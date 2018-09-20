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Глава ВВС Израиля прибудет в Москву с данными об инциденте с Ил-20

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Военная делегация Израиля во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным прибудет в четверг в Москву с материалами о крушении российского самолета Ил-20, сбитого сирийскими силами ПВО при отражении атаки израильской авиации, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ЦАХАЛ.



Израиль отвергает обвинения Минобороны РФ в том, что его истребители F-16 использовали Ил-20 как прикрытие, фактически подставив российский самолет по удар ПВО Сирии.


По данным пресс-службы, командующий представит в Москве полную картину произошедшего, включая основные итоги расследования, проведенного израильским командованием.

Кроме того, делегация представит сведения о продолжающихся попытках иранской стороны «переправить стратегические вооружения террористической организации "Хезболла"» и закрепиться в Сирии, отмечается в релизе.

Напомним, Ил-20 был сбит 18 сентября в трех десятках километрах от сирийского побережья. Примерно в это же время 4 израильских самолета атаковали объекты САР в Латакии. По данным Минобороны РФ, израильские летчики, прикрываясь российским самолетом, подставили его под удар ЗРК С-200. Все находившиеся на борту военнослужащие погибли.

Сегодня же ФАН сообщило о гибели в Ираке трех американских военных.

По данным агентства, ссылающегося на местные СМИ, накануне в засаду, устроенную членами «спящей» ячейки ИГ (группировка запрещена в РФ) в провинции Аль-Анбар, попала группа военнослужащих контингента США. В результате три американца были убиты, еще два получили ранения. Сообщается, что военные были атакованы джихадистами в тот момент, кода те высаживались из вертолета. Их прибытие в провинцию было связано с проведением американским командованием операции по зачистке территории от остатков бандформирований.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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107 комментариев
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  1. dr.star75 Офлайн
    dr.star75 Сегодня, 09:51
    +6
    наш с-400 по кому стрелял?или не стрелял?одни непонятки..
    1. Barzha Онлайн
      Barzha Сегодня, 10:03
      +7
      наш с-400 по кому стрелял?или не стрелял

      Не стрелял. Отловил только пуск ракет с французского фрегата и отследил направление их полёта. И вот тоже не понятно, куда эти ракеты ушли? Тоже информация очень скудная и противоречивая.
      1. Случайный Офлайн
        Случайный Сегодня, 10:11
        +1
        Цитата: Barzha
        Отловил только пуск ракет

        Значит "мааасенькую" ракету запущенную с корабля с высоты 15 метров С-400.."отловил", а вот звено Ф-16-х идущих на высоте 100 метров над водной поверхностью и имеющих гораздо большую ЭПР...."не заметил"? belay
        1. Barzha Онлайн
          Barzha Сегодня, 10:20
          +2
          ."не заметил"?

          Заметил, конечно. Только задачи отслеживать, скорее всего, не было, т.к. отслеживали в этот момент другие системы.
          1. Случайный Офлайн
            Случайный Сегодня, 10:24
            +10
            Цитата: Barzha
            Только задачи отслеживать, скорее всего, не было, т.к. отслеживали в этот момент другие системы.

            Извините,но пишите абсолютный бред,так как не знакомы с ПРИНЦИПАМИ работы систем ПВО и работой РТВ.
            Всё что "появляется" в зоне ОТВЕТСТВЕННОСТИ является КОНТРОЛЬНЫМИ ЦЕЛЯМИ,со всеми вытекающими soldier
            1. Аристарх Людвигович Онлайн
              Аристарх Людвигович Сегодня, 10:39
              -10
              Цитата: Случайный
              Всё что "появляется" в зоне ОТВЕТСТВЕННОСТИ является КОНТРОЛЬНЫМИ ЦЕЛЯМИ,со всеми вытекающими

              Сергей hi В настоящее время местным патриотам на форуме аналитика не нужна. Только эмоции. Конашенков хвалился: "Возможности наших комплексов ПВО станут неприятным сюрпризом для хваленых невидимок." А теперь: спрятался за нашим самолетом, предупредили за 1 минуту до налета.
              1. gurta Онлайн
                gurta Сегодня, 10:43
                -6
                Цитата: Аристарх Людвигович
                местным патриотам на форуме
                Патриотам? А чьй они патриоты? И за сколько. Давно уже пора выяснить.
                1. НИКНН Онлайн
                  НИКНН Сегодня, 10:55
                  +11
                  Ну Вы то понятно чей, за сколько шекелей вы же не скажете?
                  1. хрыч Онлайн
                    хрыч Сегодня, 11:00
                    +2
                    Цитата: НИКНН
                    Ну Вы то понятно чей, за сколько шекелей вы же не скажете?

                    По фиксированному тарифу в 30 шекелей. Все же упускают один момент, что израильтяне подставляли французский корвет под ответный удар, провоцируя обмен ударами РФ и НАТО, кроме всего. Франки должны оценить эту провокацию в дальнейших взаимоотношениях с этим незаконным образованием в Палестине. Также патриотов - Соловьева, вместе с Кедми и Сатановским отдать в Израиль в качестве гуманитарной помощи.
                    1. Барибал Офлайн
                      Барибал Сегодня, 11:42
                      -1
                      Нет уважаемый, это вы и вам подобные упускаете один момент - почему вам постоянно кажется что вам там, на войне кто-то что-то должен, почему все время разговоры про подставы и провокации? У меня например претензии только к нашим генералам, отправили ребят на задание - будьте добры полагаться на СОБСТВЕННЫЕ силы и обеспечьте им безопасность. Стыдно ей богу видеть как обиженные генералы с лазерной указкой истерично визжат для репортеров. Мы Армия мужиков или какой-то центр координации сторон с телефонистками?!

                      Вот чует мое сердце, сейчас прилетит израильский глава ВВС, разложит все по полочкам и окажется что все не так как нам рассказали, и на кого потом свалим?
                      1. хрыч Онлайн
                        хрыч Сегодня, 12:24
                        +2
                        Цитата: Барибал
                        вам постоянно кажется что вам там, на войне кто-то что-то должен
                        Для начала, РФ ведет в Сирии контртеррористическую операцию, а не воюет с Турцией, Израилем или США, имеет там ограниченные силы и средства, там комплексы только для охраны самих баз и не более. Авиация ограниченно представлена штурмовой и бомбардировочной, после инцидента с турками, появилось несколько единиц истребителей для прикрытия, не более. Там на месте полномасштабно воевать с Турцией и Израилем нечем, конечно РФ сверхдержава и может оба этих образования испарить в несколько минут, но нет такой задачи ... пока. Конечно Сирия - полигон для испытаний новых средств, а основное оружие - это переговоры с Турцией, Ираном, Ираком, Иорданией, Аравией, Ливаном, тем же Израилем. Почему тогда турки сбили самолет, рухнули планы гюленистов, от безисходности такая реакция, почему сейчас Израиль пытался спровоцировать конфликт РФ и НАТО, тоже от безисходности. Да, погиб самолет и наши бойцы, но израильская хитрость в целом с треском провалилась. Сейчас израильское руководство в анусе, прекрасно все поняли в НАТО, прекрасно поняли в РФ. До евреев, от нападения со стороны моря отмежевались французы и американцы. Полный провал израильской политики, последствия будут весьма ощутимые для Израиля со всех сторон.
                    2. ДЕДПИХТО Онлайн
                      ДЕДПИХТО Сегодня, 11:48
                      -2
                      Цитата: хрыч
                      Также патриотов - Соловьева, вместе с Кедми и Сатановским отдать в Израиль в качестве гуманитарной помощи.
                      Не там ,,причесываешь,, это всего-лишь говорящие головы. Поищи ,,гуманитарную помощь,, в госдуме, совфеде и правительстве.
                      п.с. минусов тебе не ставил, т.к.в основном согласен с тобой..
        2. хрыч Онлайн
          хрыч Сегодня, 10:38
          +7
          Как в Чеческую войну, когда нашим бойцам стреляли в спины кинескопами телевидения либеральные СМИ, верещали нерожавшие солдатские матери и пр. Ныне также начинают нетоварищи и часто неграждане атаковать наших военных, все вдруг стали специалистами радиолокации, вопросы задают и пр. 100 метров над поверхостью для истребителя - низковысотный полет/прорыв и пр. Или типа для вас это шибко высоко? Для РЛС С-400, это загоризонтная цель, а 100 метров расширяет радиогоризонт на 40 километров, 50 метров расширяет радиогоризонт на 30 километров, где он отловил и отследил маааааааасенькую ракету вопрос, но если высота 15 метров, то из-за горизонта выскочит не ближе 15 километров. Конечно РЛС стараются поместить на берегу повыше, но это дает прибавку невеликую, если это не горная высотка. А самолет с израильтянами сбить над морем и извиниться. И смонтировать ЗГРЛС Подсолнух в Латакии однозначно.
          1. Пупырчатый Офлайн
            Пупырчатый Сегодня, 10:56
            -1
            Цитата: хрыч
            А самолет с израильтянами сбить над морем и извиниться.


            То есть это Израиль сбил Ил-20, а не безрукие сирийцы?
            1. хрыч Онлайн
              хрыч Сегодня, 11:10
              +5
              Цитата: Пупырчатый
              То есть это Израиль сбил Ил-20, а не безрукие сирийцы?

              Израильтяне наносили удар по Сирии или нет? Наш Генштаб обозначил, что Израиль своими действиями спровоцировал гибель самолета и это не вызывает сомнения. Поэтому нужно провести ответные мероприятия, чтобы израильтяне понесли кратные потери, как в живой силе, так и технике. Можно и нужно сделать не своими руками, есть исполнители, просто дать им соответствующую технику, дать им данные объективной разведки, провести диверсионные операции. Открыть охоту на израильских советников, на территории сопредельных государств и пр. Вооружить Хамас и Фатх современными ПЗРК и ПТУРами. Хезбаллаху подарить пару плутониевых детонатора наконец.
              1. Krasnodar Офлайн
                Krasnodar Сегодня, 11:25
                -9
                Цитата: хрыч
                Цитата: Пупырчатый
                То есть это Израиль сбил Ил-20, а не безрукие сирийцы?

                Израильтяне наносили удар по Сирии или нет? Наш Генштаб обозначил, что Израиль своими действиями спровоцировал гибель самолета и это не вызывает сомнения. Поэтому нужно провести ответные мероприятия, чтобы израильтяне понесли кратные потери, как в живой силе, так и технике. Можно и нужно сделать не своими руками, есть исполнители, просто дать им соответствующую технику, дать им данные объективной разведки, провести диверсионные операции. Открыть охоту на израильских советников, на территории сопредельных государств и пр. Вооружить Хамас и Фатх современными ПЗРК и ПТУРами. Хезбаллаху подарить пару плутониевых детонатора наконец.

                Ближайшие израмльские советники в регионе находятся у иракских курдов, ПТУРы бесполезны против КАЗа, ПЗРК будут стрелять по кукурузникам сельхоза, что впоследствие приведёт к тысячам убитых в Газе, а плутониевые детонаторы - это че за зверь? laughing
              2. Пупырчатый Офлайн
                Пупырчатый Сегодня, 12:19
                -1
                Цитата: хрыч
                Наш Генштаб обозначил, что Израиль своими действиями спровоцировал гибель самолета и это не вызывает сомнения

                Генштаб может много что в запарке сказать. После чего Верховный главнокомандующий РФ четко обозначил, что инцидент и рядом не стоял с преднамеренным уничтожением Су-25 турками.
                Вы как-то забываете, что Сирия находится с Израилем в состоянии перманентной войны начиная с 1948-го года. Официальной и длящейся до сих пор. И это несколько отличается от той ситуации которая у России есть с Японией. Тут война реальная. Россия присутствует на территории страны у которой не только гражданская война, но которая параллельно еще ведет войну с сопредельным государствам, предоставляя на своей территории место для складов и заводов по производству оружия, которое в 2006 году активно использовалось против Израиля. Израиль повторно такой истории допустить не готов.
            2. spektr9 Онлайн
              spektr9 Сегодня, 11:12
              +4
              То есть это Израиль сбил Ил-20, а не безрукие сирийцы?
              Нет ну что вы конечно сирийцы, навели на него с-200, с системой свой-чужой которая вдруг перестала работать, а ребята на РЭР радостно наблюдали за её полетом к себе не чего не предпринимая ... Это же точно не израильский самолет который мог подойти на близкое расстояние не вызвав подозрение РЭР и отстреляться по ним так что бы они даже наземные службы не могли предупредить, ну как же богоизбраный народ на такое не способен по определению
              1. AUL Онлайн
                AUL Сегодня, 11:30
                0
                А у меня вопрос: а что, сирийцы не вели до этого наш Ил? Их не ставили в известность, что в указаном секторе наш самолет, идущий на посадку?
                Бардак-с...
            3. ultra Онлайн
              ultra Сегодня, 11:38
              +1
              Выключите д..ура..ка,вам не идёт!
        3. purple Офлайн
          purple Сегодня, 12:01
          0
          Заметил конечно, но предупреждения о том что они хотят что то атаковать не было, ну и пусть летают, что сбивать надо было чтоли по вашему?
      2. voyaka uh Офлайн
        voyaka uh Сегодня, 10:16
        -6
        Ракеты были зенитные. Летели вверх. Чего ж их не отследить?
        1. Barzha Онлайн
          Barzha Сегодня, 10:22
          +4
          Ракеты были зенитные. Летели вверх. Чего ж их не отследить?

          Ну, я же о то же и говорю: Засекли пуск, отследили траекторию, поняли, что опасности не представляют и бросили. А F-16 "вели" другие.
          1. Случайный Офлайн
            Случайный Сегодня, 10:25
            -3
            Цитата: Barzha
            А F-16 "вели" другие.

            Это какие .."другие" и..."куда вели"? belay
            1. Barzha Онлайн
              Barzha Сегодня, 10:39
              +4
              Это какие .."другие"

              А что, у нас там только С-400 и больше ни других средств ПВО, ни средств радионаблюдения, ни РЭБ там нет? Ни, в конце концов, спутник наш там не висит? Т.е. есть только С-400 и немножЭчко "Панцирей", для "сбить самопальный беспилотник".
              1. игорка357 Офлайн
                игорка357 Сегодня, 11:37
                -2
                Спутники не умеют висеть.. laughing
                1. Barzha Онлайн
                  Barzha Сегодня, 11:51
                  +4
                  Спутники не умеют висеть..

                  А как же геостационарная орбита?
      3. mvd ru Онлайн
        mvd ru Сегодня, 10:41
        +4
        Военные и гражданские объекты в районе сирийского портового города Латакия подверглись ракетному удару, передает Сирийское арабское информационное агентство САНА. Ряд источников утверждает, что для их отражения Россия впервые применила зенитный комплекс С-400. 17 сентября 2018, 22:21
        Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС . Обратите внимание на время , когда появилась статья ( о потере Ил -20 еще не было известно ) ....Может и правда " уговаривали " Сирийцев взять все на себя , от того и запоздалая реакция официальных властей САР . Допускаю , что и не работали вообще именно ЗРК С-200 .....
        1. Ююка Офлайн
          Ююка Сегодня, 11:06
          +1
          Цитата: mvd ru
          Военные и гражданские объекты в районе сирийского портового города Латакия подверглись ракетному удару, передает Сирийское арабское информационное агентство САНА. Ряд источников утверждает, что для их отражения Россия впервые применила зенитный комплекс С-400. 17 сентября 2018, 22:21
          Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС . Обратите внимание на время , когда появилась статья ( о потере Ил -20 еще не было известно ) ....Может и правда " уговаривали " Сирийцев взять все на себя , от того и запоздалая реакция официальных властей САР . Допускаю , что и не работали вообще именно ЗРК С-200 .....


          тут на ВО спор вокруг времени прошел - время сначала указало 23-00, а потом уточнило до 22-00. По Гринвичу - Москва GMT +03:00, Дамаск - GMT +02:00. Может в этом и есть разночтение и уточнение? Сложно по тем данным, что показало МО определить кто где был... Если бы была поминутная графика, возможно многие вопросы бы отпали - там же скорости такие, что даже пять минут разводит самолеты и ракеты на несколько километров.
    2. Dashout Офлайн
      Dashout Сегодня, 10:04
      +3
      Цитата: dr.star75
      наш с-400 по кому стрелял?или не стрелял?одни непонятки..

      Хорошо бы МО стенограмму беседы с израильтянами опубликовало... да пожесче! пожесче!!!
      1. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 10:07
        +9
        Женя , привет ! hi
        Цитата: Dashout
        Хорошо бы МО стенограмму беседы с израильтянами опубликовало... да пожесче! пожесче!!!

        good Одно плохо - все самые интересные места цензура не пропустит .
        1. Случайный Офлайн
          Случайный Сегодня, 10:16
          -2
          Цитата: bouncyhunter
          Одно плохо - все самые интересные места цензура не пропустит .

          1.Раз израильтяне летят с документацией.значит будет всё с точностью наоборот soldier
          2.Вот что тогда делать с нашими "хмеймимцами" и "союзничками"?
          Такой вариант не рассматривали? bully
          1. bouncyhunter Офлайн
            bouncyhunter Сегодня, 10:21
            +8
            Цитата: Случайный
            Такой вариант не рассматривали?

            Пока не прошли "разборы полётов" возможны все варианты .
            1. НИКНН Онлайн
              НИКНН Сегодня, 11:01
              +7
              Цитата: bouncyhunter
              Пока не прошли "разборы полётов" возможны все варианты .

              По этому сижу и молчу, бред тут читаю, написать конечно мнение хочется, вроде понятие какое ни какое есть, но.... пока помолчу, не принято как то выводы до окончания расследования делать, да еще так уверенно и амбициозно как тут на гора выдают, как еще ПР не прицепили.. request
              1. bouncyhunter Офлайн
                bouncyhunter Сегодня, 11:04
                +5
                Коля hi Не тот случай где нужна спешка . А скоропалительными выводами иногда можно за билет на кладбище заплатить . yes
        2. хрыч Онлайн
          хрыч Сегодня, 10:47
          +9
          Привет, Павел! drinks Конечно еврейские пилоты соблюдали режим радиомолчания, получали кодированную информацию из вне с самолета ДРЛО или его заместителя. Да и ВС не шоу, не обязаны они по всякому поводу оправдываться, верим Генштабу на слово, он ни разу за эти годы не подвел, да и выхода у нас нет другого, но бить в спину, отвлекать глупыми и не очень вопросами, сражающимся бойцам - измена и предательство.
          1. bouncyhunter Офлайн
            bouncyhunter Сегодня, 10:50
            +5
            Привет , друже ! hi drinks
            Цитата: хрыч
            бить в спину, отвлекать глупыми и не очень вопросами, сражающимся бойцам - измена и предательство.

            Бесспорно ! soldier
      2. Случайный Офлайн
        Случайный Сегодня, 10:14
        +1
        Цитата: Dashout
        Хорошо бы МО стенограмму беседы с израильтянами опубликовало... да пожесче! пожесче!!!

        Вы так уверены,что там будет "по жесче"? belay А если израильтяне предъбявят все средства СОК( а оно так и будет), где будет доказано,что они были уже "дома",когда "союзнички" начали "пулять" с С-200 wink ?
        ЧЁ тогда будете делать? recourse
    3. Chertt Онлайн
      Chertt Сегодня, 10:04
      +7
      Военная делегация Израиля во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным прибудет в четверг в Москву с материалами о крушении российского самолета Ил-20

      Это ответственный подход к произошедшей трагедии. Надеюсь его выслушают, компетентные специалисты. И Россия не будет заранее "хайли лайкли" назначать виновного.
      1. Случайный Офлайн
        Случайный Сегодня, 10:18
        -5
        Цитата: Chertt
        Это ответственный подход к произошедшей трагедии. Надеюсь его выслушают, компетентные специалисты. И Россия не будет заранее "хайли лайкли" назначать виновного.

        Во всё согласен полнстью drinks , так как это "хайли лайкли" с нашей стороны очень наводит на мысль,что там и "наши уши торчат,по самое...не могу" recourse
        1. Dashout Офлайн
          Dashout Сегодня, 10:27
          +8
          Цитата: Случайный
          там и "наши уши торчат,по самое...не могу"

          Вы о чем, уважаемый? Мы что, сами себя специально и намеренно сбили? или пропустили к пульту управления вашего представителя пятой колонны - вашего друга? О чем, о каких ушах вы говорите, когда погибли 15 наших мальчишек??? Вы вообще русский? Как вы так можете?
        2. Chertt Онлайн
          Chertt Сегодня, 10:35
          -1
          Вы говорите крамольные вещи wink Наши доморощенные экспЕрты, уже "назначили" виновным Израиль. А то что евреям этот конфликт, как серпом, так над этим подумать нельзя.
          В общем, наши товарищи учатся у англичан\американцев -сначала обвинить, а логика и факты неважны
          1. Dashout Офлайн
            Dashout Сегодня, 11:07
            +1
            Цитата: Chertt
            Наши доморощенные экспЕрты, уже "назначили" виновным Израиль. А то что евреям этот конфликт, как серпом, так над этим подумать нельзя.

            Неее, крамольные вещи вы говорите... Почему доморощенные - есть заявление МО! а то что по каким то причинам Израилю это может быть не выгодно - смотреть надо было девочке, когда с оторвой на вечеринку шла...
            1. rocket757 Офлайн
              rocket757 Сегодня, 11:27
              +1
              Некомпетентность союзников-подопечных, коварство "заклятых друзей", должно было быть нивелировано компетентностью наших воинских и предусмотрительностью, ответственностью руководства наших воинских начальников!!!
              Единственное, чего не могут перебороть наши, да и любые другие, воинские это "грязные игры" политиков!!! Всё остальное, это вина конкретных начальников и исполнителей!
              Опять наши люди гибнут! Со своей бы стороны, в своих рядах порядок навести .... только б не сделали как всегда.
          2. purple Офлайн
            purple Сегодня, 12:05
            +2
            логика и факты говорят об обратном.
            1. Почему нельзя заранее предупредить
            2. Почему полетели в район где в это время находился ИЛ, нельзя на полчаса позже было? Ангар с памперсами убежал бы чтоли?
            3. факт сбит ИЛ во время налета израиля с сирийским противодействием.

            в итоге можно сделать вывод о провокации
            1. rocket757 Офлайн
              rocket757 Сегодня, 12:14
              0
              Выводы можно\нужно сделать правильные!
              Не надеяться на авось и быть готовым как к не компетентным действиям союзников-подопечных, так и к провокациям со стороны "заклятых друзей"!
              Сила, это не то, что ты мстишь за всё и за всех.
              Сила это когда даж подлые действия с разных сторон, пресекаются изначально, жёстко и без не поправимых потерь со своей стороны!
              Идеальный вариант, но именно к тому и надо стремится!
              Пока видим только очередное надувание щёк??? У меня это умиления не вызывает!
  2. Trevis Офлайн
    Trevis Сегодня, 09:53
    +2
    И нафик он нужен? Гнать на Асада может и у себя. Нет, надо в Москву приехать.
    1. Арон Заави Онлайн
      Арон Заави Сегодня, 10:04
      +3
      Цитата: Trevis
      И нафик он нужен? Гнать на Асада может и у себя. Нет, надо в Москву приехать.

      Гнать без аргументов глупо. А вот представить российским специалистам записи наших средст контроля воздушго пространства, записи с самолетов, развединформацию необходимо.
      1. Trevis Офлайн
        Trevis Сегодня, 10:11
        +5
        Вот интересно. Вы считаете, что можете бомбить территорию Сирии, когда сочтете нужным. А не кажется ли вам, что за такое можно и получить хорошо? Что то евреи забурели и договариваться не хотят.
        1. Случайный Офлайн
          Случайный Сегодня, 10:28
          +3
          Цитата: Trevis
          Вы считаете, что можете бомбить территорию Сирии, когда сочтете нужным

          А у нас в доктрине то же написано,что мы имеем право на нанесение превентивных удар по любой территорий с террористами или это угрожает национальной безопасности и..что ? request
          1. Trevis Офлайн
            Trevis Сегодня, 10:36
            +5
            Цитата: Случайный
            по любой территорий с террористами

            А ну да, Асад же террорист. А игил всякие, это так.
    2. Случайный Офлайн
      Случайный Сегодня, 10:22
      -5
      Цитата: Trevis
      И нафик он нужен? Гнать на Асада может и у себя. Нет, надо в Москву приехать.

      1.А потому что имют СМЕЛОСТЬ и ЖЕЛЕЗНЫЕ АРГУМЕНТЫ.
      2. А что бы поставить все "точки над i" и показать на самом деле who is who soldier
      1. MoJloT Офлайн
        MoJloT Сегодня, 10:32
        +6
        потому что имют СМЕЛОСТЬ и ЖЕЛЕЗНЫЕ АРГУМЕНТЫ.

        Алло о евреях речь, кто сомневается что у них в любой ситуации железные аргументы.
        1. Barzha Онлайн
          Barzha Сегодня, 11:04
          +3
          Алло о евреях речь, кто сомневается что у них в любой ситуации железные аргументы

          У них один железный аргумент! На все времена! Это ударная авианесущая группа ВМС США в Средиземном море.
  3. Ирек Офлайн
    Ирек Сегодня, 09:53
    -2
    Лучше всё решить по уму , третья мировая сейчас не нужа, мы ещё к ней не готовы.
    1. Barzha Онлайн
      Barzha Сегодня, 10:00
      -4
      Лучше всё решить по уму , третья мировая сейчас не нужа, мы ещё к ней не готовы.

      Но видать Нетаньяху сильно обос... испугался, в общем... раз и звонить Путину ломанулся впереди собственного визга, и командующего своих ВВС "на ковёр" в Кремль отправил. Да, конечно его круто свои же вояки подставили! Круто!!!
    2. Dashout Офлайн
      Dashout Сегодня, 10:02
      +16
      Цитата: Ирек
      Лучше всё решить по уму , третья мировая сейчас не нужа, мы ещё к ней не готовы.

      по уму это как? Утереться? Сказать, что те 15 мальчишек что погибли все-равно плохо себя вели? Думайте, что говорите! Это же ПЯТНАДЦАТЬ человек! 15 мальчишек!!!
      1. Barzha Онлайн
        Barzha Сегодня, 10:30
        -1
        по уму это как? Утереться?

        Ваше предложение? Задействовать С-400 и сбивать все израильские самолёты на влёте с аэродромов?
        Думаю, что Путин с Нитаньяху договорятся. Израилю сильно не нужно с нами ссориться, т.к. русские, единственная сила, которая сейчас стоит между Ираном и Израилем и способна сдерживать Иран и Хезболлу. И если русские скажут, - Да, провались всё пропадом! - Тот регион так полыхнёт, что мало никому не будет!
        А 14 пацанов действительно жалко. Глупо погибли! Но это война... sad soldier
      2. Случайный Офлайн
        Случайный Сегодня, 10:34
        0
        Цитата: Dashout
        Это же ПЯТНАДЦАТЬ человек! 15 мальчишек!!!

        Да это НАШИ 15 человек и это НАШИ боевые товарищи! soldier
        Но вот вызовите сюда Командующего группировкой в Хмеймим,командира авиационной группы,командира дивизиона ПВО и РТВ,ну и командующего войск ПВО и ВВС " союзничков" и вот им и ...предъявляйте!!!Что...слабо? am
        А насчёт утереться.......извините,но нам не привыкать..ах да..ещё выражать озадаченность и озабоченность,ну и ещё.."надувать щеки!- мол..ели ещё раз то мы...уххх crying
        1. Barzha Онлайн
          Barzha Сегодня, 11:58
          +3
          А насчёт утереться.......извините,но нам не привыкать..ах да..ещё выражать озадаченность и озабоченность,ну и ещё.."надувать щеки!- мол..ели ещё раз то мы...уххх

          А Вы хотите сражу "уххх"? Легко так писать, сидя в светлом, тёплом помещении, в удобном кресле за компом. И, главное, ни за что потом не отвечая. А если ответим и получим сами по сусалам, положив еще пару десятков наших парней, Вы же первый, я думаю, начнёте возмущаться, типа, "зачем полезли?".
      3. teron Офлайн
        teron Сегодня, 11:04
        0
        Как такие моменты решать - утираться или воевать с Турцией и Израилем (или еще с кем) - надо было думать до того как в это осиное гнездо полезли.
      4. игорка357 Офлайн
        игорка357 Сегодня, 11:49
        +1
        Ну короче по вашему мнению надо бы войну развязать, и еще тысяч десять МАЛЬЧИШЕК потерять?Думайте башкой своей!!!Наша база в Хмеймиме и двух дней не проживет обьяви мы войну Израилю, Тартус еще меньше!Ах..перебросить силы и ударить по территории Израиля, тогда ждем в гости НАТО, вместе с ТМВ!!!Вобщем даже читать вас нет смысла!Действовать надо грамотно,а не на больную голову в состоянии аффекта,начинать сбивать всех подряд!Понятно жалко парней, но они военные..такая судьба!!!
  4. askort154 Онлайн
    askort154 Сегодня, 09:58
    +7
    "....накануне в засаду, устроенную членами «спящей» ячейки ИГ (группировка запрещена в РФ) в провинции Аль-Анбар, попала группа военнослужащих контингента США.


    Какие же это ИГ, это иракские партизаны. yes
  5. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:59
    +6
    "Хезболла"
    Авторы, вы уж разберитесь "Хизбола" или "Хезбола". Из статьи в статью по разному обзывают, ребята могут и обидеться..
    1. Krasnodar Офлайн
      Krasnodar Сегодня, 10:47
      0
      Хизб - на арабском партия. Аллах - Б-г. Хизбалла - партия Б-га.
  6. alta Офлайн
    alta Сегодня, 10:00
    -9
    Фейковая история разваливается.
    BU-39 сбрасывались с высоты 10 км, за сотню километров от побережья Сирии, в международном воздушном пространстве, далеко от систем ПВО.
    Когда первые GBU-39 подлетели к целям, и сирийское ПВО проснулось, самолеты ЦАХАЛ были уже в Израиле, утверждает командование ЦАХАЛ. Никакого сближения с Ил-20, который летел из Идлиба, не было, и им не "прикрывались".
    Возможно, С-200 увидели крылатые бомбы GBU-39, которые действительно "шли на цели на малой высоте" и на высокой скорости. Потом они с экранов пропали, и остался только Ил-20, и по нему прицельно выстрелили.
    Можно надеяться, что данные израильской стороны будут приняты во внимание, будет настоящее расследование и объективный доклад о трагедии Ил-20.......
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
          1. игорка357 Офлайн
            игорка357 Сегодня, 11:52
            +2
            Тагил, я тоже евреев не очень..но такие как вы вообще позорите свой народ, какой бы национальности он ни был!Если есть что сказать скажите, если нет..зачем глупые оскорбления на уровне пятого класса?
            1. тагил Онлайн
              тагил Сегодня, 12:36
              0
              Мой первый командир был Абрамов, настоящий еврей и настоящий офицер, я о нем не могу сказать ни одного плохого слова, хотя и крутой был мужик. И к нему испытываю только одно уважение. И кстати он не сбежал из своей страны. Так что для меня есть Еврей (именно с большой буквы) и есть еврей. Здесь на сайте я не сказал ни одного плохого слова ни одному еврею который не оскорбляет моей страны. С остальными я буду поступать так, как я считаю нужным.
          2. gurta Онлайн
            gurta Сегодня, 12:31
            0
            Цитата: тагил
            пшёл во главу колонны идущих в счастливое еврейское будущее.
            Как посмотрю, у них таки счастливое, а вас арабы и антисемиты в средневековье тянут. Опомнитесь, пока не поздно.
    2. MoJloT Офлайн
      MoJloT Сегодня, 10:35
      +4
      объективный доклад о трагедии Ил-20
      Объективно оказалась, что разговаривать с вами, о чем то договариваться бессмысленно. Странно что наш МО раньше не понял что ведет дела с евреем.
    3. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 10:46
      +4
      И что это меняет? Пустить боеприпас, зная что там наш самолёт летит,зная что ПВО может на эти бомбы среагироватьэто нормально? Предупредить за минуту это нормально? Зачем бомбить в секторе ,где наш самолёт на посадку заходит?
      1. Krasnodar Офлайн
        Krasnodar Сегодня, 11:34
        -3
        Цитата: Бультерьер
        И что это меняет? Пустить боеприпас, зная что там наш самолёт летит,зная что ПВО может на эти бомбы среагироватьэто нормально? Предупредить за минуту это нормально? Зачем бомбить в секторе ,где наш самолёт на посадку заходит?

        Предупредить за минуту это преступное разгильдяйство. Бомбить именно в том районе было лишним, т.к. Хмеймим находится в 25 км южнее Латакии. Вопрос - когда бомбили и когда ПВО открыло огонь?
        1. Tank Hard Онлайн
          Tank Hard Сегодня, 11:49
          +3
          Цитата: Krasnodar
          Krasnodar

          Поменяй никнейм на Хайфа. И флаг поменяй.
    4. dr.mel51 Онлайн
      dr.mel51 Сегодня, 10:58
      +1
      возможно и есть ваша ошибка следующий раз будут ваши пилоты если у наших командиров есть яйца.
    5. purple Офлайн
      purple Сегодня, 12:07
      +1
      Я и говорю с каждым днем будет все больше и больше сказок.... в итоге окажется что ИЛ сам себя сбил
  7. Ююка Офлайн
    Ююка Сегодня, 10:02
    +6
    Я думал прибалты "тормоза", а тут - 15 часов после трагедии полное молчание, потом идиотское заявление о том, что виноваты все вокруг - Иран, Асад, Хезбола. Кроме того - "Израиль продолжит наносить удары по территории Сирии". Прошло всего два дня и вот он - летит с докладом... Если у нас особенные отношения, почему в тот же день не признали факт причастности к этому? Пусть косвенно - типа мы сожалеем о том, что так все произошло, что наши летчики неосознанно (хотя для профессионалов это большие сомнения) стали причиной катастрофы ИЛ20. Но ведь этого не было? Наоборот, дурацкие заявления без всякого смягчения формулировок! Высокомерие - "мы имеем на это право - наносить удары там где хотим!" просто зашкаливает
    1. MoJloT Офлайн
      MoJloT Сегодня, 10:39
      0
      Я думал прибалты "тормоза", а тут - 15 часов после трагедии полное молчание
      Это как за этим следить.
  8. Alexey-74 Онлайн
    Alexey-74 Сегодня, 10:03
    0
    Что толку, людей не вернешь...
    1. spirit Офлайн
      spirit Сегодня, 10:10
      +6
      Зато Можно буде сохранить жизни других лётчиков, если кто то будет внимательнее смотреть в экран радара и не палить на шару в горизонт.
  9. kaschey Онлайн
    kaschey Сегодня, 10:04
    -2
    "Сообщается, что военные были атакованы джихадистами в тот момент, кода те высаживались из вертолета."
    Я так понимаю с вертолета высаживались джихадисты...., они уже на верталетах летают?
    1. nPuBaTuP Офлайн
      nPuBaTuP Сегодня, 10:18
      +2
      Неправильно понимаеш.....смотриш в книгу а видиш фигу....внимательнее читать надо...
      1. kaschey Онлайн
        kaschey Сегодня, 11:25
        0
        не стоит моей персоне уделять так много внимания
  10. dgonni Офлайн
    dgonni Сегодня, 10:21
    +5
    А никто не обратил внимание на то что летит не дипломат, ну типа договориться и затереть по тихому. А летит специалист командующий ВВС. И летит с полной расшифровкой и раскладом. Вот мне интересно как Конашёнков будет выкручиваться.
    П.С. Из профильной ветки летунов и ПВОшников! (На полигоне неоднократно были случаи поражения своих самолетов ракетой 3-хсотки.
    У нее головка с активным наведением. После этих случаев ввели запрет выхода на "высокое" на других площадках во время стрельб. Насколько помню, эти случаи были связаны с неисправностью ракет, которые улетали не в сектор обстрела, а в случайном направлении. Там перезахватывали цель, имеющую радиоизлучение. Это, разумеется, имеет крайне малую вероятность, но режим радиомолчания на полигоне все-таки ввели.) Учитывая что Триумф С-400 это дипиленная С-300, то вероятность того что он таки и завалил свой самолёт возрастает на порядок!
    1. Lek3338 Офлайн
      Lek3338 Сегодня, 11:39
      +1
      Какая ракета С-300 С-400 имеет активную ГСН и состоит на вооружении ?
      1. dgonni Офлайн
        dgonni Сегодня, 11:47
        -1
        С-400 (9М96Е2, 9М96М, 9М96Е, 40Н6Е), С-300 (9М96Е1, 9М96Е2)
  11. Livonetc Онлайн
    Livonetc Сегодня, 10:22
    +5
    Цитата: alta
    Фейковая история разваливается.
    BU-39 сбрасывались с высоты 10 км, за сотню километров от побережья Сирии, в международном воздушном пространстве, далеко от систем ПВО.
    Когда первые GBU-39 подлетели к целям, и сирийское ПВО проснулось, самолеты ЦАХАЛ были уже в Израиле, утверждает командование ЦАХАЛ. Никакого сближения с Ил-20, который летел из Идлиба, не было, и им не "прикрывались".
    Возможно, С-200 увидели крылатые бомбы GBU-39, которые действительно "шли на цели на малой высоте" и на высокой скорости. Потом они с экранов пропали, и остался только Ил-20, и по нему прицельно выстрелили.
    Можно надеяться, что данные израильской стороны будут приняты во внимание, будет настоящее расследование и объективный доклад о трагедии Ил-20.......

    На самом деле России известно, кто, когда, откуда и с какой высоты.
    Беда в том, что моменты принятия решений и координация отработаны недостаточно.
    А вот народу России полную картину могут и не представить.
    Договорятся тет а тет...
    "Доктор действовал во благо.
    Жаль что благо не мое."
    1. alexsipin Офлайн
      alexsipin Сегодня, 11:07
      0
      Цитата: Livonetc
      А вот народу России полную картину могут и не представить.

      В интернете всё будет. Есть немало израильских сайтов на русском языке. Там будет выложен перевод доклада Норкина в Москве.
  12. Комментарий был удален.
  13. Безликий Онлайн
    Безликий Сегодня, 10:25
    +7
    Как все интересно и завуалированно преподнесено.

    Был бы Израиль не при чем - отправил бы оправдываться в том, что он не виноват главу ВВС? - нет. конечно. Вообще реакция была бы другой.

    Прикиньте, если бы мы в Англию директора ФСБ отправили по Скрипалям оправдываться - не мы, дескать, это - совсем не мы. ))) Вот и Израиль: был бы не при чем - плевал бы на это с высокой колокольни, а не начальников бы командировал.

    Отсюда вывод: знает кошка, чье мясо съела. И не просто знает, а осознает всю потенциальную катастрофичность последствий. Вот и отправляют не последних людей договариваться о том, как быть дальше.

    Судя по адекватному поведению после неадекватного хода: в ближайшее время Израиль с нами будет активно дружить. Насколько долго - покажет время.
    1. Krasnodar Офлайн
      Krasnodar Сегодня, 10:52
      -2
      Договариваются дипломаты. Военный может компетентно ответить на профессиональные вопросы и грамотно разложить по полочкам предоставленную информацию.
    2. Керенский Офлайн
      Керенский Сегодня, 11:46
      +2
      Вот и Израиль: был бы не при чем - плевал бы на это с высокой колокольни, а не начальников бы командировал.

      Как раз Израилю выгодно сейчас оправдаться. Сейчас его "назначили крайним". Но как только он оправдается, снова возникнет вопрос: "А кто?".
  14. MoJloT Офлайн
    MoJloT Сегодня, 10:30
    -2
    Под стражу, разу... 5 минут суда, и севера, мошка, открытки, лютые лица... Лучше конечно его на 14 ровных кусочков порвать, но мы же не они.
    1. pru-pavel Онлайн
      pru-pavel Сегодня, 11:17
      0
      Этого не может быть сделано по одной простой причине. Потому как только что то с израильской делегацией начнет происходить, сразу же тоже самое начнет происходить с российской дипмиссией в обетованной. Это никому не надо.
      1. MoJloT Офлайн
        MoJloT Сегодня, 11:42
        +2
        Верно, почему не разорваны дип. связи не понятно. Опять сопли жуем.
  15. askort154 Онлайн
    askort154 Сегодня, 10:36
    +2
    Случайный.....Вы так уверены,что там будет "по жесче"? А если израильтяне предъбявят все средства СОК( а оно так и будет), где будет доказано,что они были уже "дома",когда "союзнички" начали "пулять" с С-200...

    Их данные СОК будут объективны, после сличения с данными СОК ИЛа, если его поднимут.
    Только там будет точное время его поражения и оно, естественно, будет отличаться от времени исчезновения ИЛа с р/лакатора.
  16. megadeth Офлайн
    megadeth Сегодня, 11:04
    +3
    Евреи все данные подшельмовали, и теперь втюхают нашим военным и руководству. А руководство в лице ВВП уже сказало (т.е. приказало считать..): -"что это случайность" выводы делайте сами..........!
    1. Krasnodar Офлайн
      Krasnodar Сегодня, 11:38
      -3
      Именно так и никак иначе laughing
      Компьютерную игру Канашенкову покажут. И скажут - это снимки атаки Латакии.
  17. мерцание Онлайн
    мерцание Сегодня, 11:25
    +4
    Эту делегацию к Берл Лазару послать, пусть ему объясняют.
    Это же не первая провокация, 9 апреля, когда все ждали массированный натовский удар по Сирии неизвестные самолеты (со стороны Средиземного моря, там где находились корабли НАТО) нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе, чуть позже российское МО идентефицировала эти самолеты, которые оказались израильскими. Расчет был на то, что мы ответим по кораблям НАТО. Такой мелкий провокаторишка, нагадить и в кусты. Уж молчу, как израильские инструкторы натаскивали грузинскую армию для зачистки территории от неугодных народов и миротворцев.
    Короче, Норкин все это будет объяснять суннитам, когда они придут за своими территориями.
  18. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 11:35
    +1
    А недоделка всегда кончается крахом!
    Наши недозащищают, недозакрывают, недоконтролируют и прочее недо.....!!!
    К сожалению, расплачиваемся жизнями наших солдат.
    Брать всё на себя, эт очень тяжко и потери могут быть многократно больше ....
    Не берусь определять, что более оправдано, нужно .... вопрос на отдельную дискуссию.
  19. askort154 Онлайн
    askort154 Сегодня, 11:46
    +3
    megadeth......Евреи все данные подшельмовали, и теперь втюхают нашим военным и руководству. .

    Самый трудный для них будет вопрос.
    Почему сообщение о проведении воздушной операции в районе нашей базы, пришло менее чем за минуту до начала атаки ? Это главный (очевидно умышленный) их прокол ! Отговоркой типа, оператора внезапно прихватила диарея, здесь не проканает.
  20. Ментат Онлайн
    Ментат Сегодня, 11:50
    +1
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Цитата: Случайный
    Всё что "появляется" в зоне ОТВЕТСТВЕННОСТИ является КОНТРОЛЬНЫМИ ЦЕЛЯМИ,со всеми вытекающими

    Сергей hi В настоящее время местным патриотам на форуме аналитика не нужна. Только эмоции. Конашенков хвалился: "Возможности наших комплексов ПВО станут неприятным сюрпризом для хваленых невидимок." А теперь: спрятался за нашим самолетом, предупредили за 1 минуту до налета.

    Какое отношение имеет работа комплекса С-400 российского контингента и обнаружение или не обнаружение им целей к инциденту с установкой С-200 сирийских войск? Ведь речь идёт о ракете именно последней и способности именно С-200, а не С-400 различать цели. Вам аналитика с логикой видимо тоже не особо нужна. А что нужно?
  21. Livonetc Онлайн
    Livonetc Сегодня, 11:50
    0
    Цитата: alexsipin
    Цитата: Livonetc
    А вот народу России полную картину могут и не представить.

    В интернете всё будет. Есть немало израильских сайтов на русском языке. Там будет выложен перевод доклада Норкина в Москве.

    Кроме доклада будет и закрытая часть переговоров.
    Даже на Израильских сайтах информации по этой части не будет.
    А в целом.
    Уважение и сотрудничесство это дорога в двух направлениях.
    Россия уважает госукдарственные интересы Израиля и доказывала это неоднократно.
    Однако без взаимности эта ситуация может кардинально измениться.
    Тревожный момент для Израиля в том, что все большая часть народа России сомневается как в качествах Израиля так и в качествах собственной власти.
    Можно посмеяться над народом России, что делают публично даже на центральном телевидении отдельные граждане России.
    Однако всему есть предел.
    1. Tank Hard Онлайн
      Tank Hard Сегодня, 12:08
      +1
      Цитата: Livonetc
      большая часть народа России сомневается как в качествах Израиля так и в качествах собственной власти.
      Можно посмеяться над народом России, что делают публично даже на центральном телевидении отдельные граждане России.
      Однако всему есть предел.

      Совершенно согласен. Помним...
  22. burigaz2010 Онлайн
    burigaz2010 Сегодня, 12:07
    +2
    Коллеги если евреи не виноваты зачем командующий ВВС Израиля едет в Москву? Оправдаться?
    1. АлександрК Офлайн
      АлександрК Сегодня, 12:17
      -1
      Цитата: burigaz2010
      зачем командующий ВВС Израиля едет в Москву? Оправдаться?


      Потешить российское самолюбие, сгладить моменты, показать России как её использует Асад и Иран храня оружие близко к российским базам. Ну и снова договорятся, ведь иначе Израиль опубликует данные в прессе, о том, что израильских самолетов не было,когда был сбит самолет со всеми доказательствами и России уже сложно будет продать населению историю о вине Израиля. Путин и так смягчил заявление военных и я полагаю ему не хочется терять лицо.
    2. Tank Hard Онлайн
      Tank Hard Сегодня, 12:34
      0
      Цитата: burigaz2010
      Коллеги если евреи не виноваты зачем командующий ВВС Израиля едет в Москву? Оправдаться?

      Видимо по дружески перекинуться в подкидного... request
  23. мерцание Онлайн
    мерцание Сегодня, 12:13
    +2
    Вот Яшка Кедми все время укоряет Россию, что она все время терпит, мол, над вами издеваются, а все терпите. Вон, мол, Израиль, чуть что почуствует малейшую угрозу, так сразу ее нейтрализовывает. А вы, мол, русские, вам по одной щеке треснут готовы подставить другую, а они, евреи, так не делают.
    Надо брать пример с евреев, чуствуем угрозу со стороны авиации Израиля - разнести в клочья все аэродромы и самолеты, как предлогает нам Яша Кедми. Правда это он предлогает по отношению к Украине ... а мы возьмем и применим по отношению к Израилю.
    Конечно, политическая ситуация может вынудить нас спустить все на тормозах, но ... но в памяти людской это останется.
    Еще раз, военные просто в бешенстве от этой провокации и никакие сказки здесь уже не помогут.
  24. mvd ru Онлайн
    mvd ru Сегодня, 12:27
    0
    Цитата: gurta
    Ах как полыхает у араболюбителей и у араболюбимых. Вы пошто ИЛ сбили, арабонесдержанные?

    Спокойней , спокойней , просто еще не улеглись эмоции , дождемся заявлений после прилета вашей делегации