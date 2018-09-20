Ещё два спутника. Китай расширяет сеть навигационной системы Beidou-3

Китай продолжает наращивание космической группировки отечественной системы спутниковой навигации. Согласно сообщению Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники КНР (CASC), в среду Китай вывел на орбиту два навигационных спутника Beidou-3.Успешный пуск ракет-носителей "Чанчжэн-3B" и "Юаньчжэн-1" состоялся в среду с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Два навигационных спутника типа Beidou-3 стали 37-м и 38-м спутниками глобальной навигационной системы Beidou, создаваемой Китаем. Оба они вышли на заданную орбиту и ожидают тестирования, после которого включатся в основную сеть и будут работать с ранее запущенными спутниками типа Beidou. На настоящий момент система Beidou-3 (глобальная, создается одновременно с национальной Beidou-1 и региональной Beidou-2 ) насчитывает 14 спутников.Всего до конца этого года Китай планирует увеличить количество спутников Beidou-3, выведенных на орбиту, до 18, а к концу 2020 года довести их количество до 35, тем самым завершив формирование глобальной сети.На сегодняшний день сеть Beidou-3 покрывает всю территорию страны и часть Азиатско-Тихоокеанского региона, а к концу года Китай планирует начать предоставлять основные навигационные услуги странам вдоль нового Шелкового пути. После окончательного формирования спутниковой группировки к концу 2020 года, услуги китайской навигационной системы планируется предоставлять по всему миру.