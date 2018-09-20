Глава ВВС Израиля прибудет в Москву с данными об инциденте с Ил-20
Военная делегация Израиля во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным прибудет в четверг в Москву с материалами о крушении российского самолета Ил-20, сбитого сирийскими силами ПВО при отражении атаки израильской авиации, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ЦАХАЛ.
Израиль отвергает обвинения Минобороны РФ в том, что его истребители F-16 использовали Ил-20 как прикрытие, фактически подставив российский самолет по удар ПВО Сирии.
По данным пресс-службы, командующий представит в Москве полную картину произошедшего, включая основные итоги расследования, проведенного израильским командованием.
Кроме того, делегация представит сведения о продолжающихся попытках иранской стороны «переправить стратегические вооружения террористической организации "Хезболла"» и закрепиться в Сирии, отмечается в релизе.
Напомним, Ил-20 был сбит 18 сентября в трех десятках километрах от сирийского побережья. Примерно в это же время 4 израильских самолета атаковали объекты САР в Латакии. По данным Минобороны РФ, израильские летчики, прикрываясь российским самолетом, подставили его под удар ЗРК С-200. Все находившиеся на борту военнослужащие погибли.
Сегодня же ФАН сообщило о гибели в Ираке трех американских военных.
По данным агентства, ссылающегося на местные СМИ, накануне в засаду, устроенную членами «спящей» ячейки ИГ (группировка запрещена в РФ) в провинции Аль-Анбар, попала группа военнослужащих контингента США. В результате три американца были убиты, еще два получили ранения. Сообщается, что военные были атакованы джихадистами в тот момент, кода те высаживались из вертолета. Их прибытие в провинцию было связано с проведением американским командованием операции по зачистке территории от остатков бандформирований.
Израиль отвергает обвинения Минобороны РФ в том, что его истребители F-16 использовали Ил-20 как прикрытие, фактически подставив российский самолет по удар ПВО Сирии.
По данным пресс-службы, командующий представит в Москве полную картину произошедшего, включая основные итоги расследования, проведенного израильским командованием.
Кроме того, делегация представит сведения о продолжающихся попытках иранской стороны «переправить стратегические вооружения террористической организации "Хезболла"» и закрепиться в Сирии, отмечается в релизе.
Напомним, Ил-20 был сбит 18 сентября в трех десятках километрах от сирийского побережья. Примерно в это же время 4 израильских самолета атаковали объекты САР в Латакии. По данным Минобороны РФ, израильские летчики, прикрываясь российским самолетом, подставили его под удар ЗРК С-200. Все находившиеся на борту военнослужащие погибли.
Сегодня же ФАН сообщило о гибели в Ираке трех американских военных.
По данным агентства, ссылающегося на местные СМИ, накануне в засаду, устроенную членами «спящей» ячейки ИГ (группировка запрещена в РФ) в провинции Аль-Анбар, попала группа военнослужащих контингента США. В результате три американца были убиты, еще два получили ранения. Сообщается, что военные были атакованы джихадистами в тот момент, кода те высаживались из вертолета. Их прибытие в провинцию было связано с проведением американским командованием операции по зачистке территории от остатков бандформирований.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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