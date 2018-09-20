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Морской тральщик "Иван Антонов" проекта 12700 вышел на ходовые испытания

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Морской тральщик проекта 12700 "Иван Антонов" вышел на заводские ходовые испытания. С помощью буксиров он был выведен по Неве в Ладожское озеро, где пройдет основная часть тестов, сообщает блог bmpd.

Морской тральщик "Иван Антонов" проекта 12700 вышел на ходовые испытания


Тральщик "Иван Антонов" строился на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) в Санкт-Петербурге и является вторым серийным противоминным кораблем нового проекта 12700 шифр "Александрит". Первый серийный тральщик "Георгий Курбатов" был заложен раньше "Ивана Антонова", но из-за пожара его корпус сгорел почти полностью, поэтому его пришлось восстанавливать почти заново и сильно сдвинуть сроки сдачи вправо, пропустив вперед корабль "Иван Антонов". Третий тральщик "Владимир Емельянов" был заложен 20 апреля 2017 года. Головной корабль серии "Александр Обухов" уже выполняет задачи в составе ВМФ РФ.


Тральщики проекта 12700 способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Способны использовать и традиционное тральное вооружение. Корабли серии "Александрит" имеют уникальный корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.

По государственной программе вооружений в период 2018-2027 годов, ВМФ РФ планирует получить 10 новейших тральщиков проекта 12700 "Александрит".
Использованы фотографии:
Gogs / forums.airbase.ru
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5 комментариев
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  1. Гуру Офлайн
    Гуру Сегодня, 12:44
    0
    Типа не магнитится от слова совсем. Хорошая новость, статье +
    1. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 14:01
      0
      Цитата: Гуру
      Типа не магнитится от слова совсем.

      Со стеклопластиком другая проблема - корпус так просто не переделать.
      Например, если при строительстве внезапно (!) выяснилось, что входящий в состав основного вооружения ТЩ безэкипажный катер по габаритам не влезает на корму, то врезать дополнительную секцию или расширить площадку в кормовой части на стеклопластиковом корабле не удастся. И придётся иметь тральщик - отдельно, а катер - отдельно. smile
      И это не шутка, а суровые реалии жизни.
      Безэкипажный катер Inspeсtor Mk 2 представляет собой управляемую с корабля-носителя противоминную систему. 9-метровый катер оснащен активной ГАС миноискания на выдвижной мачте в носовой части (для поиска мин на глубине до 10 м, включая якорные), буксируемой ГАС бокового обзора TOWSCA (для поиска мин на глубинах от 10 до 100 м, включая объекты на дне) и различными дистанционно управляемыми подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин. БЭК может эффективно действовать на удалении до 10 км от корабля-носителя. Однако неясно, оснащены ли поставленные в Россию катера полным комплектом противоминных средств.

      Следует отметить, что ввиду значительных размеров, БЭК Inspector Mk 2 не может подниматься непосредственно на борт тральщика проекта 12700.
      © bmpd
  2. kjhg Офлайн
    kjhg Сегодня, 12:54
    0
    По государственной программе вооружений в период 2018-2027 годов, ВМФ РФ планирует получить 10 новейших тральщиков проекта 12700 "Александрит".
    Интересно, это считая уже заложенные по прошлой ГПВ или еще 10 кораблей? Если не считая уже строящиеся, то не плохо.
    1. Стирбьорн Офлайн
      Стирбьорн Сегодня, 12:56
      0
      Скорее еще 10, потому что в планах завода было выйти на сдачу 2 тральщиков в год. А уже серия пошла hi
  3. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 15:09
    0
    Тральщики нам очень нужны, особенно с такими соседями как бандерлоги и трибалты.