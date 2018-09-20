Первый, но не последний. Построенный в Феодосии катер вступил в строй
Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым официально ввело в строй в Джанкое головной пограничный сторожевой катер на воздушной подушке 2-го ранга проекта А25ПС, построенный на судостроительном заводе "Море" в Феодосии, сообщает блог bmpd со ссылкой на РИА Новости Крым.
Сообщается, что головной сторожевой пограничный катер проекта "Судостроительной компании "Аэроход" Нижний Новгород", был заложен на судостроительном заводе "Море" в Феодосии 7 февраля 2017 года. Строительство велось на подрядной основе в рамках контракта на первые три пограничных катера модификации А25ПС, полученного СК "Аэроход". На данный момент, по информации издания, судостроительный завод "Море" обеспечен контрактом на дальнейшее строительство катеров такого типа для Пограничной службы ФСБ России. Всего планируется построить 20 катеров типа А25ПС в срок до 2020 года, включая первые три.
Длина катера 17, 23 метра, ширина 7,94 метра. Амфибийный катер на воздушной подушке базового проекта А25 вмещает 30-50 человек, экипаж два-три человека. Воздушная подушка с гибким ограждением. Установлены два дизельных двигателя типа ЯМЗ мощностью по 370 л.с. Скорость хода до 50 узлов, дальность хода до 500 км. Имеется противопульное бронирование. Состав вооружения катера не приводится.
Сообщается, что головной сторожевой пограничный катер проекта "Судостроительной компании "Аэроход" Нижний Новгород", был заложен на судостроительном заводе "Море" в Феодосии 7 февраля 2017 года. Строительство велось на подрядной основе в рамках контракта на первые три пограничных катера модификации А25ПС, полученного СК "Аэроход". На данный момент, по информации издания, судостроительный завод "Море" обеспечен контрактом на дальнейшее строительство катеров такого типа для Пограничной службы ФСБ России. Всего планируется построить 20 катеров типа А25ПС в срок до 2020 года, включая первые три.
Длина катера 17, 23 метра, ширина 7,94 метра. Амфибийный катер на воздушной подушке базового проекта А25 вмещает 30-50 человек, экипаж два-три человека. Воздушная подушка с гибким ограждением. Установлены два дизельных двигателя типа ЯМЗ мощностью по 370 л.с. Скорость хода до 50 узлов, дальность хода до 500 км. Имеется противопульное бронирование. Состав вооружения катера не приводится.
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