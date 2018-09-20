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Когда профинансируют строительство «Лидера». СМП в ожидании

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Строительство двух ледоколов «Лидер» будет профинансировано в 2023 году из Фонда развития, передает ТАСС со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2019-2021 годы.

Когда профинансируют строительство «Лидера». СМП в ожидании


Сумма, которую планируется выделить, составляет 33,3 млрд. рублей.


Предполагается, что «Лидер» мощностью 120 МВт станет первым ледоколом в мире, способным круглогодично проводить суда по Северному морскому пути при толщине льда до 4 метров.

Ранее сообщалось, что стоимость одного ледокола оценивается в 70 млрд. рублей.

Как рассказывал на прошлой неделе вице-премьер Юрий Борисов, атомные ледоколы «Лидер» будут строиться на дальневосточной верфи «Звезда». Серия будет состоять из 3 судов. По его словам, вопрос с финансированием строительства уже решен.

В сопроводительной записке к проекту бюджета поясняется, что строительство двух ледоколов будет профинансировано из «смешанных источников».

Летом текущего года руководитель ЦКБ «Айсберг» (разработчик проекта) Александр Рыжков сообщил агентству, что для ввода в эксплуатацию первого судна в 2027 году (как это было задумано ранее) его строительство необходимо начать в 2020 году. А к созданию рабочей документации следует приступить в четвертом квартале текущего года.

Использованы фотографии:
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34 комментария
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  1. Svarog Офлайн
    Svarog Сегодня, 12:50
    -19
    Денег нет- но вы держитесь!
    1. К-612-О Офлайн
      К-612-О Сегодня, 12:53
      +5
      И к чему это высказывание?
      1. bulvas Онлайн
        bulvas Сегодня, 12:54
        +12
        Это проекты на десятилетия вперед
        Навигация по СМП, новые транспортные пути Восток - Запад и Север - Юг

        Они будут работать в недалеком будущем на протяжении века, но отдачу от них многие из нас уже не увидят

        Они должны потянуть за собой множество смежных проектов

        А высказывания типа этих:

        Цитата: Svarog
        Денег нет- но вы держитесь!



        были и будут всегда, страна у нас уникальная: люди всякие есть …




        1. kjhg Офлайн
          kjhg Сегодня, 13:04
          +10
          Вы правы. Если противостояние с Западом будет только усиливаться, о чем говорят многие эксперты, то дело может дойти и до того, что нам будут закрыты проходы по проливам, контролируемым ими, например Гибралтару, или дело даже может дойти до блокады наших портов. Тогда у нас останется только СМП, как дорога жизни. Надеюсь до этого не дойдет, а ледоколы нужны будут и так.
        2. Ванёк Офлайн
          Ванёк Сегодня, 14:05
          +2
          Цитата: bulvas
          на десятилетия вперед


          Для детишек Наших...

          И Их детишек..

          hi
      2. Svarog Офлайн
        Svarog Сегодня, 13:03
        -7
        Цитата: К-612-О
        И к чему это высказывание?

        К тому, что наше правительство не знает, что через год будет, а тут планы на 2023 год, уже сейчас свернули массу проектов и при этом ситуация в экономике лучше не становится.. По этому денег нет.. Но планов громадье..
        1. К-612-О Офлайн
          К-612-О Сегодня, 13:09
          +2
          А кто сказал что денег нет? В статье про это не написано. Росатом в Лидера деньги вложит и "национальные достояния" тоже(вопрос решенный уже).
          По какому поводу шабаш то?
          И кстати, если бы написали о закрытии проекта, тут такое бы началось: ВСЕ ПРОПАЛО....и т.д.
          И какую массу(!) проектов свернули?
          1. bulvas Онлайн
            bulvas Сегодня, 14:27
            +1
            Цитата: Svarog
            Цитата: К-612-О
            И к чему это высказывание?

            К тому, что наше правительство не знает, что через год будет, а тут планы на 2023 год, уже сейчас свернули массу проектов и при этом ситуация в экономике лучше не становится.. По этому денег нет.. Но планов громадье..


            Это вы не знаете,
            про таких как вы говорится:

            - услышал звон - не знает где он

            перспективные проекты финансируются стабильно
            - то, что обеспечит нам движение в ближайшем и отдаленном будущем не останавливается.

            Ширпотреб выпускать у нас не имеет смысла, мы не будем работать за копейки с утра до ночи, нам пенсию подавай, больничные, отпуска

            Кто будет вкладывать деньги в такую раб силу?


        2. Alexey-74 Офлайн
          Alexey-74 Сегодня, 13:32
          +1
          По вашему теперь России и вкладывать деньги ни во что не надо? Не надо развиваться, строить, укреплять обороноспособность? Денег нет, но вы держитесь....хороший тезис для того что бы троллить буквально все. А откуда по вашему должны появиться деньги? Расскажите и просветите наше Правительство и ВВП
          1. Svarog Офлайн
            Svarog Сегодня, 13:44
            -2
            Цитата: Alexey-74
            По вашему теперь России и вкладывать деньги ни во что не надо? Не надо развиваться, строить, укреплять обороноспособность? Денег нет, но вы держитесь....хороший тезис для того что бы троллить буквально все. А откуда по вашему должны появиться деньги? Расскажите и просветите наше Правительство и ВВП

            Конечно нужно вкладывать деньги.. Но если все деньги выводят за рубеж, то откуда они их возьмут? Этот тезис, нужно отметить не мной первым озвучен. Вот правительство, каждый год, говорит о том, что нужно вернуть капиталы выведенные на запад.. Идея хорошая, но много вернули? Судя по тому, что теперь эта тема забыта,то не много. Куда все наворованное уходит, за бугор, там где детки у них.Вон Золотов, последний пример, сынок где живет? В Лондоне и так у всех. Что думаете Путин не в курсе? На мой взгляд, все это шоу, для народа, которое продолжается уже двадцать лет и смысл его, только в том, что бы поддерживать патриотизм и прикрываясь этим чувством у населения, зарабатывать деньги. Потому что если бы это было не так, то первое, что должен сделать президент, запретить хранение капиталов и недвижимости у чиновников, за пределами России. Что разве это не логично? Кто у нас миллиардеры, в основном чиновники и приближенные к власти или аффилированные структуры. Вот за это и нужно взяться, тогда деньги будут на все. Ну а если монополизировать алкогольную, нефтегазовую сферу, то и пенсии будут, как на западе.
            1. Бультерьер Онлайн
              Бультерьер Сегодня, 14:04
              +1
              Вы всегда лозунгами разговариваете? Не утомляет?)))
            2. Ванёк Офлайн
              Ванёк Сегодня, 14:08
              0
              Цитата: Svarog
              тогда деньги будут на все


              Уу-убедительно..

              hi
    2. Комментарий был удален.
    3. serguchcho Офлайн
      serguchcho Сегодня, 13:04
      0
      Злоба, зависть и бессилие спёрли глотку и не позволяют выдавить из себя нечто новенькое и умное?
    4. Ванёк Офлайн
      Ванёк Сегодня, 14:03
      0
      Цитата: Svarog
      Денег нет- но вы держитесь!


      Это мантра такая, да?

      Удивить всех хотите..

      - Вот я уже испугался*
  2. Monetniy Офлайн
    Monetniy Сегодня, 12:55
    +4
    Депутатам и министрам з\п урезать и денег хватить на Ледокол!!!
    1. Chertt Офлайн
      Chertt Сегодня, 13:05
      +3
      Лучше налог на глупость введем, и на два ледокола хватит wink
      1. Svarog Офлайн
        Svarog Сегодня, 13:14
        +2
        Цитата: Chertt
        Лучше налог на глупость введем, и на два ледокола хватит wink

        Не очень хорошая идея.. налог на глупость уже давно введен и продолжают вводить.. косвенно.. вот пенсий граждан лишили... и когда это сделали, то они считают себя умными, а народ глупым.. Или за дороги трижды платим.. топливо постоянно растет, вне зависимости цен на нефть..ну в общем примеров масса..
        1. демос1111 Офлайн
          демос1111 Сегодня, 13:30
          +4
          Я вот с Минска в Крым на машине прокатился, дороги очень даже ничего. Да, есть узкие места в Лосево и Павловске, но судя по "вашим" комментариям, ожидал намного хуже.
          1. nPuBaTuP Офлайн
            nPuBaTuP Сегодня, 13:48
            +1
            но судя по "вашим" комментариям

            а к его коментариям лучше не прислушиватся....так как у него уже все пропало....даже не начавшись....
            1. Svarog Офлайн
              Svarog Сегодня, 14:09
              0
              Цитата: nPuBaTuP
              но судя по "вашим" комментариям

              а к его коментариям лучше не прислушиватся....так как у него уже все пропало....даже не начавшись....

              Знаете, кто в 2013 прислушивался разбогатели.. Пока еще не ошибался не в чем.. Все как то очень очевидно. И вообще, лучше критично смотреть на все и в особенности на заявления политиков.. как правило всегда врут wassat Тут помню спорил в 2016 г, что убыль населения начнется в 2017 и что оказался не прав?
          2. Svarog Офлайн
            Svarog Сегодня, 13:51
            +1
            Цитата: демос1111
            Я вот с Минска в Крым на машине прокатился, дороги очень даже ничего. Да, есть узкие места в Лосево и Павловске, но судя по "вашим" комментариям, ожидал намного хуже.

            Ну дороги делают по тихоньку везде.. за двадцать лет этот вопрос правда окончательно еще не решили, но делают. Делают за счет населения и потому, что это очень "сытное" занятие, население теперь трижды оплачивает дороги, налогами обложили.. за бензин, платон и за дороги.. У нас и мосты строят и мундиали проводят, везде, но стоимость почему то , в разы выше мировых..
        2. bk316 Офлайн
          bk316 Сегодня, 13:32
          +1
          Или за дороги трижды платим

          И очень хочется отщипнуть кусочек от ледокола.... laughing
          Прям как финал 12 стульев: вот же они деньги, можно посмотреть , пощупать - унести нельзя....
          1. Svarog Офлайн
            Svarog Сегодня, 13:53
            0
            Цитата: bk316
            Или за дороги трижды платим

            И очень хочется отщипнуть кусочек от ледокола.... laughing
            Прям как финал 12 стульев: вот же они деньги, можно посмотреть , пощупать - унести нельзя....

            Мне что ли отщипнуть laughing Что вы, там без меня щипачей очередь.. wassat Мне хочется, что бы всю эту кодлу судили и деньги государственные взад вернули.. Но не сдаем же своих..
          2. Ванёк Офлайн
            Ванёк Сегодня, 14:16
            -2
            Цитата: bk316
            И очень хочется


            Давайте!, Угоним!, Ледокол!!!
    2. Ванёк Офлайн
      Ванёк Сегодня, 14:11
      -1
      Цитата: Monetniy
      хватить на Ледокол!


      Мелко друг мой плаваете..

      Два! Ледокола.

      Как-бы ни три-четыре...

      hi
  3. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 14:16
    +1
    По сути это опять проект под "Газпром", для обогащения определенной кучки, но за счет всей страны....
    минусуйте hi
  4. Larum Офлайн
    Larum Сегодня, 14:24
    +2
    23 год... Толи эмир умрет, толи ишак, толи Насредин...
    Но это еще не рекорд. Строительство какогото учебного судна (писали на Звезде вроде) запланировано к 53 году... Вот развернемся тогда!
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 14:30
      +1
      К 53-му?! Похоже мне на него уже не посмотреть
      1. faiver Онлайн
        faiver Сегодня, 14:35
        +3
        да тут многие не дотянут...
  5. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 14:29
    +3
    А лазер не на него планировали поставить? Типа еще "толще лед" резать
    1. faiver Онлайн
      faiver Сегодня, 15:03
      +3
      А лазер не на него планировали поставить?
      - бластер lol
  6. Лексей Офлайн
    Лексей Сегодня, 15:15
    +1
    Судя по тому как долго у нас строят , то ....
  7. Комментарий был удален.
    1. faiver Онлайн
      faiver Сегодня, 15:35
      +1
      и где они взяли лишние 45 миллиардов долларов?
      думают как лучше поделить промеж собой? laughing
  8. АлеБорС Онлайн
    АлеБорС Сегодня, 16:16
    0
    Хороший вопрос. Подозреваю, что скоро выступит некий чиновник и выдаст, что "Лидер" не нужен, что есть старые ледоколы, и они хорошие, а у партнёров вообще ледоколов нет. Так что строить его нецелесообразно... Потому как, не у всех в думе яхты есть.. Или старые уже, а перед пацанами стыдно на старой-то плавать...
    Будет как с арматой, ПАК ФА, ПАК ДА. и прочим...