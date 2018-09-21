Ещё один миллиард ушёл из кармана Росгвардии

Источники:

https://sobesednik.ru/politika/20180917-tajnoe-zoloto-zolotova-u-generala-rosgvardii-zateryalsya-eshe-milliard

https://www.rusprofile.ru/person/shalnov-iv-027311291622

http://ooo-specshvejsnab.russia-opt.com/buyer_sku/rosgvardiya/1.html

Продолжается рассматривание журналистами дел и делишек, связанных с Росгвардией. Особенно после нашумевшего вызова на дуэль Навального начальником росгвардейцев Золотовым.Команда журнала «Собеседник» обнаружила еще одно (естественно, секретное) постановление Дмитрия Медведева, которое позволяет Росгвардии избегать конкурсов при госзакупках.Мы уже поговорили о том, что опубликовал Навальный, и вот следующий момент.Очень жирно подчеркиваю, чтоИтак, из опубликованного можно было сделать вывод о том, что в Росгвардии на поток поставлено воровство. Причем на безальтернативной основе, так как решением Медведева крымский мясокомбинат «Дружба народов» был объявлен эксклюзивным поставщиком всех пищевых продуктов по всей территории страны.Понятно любому, где мясокомбинат, а где овощи и фрукты. Тем не менее, 2 миллиарда рублей были успешно освоены, считается, что около 1 миллиарда было украдено путем необоснованного завышения цен.Золотов необоснованное завышение цен отвергает, как вы помните, поскольку все вокруг не понимают тонкостей дела и так далее.Так вот, «Собеседник» выяснил, что в Росгвардии так обстоит дело не только с едой, но и с одеждой!Таким же манером, как и с пищевыми поставками, специальным постановлением был назначен эксклюзивный поставщик всей швейной продукции!Это компания «Спецшвейснаб», с которой ведомство заключает контракты как с «единственным поставщиком» на основании распоряжения правительства №2666-р от 29 ноября 2017 г.ООО «Спецшвейснаб» уже успело заключить контрактов с Росгвардией почти на 2 млрд руб. И, как показало расследование «Собеседника», стоимость закупаемых товаров во многих случаях в два-три раза превышает рыночную.Стоит обратить внимание, что в мае этого года Росгвардия приобрела у «Спецшвейснаба» более 70 тысяч футболок с «чередующимися горизонтальными полосами крапового и белого цветов». Одно изделие обошлось в 385 руб.Но у других отечественных производителей цены ниже. К примеру, трикотажная фабрика «Уют» из Кисловодска отпускает оптом такие безрукавные тельняшки за 135 руб. Минобороны закупает подобные футболки по цене 137 руб. за штуку.Конечно, в расчет надо брать еще доставку товара – всего в 8 городов, но основная часть в Москву. Однако вряд ли транспортные расходы могут превышать 11 млн руб., а именно столько ведомство, по нашим подсчетам, переплатило своему «уникальному» контрагенту. Сумма же контракта составила 16,6 млн.Заказала Росгвардия у «Спецшвейснаба» и 343 тысячи нарукавных знаков войск. Цена одного изделия почти 70 рублей. Через группу гвардейцев в «Контакте» один такой же шеврон даже в розницу можно приобрести за 54 руб., а фирма ООО «Нева-Прогресс» отпускает их по оптовой цене 30 руб. за штуку. Можно было сэкономить. И не пару десятков рублей.И, в принципе, так можно пройтись по любой статье списка.Но увы, правительство решило, что поставлять будет только «Спецшвейснаб», значит, так оно и будет.Буквально несколько слов о том, что и кто стоит за фирмой, так странно получившей такие выгодные контракты.Основным владельцем московской компании «Спецшвейснаб» является предприниматель из Уфы Игорь Шальнов. И это имя весьма известно в мире одежды военного плана.Шальнов – это группа компаний «Магеллан», основная часть предприятий находится в Башкирии и окрестностях.Как истрепавший три комплекта «магеллановской» формы, выражу лично свое мнение: цена/качество – никакое. Дорого и гнило одновременно. А уж покупал я не дешевки. Гнилые нитки, кривые строчки, отваливающиеся на ходу карманы и расходящиеся швы на брюках (разошедшееся «очко» на «АРМИИ-2017» стало последним гвоздем) – это не полный перечень негатива, который мы получили, эксплуатируя форму от «Магеллана».А между тем не самая дешевая продукция как бы…Однако если зайти в интернет-магазин (адрес рекламировать не будем), то за 250 рублей можно купить летнюю камуфлированную фуражку.А Росгвардии почему-то эти же головные уборы «Спецшвейснаб» поставляет по 385 руб. Учитывая объем поставки почти в 40 тыс. штук, разница не в миллион даже.Интересная экономия…Вообще, говорят, что для Росгвардии «приказано не экономить». Так как утверждают злые языки, то именно Росгвардия – последний оплот защиты власти от населения.Но эти же злые языки утверждают, что Росгвардия зачем-то закупает в качестве наградных сувенирчиков казачьи шашки по 135 тысяч рублей, каминные часики по 80 тысяч и так далее.Про машины молчим. Для структур МВД УАЗ «Патриот» стоит 1 миллион 315 тысяч, а для Росгвардии на 50 тысяч дороже. Мелочь, скажете, но ведь приятно же?Кстати, те же злые языки заметили, что руководители Росгвардии в регионах тоже не экономят. Главный росгвардеец в Иркутской области перемещает себя с помощью новенького Nissan Patrol, который стоит на балансе местной Росгвардии, а его самарский коллега предпочел аналогичный по стоимости и роскоши Chevrolet Tahoe.Да, как сказал Виктор Золотов, главнокомандующий Росгвардией, у Росгвардии в избытке не только «духовности и нравственности», но и гораздо более материальных ценностей. Про деньги уже просто молчим.Если вспомнить еще, сколько раз за последние 5 лет у нас переодевались служащие ВВ/Росгвардии, сколько раз менялась структура, то все яснее становится ответ на вопрос «кому выгодно».Выгодно всем, кто делает из Росгвардии этакую официальную кормушку «для своих». Ну и тем, кто у кормушки, естественно.И еще один момент.Наш лихой главком Росгвардии, господин Золотов, который совсем не обворовывает своих подчиненных (согласен, за него это делают другие, он только крышует), любящий решать такие вопросы в соответствии с «офицерской честью» на дуэли, такими темпами скоро должен будет обзавестись личным пулеметом.У пистолета явно ресурс не тот, выйдет из строя раньше, чем закончится очередь желающих поговорить о воровстве в Росгвардии.Особенно если пистолет был закуплен у очередного эксклюзивного поставщика Росгвардии.