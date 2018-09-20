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Порошенко потребовал от Минобороны "срочно" перейти на стандарты НАТО

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Украинский президент Петр Порошенко, выступая во время ежегодного послания к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, заявил, что ждет от Минобороны страны скорейшего перехода армии на стандарты НАТО, сообщают украинские СМИ.

Порошенко потребовал от Минобороны "срочно" перейти на стандарты НАТО


По словам Порошенко, именно сейчас наиболее благоприятный момент для перехода на стандарты НАТО, так как "Украина лишилась тотальной зависимости от поставок из России" и "набрала уникального опыта отпора агрессии". Украинский президент заявил, что страна переходит к стратегии импорзамещения, а также анонсировал ряд укрепляющих обороноспособность государства мер. таких как: новые технологии, модернизация, довооружение и перевооружение.


Порошенко пообещал, что уже с этого года планируется активная разработка, подготовка производства и закупка современного высокоточного ракетного вооружения, систем артиллерии, бронетанковой техники, боеприпасов, высокоточных средств поражения.

При этом он потребовал от Минобороны разработки нестандартных и асимметричных ответов "на любые сценарии противника" и ускорить достижение стандартов НАТО, равно как и полной оперативной совместимости с армиями стран-членов этого оборонно-политического блока"

Также во время своего выступления Порошенко перечислил все достижения Украины за время своего президентства. Согласно заявлению Порошенко, к ним можно отнести: почти закрепленный в конституции Украины курс на членство в ЕС и НАТО, безвизовый режим с Евросоюзом, значительное укрепление ВСУ, возрождение и популяризация украинского языка, декоммунизация страны, приближение к автокефалии украинской поместной церкви, признание УПА как участника национально-освободительной войны, отказ от российского газа и выигрыш газового спора в Стокгольмском арбитраже.
Использованы фотографии:
https://www.obozrevatel.com/
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35 комментариев
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  1. Тралл Офлайн
    Тралл Сегодня, 13:50
    +4
    Проще и реальнее стандарты НАТО опустить до украинских возможностей smile
    1. Svarog Офлайн
      Svarog Сегодня, 13:54
      -4
      Там не проще им наоборот сложнее нужно, все как у нас.. Зарабатывать сейчас потрашенко будет.. Все же из за денег..
      1. Серж Горелый Офлайн
        Серж Горелый Сегодня, 14:03
        +1
        Цитата: Svarog
        Там не проще им наоборот сложнее нужно, все как у нас.. Зарабатывать сейчас потрашенко будет.. Все же из за денег..

        Вот - вот. Вопрос простой, как коровье мычание. Воевать с любым стандартом можно, если боец хороший. Только нужно очень много- много грошей. А потому " братушки " - перебежчики до сих пор юзают советское оружие.
        1. Каттани Офлайн
          Каттани Сегодня, 14:06
          +3
          Украинский президент заявил, что страна переходит к стратегии импорзамещения
          С советского на натовское - это называется импортозамещние?
          Скорее переход от дружбы с братской страной к откровенному диктату вражеского государства - преображение от брата до мяса.
      2. Андрей К Онлайн
        Андрей К Сегодня, 14:04
        +4
        Цитата: Svarog
        ...Там не проще им наоборот сложнее нужно, все как у нас...

        Как у Вас это где?
        1. Svarog Офлайн
          Svarog Сегодня, 14:10
          -3
          Цитата: Андрей К
          Цитата: Svarog
          ...Там не проще им наоборот сложнее нужно, все как у нас...

          Как у Вас это где?

          В России, а в вас это где?
          1. Андрей К Онлайн
            Андрей К Сегодня, 14:43
            +2
            Цитата: Svarog
            ...В России, а в вас это где?...

            В России Ваш вопрос был бы поставлен так:
            ...а у (предлог) Вас (с большой буквы) это где?...
            Так откуда обличаете?
    2. den3080 Офлайн
      den3080 Сегодня, 14:04
      +4
      а ведь они в Раде уже перешли, прямо сегодня за обедом исполняли...
      заказывали не горилку, а виски
    3. pvv113 Онлайн
      pvv113 Сегодня, 14:21
      +1
      НАТО при всем старании так опуститься не сможет
    4. Зяблицев Офлайн
      Зяблицев Сегодня, 14:27
      +1
      Переход Украины на стандарты НАТО поставит окончательный крест на и так дышащее на ладан украинское ВПК! Впрочем - перейти на стандарты, не значит куда то вступить, пока есть только одна субстанция куда Украина славно и уверенно вступает c завидной регулярностью... laughing
  2. НИКНН Офлайн
    НИКНН Сегодня, 13:52
    0
    Да уж побыстрей бы, а то из нашего оружия по нам стрелять . Так хоть оружия меньше на порядок будет.
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 14:14
      0
      Особенно стреляющего
  3. Андрей К Онлайн
    Андрей К Сегодня, 13:53
    +5
    ...Порошенко потребовал от Минобороны "срочно" перейти на стандарты НАТО...

    Уже перешли - чепчики, погоны и крематории в зоне так называемой "АТО" laughing
  4. Перейра Онлайн
    Перейра Сегодня, 13:54
    0
    Чего тут сложного? Перейти на стандарт! Ать-два! И все дела.
  5. Керенский Офлайн
    Керенский Сегодня, 13:58
    +14
    Сначала пусть откажутся от метрической системы. Вот это будет достижение! Все прапорщики сразу поймут, сколько дюжин брюквы выдавать на человека на неделю. Сколько галлонов топлива можно списать, если самолёт пролетел 400 миль на высоте 3.000 футов... А там и технологи подтянутся, каково давление в канале ствола в фунтах на квадратный дюйм?
    1. Gato Офлайн
      Gato Сегодня, 14:09
      +2
      Сначала пусть откажутся от метрической системы.

      Вы не правы. Те же п.и.н.д.о.с.ы на тактическом уровне уже давно перешли на метрическую систему. А что касается стандартов НАТО - на это надо "деньги, деньги и еще раз деньги" (С). А их у шумеров нет. И не будет
  6. Masya Masya Офлайн
    Masya Masya Сегодня, 13:59
    +4
    Порошенко потребовал от Минобороны "срочно" перейти на стандарты НАТО

    Бегом арш! Штаны не потеряйте! али уже? lol
    1. Alexanast Офлайн
      Alexanast Сегодня, 15:40
      +1
      Марина, здравствуйте! love
      Уточните, пожалуйста...
      Уже - "Бегом арш!"...Или уже - штаны потеряли... wassat
      1. Masya Masya Офлайн
        Masya Masya Сегодня, 16:08
        0
        Приветик. Александр! love так, думаю... и то , и другое... wink
  7. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 14:02
    +5
    При помощи США и Европы, Украина, передёт на стандарт НАТО в ближайшие 5-10 лет, и если даже не станет членом НАТО, то кандидатом точно....базы США официально тоже там будут, это будет проблема для РФ в долгосрочной перспективе.
    1. Теренин Офлайн
      Теренин Сегодня, 14:15
      +3
      Вы, правы. Порошенко тут в роли диктора на телевидении, какой текст подало руководство, такой и зачитывает. Вопрос с вражеским государством (не народом!), рядом с Россией представляет непосредственную угрозу. Хочется или нет, но России, как в Сирии, придется там отделять сволочь бандеровскую от "заигравшихся" граждан Украины.
    2. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 14:18
      0
      Это физически невозможно сделать,без огромных средств. За такие сроки даже Польша не справилась,при этом получив денежный дождь. А кто это там финансировать будет?))) требовать это не значит сделать.
  8. Alexey RA Офлайн
    Alexey RA Сегодня, 14:07
    +9
    Переводя на русский язык: советские запасы вооружений и боеприпасов показывают дно, бесплатно их поставлять никто не хочет - поэтому давайте перейдём на стандарт НАТО, и тогда на Украину посыплется списанная НАТОвская техника и боеприпасы, утилизировать которые по европейским и американским нормам слишком дорого.
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 14:23
      +1
      Кому она когда сыпалась бесплатно?) британские корытца и американские списанные хамеры не в счет) да даже если и дадут. Ремонт,поддержка состояния,запчасти и т.д. Это тоже огромные деньги. Им уже катера подарили,которые они не забирают ибо тупо обслуживать их денег найти не могут,а тут хламом их завалить)
  9. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 14:12
    0
    Лучше б потребовал чтоб нато на стандарты Украины перевелась. Так Украине меньше денег бы понадобилось. Хотя может в этом вся соль
  10. HAM Офлайн
    HAM Сегодня, 14:18
    +2
    ...."срочно" перейти на стандарты НАТО....

    Шо,опять перекрашивать!??
  11. Barzha Онлайн
    Barzha Сегодня, 14:26
    0
    По словам Порошенко, именно сейчас наиболее благоприятный момент для перехода на стандарты НАТО

    Когда в казне только сухие тараканы, население нищает, а государство должно уйму денег, которые нужно отдавать! Самый подходящий момент влезть в долги еще глубже, что бы перевести ВСУ на стандарты НАТО!
  12. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 14:34
    0
    сейчас,напечают для них новые деньги-укроеворосеребренники-заставят весь мир ими пользоваться,особенно в отхожих местах wassat и все проблемы враз будут решены wassat
  13. Fil743 Офлайн
    Fil743 Сегодня, 14:44
    0
    Потрох снова наклюкался до потери реальности
    заявил, что страна переходит к стратегии импорзамещения
    с такими "темпами" украина еще лет 20 будет его пытаться исполнить. Для начала пусть "импортозаместят" иностранную военную помощь.
  14. JonnyT Офлайн
    JonnyT Сегодня, 14:49
    0
    вот это да, вот это достижения! Просто мощнейший рывок вперед! Интересно, они свое население совсем за идиотов держат?
    А на стандарты НАТО им нужно для того, чтобы встать полностью на иждевение натовцев, мол мы вас защищаем от угрозы с востока, оплатите! Непонятно как отреагируют владельцы оборонных заводов, которые работают еще по советским технологиям. Перевооружать производства никто не будет, как и создавать новые (ибо грошей нема) так что порох видимо говорил только о "бумажном переходе" на натовские стандарты
  15. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 14:52
    0
    ускорить достижение стандартов НАТО, равно как и полной оперативной совместимости с армиями стран-членов этого оборонно-политического блока"

    152 мм снаряды закончились, а новых, кроме 155 мм не будет.
  16. Керенский Офлайн
    Керенский Сегодня, 14:56
    0
    А как же теперь со Стеной Яйценюха быть? Российские беженцы, только отработали её преодоление, чтоб в Цээвропу рвануть.... Будут перестраивать по стандартам НАТО? Не тяните!
  17. ibn.shamai Офлайн
    ibn.shamai Сегодня, 15:09
    0
    Где же они столько бабла возьмут?
  18. aries2200 Офлайн
    aries2200 Сегодня, 15:37
    0
    тогда с метрической системы на дюймовую перейти требо и капут промышленноси-машиностроению....хорошо то как станет
  19. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 15:56
    0
    Представляете, какое поле деятельности по заколачиванию бабок открывается только на стрелковом вооружении, не говоря уже о всем остальном, ведь это все можно продать за бугор.