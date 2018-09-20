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В США выяснили причину «отключки» пилотов штурмовиков Texan

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В январе текущего года в ВВС США зафиксирована целая серия случаев помутнения сознания у летчиков, пилотировавших легкие турбовинтовые штурмовики T-6 Texan II, которые используются в качестве учебно-боевых самолетов, пишет Российская газета.



Подобные инциденты с плохим самочувствием и даже потерей сознания происходят практически с момента принятия данного самолета на вооружение в 2001 году. Однако после январской серии обмороков эксплуатация штурмовиков была приостановлена.


В ходе тщательной проверки, проведенной группой специалистов с привлечением представителей производителя, удалось установить, что причиной внезапных недомоганий являлось резкое изменение состава дыхательной смеси, подаваемой в маски пилотов.

Следственная комиссия пришла к выводу, что клапаны и фильтры бортовой системы подачи воздуха выходят из строя гораздо раньше расчетного срока. Из-за этого начинает давать сбои программное обеспечение, отвечающее за состав кислородной смеси. Программа, «не понимая», что происходит, то резко повышает количество подаваемого кислорода, то, наоборот, снижает его до минимума.

В первом случае, пилот испытывает недостаток углекислого газа в крови (гипокапнию), во втором – кислородное голодание (гипоксию). Оба эти состояния вызывают тошноту, головокружение и помутнение сознания.

Теперь командование вынуждено заказать работы по усовершенствованию системы подачи дыхательной смеси. На проведение всего цикла работ, включая испытания, может уйти несколько лет. Параллельно решено обновить всё программное обеспечение штурмовиков.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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11 комментариев
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  1. Alex_Rarog Офлайн
    Alex_Rarog Сегодня, 13:49
    +3
    Прикольно, на f22 35 тоже проблема как я помню была с подачей смеси...
    1. den3080 Офлайн
      den3080 Сегодня, 14:08
      0
      Россия виновата?
      1. Серж Горелый Офлайн
        Серж Горелый Сегодня, 14:15
        +1
        Цитата: den3080
        Россия виновата?

        А есть сомнения? Сказано же - сбой программного обеспечения. А хекеры где, кроме России есть?
    2. zenion Офлайн
      zenion Сегодня, 14:14
      +2
      Хотел это же написать, но вы уже тут. Беда была в том, что у этих самолётов настолько развита электроника, что они никак не могут найти проблему. Там же всё увязано в узел.
      1. Beby Онлайн
        Beby Сегодня, 16:05
        0
        Цитата: zenion
        Там же всё увязано в узел.
        Странные вещи говорите: авиационные коммутационны шины (Mil.Std-1553 и ARINC) как раз тяготеют к модульности конструкции... зачем тогда всё в узел завязывать ? - это же хрен проверишь + хрен отладишь, да и противоречит отказоустойчивости...
      2. GRF Онлайн
        GRF Сегодня, 16:08
        +1
        Цитата: zenion
        Хотел это же написать, но вы уже тут. Беда была в том, что у этих самолётов настолько развита электроника, что они никак не могут найти проблему. Там же всё увязано в узел.

        Потому что это выгодно! Косячить под предлогом это слишком сложно, а потом на устранение брака, брать деньги с клиента... (В сга ж народ нелох)
  2. ODERVIT Офлайн
    ODERVIT Сегодня, 14:17
    +1
    Серьезная тема. Требует обсуждения. Да, по.... чем они там дышат, у нас экипаж погиб.
  3. Larum Офлайн
    Larum Сегодня, 14:17
    -1
    Такэтп про Ф35 писали. А про Т6 от наших журналюг небыло.
    Толи наши самолеты, у них такого не бывает по определению....
  4. Рав Рав Офлайн
    Рав Рав Сегодня, 14:41
    +1
    Чем больше передохнит,тем чище воздух, ВО писать больше не о чем? А экипаж не вернёшь.
  5. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 15:03
    0
    Модификация T-6A
    Размах крыла, м 10.15
    Длина самолета,м 10.14
    Высота самолета,м 3.26
    Площадь крыла,м2 16.30
    Масса, кг
    пустого самолета 2087
    максимальная взлетная 2857
    топлива 499
    Тип двигателя 1 ТВД Pratt Whitney Canada PT6A-68
    Мощность, л.с. 1 х 1100
    Максимальная скорость, км/ч
    на высоте 574
    у земли 500
    Крейсерская скорость, км/ч 426
    Практическая дальность, км 1574
    Максимальная скороподъемность, м/мин 1200
    Практический потолок, м 9449
    Макс. эксплуатационная нагрузка 7
    Экипаж, чел 2
    Вооружение: Боевая нагрузка - на 6 узлах подвески hi
  6. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 15:51
    0
    Если они учебные, это на какой-же высоте они летают, до четырех-пяти километров на хрен не нужны кислородные маски.