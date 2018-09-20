Американские "стратеги" B-52H "посетили" Средиземноморье и Арктику
Американский стратегический бомбардировщик B-52H, способный нести ядерное оружие, провел длительный полет в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
Согласно опубликованным данным, бомбардировщик ВВС США вылетел с британской авиабазы Фэрфорд и совершил девятичасовой беспосадочный полет над Средиземным морем, при этом официальных сведений о выполняемых бомбардировщиком задачах нет, он мог выполнять задание как в западной, так и в восточной части Средиземного моря.
В субботу другой стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H совершил полет в районе побережья Мурманской области, а также арктических архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Кроме этого он пролетел в районе острова Земля Александры, где расположена новая российская база ПВО "Арктический трилистник". Нарушения российской границы не зафиксировано.
В начале сентября два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США были переброшены с авиабазы Барксдейл штат Луизиана на британскую авиабазу Фэрфорд. По заявлению командования ВВС США, переброска была осуществлена для участия "Стратегов" в многонациональных военных учениях Ample Strike 2018 в Чехии.
Согласно опубликованным данным, бомбардировщик ВВС США вылетел с британской авиабазы Фэрфорд и совершил девятичасовой беспосадочный полет над Средиземным морем, при этом официальных сведений о выполняемых бомбардировщиком задачах нет, он мог выполнять задание как в западной, так и в восточной части Средиземного моря.
В субботу другой стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H совершил полет в районе побережья Мурманской области, а также арктических архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Кроме этого он пролетел в районе острова Земля Александры, где расположена новая российская база ПВО "Арктический трилистник". Нарушения российской границы не зафиксировано.
В начале сентября два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США были переброшены с авиабазы Барксдейл штат Луизиана на британскую авиабазу Фэрфорд. По заявлению командования ВВС США, переброска была осуществлена для участия "Стратегов" в многонациональных военных учениях Ample Strike 2018 в Чехии.
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