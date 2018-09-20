Новости

Первый, но не последний. Построенный в Феодосии катер вступил в строй

14
Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым официально ввело в строй в Джанкое головной пограничный сторожевой катер на воздушной подушке 2-го ранга проекта А25ПС, построенный на судостроительном заводе "Море" в Феодосии, сообщает блог bmpd со ссылкой на РИА Новости Крым.

Первый, но не последний. Построенный в Феодосии катер вступил в строй


Сообщается, что головной сторожевой пограничный катер проекта "Судостроительной компании "Аэроход" Нижний Новгород", был заложен на судостроительном заводе "Море" в Феодосии 7 февраля 2017 года. Строительство велось на подрядной основе в рамках контракта на первые три пограничных катера модификации А25ПС, полученного СК "Аэроход". На данный момент, по информации издания, судостроительный завод "Море" обеспечен контрактом на дальнейшее строительство катеров такого типа для Пограничной службы ФСБ России. Всего планируется построить 20 катеров типа А25ПС в срок до 2020 года, включая первые три.


Длина катера 17, 23 метра, ширина 7,94 метра. Амфибийный катер на воздушной подушке базового проекта А25 вмещает 30-50 человек, экипаж два-три человека. Воздушная подушка с гибким ограждением. Установлены два дизельных двигателя типа ЯМЗ мощностью по 370 л.с. Скорость хода до 50 узлов, дальность хода до 500 км. Имеется противопульное бронирование. Состав вооружения катера не приводится.

Использованы фотографии:
https://primechaniya.ru/
Мы в Яндекс Дзен
В Феодосии заложен сторожевой катер на воздушной подушке
Сегодня День пограничника
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

14 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Anarchist Онлайн
    Anarchist Сегодня, 13:12
    +5
    Вот теперь погранцы на новой технике резвиться будут, а свидомые их с завистью снимать да в Ютуб выкладывать с жалобами.
    1. Alex_Rarog Офлайн
      Alex_Rarog Сегодня, 13:23
      +4
      Пограничникам то самое то можно и на берег выполнит если надо.и 50 узлов скорость сумашедшая для судов...
  2. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 13:15
    +11
    hi Испытания СВП проекта А25ПС, стр. номер 602
  3. НИКНН Офлайн
    НИКНН Сегодня, 13:15
    +2
    два дизельных двигателя типа ЯМЗ мощностью по 370 л.с.
    Все го то? и 50 узлов летает.
  4. bk316 Офлайн
    bk316 Сегодня, 13:16
    +4
    Уважаю погранцов, но не представляю зачем такой на Черном. Вот на Каспии по раскатам гонять - это самый раз.
    Хотя 50 узлов это круто.
    1. Rostislav Офлайн
      Rostislav Сегодня, 13:48
      +3
      так 20 шт. заказали, и на Каспии появятся. Сейчас пыл свидомых остудить важнее.
    2. Piramidon Офлайн
      Piramidon Сегодня, 15:16
      +1
      Цитата: bk316
      зачем такой на Черном

      А на мелком Азовском?
      1. bk316 Офлайн
        bk316 Сегодня, 16:18
        0
        А на мелком Азовском?

        Каюсь ни разу не был, все собираюсь, собираюсь.
        Там тоже как на раскатах - глубина полметра а берегов невидно?
  5. denart50 Офлайн
    denart50 Сегодня, 13:24
    0
    Я рад за такие успехи, 20 катеров на ВП - это уже что-то...
    Только меня смутила одна вещь:
    "ввело в строй в Джанкое головной пограничный сторожевой катер на воздушной подушке 2-го ранга проекта А25ПС, построенный на судостроительном заводе "Море" в Феодосии"...
    При чём здесь Джанкой, находящийся в сухопутной глубине Крыма, и Феодосия ?

    P.S. Почему-то не удалось вставить карту Крыма...
  6. Sadko88 Офлайн
    Sadko88 Сегодня, 13:42
    +1
    Уж очень шумные они для этой акватории. Хотя если вспомнить как я объезжал пробку в Феодосии через Фронтовое, в Крыму они и на суше в самый раз smile
  7. nPuBaTuP Офлайн
    nPuBaTuP Сегодня, 13:51
    0
    Амфибийный катер на воздушной подушке базового проекта А25 вмещает 30-50 человек, экипаж два-три человека.

    И нафига погранцам сей пипелац?....у нас мигранты не тонут как в средиземье.....
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 14:25
      0
      Теперь будут wassat шютка
  8. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 15:46
    0
    Браконьеров гонять, отличная штука с такой скоростью. Только по количеству маловато будет. Тихоокеанское погрануправление, Балтика, Каспий и Черноморское управление, по любому маловато.
  9. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 16:09
    0
    чота со сроками мутновато как то не верица до 2020года еще 19штук сделают