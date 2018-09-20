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Ещё два спутника. Китай расширяет сеть навигационной системы Beidou-3

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Китай продолжает наращивание космической группировки отечественной системы спутниковой навигации. Согласно сообщению Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники КНР (CASC), в среду Китай вывел на орбиту два навигационных спутника Beidou-3.

Ещё два спутника. Китай расширяет сеть навигационной системы Beidou-3


Успешный пуск ракет-носителей "Чанчжэн-3B" и "Юаньчжэн-1" состоялся в среду с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Два навигационных спутника типа Beidou-3 стали 37-м и 38-м спутниками глобальной навигационной системы Beidou, создаваемой Китаем. Оба они вышли на заданную орбиту и ожидают тестирования, после которого включатся в основную сеть и будут работать с ранее запущенными спутниками типа Beidou. На настоящий момент система Beidou-3 (глобальная, создается одновременно с национальной Beidou-1 и региональной Beidou-2 ) насчитывает 14 спутников.


Всего до конца этого года Китай планирует увеличить количество спутников Beidou-3, выведенных на орбиту, до 18, а к концу 2020 года довести их количество до 35, тем самым завершив формирование глобальной сети.

На сегодняшний день сеть Beidou-3 покрывает всю территорию страны и часть Азиатско-Тихоокеанского региона, а к концу года Китай планирует начать предоставлять основные навигационные услуги странам вдоль нового Шелкового пути. После окончательного формирования спутниковой группировки к концу 2020 года, услуги китайской навигационной системы планируется предоставлять по всему миру.
Использованы фотографии:
https://www.atimes.com/
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8 комментариев
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  1. uav80 Онлайн
    uav80 Сегодня, 10:19
    0
    28:03:2018
    С предложением об объединении ГЛОНАСС и BeiDou к «Роскосмосу» обратилась китайская сторона – Госкомиссия по навигационной спутниковой системе. Предполагается «создание единой системы мониторинга глобальных навигационных спутниковых систем, действующей на пространстве государств Шанхайской организации сотрудничества».


    Т.е. они от идеи объединения отказались чтоль...???
  2. Дырокол Офлайн
    Дырокол Сегодня, 10:20
    0
    Успешный пуск ракет-носителей "Чанчжэн-3B" и "Юаньчжэн-1"

    Не совсем верный перевод, Юаньчжэн-1 это не ракета, а блок выведения полезной нагрузки, он просто был установлен на Чанчжэн-3B
    1. Чича сквад Онлайн
      Чича сквад Сегодня, 10:27
      0
      Да они все на одно лицо.
  3. Александр романов Онлайн
    Александр романов Сегодня, 10:21
    -1
    В новых лексусах стоит уже своя навигация,нихрена не понятно. Скоро у каждой страны ,будет своя навигация
  4. mvg Офлайн
    mvg Сегодня, 10:47
    -1
    А зачем собственно КНР надо объединять свою BeiDou с Глонасс?
    Новые спутники, без западных комплектующих, мы самостоятельно делать не можем, то, что сейчас летает, постепенно выходит из строя
    https://lenta.ru/news/2018/04/25/glonass/
    Или не выводится на орбиту, как в случае с Протоном-М и 3-мя спутниками Глонасс, которые упали.
    П.С.: Китай нам что, подарит доступ, за просто так?
    1. Дырокол Офлайн
      Дырокол Сегодня, 11:09
      +1
      Цитата: mvg
      А зачем собственно КНР надо объединять свою BeiDou с Глонасс?

      Для повышения точности, она зависит от количества спутников.
      Цитата: mvg
      Китай нам что, подарит доступ, за просто так?

      Для гражданского использования может и да.
  5. Ментат Онлайн
    Ментат Сегодня, 11:43
    +2
    Цитата: mvg
    А зачем собственно КНР надо объединять свою BeiDou с Глонасс?
    Новые спутники, без западных комплектующих, мы самостоятельно делать не можем, то, что сейчас летает, постепенно выходит из строя
    https://lenta.ru/news/2018/04/25/glonass/
    Или не выводится на орбиту, как в случае с Протоном-М и 3-мя спутниками Глонасс, которые упали.
    П.С.: Китай нам что, подарит доступ, за просто так?

    Вы намеренно искажаете факты:

    1. Насчёт «подарит доступ», речь бы шла об обратном: сейчас Глонасс работает по всему миру, а вот когда Бейду заработает, есть только в планах, на практике он работает только в Китае и частично в ЮВА.

    2. Все спутниковые группировки любых стран необходимо обновлять, потому что спутники постепенно выходят из строя, а неудачные запуски случаются у любых космических держав. Можно посмотреть статистику, в Интернете она есть.

    3. Весь мир пользуется электроникой, разработанной в США, в основном, и ряде других стран, а произведённой в Азии. Замена своей элементной базой постепенно происходит, но ни за день, ни за год она произойти не может, т.к. невозможно десятилетия, потраченные на её разработку, спрессовать в год или два, или три. Можно оптимизировать процесс, однако придётся потратить примерно столько же времени или найти кардинально другие решения, от нытья их не прибавится никак.

    Итог: прекратите лгать и нести ахинею, здесь не детский сад.
  6. askort154 Онлайн
    askort154 Сегодня, 12:26
    0
    Станции ГЛОНАС (для дифференциальной коррекции) в 2017 г. установлены 8 шт. за рубежом:
    4 в Бразилии, 3 в Антарктиде, 1 в ЮАР.
    Планируется на 2018 г. в : Казахстане, Белорусии, Армении, Аргентине,Кубе, Эквадоре, Венесуэле, Мексике, Швеции, Вьетнаме, Индии, Индонезии и в Китае.
    Китайские будут использоваться совместно "Бэйдоу" и ГЛОНАС
    США отказали нам, мы в ответ убираем их на нашей территории .