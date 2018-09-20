Морской тральщик "Иван Антонов" проекта 12700 вышел на ходовые испытания

Морской тральщик проекта 12700 "Иван Антонов" вышел на заводские ходовые испытания. С помощью буксиров он был выведен по Неве в Ладожское озеро, где пройдет основная часть тестов, сообщает блог bmpd.Тральщик "Иван Антонов" строился на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) в Санкт-Петербурге и является вторым серийным противоминным кораблем нового проекта 12700 шифр "Александрит". Первый серийный тральщик "Георгий Курбатов" был заложен раньше "Ивана Антонова", но из-за пожара его корпус сгорел почти полностью, поэтому его пришлось восстанавливать почти заново и сильно сдвинуть сроки сдачи вправо, пропустив вперед корабль "Иван Антонов". Третий тральщик "Владимир Емельянов" был заложен 20 апреля 2017 года. Головной корабль серии "Александр Обухов" уже выполняет задачи в составе ВМФ РФ.Тральщики проекта 12700 способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Способны использовать и традиционное тральное вооружение. Корабли серии "Александрит" имеют уникальный корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.По государственной программе вооружений в период 2018-2027 годов, ВМФ РФ планирует получить 10 новейших тральщиков проекта 12700 "Александрит".