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Китай – большая угроза, чем Россия: Помпео расставил приоритеты

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Серьезность угрозы Китая состоит в том, что со временем она создаст риски для экономического развития Соединенных Штатов, передает РИА Новости заявление госсекретаря США Майка Помпео.

Китай – большая угроза, чем Россия: Помпео расставил приоритеты


По словам Помпео, Москва, безусловно, ведет себя агрессивно, вмешивается в американские выборы и т.п. Тем не менее, Россия под руководством Путина остается лишь «забиякой».


США дают ей отпор и сдерживают, где только можно, сказал он журналистам, отвечая на вопрос, кто больше угрожает Америке – Москва или Пекин.

Однако если проанализировать события в долгосрочной перспективе, то станет ясно, что действия Китая намного опаснее, поскольку представляют угрозу продолжению экономического роста Соединенных Штатов, всему жизненному укладу американцев, пояснил госсекретарь.

Напомним, ранее Пентагон в своей новой стратегии по кибербезопасности назвал Россию и Китай главными угрозами для США, ведущими «вредоносную кибердеятельность», которые несут в себе «неприемлемые» для американцев риски.

В Совете Федерации в свою очередь отметили, что подобные заявления, прописанные в новой стратегии Минобороны США, могут стать предлогом для масштабных кибератак на объекты России и Китая.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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5 комментариев
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  1. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 12:11
    +1
    китай как политическая система куда как устойчивее рф!во первых руководство мудрее на порядок а во вторых народ как нация однороднее и с надежной национальной идеей! без стремления всех папуасов по всему миру защитить от империалистов западных и накормить вооружить за счет своего народа bully
  2. Svarog Онлайн
    Svarog Сегодня, 12:19
    +1
    Россия под руководством Путина - забияка.. В целом согласен... Нет оснований в сегодняшней России видеть серьезного конкурента, когда правительство России и ЦБ делают все так, как говорят сша, а Набиулина периодически появляется в сша с отчетом.. Россия ничего не производит, что пользуется спросом за рубежом, кроме нефти,газа и вооружения.. Вот тут нас и будут ограничивать. В остальном мы не конкуренты сша, а вот КИтай да и сша мне кажется поздно спохватились, теперь Китай остановить сложно или даже не возможно. А по сему, ничего не останется американцам, как договариваться с Китаем и дружить будут против нас..
  3. Барибал Офлайн
    Барибал Сегодня, 12:20
    +1
    В их глазах китайцы - сытые здоровые патриотично настроенные и в перспективе угроза, и мы - голодные больные и злые и в перспективе зачахнем сами. А правители наши затягивают нам пояса, но зато у нас торпеда ядерная есть и еще у нас ракеты в мультике, аж до Флориды долетают.
  4. Knizhnik Офлайн
    Knizhnik Сегодня, 12:21
    +3
    Не слишком ли много усилий против "всего лишь забияки"? И почему же тогда так мало против Китая? Э нет, тут концы с концами не сходятся (с)
    1. kjhg Офлайн
      kjhg Сегодня, 12:33
      0
      В последнее время США ввели пошлины на импорт китайских товаров на сотни миллиардов долларов.