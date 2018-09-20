Ответ Маску... В ФПИ рассказали о сроках создания возвращаемой ступени
В ближайшие 4 года российские конструкторы создадут полнофункциональный демонстратор возвращаемой ступени носителя, передает РИА Новости сообщение представителя Фонда перспективных исследований (ФПИ).
По словам собеседника агентства, в настоящее время «полным ходом» идет подготовка техзадания. Работа непосредственно над проектом, получившим название «Крыло-СВ», начнётся в первой половине 2019 года, добавил он.
На техническое проектирование понадобится около года. Разработчики будут идти поэтапно – сначала выполнят работу по дозвуковому демонстратору, проведут его испытания, необходимую корректировка для того, чтобы к следующему этапу можно было подойти с минимальными рисками, рассказал представитель фонда.
Он отметил, что для изготовления ступени будут использоваться только отечественные материалы. Головным исполнителем является ЭМЗ им. Мясищева. Вместе с тем, реализация проекта предполагается в широкой кооперации предприятий. Создание демонстратора профинансирует ФПИ, затем «Крыло» планируется включить в федеральную программу.
«Крыло-СВ» представляет собой многоразовую крылатую ступень ракеты лёгкого класса. Выполняется рабочей группой, где головным предприятием выступил ЭМЗ им. Мясищева. На данном этапе главной задачей предприятия стало проектирование самолетной части и интеграция с ракетой.
В ФПИ уточнили, что на дозвуковых демонстраторах будет отрабатываться автоматическая посадка и дозвуковые режимы полета, а на гиперзвуковых, соответственно, гиперзвуковые режимы. В итоге должен получиться полнофункциональный демонстратор, оснащенный ракетным двигателем, способный выполнить весь цикл испытаний – от старта до выхода на заданную высоту и возвращения «домой» с мягкой посадкой.
По словам собеседника агентства, в настоящее время «полным ходом» идет подготовка техзадания. Работа непосредственно над проектом, получившим название «Крыло-СВ», начнётся в первой половине 2019 года, добавил он.
На техническое проектирование понадобится около года. Разработчики будут идти поэтапно – сначала выполнят работу по дозвуковому демонстратору, проведут его испытания, необходимую корректировка для того, чтобы к следующему этапу можно было подойти с минимальными рисками, рассказал представитель фонда.
Он отметил, что для изготовления ступени будут использоваться только отечественные материалы. Головным исполнителем является ЭМЗ им. Мясищева. Вместе с тем, реализация проекта предполагается в широкой кооперации предприятий. Создание демонстратора профинансирует ФПИ, затем «Крыло» планируется включить в федеральную программу.
«Крыло-СВ» представляет собой многоразовую крылатую ступень ракеты лёгкого класса. Выполняется рабочей группой, где головным предприятием выступил ЭМЗ им. Мясищева. На данном этапе главной задачей предприятия стало проектирование самолетной части и интеграция с ракетой.
В ФПИ уточнили, что на дозвуковых демонстраторах будет отрабатываться автоматическая посадка и дозвуковые режимы полета, а на гиперзвуковых, соответственно, гиперзвуковые режимы. В итоге должен получиться полнофункциональный демонстратор, оснащенный ракетным двигателем, способный выполнить весь цикл испытаний – от старта до выхода на заданную высоту и возвращения «домой» с мягкой посадкой.
- Использованы фотографии:
- Пресс-служба ФПИ
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter