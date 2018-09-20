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Американские "стратеги" B-52H "посетили" Средиземноморье и Арктику

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Американский стратегический бомбардировщик B-52H, способный нести ядерное оружие, провел длительный полет в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Американские "стратеги" B-52H "посетили" Средиземноморье и Арктику


Согласно опубликованным данным, бомбардировщик ВВС США вылетел с британской авиабазы Фэрфорд и совершил девятичасовой беспосадочный полет над Средиземным морем, при этом официальных сведений о выполняемых бомбардировщиком задачах нет, он мог выполнять задание как в западной, так и в восточной части Средиземного моря.


В субботу другой стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H совершил полет в районе побережья Мурманской области, а также арктических архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Кроме этого он пролетел в районе острова Земля Александры, где расположена новая российская база ПВО "Арктический трилистник". Нарушения российской границы не зафиксировано.

В начале сентября два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США были переброшены с авиабазы Барксдейл штат Луизиана на британскую авиабазу Фэрфорд. По заявлению командования ВВС США, переброска была осуществлена для участия "Стратегов" в многонациональных военных учениях Ample Strike 2018 в Чехии.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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4 комментария
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  1. DigitalError Онлайн
    DigitalError Сегодня, 10:41
    +1
    Обозначили присутствие и выполнили планы по списанию топлива. Медведей с балалайками не разглядели.
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 10:46
      0
      Очередной раз напомнили о своём присутствии не только России , но и союзникам . Для России - проверка крепости нервов , для союзников - успокоение . wink
  2. nPuBaTuP Офлайн
    nPuBaTuP Сегодня, 11:04
    0
    для участия "Стратегов" в многонациональных военных учениях Ample Strike 2018 в Чехии.

    Блин...Чехии той...куда там стратегам?
  3. гильза Офлайн
    гильза Сегодня, 11:34
    0
    Давненько не сбивали...