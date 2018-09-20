...Порошенко потребовал от Минобороны "срочно" перейти на стандарты НАТО...

Украинский президент Петр Порошенко, выступая во время ежегодного послания к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, заявил, что ждет от Минобороны страны скорейшего перехода армии на стандарты НАТО, сообщают украинские СМИ.По словам Порошенко, именно сейчас наиболее благоприятный момент для перехода на стандарты НАТО, так как "Украина лишилась тотальной зависимости от поставок из России" и "набрала уникального опыта отпора агрессии". Украинский президент заявил, что страна переходит к стратегии импорзамещения, а также анонсировал ряд укрепляющих обороноспособность государства мер. таких как: новые технологии, модернизация, довооружение и перевооружение.Порошенко пообещал, что уже с этого года планируется активная разработка, подготовка производства и закупка современного высокоточного ракетного вооружения, систем артиллерии, бронетанковой техники, боеприпасов, высокоточных средств поражения.При этом он потребовал от Минобороны разработки нестандартных и асимметричных ответов "на любые сценарии противника" и ускорить достижение стандартов НАТО, равно как и полной оперативной совместимости с армиями стран-членов этого оборонно-политического блока"Также во время своего выступления Порошенко перечислил все достижения Украины за время своего президентства. Согласно заявлению Порошенко, к ним можно отнести: почти закрепленный в конституции Украины курс на членство в ЕС и НАТО, безвизовый режим с Евросоюзом, значительное укрепление ВСУ, возрождение и популяризация украинского языка, декоммунизация страны, приближение к автокефалии украинской поместной церкви, признание УПА как участника национально-освободительной войны, отказ от российского газа и выигрыш газового спора в Стокгольмском арбитраже.