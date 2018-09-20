В США выяснили причину «отключки» пилотов штурмовиков Texan
В январе текущего года в ВВС США зафиксирована целая серия случаев помутнения сознания у летчиков, пилотировавших легкие турбовинтовые штурмовики T-6 Texan II, которые используются в качестве учебно-боевых самолетов, пишет Российская газета.
Подобные инциденты с плохим самочувствием и даже потерей сознания происходят практически с момента принятия данного самолета на вооружение в 2001 году. Однако после январской серии обмороков эксплуатация штурмовиков была приостановлена.
В ходе тщательной проверки, проведенной группой специалистов с привлечением представителей производителя, удалось установить, что причиной внезапных недомоганий являлось резкое изменение состава дыхательной смеси, подаваемой в маски пилотов.
Следственная комиссия пришла к выводу, что клапаны и фильтры бортовой системы подачи воздуха выходят из строя гораздо раньше расчетного срока. Из-за этого начинает давать сбои программное обеспечение, отвечающее за состав кислородной смеси. Программа, «не понимая», что происходит, то резко повышает количество подаваемого кислорода, то, наоборот, снижает его до минимума.
В первом случае, пилот испытывает недостаток углекислого газа в крови (гипокапнию), во втором – кислородное голодание (гипоксию). Оба эти состояния вызывают тошноту, головокружение и помутнение сознания.
Теперь командование вынуждено заказать работы по усовершенствованию системы подачи дыхательной смеси. На проведение всего цикла работ, включая испытания, может уйти несколько лет. Параллельно решено обновить всё программное обеспечение штурмовиков.
Подобные инциденты с плохим самочувствием и даже потерей сознания происходят практически с момента принятия данного самолета на вооружение в 2001 году. Однако после январской серии обмороков эксплуатация штурмовиков была приостановлена.
В ходе тщательной проверки, проведенной группой специалистов с привлечением представителей производителя, удалось установить, что причиной внезапных недомоганий являлось резкое изменение состава дыхательной смеси, подаваемой в маски пилотов.
Следственная комиссия пришла к выводу, что клапаны и фильтры бортовой системы подачи воздуха выходят из строя гораздо раньше расчетного срока. Из-за этого начинает давать сбои программное обеспечение, отвечающее за состав кислородной смеси. Программа, «не понимая», что происходит, то резко повышает количество подаваемого кислорода, то, наоборот, снижает его до минимума.
В первом случае, пилот испытывает недостаток углекислого газа в крови (гипокапнию), во втором – кислородное голодание (гипоксию). Оба эти состояния вызывают тошноту, головокружение и помутнение сознания.
Теперь командование вынуждено заказать работы по усовершенствованию системы подачи дыхательной смеси. На проведение всего цикла работ, включая испытания, может уйти несколько лет. Параллельно решено обновить всё программное обеспечение штурмовиков.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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