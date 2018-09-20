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Конашенков о версии по "несрабатыванию" системы "свой-чужой" при ударе по Ил-20

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Минобороны России выступает с разъяснением ситуации с работой системы «свой-чужой» на средствах ПВО. Разъяснение связано с нанесением ошибочного удара сирийским средством противовоздушной обороны по российскому Ил-20.



Официальный представитель главного оборонного ведомства страны генерал-майор Игорь Конашенкова однозначно заявил о том, что на ЗРК С-200 войск ПВО Сирии не было такого рода системы.


Из заявления генерала:
Система государственного опознавания "свой-чужой" является строго индивидуальной у каждого государства, и даже на экспортируемые из России в рамках ВТС образцы вооружения и военной техники никогда не устанавливается.


По словам Конашенкова, доводы тех, кто заявляет о якобы несработавшей системе распознавания «свой-чужой», являются «дилетантскими фантазиями». Причём людей, которые пытались рассуждать о «несрабатывании», генерал-майор назвал псевдоэкспертами.

Генерал-майор:
Никаких прецедентов передачи такой системы вместе с российскими идентификационными кодами другому государству никогда не было и в принципе не может быть.


Всё это понятно. Но в ситуации, когда небо Сирии является, по сути, проходным двором для авиации различных государств (США, Израиль, Канада, Бельгия, Нидерланды, Турция, Британия) нет ли возможности «обучить» сирийские средства ПВО и их расчёты, мягко говоря, более эффективно отслеживать ситуацию в воздушном пространстве? Ведь, получается, что нет никаких гарантий того, что сирийцы не повторят роковую ошибку, особенно в условиях возможных внешних провокаций.
Использованы фотографии:
Википедия
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122 комментария
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  1. Henderson Офлайн
    Henderson Сегодня, 12:24
    +13
    Чем же занимались российские военные советники и сам Конашенков последние 3 года, если даже не наладили систему опознавания у своего союзника, которого и прибыли защищать?
    1. Аристарх Людвигович Офлайн
      Аристарх Людвигович Сегодня, 12:33
      -6
      Цитата: Henderson
      Чем же занимались российские военные советники и сам Конашенков последние 3 года, если даже не наладили систему опознавания у своего союзника

      Товарищ Конашенков занимался пиаром. Когда "профессионалы" под его руководством не различали Ка-27ПС и Ка-52, несли чушь про посадку на БДК пр.1171, путали Искандер с Бастионом....

      1. bk316 Офлайн
        bk316 Сегодня, 12:44
        +13
        Товарищ Конашенков занимался пиаром.

        У него работа такая. Но в данном случае он прав. Ну или ПОЧТИ прав, но Вам же не интересно почему почти?
        1. Аристарх Людвигович Офлайн
          Аристарх Людвигович Сегодня, 12:48
          0
          Цитата: bk316
          Ну или ПОЧТИ прав, но Вам же не интересно почему почти?

          Мне интересно. Может напишите?
          1. bk316 Офлайн
            bk316 Сегодня, 13:04
            +26
            Пишу: Конашенков про свой-чужой все правильно написал и про дилетантов тоже.
            Но это же не единственный способ уменьшить вероятность дружественного огня.
            Знаю 2 очевидных:
            - гражданский транспондер (вероятно он был отключен) Правда хохлам он не помешал тушку сбить.
            - система обмена информацией между радиолокационными постами, не знаю что у них за модификация с-200 стояла, но Пламя-КВ уже лет так 30 как научили принимать данные от сторонних систем (я в этом даже немного поучаствовал). В общем можно так ее запрограммировать, что если в зоне поражения наш самолет, то вообще пуска не будет (ну это жестко конечно) или сирена будет на КП выть.
            1. Комментарий был удален.
            2. Случайный Офлайн
              Случайный Сегодня, 14:07
              +2
              Цитата: bk316
              - система обмена информацией между радиолокационными постами, не знаю что у них за модификация с-200 стояла, но Пламя-КВ уже лет так 30 как научили принимать данные от сторонних систем (я в этом даже немного поучаствовал). В общем можно так ее запрограммировать, что если в зоне поражения наш самолет, то вообще пуска не будет (ну это жестко конечно) или сирена будет на КП выть.

              Уважаемый Владимир,полностью,согласен drinks soldier
              И ещё не указали работу планшетистов, которые должны были отмаркировать цель и вести её.
              А вот теперь внимание вопрос ( как в той передаче...где,когда и ..что ?) wassat , та к точно "виноваты .........с земли обетованной" или всё таки там..."наши уши торчат по самое не могу"?.
              Вот "интересно" будет.когда израильтяне опубликуют свои средства СОК...что тогда значительная часть fellow -колок .."скажет"? soldier
              1. bk316 Офлайн
                bk316 Сегодня, 15:57
                +1
                или всё таки там..."

                Ну вы же знаете ответ, к катастрофе в авиации всегда приводит РЯД причин а не одна.
                Тут негодование МО про другое. Насколько я понимаю была договоренность с Израилем не предпринимать действий несущих угрозу нашим военным.
                Договоренность была нарушена и это стало одной из причин катастрофы. Вы в этом сомневаетесь?
            3. Dikson Офлайн
              Dikson Сегодня, 14:08
              0
              "Гражданский транспондер"... на военном самолёте-разведчике?
              1. Случайный Офлайн
                Случайный Сегодня, 14:16
                +4
                Цитата: Dikson
                "Гражданский транспондер".

                СО-69 ещё никто не "отменял" + наши "советники" на ЦКП ПВО "союзников" soldier
              2. TT62o Офлайн
                TT62o Сегодня, 15:18
                0
                А почему бы и нет?
            4. Комментарий был удален.
            5. Vita VKO Онлайн
              Vita VKO Сегодня, 15:32
              +3
              Цитата: bk316
              Знаю 2 очевидных

              Могу добавить еще один, это централизованное управление ЗРК с помощью АСУ.
              В частности, на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" во время круглого стола, который посвящен обсуждению сирийского опыта, сообщил начальник штаба - заместитель командующего ВВС Главного командования Воздушно-космических сил (ВКС РФ) генерал-майор Сергей Мещеряков
              В настоящее время на территории Сирии создана единая интегрированная система противовоздушной обороны. Обеспечено информационно-техническое сопряжение российских и сирийских средств разведки воздушного пространства.

              Позже в СМИ появились данные о поставках современных АСУ ПВО Фундамент и Байкал в Сирию.
              Поэтому вопрос о том, что знали или нет сирийские ЗРВшники на С-200 о наличии российского самолета в секторе обстрела, можно ответить однозначно - они должны были это видеть. Даже если у С-200 не системы опознавание в объединенной системе Ил-20 однозначно идентифицировался как свой самолет.
              Вопрос только в том, почему не увидели? Здесь вариантов несколько. Но на мой взгляд среди расчетов ПВО Сирии слишком много израильских агентов, готовых за копейки промахиваться по израильским самолетам и организовывать подобные ЧП.
        2. Арон Заави Онлайн
          Арон Заави Сегодня, 13:02
          +9
          Я конечно дилетант , но ведь было же заявление ...

          25 АВГ 2017, 15:59.
          Россия и Сирия создали единую систему ПВО на территории республики
          КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Единая система противовоздушной обороны (ПВО) создана в Сирии благодаря усилиям российских и сирийских военных специалистов. Об этом на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" во время круглого стола, который посвящен обсуждению сирийского опыта, сообщил начальник штаба - заместитель командующего ВВС Главного командования Воздушно-космических сил (ВКС РФ) генерал-майор Сергей Мещеряков.
          "В настоящее время на территории Сирии создана единая интегрированная система противовоздушной обороны. Обеспечено информационно-техническое сопряжение российских и сирийских средств разведки воздушного пространства. Вся информация о воздушной обстановке от сирийских радиолокационных станций поступает на пункты управления российской группировки войск", - сказал он.




          1. pru-pavel Офлайн
            pru-pavel Сегодня, 13:04
            0
            Видимо где то запятая не там оказалась. Бывает.
          2. Юра Офлайн
            Юра Сегодня, 13:45
            -1
            Где написано, что на все ракеты поставлены системы распознавания "свой-чужой"?
          3. sentaniel Офлайн
            sentaniel Сегодня, 13:45
            +4
            Какое отношение имеет система общего внешнего целеуказания к системе "свой-чужой"?
            1. Henderson Офлайн
              Henderson Сегодня, 14:10
              +2
              естественно никакого. Единая система, у которой одна часть не знает, что делает другая. Система общего целеуказания не способна отличить своего от чужого. Так, стреляем куда-то, куда попадем. Бывает, чо.
          4. Случайный Офлайн
            Случайный Сегодня, 14:14
            0
            Цитата: Арон Заави
            сказал он.

            Сказать...не сделать, а тем боле..."с высокой трибуны" wassat
      2. Варага Офлайн
        Варага Сегодня, 13:41
        0
        Ка - 27 (Ка-25), но никак не Ка-52.
    2. bk316 Офлайн
      bk316 Сегодня, 12:40
      +21
      не наладили систему опознавания у своего союзника,

      Вы просто не понимаете о чем пишете. Ее нет на ракетах. Ее нельзя наладить. Можно передать свою на КП, но этого никто делать не будет. А вот наладить обмен оперативной информацией можно было. Но не факт что не наладили.
      А общем прав Конашенков про дилетантов. Дилетанты это ведь не те кто не знает, это те кто не знает но говорит (пишет).
      1. Henderson Офлайн
        Henderson Сегодня, 12:44
        +3
        Цитата: bk316
        Ее нет на ракетах.

        ракеты С-200 наводятся при помощи станции наведения. Там она и обязана быть.
        1. ССИ Офлайн
          ССИ Сегодня, 13:39
          +3
          Цитата: Henderson
          ракеты С-200 наводятся при помощи станции наведения. Там она и обязана быть.

          Ракета-дура, летит, куда послали... На станции наведения, в "имортных" странах, "свой-чужой"... это как поставили и кто сидит за постом управления....В Грузии Ту-22М завалили-опять "свой-чужой" виноват?
          1. Henderson Офлайн
            Henderson Сегодня, 14:11
            +3
            Цитата: ССИ
            Ракета-дура, летит, куда послали

            тут видимо дура не только ракета
      2. Варага Офлайн
        Варага Сегодня, 13:31
        -1
        Абсолютно солидарен. Не зная броду, полезли в воду.
    3. demo Офлайн
      demo Сегодня, 13:05
      +12
      Генерал четко сказал - это в принципе невозможно.
      В случае чего (случайно коды в Израиль попали или что-то вроде этого) придется менять коды в масштабах России.
      Когда сбежал в Японию наш летчик (Беленко) на МИГ 25П - моментально начали менять в масштабах СССР.
      Решения нет.
      1. ССИ Офлайн
        ССИ Сегодня, 13:42
        +6
        Цитата: demo
        Когда сбежал в Японию наш летчик (Беленко) на МИГ 25П - моментально начали менять в масштабах СССР.

        Да, меняли, лет ...дцать...И, довольно, НЕ МОМЕНТАЛЬНО, и, только на стратегах и дальниках...На истребителях, по мере доработок, на "гражданах"... ну, я не знаю...
        1. Sewer Krainiy Офлайн
          Sewer Krainiy Сегодня, 14:29
          0
          "Кремний-2М" (свой-чужой) на систему "Пароль" заменили довольно-таки быстро. Ущерб государству был нанесен колоссальный, но... система защиты государственная, заказ и заводы - государственные. Но я съем свои тапки, если система "Пароль" не была предана и продана Западу при развале Союза, тогда везде сидели амерские советники и наблюдатели. В госприемке "Пароля" тоже небось... А вот заменена ли эта система опознавания на новую в настоящее время - дико сомневаюсь. Как-то вот такое мнение... выводы делайте сами.
      2. Случайный Офлайн
        Случайный Сегодня, 14:24
        +1
        Цитата: demo
        В случае чего (случайно коды в Израиль попали или что-то вроде этого) придется менять коды в масштабах России.

        Делается в течении 15 минут..центральным оповещением через 8-е отделы,(это я взял максимальное время) а так даётся команда.."Перейти на запасной....." и вся проблема..
        Ну получите вы цифирки и временные интервалы и что.......? belay Ку да вы будете их..."выставлять" или..."засовывать" wassat
        А с Беленко.....получили в целости целую систему...доработали к составу ещё один .."шифратор" ( такой "сундучок с..миллиардом тоненьких иголочек") wassat и проблема решена, правда пришлость "уплотнять компановку" самолётов и вертолётов...и если в "длинной авиации! и в ВТА было место куда.."сдвинуться", то вот на "маленьких" это была..проблема soldier
      3. SETTGF Онлайн
        SETTGF Сегодня, 14:44
        +1
        demo! Не предполагайте глупости! Коды меняются часто, а после полёта предателя Беленко - была полностью изменена система опознования свой - чужой... Подумайте - почему?!
        1. igor67 Офлайн
          igor67 Сегодня, 15:06
          0
          Цитата: SETTGF
          demo! Не предполагайте глупости! Коды меняются часто, а после полёта предателя Беленко - была полностью изменена система опознования свой - чужой... Подумайте - почему?!

          в 88 году , после того как сбитый ми24,забрали штатовцы, с вертушек мы снимали изделие 0-20,свой чужой, меняли на изделие6201.
        2. Случайный Офлайн
          Случайный Сегодня, 15:19
          +1
          Цитата: SETTGF
          была полностью изменена система опознования свой - чужой..

          Кремний был доработан....появился ещё один болок...и всё, это а последствии "родили " Пароль bully зато "благодаря" угону Беленко на "свет" в срочном порядке появился Миг-25ПД(с Сапфиром ,вместо Смерча,ну и с очень серьёзным обновлением ВСЕГО оборудования и заменой двигателей), а все ранее выпущенные и находящиеся в строю " П-шки".срочно в Горьком дорабатывались до модификации " ПДС" soldier
    4. poquello Онлайн
      poquello Сегодня, 13:33
      -3
      Цитата: Henderson
      Чем же занимались российские военные советники и сам Конашенков последние 3 года, если даже не наладили систему опознавания у своего союзника, которого и прибыли защищать?

      кроме мата слов нет, а привет он семьям погибших передал уже?
      а евреев будем просить близко не полетать, а то наших подстрелят?
    5. Юра Офлайн
      Юра Сегодня, 13:41
      -1
      Цитата: Henderson
      если даже не наладили систему опознавания у своего союзника, которого и прибыли защищать?

      Для этого как минимум нужно согласия Сирийской стороны, дальше место для проведения мероприятий, специалисты, время, да и наверно было бы дешевле разрушить израильские аэродромы.
    6. Megatron Офлайн
      Megatron Сегодня, 13:59
      -2
      конашенков то еще не "герой" случаем? Герой пиар службы....
    7. loki565 Офлайн
      loki565 Сегодня, 14:18
      -1
      Возможно из за устаревшего оборудования, да и израильтяне вроде радар дальнего обнаружения с 200 уничтожили ( хотя это не в том районе) Просто ситема захватила более крупную цель, такое уже было с гражданским ту 154
    8. Комментарий был удален.
    9. venik Офлайн
      venik Сегодня, 16:06
      0
      Цитата: Henderson
      Чем же занимались российские военные советники и сам Конашенков последние 3 года, если даже не наладили систему опознавания у своего союзника, которого и прибыли защищать?

      ===========
      C-200 ("Вега и "Дубна") - система довольно таки "дубовая" (простите за тавтологию!) - НЕ потому, что плохая (в своё время - была ЛУЧШЕЙ!!!), а потому, что - СТАРАЯ!!! В ГСН ракеты - ОТСУТСТВУЕТ линия опознавания "свой-чужой" - она просто "тупо захватывает" самую контрастную цель" - и идет на нее!!!! Система опознавания - только на КП! Только если там (на КП) заметят, что ракета пошла "не туда" - могут дать сигнал на "самоуничтожение"....)...
      А для того, чтобы это "заметить" нужно иметь ВЫСОЧАЙШУЮ квалификацию!!! Вы думаете МНОГО, в Сирии сейчас таких "спецов"?????
      Проблема сложнейшая! Даже в начале 80-х таких МАСТЕРОВ там ХРОНИЧЕСКИ НЕ ХВАТАЛО!!! А сейчас..... И говорить - НЕ О ЧЁМ!!!
  2. Дырокол Офлайн
    Дырокол Сегодня, 12:25
    +3
    Чего то он лукавит, не может быть такого, наши уже сколько лет летают над Сирией и типа без опознавания?
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 12:29
      -2
      Цитата: Дырокол
      Чего то он лукавит

      сам потому как дилетант,что приказывают,то и озвучивает...работа такая.
    2. Чича сквад Офлайн
      Чича сквад Сегодня, 12:29
      0
      В самолетах есть, в ракетах нету.
    3. neri73-r Онлайн
      neri73-r Сегодня, 12:32
      +13
      Цитата: Дырокол
      Чего то он лукавит, не может быть такого, наши уже сколько лет летают над Сирией и типа без опознавания?

      Система опознавания не на ракете стоит, а на командном пункте или пункте управления, там и должно приниматься решение на обстрел конкретной цели. Когда ракета выпущена, то она захватила более контрастную цель. Да и вообще нонсенс ставить систему свой чужой на ракету, а если стащат коды???????? А так принимается решение, оператор видит цель своя, но например захвачена террористами, то принимается решение сбить свою цель.
      1. bk316 Офлайн
        bk316 Сегодня, 12:41
        +16
        Система опознавания не на ракете стоит

        Зря объясняете, им это не надо им бы МО пнуть. Их правда не интересует.
        1. region58 Офлайн
          region58 Сегодня, 14:21
          +3
          Цитата: bk316
          Зря объясняете, им это не надо

          Многие реально не представляют как на самом деле всё происходит. Вернее представляют на уровне: на мониторе появилась цель(именно в виде самолёта, как в кино) - мышкой щелкнул, ракета ушла, если цель своя то щелкай не щелкай пуска не будет. И искренне не понимают чего там делать толпе в тринадцать человек(у С-200-х боевой расчет, точнее дежурная боевая смена). Хотя по 200-м практически всё в открытом доступе.
          1. Леков Л Офлайн
            Леков Л Сегодня, 14:57
            0
            И искренне не понимают чего там делать толпе в тринадцать человек(у С-200-х боевой расчет, точнее дежурная боевая смена). Хотя по 200-м практически всё в открытом доступе.

            И это вы забы
            1. Леков Л Офлайн
              Леков Л Сегодня, 15:01
              +1
              И это вы забыли про средства обнаружения и целеуказания (РЛС и/или РЛК ЦУ), а также техдивизион, К-9 и стартовую батарею с кучами дизелистов на всю эту компанию.
              soldier
              С уважением и прошу прощения - клава в компе сбоит request
              1. region58 Офлайн
                region58 Сегодня, 15:25
                0
                Цитата: Леков Л
                это вы забыли про

                Необходимый минимум. Так то больше конечно со всеми ТЗМмами и постами... hi
        2. alexmach Офлайн
          alexmach Сегодня, 16:07
          -1
          Зря объясняете, им это не надо им бы МО пнуть. Их правда не интересует.

          а вот МО пнуть, простите, таки есть за что. Оно людей отправилов воевать в Сирию, в эту ситуацию и это они должны были наладить взаимодействие с союзниками, что бы те нас самих не сбивали. Евреи конечно тоже "подсобили" тут слова нет. И наглость еврейская тоже видна за километр, но как это наши то допустили? До чего они там надоговаривались то?
      2. TT62o Офлайн
        TT62o Сегодня, 13:28
        0
        Дилетантов не вводите в заблуждение. Система стоит на РЛС.
        1. bk316 Офлайн
          bk316 Сегодня, 13:39
          +6
          На с-200 она стоит на второй кабине 5Н62. Она называется ПУ (в смысле пункт управления). Сейчас в музее можно посмотреть и на "чебурашку" и на ПУ. И кстати на Пламя, которое и осуществляет селекцию целей. Эх молодость моя - 80-е.
          1. TT62o Офлайн
            TT62o Сегодня, 13:42
            -1
            А это не РЛС?
            1. bk316 Офлайн
              bk316 Сегодня, 15:48
              0
              А это не РЛС?

              Формально РЛС. Но состоит она из 2 кабин (кунгов). Первая антенный пост (в простонаречье антена - чебурашка), вторая пункт управления (там и стоит Пламя и все прочее).
        2. ССИ Офлайн
          ССИ Сегодня, 13:44
          +4
          Цитата: TT62o
          Система стоит на РЛС.

          Прошу прощения, где? На антенне? Или на пункте управления?
          1. TT62o Офлайн
            TT62o Сегодня, 13:53
            +1
            Я так понимаю Вы в В ПВО СССР служили, я тоже (авиация). Под РЛС я подразумеваю РЛК,РЛС, ЗРК, ЗРС.
            1. ССИ Офлайн
              ССИ Сегодня, 14:19
              +4
              Цитата: TT62o
              Я так понимаю Вы в В ПВО СССР служили, я тоже (авиация). Под РЛС я подразумеваю РЛК,РЛС, ЗРК, ЗРС.

              ВВС, дальняя (стратегическая)... Не служил, а поддерживал летную годность (ПЛГ)... Специалист по системам управления самолетов и ракет (автопилоты в просторечии)...
  3. Victor_B Офлайн
    Victor_B Сегодня, 12:27
    +4
    Ну и что здесь не так?
    Актуальная система никому не передается.
    Какая систему ГО у Сирии я понятия не имею. И вообще работает ли она?
    Может на наши самолеты просто второй комплект системы (сирийской) гвоздями приколачивают.
    1. dgonni Онлайн
      dgonni Сегодня, 13:45
      0
      Три пинты пенного данному товарищу!
  4. keeper03 Офлайн
    keeper03 Сегодня, 12:28
    +2
    Бить Ф-16 нужно было сразу в хвост, после их атаки, а потом уже разбираться, кто, зачем и почему !!! am
    А после драки - кулаками не машут ! soldier
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 15:02
      +1
      Так и произошло вроде бы. Поэтому наш Ил и упал
  5. pru-pavel Офлайн
    pru-pavel Сегодня, 12:29
    +6
    Рассчитано на недалеких. Есть системы распознавания для гражданских самолетов в конечном итоге можно сделать упрощенную аппаратуру распознавания на тех же открытых алгоритмах шифрования(надо только ключи в секрете хранить). Могли бы хотя бы их поставить, этого бы хватило чтобы предотвращать такие инциденты. Никто и не просит передавать сирийцам сверхсекретную военную аппаратуру. Но впрочем... да кому это надо и так ведь сойдет.
    1. Victor_B Офлайн
      Victor_B Сегодня, 12:34
      +6
      Есть системы распознавания для гражданских самолетов в конечном итоге можно сделать упрощенный алгоритм распознавания на тех же открытых алгоритмах шифрования(надо только ключи в секрете хранить).
      На гражданских трансподер стоит. На всех (кроме мелочи частной), да и на военных тоже, но те могут отключать.
      Плюс по случайному графику в течение суток несколько раз ключи меняются.
      1. bk316 Офлайн
        bk316 Сегодня, 12:50
        +8
        На гражданских трансподер стоит.

        Гражданский транспондер это не система "свой"-"чужой".
        И я уверен, что он был отключен. Вы на флайт радар посмотрите, там ВСЕ что с включенными транспондерами видно. А военных почти нет.
        И к тому же даже свой чужой не гарантирует от попадания ракеты (на самой-то ракете система не стоит).
        И вообще кто сказал, что сирийцам на КП не передаются данные о наших самолетах?
        1. Krasnodar Онлайн
          Krasnodar Сегодня, 14:22
          0
          Цитата: bk316
          На гражданских трансподер стоит.

          Гражданский транспондер это не система "свой"-"чужой".
          И я уверен, что он был отключен. Вы на флайт радар посмотрите, там ВСЕ что с включенными транспондерами видно. А военных почти нет.
          И к тому же даже свой чужой не гарантирует от попадания ракеты (на самой-то ракете система не стоит).
          И вообще кто сказал, что сирийцам на КП не передаются данные о наших самолетах?

          Тогда почему они стреляли, зная об ИЛе в небе?
          1. bk316 Офлайн
            bk316 Сегодня, 15:50
            0
            Тогда почему они стреляли, зная об ИЛе в небе?[

            Вы мое личное мнение спрашиваете? Приказ+страшно.
            А официально Вы у сирийцев спросите.
    2. артефакт Офлайн
      артефакт Сегодня, 12:54
      +3
      Цитата: pru-pavel
      Рассчитано на недалеких. Есть системы распознавания для гражданских самолетов в конечном итоге можно сделать упрощенную аппаратуру распознавания на тех же открытых алгоритмах шифрования(надо только ключи в секрете хранить). Могли бы хотя бы их поставить, этого бы хватило чтобы предотвращать такие инциденты. Никто и не просит передавать сирийцам сверхсекретную военную аппаратуру. Но впрочем... да кому это надо и так ведь сойдет.

      вы думаете транспондер это гарантия от выпущенной ракеты?
      1. pru-pavel Офлайн
        pru-pavel Сегодня, 13:07
        -1
        Не гарантия конечно. Если не настроено под него средство ПВО. Но можно ведь и настроить, тогда ПВО по ВС с конкретным транспондером гарантированно не будет лупить. Хотя может быть это я круто загнул и военные программисты до таких вещей не додумались. Если не додумались и таких настроек нет, ну тогды ой, надо было обратится к Стиву Джобсу, его коллектив бы допилил алгоритм работы системы до адекватного
        1. артефакт Офлайн
          артефакт Сегодня, 13:20
          +1
          тут, на мой дилетантский взгляд, сирийское ПВО видело и наш самолёт и вражеские, целилось и стреляло по последним, просто враг уходя от ракеты спрятался за "спину . (подставил наш ИЛ 20 на линию огня). и в этом случае ракета просто выбрала более "выгодную цель". сомневаюсь что на самих ракетах есть какие то системы распознавания "свой-чужой".
  6. lelyk72 Офлайн
    lelyk72 Сегодня, 12:33
    +4
    Такое чувство, что уважаемые эксперты из ВО забыли какого года выпуска эта система.
    1. pru-pavel Офлайн
      pru-pavel Сегодня, 12:37
      0
      Первые системы опознования появились почти на 40 лет раньше чем с-200. Явно по этой причине и к ней что то должно интегрироваться. И врядли такая система может быть не пригодной для модернизации под какие либо системы опознования.
  7. Kelsios Офлайн
    Kelsios Сегодня, 12:38
    +4
    Уже интересно, кто-нибудь ещё пострадал от Сирийцев, кроме наших?
    1. pru-pavel Офлайн
      pru-pavel Сегодня, 12:40
      +4
      Всегда кто то страдает. Войны без дружественного огня не бывает. Дрова рубить чтобы щепки не летели не научились пока.
    2. Piramidon Офлайн
      Piramidon Сегодня, 12:53
      +2
      Цитата: Kelsios
      Уже интересно, кто-нибудь ещё пострадал от Сирийцев, кроме наших?

      Самое главное, что те, кто должен был пострадать (F-16), не пострадали.
  8. Грибок Офлайн
    Грибок Сегодня, 12:42
    +1
    Согласен с Конашенковым. Только российские пво и самолёты владеют это системой. У сирийцев нету.
  9. spektr9 Офлайн
    spektr9 Сегодня, 12:43
    -5
    Выкручиваемся как можем пытаясь подтянуть версию с-200 за уши... Что же тогда только ил20 сбили, когда подобные полеты и запуски регулярно происходят ?
  10. Комментарий был удален.
  11. gurta Онлайн
    gurta Сегодня, 12:45
    +4
    Генерал-майор Ахмад Махлюль, главком сирийских ВВС, отстранен от должности на время проведения расследования по поводу катастрофы российского самолета. Неужели? И не стрелочник ...
    1. bk316 Офлайн
      bk316 Сегодня, 13:06
      +6
      Неужели?

      Ужели! А вот вашего Норкина на ковер в Кремль вызвали.Сейчас звездочку -то снимуть wassat
      1. Krasnodar Онлайн
        Krasnodar Сегодня, 14:26
        +1
        Цитата: bk316
        Неужели?

        Ужели! А вот вашего Норкина на ковер в Кремль вызвали.Сейчас звездочку -то снимуть wassat

        Не думаю, что снимут с Норкина, которого, кстати, израильтяне прислали по своей инициативе. Тому, кто был ответаетственен за «горячую линию» с израильской стороны скорее всего влетит. В случае, если это действительно было разгильдяйством.
        1. ultra Офлайн
          ultra Сегодня, 15:06
          0
          Цитата: Krasnodar
          ому, кто был ответаетственен за «горячую линию» с израильской стороны скорее всего влетит. В случае, если это действительно было разгильдяйством

          Люди погибли и это по вашему разгильдяйство?Хотя я понимаю,ведь не евреи погибли.
          1. Krasnodar Онлайн
            Krasnodar Сегодня, 16:19
            0
            Цитата: ultra
            Цитата: Krasnodar
            ому, кто был ответаетственен за «горячую линию» с израильской стороны скорее всего влетит. В случае, если это действительно было разгильдяйством

            Люди погибли и это по вашему разгильдяйство?Хотя я понимаю,ведь не евреи погибли.

            Вопрос:
            Удар наносился по району, находящемся в 25 км севернее Хмеймим. Следовательно, атака была прекрасно видна на базе ВКС. Кто дал приказ ИЛу садиться/продолжать посадку, а не покинуть территорию боевых действий? Кто координировал действия с сирийцами? Почему сирийцы выстрелили, когда в небе находился ИЛ?
      2. gurta Онлайн
        gurta Сегодня, 14:37
        0
        Цитата: bk316
        Неужели?
        Ужели! А вот вашего Норкина на ковер в Кремль вызвали.Сейчас звездочку -то снимуть wassat
        Каму? Норкину? Снималка нe выросла от laughing .
        И не вздумайте принять это за слабость. Просто изъявление желания продолжeния хороших отношений. Никто не хотит повтора. В первую очередь израильтяне. А про стрелявших сирийцев сейчас расскажут араболюбители и араболюбимыe.
  12. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 12:58
    -4
    Цитата: keeper03
    Бить Ф-16 нужно было сразу

    ----------------------
    Вам же Конашенков сейчас популярно объяснил, почему надо оставаться терпилами, потому что Верховный всё уже списал "на трагическую цепь случайностей".
  13. АлександрК Онлайн
    АлександрК Сегодня, 13:00
    +1
    Чудеса просто.

    Получается, что подполковник Виктор Хаустов, замкомандира зенитного ракетного полка и участник боевых действий в арабской республике, просто врал рассказывая о системе свой чужой?


    Или например генерал-лейтенант Айтеч Бижев(был заместителем начальника Главного штаба войск ПВО, первым заместителем начальника Главного штаба ВВС РФ, заместителем главкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ)

    Это псевдоэксперт? belay
  14. Forestol Офлайн
    Forestol Сегодня, 13:01
    -1
    неужели все так плохо со специалистами ПВО в России? Вопрос, был ли применен аналог нашей “Красухи”, управляем ли мы всей системой ПВО в Сирии, если нет , то как так и почему?
    1. Banshee Офлайн
      Banshee Сегодня, 13:55
      +1
      Цитата: Forestol
      Вопрос, был ли применен аналог нашей “Красухи”


      Аналог? "Красухи"? Вы откуда?
    2. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 15:35
      0
      Не управляем, а координируем. Снабжаем данными
  15. askort154 Офлайн
    askort154 Сегодня, 13:11
    +13
    Ребятки-эксперты, чего напали на Канашенкова ?! Он изложил всё кратко и верно.
    Аппаратура опознавания "свой-чужёй" устанавливается на самолётах и работает в закодированном режиме с наземными средствами обеспечения полётов. Коды засекречены и меняются в течении суток несколько раз. При аварии самолёта "изделие" самолекведируется. При захвате самолёта, есть "кнопочка" ликвидации.
    Так что в Сирии мы используем её только на своих самолётах и можем отличить сразу, кто летит свой или чужой. Сирийцы не могут этого сделать, потому как мы не можем отдать им секретные коды. Они также не могут определить летим мы или ещё кто-то.Поэтому, самое первое наше соглашение в Сирии было с американцами и израильтянами, взаимное оповещении о планах по выполнению полётов над территорией Сирии, для взаимного обеспечения безопасности полётов где оговорены и сроки подачи "предупреждений" (естественно не за 1 минуту, а как минимум за 1 час.). Вот так, в двух словах. hi
    1. мордвин 3 Онлайн
      мордвин 3 Сегодня, 13:18
      0
      Таки в чем вопрос? Евреи виноваты, однозначно.
      1. Случайный Офлайн
        Случайный Сегодня, 14:34
        0
        Цитата: мордвин 3
        Таки в чем вопрос? Евреи виноваты, однозначно.

        Народ сейчас "накалён". поэтому советую дописать.....это был САРКАЗМ wink
    2. ССИ Офлайн
      ССИ Сегодня, 13:50
      +3
      Саш! Комментаторы уже и транспондеры привлекли, а не "специзделия"...
    3. Теренин Офлайн
      Теренин Сегодня, 14:03
      0
      Цитата: askort154
      Ребятки-эксперты, чего напали на Канашенкова ?! Он изложил всё кратко и верно.
      Аппаратура опознавания "свой-чужёй" устанавливается на самолётах и работает в закодированном режиме с наземными средствами обеспечения полётов. Коды засекречены и меняются в течении суток несколько раз. При аварии самолёта "изделие" самолекведируется. При захвате самолёта, есть "кнопочка" ликвидации.
      Так что в Сирии мы используем её только на своих самолётах и можем отличить сразу, кто летит свой или чужой. Сирийцы не могут этого сделать, потому как мы не можем отдать им секретные коды. Они также не могут определить летим мы или ещё кто-то.Поэтому, самое первое наше соглашение в Сирии было с американцами и израильтянами, взаимное оповещении о планах по выполнению полётов над территорией Сирии, для взаимного обеспечения безопасности полётов где оговорены и сроки подачи "предупреждений" (естественно не за 1 минуту, а как минимум за 1 час.). Вот так, в двух словах. hi

      Парни, я далек от всего от этого, belay но прошу, потом, подтвердить, что я не участвовал в этом обсуждении request
    4. Случайный Офлайн
      Случайный Сегодня, 14:33
      -1
      Цитата: askort154
      .Поэтому, самое первое наше соглашение в Сирии было с американцами и израильтянами, взаимное оповещении о планах по выполнению полётов над территорией Сирии, для взаимного обеспечения безопасности полётов где оговорены и сроки подачи "предупреждений" (естественно не за 1 минуту, а как минимум за 1 час.). Вот так, в двух словах.

      Всё так drinks но где наше ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ с ..."союзниками" requestведь есть же командиры и начальники...ответственные за это....или где? request
    5. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 15:39
      0
      А цель по эпр и скорости, и высоте полета возможно идентифицировать?
  16. dgonni Онлайн
    dgonni Сегодня, 13:14
    -1
    Если перевести на понятный язык, то ИЛ-20 не включил идентификатор сирийской системы опознавания. У меня всё!
  17. loaln Офлайн
    loaln Сегодня, 13:25
    +1
    "По словам Конашенкова, доводы тех, кто заявляет о якобы несработавшей системе распознавания «свой-чужой», являются «дилетантскими фантазиями»."

    Дилетантскими пока выглядят действия или бездействие должностных лиц военного командования.
    Что такого рода ситуация в воздушном пространстве не рассматривалась?
    Если рассматривалась, то почему не определялись и не передавались сирийской ПВО углы закрытия для пуска ракет?
    А, раз системы свой-чужой России и Сирии не согласованы, то все сирийские ракеты для российских самолётов ВРАЖЕСКИЕ.
    Тогда:
    Что, на самолёте не было систем обнаружения облучения и захвата системами наведения вражеского ракетного оружия?
    А, может, на самолёте не было и систем противодействия выпущенным по самолёту ракет?
    Таких вопросов к МО куча. Давно надо было самим всё объяснить и расставить по полочкам, а не выёживаться, строя из себя УМНЫХ.
    1. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 14:31
      +2
      Цитата: loaln
      "По словам Конашенкова, доводы тех, кто заявляет о якобы несработавшей системе распознавания «свой-чужой», являются «дилетантскими фантазиями»."

      Дилетантскими пока выглядят действия или бездействие должностных лиц военного командования.
      Что такого рода ситуация в воздушном пространстве не рассматривалась?
      Если рассматривалась, Главный то почему не определялись и не передавались сирийской ПВО углы закрытия для пуска ракет?
      А, раз системы свой-чужой России и Сирии не согласованы, то все сирийские ракеты для российских самолётов ВРАЖЕСКИЕ.
      Тогда:
      Что, на самолёте не было систем обнаружения облучения и захвата системами наведения вражеского ракетного оружия?
      А, может, на самолёте не было и систем противодействия выпущенным по самолёту ракет?
      Таких вопросов к МО куча. Давно надо было самим всё объяснить и расставить по полочкам, а не выёживаться, строя из себя УМНЫХ.

      Самый главный вопрос в другом - если атака израильтян проводилась во время нахождения ИЛа в этом районе, ее не могли не заметить на Хмеймим (25 км южнее Латакии). Какого дали команду садиться, а не покинуть район БД?
    2. Случайный Офлайн
      Случайный Сегодня, 14:40
      -1
      Цитата: loaln
      Дилетантскими пока выглядят действия или бездействие должностных лиц военного командования.

      + soldier
      Цитата: loaln
      Что такого рода ситуация в воздушном пространстве не рассматривалась?
      Если рассматривалась, то почему не определялись и не передавались сирийской ПВО углы закрытия для пуска ракет?

      И ещё многое "другое"...+ soldier
      Цитата: loaln

      Тогда:
      Что, на самолёте не было систем обнаружения облучения и захвата системами наведения вражеского ракетного оружия?
      А, может, на самолёте не было и систем противодействия выпущенным по самолёту ракет?

      Два раза НЕТ soldier т.к. Берёза от "этого"...не спасает , тем паче,что диапазон частот на С-200...наш recourse
      Таким образом и сбили в августе 2008 го Шайковский Ту-22М3
  18. Варага Офлайн
    Варага Сегодня, 13:26
    +2
    Сначала "нагородят" про общую с САР систему "свой-чужой", а когда Конашенков сказал, что это ничего общего с действительностью (мягко говоря) не имеет, то начали оправдываться.
    А зачем было "огород городить", если сами толком не знаете, что да как?!.. На том и погорели. Впредь, умнее будете.
    1. КЕРМЕТ Офлайн
      КЕРМЕТ Сегодня, 14:03
      +4
      Коли вспомнили о системе опознавания, то
      Из заявления генерала:
      Система государственного опознавания "свой-чужой" является строго индивидуальной у каждого государства

      Следует, что такая система должна быть у Сирийского государства и достаточно оснастить свои самолёты системой этого государства. Передавать секретные коды российской системы "свой-чужой " сирийцам нет необходимости.
      Если у сирийцев такой системы нет, то получается все это время наши ВКС летали под прицелом плохо обученных операторов ПВО?
    2. Dikson Офлайн
      Dikson Сегодня, 14:15
      +1
      Эту цитату следует понимать так: Наши просто передают информацию со своих станций Сирийцам. Не может быть там никакой ЕДИНОЙ системы - тут же всё продадут вероятному противнику..
  19. Romka47 Офлайн
    Romka47 Сегодня, 13:44
    -2
    А был ли мальчик ?!......
  20. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 14:06
    -2
    я изначально говорил что не может быть никакой общей с сирийцами системы "свой-чужой"...
    1. КЕРМЕТ Офлайн
      КЕРМЕТ Сегодня, 14:11
      +1
      При правильной координации с сирийской ПВО можно обойтись и без общей системы "свой-чужой"
      1. faiver Онлайн
        faiver Сегодня, 14:32
        +2
        При правильной координации с сирийской ПВО можно обойтись
        - если бы все всегда делали правильно мы бы давно жили лучше всех...
  21. кот бегемот Офлайн
    кот бегемот Сегодня, 14:10
    +2
    Никогда даже союзники не обеспечиваются нашими системами запроса "свой-чужой", это сов.секретная информация. Люди которые имеют право обслуживать запросчик имеют форму допуска 1А. Смена литеров кода запроса происходит по определенному графику и является строжайшей государственной тайной. Так что говорить о том почему у сирийцев этой системы не было,это просто по дилетански не грамотно. Другое дело не совсем было отлажено взаимодействие наших летунов с сирийскими ПВО. Они могли просто не знать что в данном районе находится наш борт, тем более работая в боевой обстановке с учетом малых расстояний разобраться времени было крайне мало. После пуска отсчет шел на секунды,если учитывать маршевую скорость изделия 5В28 1200 м/сек, это быстрее пули выпущенной из СВД. Отдать должное израильским летчикам,они поступили дерзко и с холодным расчетом,прикрывшись им и подставив наш самолет под удар ПВО Сирии, это подло . Не могу нчего сказать о степени подготовки сирийского расчета ПВО, но тут любой расчет за секунды не смог бы разобраться в такой ситуации. На сегодня весь расчет ПВО причастный к этому событию под арестом и ведется расследование, у меня самого один только вопрос: Знали ли они что в этом районе заходит на посадку наш борт ?
    1. poquello Онлайн
      poquello Сегодня, 14:27
      0
      Цитата: кот бегемот
      Не могу нчего сказать о степени подготовки сирийского расчета ПВО, но тут любой расчет за секунды не смог бы разобраться в такой ситуации.

      а лампочку им тупо на пульт вывести "сектор занят, стрелять нельзя" не?
    2. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 14:36
      +1
      Да ни за кем там израильтяне не прятались. Сбросили GBUшки с большой дистанции, резко снизились, чтобы не попасть под то же С-200 и свалили на юг, домой.
    3. Случайный Офлайн
      Случайный Сегодня, 14:46
      0
      Цитата: кот бегемот
      Другое дело не совсем было отлажено взаимодействие наших летунов с сирийскими ПВО

      За это как минимум надо увольнять и..только через трибунал!!! soldier
      Ваше "не совсем отлажено" вылилось в гибель 15-ти человек личного состава ВВС РФ....просто так...расстреляли.как в тире и..."свои" же am
      Цитата: кот бегемот
      Отдать должное израильским летчикам,они поступили дерзко и с холодным расчетом,прикрывшись им и подставив наш самолет под удар ПВО Сирии, это подло

      Эта "лапша" нашего производства...исключительно для..."хаванья пиплом" am как можно "прикрыться" группе идущей на высоте 100 метров самолётом находящимся на снижении с высоты 5000 метров....как???? request
    4. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 15:46
      0
      Могли ли сирийцы не правильно идентифицировать цель? Вот в чем вопрос. Скорее они были до конца уверены, что наводят на группу ф-16
  22. askort154 Офлайн
    askort154 Сегодня, 14:15
    +1
    ССИ....Саш! Комментаторы уже и транспондеры привлекли, а не "специзделия"...


    Серёж hi Читал. Не стал разочаровывать. Куда исчез Серёга ?
    1. Случайный Офлайн
      Случайный Сегодня, 14:48
      +1
      Цитата: askort154
      Куда исчез Серёга ?


      wink drinks soldier
  23. mlad Онлайн
    mlad Сегодня, 14:38
    +2
    А теперь на все посмотрим с другой стороны. Напротив нашей военной базы прикрытой зенитными комплексами появляются неопознанные самолеты, они наносят удар в сторону побережья и не известно летят они на базу или куда еще. Это должно классифицироваться как нападение и моментальный ответ, то что было предупреждение за минуту ничего не значит, просто бы не успели дать отбой, вывод - ПВО базы не сработало.
    1. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 14:52
      +2
      Когда российский самолёт по ошибке залетел на территорию Израиля - Израиль его мог сбить, но не сбил...

      А вот когда подобное сделал сирийский - Израиль его сбил моментально.

      Откуда Израиль знал, где чей самолёт?

      К чему это я? К тому, что у Израиля и России нет состояния войны и более того вполне хорошие отношения, а вот с Сирией состояние войны.

      Более того радары России вроде как должны видеть самолёты Израиля + есть взаимодействие между странами и поэтому Россия не стреляет по всему, что движется в воздухе.

      Проблема ещё и в том, что как министр обороны, так и прочие в армии Израиля заявили, что не было там уже израильского самолёта, когда сбили Ил, то есть и сбивать было нечего, когда там были израильские самолёты и более того значит была координация между Россией и Израилем.
      1. mlad Онлайн
        mlad Сегодня, 15:11
        0
        только гражданский транспондер дает ответ о принадлежности самолета, военный можно только если отслеживать его все время и знать откуда он взлетел, предполагаю что так ибыло и знали что это израильские, но это ничего не меняет, был пуск в сторону Хмеймим и он должен был быть отражен или предупреждение было не за минуту. да и вообще какой тогда Россия союзник если разрешает бомбить
      2. igor67 Офлайн
        igor67 Сегодня, 15:20
        -1
        Цитата: АлександрК
        +1
        Когда российский самолёт по ошибке залетел на территорию Израиля - Израиль его мог сбить, но не сбил...

        безпилотник когда российский залетел, Пэтриотом жахнули и дали отмену, ракета самоликвидировалась,останки ракеты упали в кибуц, пострадала девочка
    2. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 15:50
      0
      На каком расстоянии от Латакии находились истребители в момент предупреждения? Был ли повод их сбивать в это время? Какое расстояние преодолевает истребитель за минуту?
  24. 8200 Офлайн
    8200 Сегодня, 15:01
    +1
    Генерал-майор Игорь Конашенков фактически признал, что ВКС никак не обеспечивают защиту своих самолётов в небе Сирии. Израиль не предупредил вовремя, сирийцы вообще видят российские самолёты на пультах ПВО как вражеские...
    Короче, даже от союзных ПВО защиты нет, а что было бы если вражеский ПВО лупил специально?
    1. bk316 Офлайн
      bk316 Сегодня, 16:14
      0
      а что было бы если вражеский ПВО лупил специально?

      А откуда в Сирии вражеское ПВО?
      Вы еще спросите про Подмосковье.
      А если Вы про то что будет, когда ВКС получат приказ по вам отработать, так никто же не посылает самолеты радиоразведки в зону вражеского ПВО. Так что ответ будет : их подавят.
  25. askort154 Офлайн
    askort154 Сегодня, 15:22
    0
    Случайный.......Куда исчез Серёга ?

    Серёга, приветствую ! hi На этот раз ты ушёл в "облака" круто. Только сейчас понял. Действительно, слона то я и не заметил. fool
    Рад за тебя ! good drinks
  26. Константин Шевченко Онлайн
    Константин Шевченко Сегодня, 15:42
    0
    Вот подтверждение, что Израиль сделал спецом подлянку.
    1. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 16:12
      0
      Где подтверждение ? request
      1. Константин Шевченко Онлайн
        Константин Шевченко Сегодня, 16:23
        0
        Израиле военные, явно не глупые все знают и понимают.
  27. Морской Кот Офлайн
    Морской Кот Сегодня, 16:16
    0
    Цитата: 8200
    Генерал-майор Игорь Конашенков фактически признал, что ВКС никак не обеспечивают защиту своих самолётов в небе Сирии. Израиль не предупредил вовремя, сирийцы вообще видят российские самолёты на пультах ПВО как вражеские...
    Короче, даже от союзных ПВО защиты нет, а что было бы если вражеский ПВО лупил специально?


    Всё как всегда: где-то недодумали, где-то прохлопали ушами, где-то понадеялись на авось, но... во всём, естественно, "виноваты евреи". И это уже не смешно!
  28. merkavaa Онлайн
    merkavaa Сегодня, 16:22
    0
    Следите сами за своими самолётами, тут не детский сад. Радары у вас должны быть. Кто у вас отвечает за это, разве израильские пилоты должны это делать?
  29. sergei28 Офлайн
    sergei28 Сегодня, 16:25
    0
    Что тоже надо говорить, шоумен от ВС РФ.
  30. samarin1969 Офлайн
    samarin1969 Сегодня, 16:27
    0
    Вот просто взяли и сбили свой самолёт..?..."Парнёров" усиленно выгоражиают, из этой и других историй. Удары израильских и НАТОвских ракет по Сирии передают с обыденностью прогноза погоды. Иначе трудно будет объяснить народу да и семьям погибших патологическое желание выслужиться перед США и Израилем.