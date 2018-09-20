В Хорватии оценили масштабные изменения в ВС РФ
Маневры «Восток-2018» показали, что нынешние Вооруженные силы РФ не имеют ничего общего с той армией, которая досталась России по наследству от Советского Союза, пишет хорватская газета Večernji List.
Издание отмечает, что в 1990-х у российской армии не были ничего, даже еды в достаточном количестве, вооруженные силы приходили в упадок. Теперь же Россия снова стала мировой державой в полном смысле этого слова.
Военная Доктрина РФ сильно изменилась – если раньше Красная армия добивалась побед в годы Великой отечественной войны путем больших потерь, то сегодня в ВС высоко ценится каждая человеческая жизнь, пишет автор.
По его данным, первые масштабные изменения произошли в 2012 году – основным шагом стала полная реорганизация структуры и командной цепочки сухопутных войск. Армия начала трансформироваться высокоэффективную и технологически продвинутую организацию.
Москва сосредоточилась на ряде специфических областей, которые ускользнули от внимания западных стран, говорится в статье. В том числе был создана одна из лучших тяжелых платформ в мире «Армата». Создано новое семейство самолетов «Су», которые могут на равных сражаться с F-22 и F-35.
Больших успехов российский ОПК добился в разработке зенитных систем, таких как С-400, которые не уступают знаменитым американским ЗРК Patriot.
Большие изменения произошли и в артиллерии, пишет автор. Российские ракеты стали более разрушительными и дальнобойными, опережая по этому показателю западные аналоги – россияне могут с безопасного расстояния нанести удар по противнику, оставаясь для него недосягаемыми.
Однако наибольший рывок российские конструкторы совершили при создании средств РЭБ. В настоящее время подразделения радиоэлектронной борьбы стали неотъемлемой частью любого соединения, начиная с бригадного уровня. При этом газета отмечает, что возможности этих подразделений очень велики – от блокировки GPS-сигналов до оказания на противника психологического воздействия.
Рост российской военной мощи не завершен, однако уже сегодня ясно, что ВС РФ – не безликая «масса пушечного мяса», а армия, способная противостоять противнику на самом современном уровне и в том, что касается оперативности, и в том, что касается технологий, заключает издание.
Издание отмечает, что в 1990-х у российской армии не были ничего, даже еды в достаточном количестве, вооруженные силы приходили в упадок. Теперь же Россия снова стала мировой державой в полном смысле этого слова.
Военная Доктрина РФ сильно изменилась – если раньше Красная армия добивалась побед в годы Великой отечественной войны путем больших потерь, то сегодня в ВС высоко ценится каждая человеческая жизнь, пишет автор.
По его данным, первые масштабные изменения произошли в 2012 году – основным шагом стала полная реорганизация структуры и командной цепочки сухопутных войск. Армия начала трансформироваться высокоэффективную и технологически продвинутую организацию.
Москва сосредоточилась на ряде специфических областей, которые ускользнули от внимания западных стран, говорится в статье. В том числе был создана одна из лучших тяжелых платформ в мире «Армата». Создано новое семейство самолетов «Су», которые могут на равных сражаться с F-22 и F-35.
Больших успехов российский ОПК добился в разработке зенитных систем, таких как С-400, которые не уступают знаменитым американским ЗРК Patriot.
Большие изменения произошли и в артиллерии, пишет автор. Российские ракеты стали более разрушительными и дальнобойными, опережая по этому показателю западные аналоги – россияне могут с безопасного расстояния нанести удар по противнику, оставаясь для него недосягаемыми.
Однако наибольший рывок российские конструкторы совершили при создании средств РЭБ. В настоящее время подразделения радиоэлектронной борьбы стали неотъемлемой частью любого соединения, начиная с бригадного уровня. При этом газета отмечает, что возможности этих подразделений очень велики – от блокировки GPS-сигналов до оказания на противника психологического воздействия.
Рост российской военной мощи не завершен, однако уже сегодня ясно, что ВС РФ – не безликая «масса пушечного мяса», а армия, способная противостоять противнику на самом современном уровне и в том, что касается оперативности, и в том, что касается технологий, заключает издание.
- Использованы фотографии:
- http://army-news.ru
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