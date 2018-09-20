Климкин: венгерский консул будет выслан
Украинские власти намерены выслать из страны консула Венгрии за выдачу гражданам Украины в Закарпатье венгерских паспортов, передает РИА Новости.
По словам главы украинского МИД Павла Климкина, в его ведомстве и раньше знали о выдаче паспортов, но не могли этого доказать. Теперь же такое доказательство появилось – это видео, опубликованное украинскими СМИ.
Видеоролик – это уже доказательство, которое замолчать или проигнорировать нельзя. И МИД Украины отреагирует на него высылкой венгерского консула, сказал министр
При этом, по словам Климкина, он понимает, что высылка дипломата, который вернется к себе на родину, мало что поменяет, поскольку он является лишь винтиком «во всей этой дипломатической конструкции».
Недавно агентство «Укринформ» опубликовало видеоролик, на котором украинские граждане получают паспорта в венгерском консульстве в городе Берегово.
Ранее посол Венгрии Эрно Кешкень заявил, что его государство имеет право выдавать паспорта всем, кто имеет венгерские корни. Украинский МИД считает, что посол превысил свои полномочия. По данным Киева, к настоящему времени Венгрия уже выдала в Закарпатской области более 100 тыс. паспортов.
Напомним, законодательство Украины запрещает двойное гражданство, однако не предусматривает за это реальной ответственности.
По словам главы украинского МИД Павла Климкина, в его ведомстве и раньше знали о выдаче паспортов, но не могли этого доказать. Теперь же такое доказательство появилось – это видео, опубликованное украинскими СМИ.
Видеоролик – это уже доказательство, которое замолчать или проигнорировать нельзя. И МИД Украины отреагирует на него высылкой венгерского консула, сказал министр
При этом, по словам Климкина, он понимает, что высылка дипломата, который вернется к себе на родину, мало что поменяет, поскольку он является лишь винтиком «во всей этой дипломатической конструкции».
Недавно агентство «Укринформ» опубликовало видеоролик, на котором украинские граждане получают паспорта в венгерском консульстве в городе Берегово.
Ранее посол Венгрии Эрно Кешкень заявил, что его государство имеет право выдавать паспорта всем, кто имеет венгерские корни. Украинский МИД считает, что посол превысил свои полномочия. По данным Киева, к настоящему времени Венгрия уже выдала в Закарпатской области более 100 тыс. паспортов.
Напомним, законодательство Украины запрещает двойное гражданство, однако не предусматривает за это реальной ответственности.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
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