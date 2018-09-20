Конашенков о версии по "несрабатыванию" системы "свой-чужой" при ударе по Ил-20

Система государственного опознавания "свой-чужой" является строго индивидуальной у каждого государства, и даже на экспортируемые из России в рамках ВТС образцы вооружения и военной техники никогда не устанавливается.

Никаких прецедентов передачи такой системы вместе с российскими идентификационными кодами другому государству никогда не было и в принципе не может быть.

Минобороны России выступает с разъяснением ситуации с работой системы «свой-чужой» на средствах ПВО. Разъяснение связано с нанесением ошибочного удара сирийским средством противовоздушной обороны по российскому Ил-20.Официальный представитель главного оборонного ведомства страны генерал-майор Игорь Конашенкова однозначно заявил о том, что на ЗРК С-200 войск ПВО Сирии не было такого рода системы.Из заявления генерала:По словам Конашенкова, доводы тех, кто заявляет о якобы несработавшей системе распознавания «свой-чужой», являются «дилетантскими фантазиями». Причём людей, которые пытались рассуждать о «несрабатывании», генерал-майор назвал псевдоэкспертами.Генерал-майор:Всё это понятно. Но в ситуации, когда небо Сирии является, по сути, проходным двором для авиации различных государств (США, Израиль, Канада, Бельгия, Нидерланды, Турция, Британия) нет ли возможности «обучить» сирийские средства ПВО и их расчёты, мягко говоря, более эффективно отслеживать ситуацию в воздушном пространстве? Ведь, получается, что нет никаких гарантий того, что сирийцы не повторят роковую ошибку, особенно в условиях возможных внешних провокаций.