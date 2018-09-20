Когда профинансируют строительство «Лидера». СМП в ожидании
Строительство двух ледоколов «Лидер» будет профинансировано в 2023 году из Фонда развития, передает ТАСС со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2019-2021 годы.
Сумма, которую планируется выделить, составляет 33,3 млрд. рублей.
Предполагается, что «Лидер» мощностью 120 МВт станет первым ледоколом в мире, способным круглогодично проводить суда по Северному морскому пути при толщине льда до 4 метров.
Ранее сообщалось, что стоимость одного ледокола оценивается в 70 млрд. рублей.
Как рассказывал на прошлой неделе вице-премьер Юрий Борисов, атомные ледоколы «Лидер» будут строиться на дальневосточной верфи «Звезда». Серия будет состоять из 3 судов. По его словам, вопрос с финансированием строительства уже решен.
В сопроводительной записке к проекту бюджета поясняется, что строительство двух ледоколов будет профинансировано из «смешанных источников».
Летом текущего года руководитель ЦКБ «Айсберг» (разработчик проекта) Александр Рыжков сообщил агентству, что для ввода в эксплуатацию первого судна в 2027 году (как это было задумано ранее) его строительство необходимо начать в 2020 году. А к созданию рабочей документации следует приступить в четвертом квартале текущего года.
Сумма, которую планируется выделить, составляет 33,3 млрд. рублей.
Предполагается, что «Лидер» мощностью 120 МВт станет первым ледоколом в мире, способным круглогодично проводить суда по Северному морскому пути при толщине льда до 4 метров.
Ранее сообщалось, что стоимость одного ледокола оценивается в 70 млрд. рублей.
Как рассказывал на прошлой неделе вице-премьер Юрий Борисов, атомные ледоколы «Лидер» будут строиться на дальневосточной верфи «Звезда». Серия будет состоять из 3 судов. По его словам, вопрос с финансированием строительства уже решен.
В сопроводительной записке к проекту бюджета поясняется, что строительство двух ледоколов будет профинансировано из «смешанных источников».
Летом текущего года руководитель ЦКБ «Айсберг» (разработчик проекта) Александр Рыжков сообщил агентству, что для ввода в эксплуатацию первого судна в 2027 году (как это было задумано ранее) его строительство необходимо начать в 2020 году. А к созданию рабочей документации следует приступить в четвертом квартале текущего года.
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