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Климкин: венгерский консул будет выслан

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Украинские власти намерены выслать из страны консула Венгрии за выдачу гражданам Украины в Закарпатье венгерских паспортов, передает РИА Новости.



По словам главы украинского МИД Павла Климкина, в его ведомстве и раньше знали о выдаче паспортов, но не могли этого доказать. Теперь же такое доказательство появилось – это видео, опубликованное украинскими СМИ.


Видеоролик – это уже доказательство, которое замолчать или проигнорировать нельзя. И МИД Украины отреагирует на него высылкой венгерского консула, сказал министр

При этом, по словам Климкина, он понимает, что высылка дипломата, который вернется к себе на родину, мало что поменяет, поскольку он является лишь винтиком «во всей этой дипломатической конструкции».

Недавно агентство «Укринформ» опубликовало видеоролик, на котором украинские граждане получают паспорта в венгерском консульстве в городе Берегово.

Ранее посол Венгрии Эрно Кешкень заявил, что его государство имеет право выдавать паспорта всем, кто имеет венгерские корни. Украинский МИД считает, что посол превысил свои полномочия. По данным Киева, к настоящему времени Венгрия уже выдала в Закарпатской области более 100 тыс. паспортов.

Напомним, законодательство Украины запрещает двойное гражданство, однако не предусматривает за это реальной ответственности.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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20 комментариев
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  1. Александр романов Онлайн
    Александр романов Сегодня, 11:24
    +4
    И как это остановит выдачу паспортов?
    1. Тралл Офлайн
      Тралл Сегодня, 11:28
      +9
      Гондурас в огне.
      Кругом одни враги smile
      1. bulvas Онлайн
        bulvas Сегодня, 12:24
        0
        Цитата: Тралл
        Гондурас в огне. Кругом одни враги


        Гондурас как всегда, "часть Европы"


        ЕС начали травить Орбана, и мартышки туда же

    2. Андрей К Онлайн
      Андрей К Сегодня, 12:00
      +4
      Цитата: Александр романов
      ...И как это остановит выдачу паспортов?...

      Привет Саш hi
      Умиляет вот это:
      ...По словам главы украинского МИД Павла Климкина, в его ведомстве и раньше знали о выдаче паспортов, но не могли этого доказать...

      Климкин прямым текстом говорит, что в 404-ой ситуацию на местах вообще не контролируют lol
      То есть как это паспорта кто-то выдаёт, но доказать не возможно?
      Значит МВД 404-ой и погранцы либо не работают вообще, либо между министерствами 404-ой никакого взаимодействия laughing
    3. DigitalError Онлайн
      DigitalError Сегодня, 12:06
      +3
      Никак, пока государственные деятели сами стремятся к иностранному гражданству.
      На вопрос журналиста "Радио Свобода" законно ли Игорь Коломойский занимает государственную должность, имея израильское и кипрское гражданство, тогдашний губернатор весело ответил: "А в Конституции написано, что запрещено двойное гражданство. А тройное [вместе с украинским] - не запрещено!".
  2. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 11:26
    +2
    Получается ведомство Климкина знало, что 100 тыс. украинцев незаконно получили венгерские паспорта, но ждало видеоролик, что бы отреагировать? "Плюс" Климкину, опять меня удивил belay
  3. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 11:30
    +4
    Климкин: венгерский консул будет выслан
    Ещё "плюс" Климкину за "мудрое" решение. Интересно, сколько ему СВР или ФСБ доплачивают?
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 11:42
      +4
      Цитата: Теренин
      Ещё "плюс" Климкину за "мудрое" решение.

      Следующим шагом станет разрыв дипотношений с Венгрией ? wink
    2. novobranets Офлайн
      novobranets Сегодня, 12:11
      0
      Цитата: Теренин
      венгерский консул будет выслан

      А что, вот так просто и вышлют? wassat И даже в мусорный бак не посодют? belay Или мода прошла? request Эх, не та стала ненька, не та. recourse
  4. гильза Офлайн
    гильза Сегодня, 11:35
    0
    Предлагаю не торопится с комментариями. Глагол "будет" в принципе не свойственен официальному языку Киева в своём известном и ожидаемом значении...
    1. Александр романов Онлайн
      Александр романов Сегодня, 11:41
      +1
      Цитата: гильза
      Глагол "будет" в принципе не свойственен официальному языку Киева в

      Наречие "скоро" своиственно украине
  5. Examenatornick Онлайн
    Examenatornick Сегодня, 11:38
    0
    Нам только на руку то что украина с соседями будет конфликтовать.
  6. mvbmvbmvb Офлайн
    mvbmvbmvb Сегодня, 11:40
    0
    Правильное законодательство в/на украине. Нам бы такое, а то все чинуши имееют по несколько подданств, как БАБ 5 шт. - глава совета безопасности рф.
    1. Александр романов Онлайн
      Александр романов Сегодня, 11:47
      +1
      Цитата: mvbmvbmvb
      , как БАБ 5 шт. - глава совета безопасности рф.

      И какие у него гражданства? И кто такой БАБ?
      1. Грац Офлайн
        Грац Сегодня, 12:01
        0
        Березовский Борис Абрамович
        только думается у него побольше 5 гражданств было))
  7. shark Офлайн
    shark Сегодня, 11:40
    +4
    Западной украине пора на родину. Австро -Венгрии нет. Но осталась Венгрия. Хватит в русской Малороссии воду мутить.
  8. Barbadoss Офлайн
    Barbadoss Сегодня, 11:52
    -2
    Это же надо сколько гонору))))) ну ясно же что Украина вас проглотить))) тупые.
  9. HAM Офлайн
    HAM Сегодня, 11:55
    +2
    И всё таки она входит в Европу,правда, пока тушкой,а там,глядишь,все области уже в Европе-перемога,однозначно!!! wassatХорошо,что посол не будет съеден!!
  10. burigaz2010 Онлайн
    burigaz2010 Сегодня, 12:01
    0
    Щас Евросоюз задумаеться! Странно а романов то с чего проснулся? А михана опять забанили что ли?
  11. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 12:06
    +4
    Просто интересно... у самого Климкина сколько паспортов в наличии? recourse