы, а лучшее углеродное волокно делают в Японии.

      )) ага прям у япошек берут для МО, чтобы мы без них делали )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      1. Дырокол Офлайн
        Дырокол Сегодня, 10:43
        +1
        Цитата: poquello
        ага прям у япошек берут для МО

        А что тут страшного? Грубо говоря это моток ниток, углеродное волокно широко применяется в мире и никаких ограничений не существует.
        1. poquello Офлайн
          poquello Сегодня, 10:55
          +2
          Цитата: Дырокол
          Цитата: poquello
          ага прям у япошек берут для МО

          А что тут страшного? Грубо говоря это моток ниток, углеродное волокно широко применяется в мире и никаких ограничений не существует.

          Цитата: Дырокол
          Сомнительно, по любому будут применять композитные материалы, а лучшее углеродное волокно делают в Японии.

          Вас там двое?
    3. Иезекиль 25-17 Офлайн
      Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:30
      -1
      Ещё в 90ые была такая композитка СС 20, так что не волнуйтесь...
    4. Дормидонт2 Офлайн
      Дормидонт2 Сегодня, 11:26
      0
      и в РФ делают сырье для углеволокна
      1. Дырокол Офлайн
        Дырокол Сегодня, 11:47
        0
        Цитата: Дормидонт2
        и в РФ делают сырье для углеволокна

        Да, делают, просто углеволокно разные характеристики имеет по предельной нагрузке. Японская компания Toray считается лидером и делает самое прочное.
    5. Корсар0304 Офлайн
      Корсар0304 Сегодня, 12:18
      0
      Цитата: Дырокол
      а лучшее углеродное волокно делают в Японии.

      Которая на 95,5 % зависит от поставок нефти и газа. При таком раскладе - можно договориться о разумном бартере.
  2. Перейра Офлайн
    Перейра Сегодня, 09:09
    +10
    Я что-то не понял. Мы больше над Маском не ржём? Оказывается, Маск не разводила лохов, а передовой конструктор и образец для подражания?
    Весьма, весьма неожиданный поворот. Ну, да нам не привыкать. То ли ещё будет!
    1. Дырокол Офлайн
      Дырокол Сегодня, 09:20
      +8
      Цитата: Перейра
      Мы больше над Маском не ржём?

      Ржем конечно, ведь он мошенник запускает мошеннические ракеты, которые потом мошенническим образом возвращаются обратно для последующего мошеннического запуска.
      Еще он банкрот, украл все передовые идеи у СССР, а также живет только на деньги госдепа. Если что-то пропустил, то меня дополнят.
      1. Перейра Офлайн
        Перейра Сегодня, 09:24
        0
        То есть он идеальный объект для подражания. Я просто удивлён, почему наши деятели спохватились так поздно.
      2. Monster_Fat Офлайн
        Monster_Fat Сегодня, 09:46
        +1
        Если что-то пропустил, то меня дополнят.

        Еще он-"макаронный монстр".... wink
        1. Дырокол Офлайн
          Дырокол Сегодня, 10:53
          0
          Цитата: Monster_Fat
          Еще он-"макаронный монстр"....

          "Лучше бы ты этого не делал", Раминь.
    2. Kuroneko Офлайн
      Kuroneko Сегодня, 09:32
      +2
      Цитата: Перейра
      Оказывается, Маск не разводила лохов, а передовой конструктор и образец для подражания?

      С какого перепугу он вдруг оказался конструктором? О_о'
      Он всего лишь главный инженер (точнее, технический директор - на Западе этот термин в ходу). Т.е. по сути только администратор.
      Технический директор (CTO англ. Chief technical officer или Chief technology officer) — руководящая должность в западных компаниях, соответствует российскому «главный инженер». Один из руководителей корпорации, отвечающий за её развитие и разработку новых продуктов; в его ведении обычно находится вся технологическая часть производства. Функциональные обязанности технических директоров включают обеспечение бесперебойной работы технических систем, координирование работы персонала, учет и обеспечение рационального использования материально-технических ресурсов. Технические директора контролируют соблюдение противопожарной и противоаварийной безопасности, сроки проведения ремонтных работ. Помимо этого руководители технических служб осуществляют мониторинг рынка технического оборудования, поиск поставщиков, организацию закупок и поставок оборудования, взаимодействие с подрядными сервисными организациями. В их компетенции находится разработка и реализация стратегии технического развития компании, составление и контроль исполнения бюджета технической службы.
      1. BlackMokona Офлайн
        BlackMokona Сегодня, 11:18
        +1
        Он ещё там кучу должностей занимает

        Founder, CEO, Lead Designer of SpaceX

        Пример перевода
        In 1967 Yuri Semenov becomes the lead designer for manned spacecraft 7K-L1 (Zond) developed to test the technology for returning to Earth a spacecraft flying with escape velocity, and for manned lunar fly-by.
        В 1967 году Юрий Павлович становится ведущим конструктором пилотируемых космических кораблей 7К-Л1 («Зонд»), создаваемых для отработки техники возвращения космических аппаратов на Землю со второй космической скоростью и облета человеком Луны.
    3. Wedmak Онлайн
      Wedmak Сегодня, 10:07
      0
      А вы еще верите журналистким заголовкам??? Они еще не то напишут. а) Маск НЕ передовой конструктор и НЕ образец для подражания. Он бизнесмен и разводила каких свет не видывал.
    4. spirit Офлайн
      spirit Сегодня, 10:16
      +1
      Будет, в том что через 4 года будет (и то не факт) только демонстратор , вот ответ так ответ)
    5. uav80 Онлайн
      uav80 Сегодня, 10:23
      +3
      Слова росскосмоса на счет космических "иллюзий" Илона Маска:

      "Вот когда полетит их Falcon 1, тогда поговорим.
      Вот когда будут клиенты, тогда поговорим.
      Вот когда будет контракт с NASA, тогда поговорим.
      Вот когда полетит их Falcon 9, тогда поговорим.
      Вот когда построят свой корабль тогда поговорим.
      Вот когда он долетит до МКС, тогда поговорим.
      Вот когда будут запускать геостационарные спутники тогда и поговорим
      Вот когда придумают как сажать ракеты, тогда поговорим
      Вот когда посадят хоть одну, тогда поговорим
      Вот когда посадят на баржу, тогда поговорим
      Вот когда начнут сажать после вывода на ГПО, тогда поговорим.
      Вот когда полетит б/у ракета, тогда поговорим.
      Вот когда запустят свой Falcon Heavy , тогда поговорим.
      ====== вы находитесь здесь ========
      Вот когда сделают свой Dragon 2, тогда поговорим.
      Вот когда начнут возить людей, тогда поговорим.
      Вот когда запустят аппарат к Луне, тогда поговорим.
      Вот когда научаться сажать корабль без парашюта, тогда поговорим.
      Вот когда запустят Red Dragon, тогда поговорим.
      Вот когда он сядет на Марс, тогда поговорим.
      Вот когда он сделает свой марсианский транспорт, тогда поговорим.
      Вот когда высадят людей на Марс, тогда поговорим.
      Вот когда он колонизирует Марс, тогда поговорим.
      Вот когда терраформирует Марс, тогда поговорим."

      ©topwar.ru
      1. poquello Офлайн
        poquello Сегодня, 10:45
        0
        Цитата: uav80
        Вот когда будут запускать геостационарные спутники тогда и поговорим

        а с этого места поподробнее, ибо данные там были несколько сомнительные, а тут ещё выяснилось что Маск такой затейник, не ну до Мэйки-облигации ему далеко конечно, но..
        1. BlackMokona Офлайн
          BlackMokona Сегодня, 11:19
          0
          Они запустил уже десятки спутников принадлежашим компаниям со всего мира на эту орбиту. Слишком сложно для заговора
      2. Дормидонт2 Офлайн
        Дормидонт2 Сегодня, 11:24
        0
        до сих пор не запущен б\у Фалькон в третий раз , МАск обещал до 10-15 пусков
        1. BlackMokona Офлайн
          BlackMokona Сегодня, 11:47
          0
          Обещают в этом или следующем сделать третий пуск для одной ракеты
        2. Henderson Онлайн
          Henderson Сегодня, 12:03
          0
          ==== вы находитесь здесь====
    6. Чича сквад Онлайн
      Чича сквад Сегодня, 10:25
      0
      Маск не конструктор, он инвестор.
    7. Иезекиль 25-17 Офлайн
      Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:32
      0
      Вот Вам вопрос: кто скопировал идею планера янки с Су 27 или мы с F 15?
    8. poquello Офлайн
      poquello Сегодня, 10:40
      -1
      Цитата: Перейра
      Я что-то не понял. Мы больше над Маском не ржём?

      а есть повод не ржать? Фанатики Маска орали что он этими ступенями наш космос разорит, разорил? в клочья?
      1. Дырокол Офлайн
        Дырокол Сегодня, 10:55
        +3
        Цитата: poquello
        Фанатики Маска орали что он этими ступенями наш космос разорит, разорил? в клочья?

        Для разорения Роскосмоса не нужен Маск, для этого Рогозин есть и иже с ним.
    9. KOCMOC Офлайн
      KOCMOC Сегодня, 11:14
      0
      Цитата: Перейра
      Оказывается, Маск не разводила лохов

      laughing Маск обвалил рынок космической индустрии. Роскосмос в прочем как НАСА, всерьез не интересовали дешевые многоразовые ракеты, не потому что это трудно, а потому что зарабатывали большие деньги, стоимость высокая, рентабельность еще выше. Ну тут из за космических проблем в сша и выпустили на космическое поле Маска, с этой старо-новой идеей на свою шею))) ну пусть американские техникал-спейсы покрутяться, по развиваються на низкой рентабельности))) Приспичит Роскосмосу, завтра же обвалит стоимость запусков до цены в пол Маска или МИТ представит наидешевлейший одноразовый штампованный твердотопливный разгонник... ну и кто кого развел? laughing
      1. Henderson Онлайн
        Henderson Сегодня, 12:04
        0
        Цитата: KOCMOC
        стоимость высокая, рентабельность еще выше.

        нет. Стоимость высокая, но и себестоимость тоже высокая = рентабельность низкая.
    10. Дормидонт2 Офлайн
      Дормидонт2 Сегодня, 11:22
      -1
      продолжаем ржать над Маском, так как его ступень возвращается вертикально на ракетном двигателе, из-за этого теряется до 40% полезной нагрузки, приходится дополнительно много тратить топлива на приземление...Российская многоразовая ступень будет приземляться как самолет , почти не используя топливо для приземления
      1. Дырокол Офлайн
        Дырокол Сегодня, 11:30
        +2
        Цитата: Дормидонт2
        приходится дополнительно много тратить топлива на приземление...

        Ошибочное мнение, у всех РН остается Гарантированный Запас Топлива, который разливается на месте падения первой ступени вызывая обмороки у экологов. Маск его просто сжигает при приземлении.
      2. Henderson Онлайн
        Henderson Сегодня, 12:05
        0
        Цитата: Дормидонт2
        Российская многоразовая ступень будет приземляться как самолет

        российская ступень, о которой идет речь, это РН легкого класса. И Маску даже близко не конкурент. Ибо основной рынок пусков - это вывод нагрузки на геостационар.
  3. bankirchik34 Офлайн
    bankirchik34 Сегодня, 09:10
    0
    ответ похож на слабый пердёж, через 4 года создадут полнофункциональный демонстратор, а через 10 лет может полетит даже. А потом мы любим пообсуждать, что мы отстаем от запада на десятки лет в том и в том)
    1. Examenatornick Офлайн
      Examenatornick Сегодня, 09:26
      +1
      нет давайте ныть и вообще ничего не создавать и плакать плакать ...
  4. Злючный Онлайн
    Злючный Сегодня, 09:20
    -3
    Цитата: Перейра
    Я что-то не понял. Мы больше над Маском не ржём? Оказывается, Маск не разводила лохов, а передовой конструктор и образец для подражания?
    Весьма, весьма неожиданный поворот. Ну, да нам не привыкать. То ли ещё будет!


    Ну это только дауны ржут над Маском. Любой бизнес, в котором замешаны миллиарды, это по сути говоря как не странно развод, он или схлопнется, или будет дальше развиваться.
    Маск просто понял, что на мечтах человечества, можно хорошо зарабатывать - вот вам и поезда в вакууме, электромобили, космические корабли и т.д. Ибо люди уже хотят чего то нового
  5. Alexey-74 Онлайн
    Alexey-74 Сегодня, 09:21
    +3
    Конкуренция пойдет только на пользу всем космическим державам. Главное наши что бы не затягивали, а так конечно приятно думать, что мы впереди планеты всей...
  6. К-50 Онлайн
    К-50 Сегодня, 09:21
    +8
    Не нужна сейчас возвращаемая стартовая ступень, от слова совсем. Прекратите уж эту "гонку за Маском"!!!! По крайней мере пока не изобретут возможность одноступенчатого запуска.
    Сейчас интереснее и технически и финансово возвращаемая полезная нагрузка, вот там да, очень необходима. Начиная от контроля повреждений и неисправностей при длительной работе в Космосе, до возвращения ценных материалов затраченных при производстве. Достаточно просто сравнить стоимость стартовой ступени и полезной нагрузки, как сразу становится понятным, что "экономить на спичках" (стартовых ступенях) это просто выбрасывание денег в топку. При многоразовом запуске стартовых ступеней падает их надёжность, а стоимость растёт, так как возникает необходимость в межполётном техническом регламенте: обслуживании, возможной замене деталей и узлов не отвечающим нормам технической годности, хранении, подготовке к новому запуску.
    Потому все эти потуги по созданию многоразовых стартовых ступеней путь в никуда, сейчас по крайне мере. request
    1. keeper03 Онлайн
      keeper03 Сегодня, 09:27
      +1
      Отлично сказано, тем более, что американцы уже наступают на свои же грабли, достаточно вспомнить программу с челноками, которую закрыли из-за дороговизны и недостаточной безопасности полётов ! bully Возвращаемая ступень конечно не челнок, но "усталость" конструкций никто не отменял ! hi
      1. Сергей985 Офлайн
        Сергей985 Сегодня, 09:41
        0
        Одноразовые дешевле. Многоразовость еще и полезную нагрузку крадет.
        1. сорок восьмой Офлайн
          сорок восьмой Сегодня, 10:28
          +1
          Цитата: Сергей985
          Многоразовость еще и полезную нагрузку крадет.

          Уже миллиард раз об этом было говорено. Если ПН под завязку и топлива на возврат ступени не остается, то СпейсХ просто не возвращает ступень. Никто ни у кого ничего никогда ни за что не крадет.
    2. Дырокол Офлайн
      Дырокол Сегодня, 09:44
      0
      Цитата: К-50
      При многоразовом запуске стартовых ступеней падает их надёжность, а стоимость растёт, так как возникает необходимость в межполётном техническом регламенте: обслуживании, возможной замене деталей и узлов не отвечающим нормам технической годности, хранении, подготовке к новому запуску.

      По вашей логике после каждого вылета самолета дешевле полностью менять авиадвигатель...
      1. К-50 Онлайн
        К-50 Сегодня, 10:09
        0
        Цитата: Дырокол
        По вашей логике после каждого вылета самолета дешевле полностью менять авиадвигатель...

        Сказанули, как в лужу пузыри пустили. sad
        Сравните стоимость различных узлов, напряжённость их работы, стоимость технического обслуживания, ну и последствия выхода из строя. negative
        1. Дырокол Офлайн
          Дырокол Сегодня, 11:04
          +2
          Цитата: К-50
          Сравните стоимость различных узлов, напряжённость их работы, стоимость технического обслуживания, ну и последствия выхода из строя.

          Стоимость авиадвигателя GE-90 около 30 млн. долларов США, на Боинг777 их два. Последствия выхода их из строя это гибель 500 человек. Давайте запузырите обоснование невыгодности их многоразового использования.
          1. К-50 Онлайн
            К-50 Сегодня, 11:34
            0
            Цитата: Дырокол
            Стоимость авиадвигателя GE-90 около 30 млн. долларов США, на Боинг777 их два. Последствия выхода их из строя это гибель 500 человек.

            Ну хорошо.
            GE-90 пример многоразовой конструкции. Теперь найдите стоимость ТРД для крылатой ракеты, он одноразовый, а так же их весовые характеристики сравните и форсированность.
            Всё это покажет что стоимость одноразового девайса много дешевле стоимости многоразового, что и требовалось доказать. Опять же масштабы производства не сравнимы. request
            1. Дырокол Офлайн
              Дырокол Сегодня, 11:51
              0
              Цитата: К-50
              Теперь найдите стоимость ТРД для крылатой ракеты, он одноразовый

              Одноразовый то не потому, что так выгодно, а потому что повторное использование КР не предусматривается.
    3. voyaka uh Офлайн
      voyaka uh Сегодня, 10:24
      +2
      "При многоразовом запуске стартовых ступеней падает их надёжность, а стоимость растёт, "///
      ---
      Если изначально не проектировать стартовые ступени и их двигатели, как одноразовые, то все в порядке. В Фалкон-9 блок-5 ступень спроектирована на 100 пусков. Каждый пуск - простой осмотр, каждые 10 пусков - профилактика.
      1. К-50 Онлайн
        К-50 Сегодня, 11:01
        -2
        Цитата: voyaka uh
        Если изначально не проектировать стартовые ступени и их двигатели, как одноразовые, то все в порядке.

        Хотя бы даже сравните вес одноразовой и многоразовой конструкции. А материалы из которых они изготовлены, отнюдь не копейки стоят. Больший вес конструкции съедает вес полезной нагрузки и требует большего количества топлива, что тоже денег стоит. и так практически во всём.
        Пока запуск ракет в Космос не будет похож на старт обычного самолёта, говорить о многоразовости конструкции есть распил бабла.
        1. Henderson Онлайн
          Henderson Сегодня, 12:13
          0
          Цитата: К-50
          Больший вес конструкции съедает вес полезной нагрузки и требует большего количества топлива,

          Вы сильно ошибаетесь.
          Falcon-9 легче и дешевле Протона (сухая масса 26т против 44т), при этом он двухступенчатый, а не 4х, как Протон-М, а тащит нагрузки больше.
          А уж по топливу. Маск умный дядька, и сообразил, что лишние 50-100т керосина стоят на порядки дешевле первой ступени с двигателями(при том что двигатели это больше полцены самой ракеты), а при нескольких пусках цена топлива вообще идет в пределах статпогрешности относительно цены пуска.
          Для справки - тонна керосина стоит меньше 1000$, пусть даже с учетом его переохлаждения цена вырастет вдвое. Это мелочь.
  7. Monster_Fat Офлайн
    Monster_Fat Сегодня, 09:44
    +2
    "Рассказали".....можно "рассказать" что угодно.....а потом.....как обычно: "или падашах помрет или ишак сдохнет".....главное-"открыть финансирование".... wink
  8. egor1712 Офлайн
    egor1712 Сегодня, 09:46
    +2
    Все правильно делают. Мыслить, значит творить. Пусть перебирают варианты, а может что-то новое и создадут. После "кинжала" и "авангарда" верю, что наши конструкторы смогут создать новое прорывное.
  9. Цой Офлайн
    Цой Сегодня, 10:04
    +1
    «Крыло-СВ» представляет собой многоразовую крылатую ступень ракеты лёгкого класса. Выполняется рабочей группой, где головным предприятием выступил ЭМЗ им. Мясищева. На данном этапе главной задачей предприятия стало проектирование самолетной части и интеграция с ракетой.


    Это опять возвращение к Байкалу что ли?


    1. Дырокол Офлайн
      Дырокол Сегодня, 10:09
      +1
      Цитата: Цой
      Это опять возвращение к Байкалу что ли?

      Да, продолжение идеи.
      1. Цой Офлайн
        Цой Сегодня, 11:10
        0
        Цитата: Дырокол
        Да, продолжение идеи.


        Тогда это ответ не Маску, а ракете Electron от Rocket Lab. Да и смысл возвращать ступень если запуск такой ракеты обходится в 6 миллионов. Больше на разработку потратят.
        1. Дырокол Офлайн
          Дырокол Сегодня, 11:56
          0
          Цитата: Цой
          Больше на разработку потратят.

          Идея честно говоря сомнительная, требует наличия хорошей ВПП, много подвижных механизмов типа раздвижного крыла, выдвижное шасси, управляющие поверхности. Посмотрим как реализуют.
        2. Henderson Онлайн
          Henderson Сегодня, 12:10
          +1
          Цитата: Цой
          Больше на разработку потратят.

          в этом и вся суть данного проекта. Главное не результат, а участие.
  10. Imobile Офлайн
    Imobile Сегодня, 10:21
    +1
    Где ответ Маску?????? Создают сверхлегкую, а у Макса сверхтяжелая! .Если Маск посчитал, что легкую делать многоразовой нет смысла - то делать ее нет смыла точно! А из-за того что тяжелую мы не осилим, делать легкую - путь в никуда!
    1. poquello Офлайн
      poquello Сегодня, 10:48
      -1
      Цитата: Imobile
      Где ответ Маску?????? Создают сверхлегкую, а у Макса сверхтяжелая! .Если Маск посчитал, что легкую делать многоразовой нет смысла - то делать ее нет смыла точно! А из-за того что тяжелую мы не осилим, делать легкую - путь в никуда!

      ИМХО этт "ответ Маску" так громко обозвали, на самом деле начинают нарабатывать новые аспекты возвращения аппаратов
    2. К-612-О Офлайн
      К-612-О Сегодня, 11:50
      0
      Комерческая выгода и космос не совместимы от слова совсем. И что всем этот Маск то сдался? Ну ковыряется и нехай себе. Своё надо делать дело, а не на Масков смотреть.
      1. Henderson Онлайн
        Henderson Сегодня, 12:09
        +1
        Цитата: К-612-О
        комерческая выгода и космос не совместимы от слова совсем

        США на каждый вложенный в космос доллар имеют 9 долларов отдачи.
  11. Victor_B Онлайн
    Victor_B Сегодня, 10:21
    +3
    Как же ВСЕ наши (и не только диванные) "эксперты", да и официальные лица, настоящие специалисты, утверждали (буквально со смехом), что Маск "пустышку тянет" с многоразовостью.
    А теперь вдруг "прозрели".
    1. poquello Офлайн
      poquello Сегодня, 10:52
      -1
      Цитата: Victor_B
      Как же ВСЕ наши (и не только диванные) "эксперты", да и официальные лица, настоящие специалисты, утверждали (буквально со смехом), что Маск "пустышку тянет" с многоразовостью.
      А теперь вдруг "прозрели".

      не с многоразовостью а с жуткой коммерческой выгодой от многоразовости
      1. Victor_B Онлайн
        Victor_B Сегодня, 12:04
        0
        не с многоразовостью а с жуткой коммерческой выгодой от многоразовости
        В целом согласен.
        Но!
        Маск уже реально на повторные пуски выходит. При этом стоимость запуска на б/у носителе чуть ли не больше закладывает.
        Типа испытанная/обкатанная лошадка. Надежная. Проверено!
    2. Дырокол Офлайн
      Дырокол Сегодня, 11:06
      +1
      Цитата: Victor_B
      А теперь вдруг "прозрели".

      Еще не все, особо упертые будут держаться до последнего выдумывая новые и новые мантры.
  12. Чича сквад Онлайн
    Чича сквад Сегодня, 10:25
    0
    Одноразовые ракеты для того и сделали что они дешевле.
    1. Дырокол Офлайн
      Дырокол Сегодня, 11:07
      +4
      Цитата: Чича сквад
      Одноразовые ракеты для того и сделали что они дешевле.

      Их сделали одноразовыми только потому, что не умели делать многоразовыми.
  13. Кокарев Михаил Офлайн
    Кокарев Михаил Сегодня, 10:28
    +3
    Небольшое замечание. Ракетные системы всегда относились к системам одноразового использования. Также, проектировались оптимально для этих целей. Проектировать многоразовую ракету - американский бред. На шатле использоволись многоразовые ускорители, и это стоило им шатла. На ошибках не учатся вообще. Ну а мы, мы обезьянки, у шурина есть - а я шо, рыжый !?! Да и конечно у них ведь все умнее и лучше конечно!!!
    1. Henderson Онлайн
      Henderson Сегодня, 12:08
      +1
      Цитата: Кокарев Михаил
      Проектировать многоразовую ракету - американский бред

      про Буран Вы видимо не слыхали
  14. РУСС Офлайн
    РУСС Сегодня, 10:38
    +1
    Обещать ,не значит жениться.
  15. pafegosoff Офлайн
    pafegosoff Сегодня, 10:56
    0
    Создадут картинку? Наши "конструкторы" горазды мильярды создавать в карманах...
    1. Дырокол Офлайн
      Дырокол Сегодня, 12:13
      0
      Цитата: pafegosoff
      Создадут картинку? Наши "конструкторы" горазды мильярды создавать в карманах...

      Судя по последним новостям им это не светит
      РБК: правительство планирует выделить более 630 млрд рублей за три года на «материальную мотивацию» чиновников

      Слонёнок маленький, на всех не хватит.
  16. win9090 Офлайн
    win9090 Сегодня, 10:59
    0
    Внеочередные картинки. А летают Союзы.