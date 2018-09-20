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В Хорватии оценили масштабные изменения в ВС РФ

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Маневры «Восток-2018» показали, что нынешние Вооруженные силы РФ не имеют ничего общего с той армией, которая досталась России по наследству от Советского Союза, пишет хорватская газета Večernji List.

В Хорватии оценили масштабные изменения в ВС РФ


Издание отмечает, что в 1990-х у российской армии не были ничего, даже еды в достаточном количестве, вооруженные силы приходили в упадок. Теперь же Россия снова стала мировой державой в полном смысле этого слова.


Военная Доктрина РФ сильно изменилась – если раньше Красная армия добивалась побед в годы Великой отечественной войны путем больших потерь, то сегодня в ВС высоко ценится каждая человеческая жизнь, пишет автор.

По его данным, первые масштабные изменения произошли в 2012 году – основным шагом стала полная реорганизация структуры и командной цепочки сухопутных войск. Армия начала трансформироваться высокоэффективную и технологически продвинутую организацию.

Москва сосредоточилась на ряде специфических областей, которые ускользнули от внимания западных стран, говорится в статье. В том числе был создана одна из лучших тяжелых платформ в мире «Армата». Создано новое семейство самолетов «Су», которые могут на равных сражаться с F-22 и F-35.

Больших успехов российский ОПК добился в разработке зенитных систем, таких как С-400, которые не уступают знаменитым американским ЗРК Patriot.

Большие изменения произошли и в артиллерии, пишет автор. Российские ракеты стали более разрушительными и дальнобойными, опережая по этому показателю западные аналоги – россияне могут с безопасного расстояния нанести удар по противнику, оставаясь для него недосягаемыми.

Однако наибольший рывок российские конструкторы совершили при создании средств РЭБ. В настоящее время подразделения радиоэлектронной борьбы стали неотъемлемой частью любого соединения, начиная с бригадного уровня. При этом газета отмечает, что возможности этих подразделений очень велики – от блокировки GPS-сигналов до оказания на противника психологического воздействия.

Рост российской военной мощи не завершен, однако уже сегодня ясно, что ВС РФ – не безликая «масса пушечного мяса», а армия, способная противостоять противнику на самом современном уровне и в том, что касается оперативности, и в том, что касается технологий, заключает издание.
Использованы фотографии:
http://army-news.ru
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17 комментариев
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  1. К-50 Онлайн
    К-50 Сегодня, 10:55
    0
    Больших успехов российский ОПК добился в разработке зенитных систем, таких как С-400, которые не уступают знаменитым американским ЗРК Patriot.

    Ну здесь пока только технические, но нереальные возможности, что у одной системы, что у другой. Война покажет, что лучше.
    1. Каттани Офлайн
      Каттани Сегодня, 11:07
      +3
      первые масштабные изменения произошли в 2012 году – основным шагом стала полная реорганизация структуры и командной цепочки сухопутных войск.
      Конфликт 08.08.08 ввел свои коррективы. Теперь воюют не отдельными группами, а одной единой группировкой. Также конфликт на северном Кавказе показал, что устаревшая форма ведения войн ведёт к большим человеческим потерям. Особенно несогласованность действий пехоты с артиллерией и авиацией.
      В Сирии мы видим совсем другую картину. (Конечно же политика мешает)
  2. Умник Офлайн
    Умник Сегодня, 10:56
    -10
    Мы круче всех вот тока жрать скоро нечего будет
    1. андрей юрьевич Онлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 11:04
      0
      Цитата: Умник
      Мы круче всех вот тока жрать скоро нечего будет

      в магазинах мало "химии" ? belay
    2. Kuroneko Офлайн
      Kuroneko Сегодня, 11:05
      +3
      Цитата: Умник
      вот тока жрать скоро нечего будет

    3. Вова Кабаев Офлайн
      Вова Кабаев Сегодня, 11:11
      -2
      Вернее, не на что! Воры и продажные женщины не в счёт.
      1. Александр романов Онлайн
        Александр романов Сегодня, 11:23
        +3
        Цитата: Вова Кабаев
        Вернее, не на что!

        Нет денег?-иди работай!
    4. гильза Офлайн
      гильза Сегодня, 11:31
      0
      Естественный отбор в капитализме. Кто плохо работает,тот мало кушает.
  3. тлауикол Офлайн
    тлауикол Сегодня, 10:59
    +2
    "Военная Доктрина РФ сильно изменилась – если раньше Красная армия добивалась побед в годы Великой отечественной войны путем больших потерь, то сегодня в ВС высоко ценится каждая человеческая жизнь, пишет автор."

    автор пиши есчо
  4. bouncyhunter Офлайн
    bouncyhunter Сегодня, 11:00
    +6
    С чего это хорваты взялись петь дифирамбы ВС РФ ? Они же в НАТО ? what
    1. андрей юрьевич Онлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 11:07
      0
      Цитата: bouncyhunter
      С чего это хорваты взялись петь дифирамбы ВС РФ ? Они же в НАТО ? what

      да так себе оталитеги в этом издании...вон,Дейв Маджумдар намного "круче"... пишет для U. S. Naval Institute, Aviation Week, The Daily Beast и других изданий-так этот Дэйв-вааще "экперд" от бога...
    2. poquello Офлайн
      poquello Сегодня, 11:22
      +1
      Цитата: bouncyhunter
      С чего это хорваты взялись петь дифирамбы ВС РФ ? Они же в НАТО ? what

      Привет, дифирамбы то с дерьмецом
      раньше Красная армия добивалась побед в годы Великой отечественной войны путем больших потерь

      всё воюют
      Хорватские фашисты-усташи (усташ – дословно повстанец) были каким-то уникальным зверьем, на фоне коих даже эсэсовцы с их душегубками и концлагерями выглядели нудными бухгалтерами от убийства. Могли, скажем, в качестве «отчета о проделанной работе» прислать немцам двадцать килограммов человеческих глаз...
      1. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 11:30
        +1
        Привет ! hi
        Цитата: poquello
        дифирамбы то с дерьмецом

        Ну куда же без него . А про усташей читал - выродки ещё те . sad
  5. Вова Кабаев Офлайн
    Вова Кабаев Сегодня, 11:10
    0
    Великие оценщики кроаты, ядрёна вошь!
  6. гильза Офлайн
    гильза Сегодня, 11:33
    0
    Тааак. Опять попросют денежку на "российскую угрозу".
  7. Теренин Онлайн
    Теренин Сегодня, 11:44
    +1
    Цитата: Умник
    Мы круче всех вот тока жрать скоро нечего будет

    Это, как в троллейбусе едут пассажиры с мобильниками общей стоимостью более чем сам троллейбус, и пишут подобные СМСки про жратву.
  8. Incvizitor Офлайн
    Incvizitor Сегодня, 12:17
    0
    то сегодня в ВС высоко ценится каждая человеческая жизнь, пишет автор.

    Ну да, в Сирии это видно...