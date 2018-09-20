ВМС Китая получили пятый УДК проекта 071. Ещё два строятся

Китайские Военно-морские силы пополнились очередным универсальным десантным кораблем проекта 071. Торжественная церемония введения в состав флота нового УДК прошла в Шанхае, после которой он отправится на усиление Восточного флота Китая. Корабль, получивший название "Лунху-Шань", является пятым УДК такого типа, сообщает Navy Recognition.Принятые до этого в состав ВМС Китая четыре УДК проекта 071 несут службу в составе Южного и Восточного флотов: Куньлунь Шань, Цзинган Шань,Чангбай Шань - Южный флот, а Имэн Шань - Восточный флот. Вошедший в состав Восточного флота УДК "Лунху-Шань" строился на верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding, и его строительство особенно не афишировалось. Дата закладки судна не известна, спуск на воду был произведен в июне 2017 года. На данный момент имеется информация, что шестой УДК этого типа планируется спустить на воду в конце 2018 года, а седьмой находится в процессе строительства.УДК проекта 071 имеют длину 210 метров, ширину – 28 метров. Водоизмещение полное – 25000 тонн. Скорость – до 25 узлов, дальность плавания – 5000 миль. Экипаж – 120 человек. На вооружении 76-мм артустановка АК-176 и четыре 30-мм зенитные арткомплексы АК-630.УДК вмещает до 800 морпехов и около 20 единиц амфибийной бронетехники. Также на борту имеются от двух до четырех катеров на воздушной подушке проекта 726/726A, способных за один раз перевезти основной боевой танк типа ZTZ-96A. Также могут размещаться до четырех тяжелых военно-транспортных вертолетов Z-8.