Операция «Кавказ-2». Как советская ПВО спасала Сирию
Присутствие российских войск в Сирии – не первое в новейшей истории двух государств. Летом 1982 года, 36 лет назад, Израиль начал боевые действия на территории соседнего Ливана. Тель-Авив назвал военную операцию «Мир для Галилеи», однако в историю Ближнего Востока она вошла как пятая арабо-израильская война.
Для чего потребовалось Израилю вводить свои войска в Ливан? На протяжении нескольких десятилетий территория Ливана активно использовалась различными палестинскими военно-политическими структурами для размещения своих баз, учебных центров, а также как плацдарм для совершения террористических атак против Израиля. Практически все районы, прилегающие к северной границе Государства Израиль, к началу 1980-х гг. контролировались Организацией Освобождения Палестины. Поскольку ООП в те годы получала внушительную советскую военную помощь, вдоль границы с Израилем были сосредоточены не только стрелковые подразделения, но и зенитные установки и дальнобойная артиллерия.
Однако формальным поводом для начала военной операции стало покушение на посла Израиля в Великобритании Шломо Аргова, произошедшее 3 июня 1982 года. Как оказалось, его организовали и провели боевики Организации Абу Нидаля (ОАН) – одной из самых жестких и радикальных палестинских группировок, которая к тому времени давно размежевалась с ООП Ясира Арафата. Шломо Аргов в результате покушения выжил, но остался на всю дальнейшую жизнь парализованным инвалидом и умер в 2003 году от последствий полученных ранений.
Уже 4 июня руководство Израиля утвердило план воздушной атаки ливанских объектов в качестве реакции на покушение на жизнь посла. В тот же день около 15:00 начался налет авиации Израиля на западные районы ливанской столицы Бейрута. В ответ ООП начала обстрел территории Израиля из артиллерийских орудий, а 6 июня 1982 года, ливанскую границу пересекли израильские войска. Так началась война между Израилем и Организацией Освобождения Палестины. Прямую поддержку ООП в этой войне оказывала Сирия, которая к этому времени была давним союзником СССР в регионе. Советский Союз не только всецело находился на стороне палестинцев и Сирии в информационном плане, но и поставлял в Сирию оружие, боеприпасы, оказывал помощь в обучении сирийских военнослужащих и бойцов ООП. Кроме того, в Сирии с 1956 года на регулярной основе размещалось значительное количество советских военных специалистов и инструкторов.
Неоднократно советским военным специалистам самого разного профиля приходилось принимать прямое участие в боевых действиях арабских стран против Израиля. Советские военнослужащие, находившиеся на территории Сирии, участвовали в Шестидневной войне 1967 года, в боевых действиях в марте-июле 1970 года, в воздушной войне осенью 1972 г., в Войне Судного дня 6-24 октября 1973 года.
В мирное время советские военные специалисты обслуживали поставленную Сирии военную технику, обучали сирийских офицеров и солдат. Следует отметить, что советские офицеры ехали в Сирию довольно охотно, поскольку, как и в любой другой заграничной командировке, в Сирии очень неплохо платили и наши военнослужащие рассчитывали поправить свое материальное положение, да и просто побывать в другой и очень необычной стране.
К моменту начала Ливанской войны 1982 года в Сирии были сосредоточены зенитно-ракетная бригада смешанного состава, два зенитно-артиллерийских полка, два радиотехнических батальона, два батальона радиоэлектронной борьбы. Кроме того, и в аппарате Министерства обороны Сирии, и в составе соединений и частей сирийской армии находилось большое количество советских военных советников. Когда Израиль предпринял нападение на территорию Ливана, советским военным специалистам не оставалось иного выхода, как сражаться в составе тех сирийских подразделений, в которых они проходили службу.
Так, 20 июля 1982 г. в районе дороги «Бейрут – Дамаск» высадился израильский десант. Израильские солдаты продвинулись к ячейке управления советника при командующем войсками в Ливане генерал-майора Михаила Петровича Носенко. В ячейку управления входили пять советских и три сирийских офицера и два экипажа радиостанций. Выбора у наших и сирийских военных не было и они вступили в бой с израильскими десантниками. В течение часа ячейка управления отражала атаки противника, пока не подоспела на помощь сирийская танковая рота. В результате боя погибли советские военнослужащие сержанты Н. Юматов и В. Викторов, два сирийских офицера, ранения получил сам генерал-майор Михаил Носенко.
К моменту нападения Израиля на Ливан между Москвой и Дамаском был заключен договор о военной помощи. Но советское руководство не сразу отреагировало на столь масштабные события. Это было связано с тем, что в 1982 году СССР и так уже вел три года войну в Афганистане. Кроме того, внутри советского руководства нарастала борьба за власть, поскольку было понятно, что Леониду Ильичу Брежневу осталось совсем немного до ухода из жизни и партийные лидеры обсуждали, кто бы мог его сменить во главе партии и государства.
Тем не менее, в октябре 1982 года, незадолго до смерти Брежнева, в Москве прошли переговоры между президентом Сирии Хафезом Асадом и членом Политбюро ЦК КПСС Юрием Владимировичем Андроповым, который к этому времени фактически уже играл главную роль в советском партийно-государственном руководстве. Конечно, ввязываться в открытый вооруженный конфликт на Ближнем Востоке вдобавок к войне в Афганистане советскому руководству не хотелось, но и не отреагировать на начавшуюся войну, в которой части ЦАХАЛа действовали и против сосредоточенных в Ливане сирийских войск, Москва не могла. В итоге был найден оптимальный выход из ситуации – Советский Союз заявил о начале проведения военных учений «Кавказ – 2».
В рамках военных учений в январе 1983 года в Сирию морским путем был переброшен 8-тысячный контингент советских войск, в состав которого входили 2 зенитно-ракетных полка С-200ВЭ, ракетно-техническая база, вертолетные и наземные подразделения радиоэлектронной борьбы. Отправка личного состава и военной техники происходила из порта Николаева. Учитывая специфику сирийского ландшафта, военная техника была перекрашена в «пустынную расцветку». Что касается личного состава, то он перебрасывался в Сирию в обстановке строжайшей секретности. Всех военнослужащих переодели в гражданскую одежду и выдавали за туристов. Первым 10 января 1983 г. из Николаева в порт Тартус прибыл 220-й зенитно-ракетный полк, а в феврале 1983 года прибыл 231-й зенитно-ракетный полк. Советских военнослужащих разместили в специальных закрытых военных городках, которые очень хорошо охранялись сирийскими войсками.
Части РЭБ разместили в долине Бекаа и на Голанском плато. При этом на территорию Ливана советские войска введены не были, но в составе действовавших в Ливане сирийских частей и подразделений находилось большое количество советских военных советников. Зенитно-ракетные полки разместили в Сирии в районах Хомса и Думейра, после чего Израиль запретил ВВС ЦАХАЛа полеты в 200-километровых зонах от места дислокации советских комплексов противовоздушной обороны. Зенитно-ракетные полки подчинялись командующему ВВС и ПВО Сирии – только он мог отдать прямой приказ на применение С-200. Впрочем, западная пресса в то время неоднократно писала о том, что советские комплексы ПВО в действительности Дамаску не подконтрольны и подчиняются исключительно советскому военному командованию. Перед советскими зенитчиками ставилась задача по защите воздушного пространства Сирии от налетов израильской авиации.
Тем не менее, в сентябре 1983 г. советские силы ПВО все же сбили один израильский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Е-2С Howkeye. Спустя три месяца израильская военная разведка в знак мести за гибель самолета предприняла диверсионную акцию против советского зенитно-ракетного полка. Ночью израильские диверсанты предприняли нападение на место расположения полка, но атака была отражена сирийским подразделением, обеспечивавшим безопасность советских военных. В результате никто из советских военнослужащих не пострадал, а нападение было успешно отбито.
Присутствие советских комплексов ПВО на территории Сирии сыграло очень важную роль в сдерживании Израиля. Во-первых, комплекс С-200 в то время был одним из самых «продвинутых» и эффективных в мире. Он имел радиус действия 180 км и более и был способен уничтожать самолеты противника еще на подлете к воздушному пространству Сирии. Во-вторых, поскольку комплексы С-200 в Сирии обслуживались советскими военными специалистами, это сковывало руки израильскому командованию и не позволяло ему наносить удары по местам дислокации советских подразделений – в Тель-Авиве не хотели, чтобы война с ООП и Сирией переросла в конфронтацию с мощным Советским Союзом.
Москва подошла к организации управления размещенными на территории Сирии войсками с максимальной ответственностью. Для координации их действий были созданы две оперативные группы. Первая группа размещалась в Главкомате Войск ПВО СССР в Москве, ей руководил генерал-полковник авиации Борис Викторович Бочков (1924-1991, на фото) – заместитель главкома Войск ПВО (главкомом в те годы был главный маршал авиации Александр Иванович Колдунов).
Вторая оперативная группа постоянно находилась в Дамаске, ей руководил генерал-лейтенант Константин Степанович Бабенко (1922-2011). Связь между оперативными командованиями осуществлял генерал-лейтенант Вольтер Макарович Красковский (1931-2008) — первый заместитель начальника Главного штаба Войск ПВО страны. В составе обоих оперативных групп работали высококвалифицированные специалисты – генералы и офицеры ПВО СССР с большим опытом службы, в том числе и участники Великой Отечественной войны (как, например, генерал Бочков и генерал Бабенко).
17 мая 1983 г. Израиль и Ливан подписали договор об отводе войск и прекращении состояния войны, однако вооруженному противостоянию в Ливане конец положен не был. Для наблюдения за отводом палестинских формирований в Ливане высадились подразделения Многонациональных миротворческих сил, костяк которых составляли натовские военнослужащие американской, французской и ряда других армий.
В декабре 1983 г. ВМС США, Великобритании, Франции и Италии приступили к блокаде побережья Ливана, чтобы исключить возможность поддержки действовавших в стране шиитских и друзских отрядов, снабжавшихся Сирией. Артиллерия натовских кораблей начала обстреливать позиции шиитских и друзских формирований и сирийских войск, защищавших автомагистраль «Бейрут – Дамаск». В ноябре 1983 г. американская авиация нанесла удары по сирийским позициям в долине Бекаа. В ответ сирийская армия также нанесла удары по группировке ВМС США. 4 декабря 1983 года советские ПВО сбили штурмовики A-7 Corsair II и A-6 Intruder. Впервые за десять лет со времени войны во Вьетнаме палубная истребительно-бомбардировочная авиация ВМС США понесла боевые потери.
Активные боевые действия продолжались шесть суток, на протяжении которых советскими ПВО были сбиты 9 американских, 4 израильских и 2 французских самолета. Кроме того, еще 4 самолета Израиль потерял в воздушных боях с сирийской авиацией. Таким образом, советские зенитно-ракетные полки прекрасно справлялись с возложенными на них задачами по защите воздушного пространства Сирии и предотвратили вполне реальную угрозу более масштабных налетов и обстрелов сирийской территории израильской авиацией.
К началу 1984 г. боевые действия в окрестностях Бейрута возобновились, а международные миротворческие силы были выведены из ливанской столицы. Это обстоятельство стало решающим в дальнейшей судьбе советского военного контингента в Сирии. В июле 1984 г. советские войска были выведены с территории страны и вернулись в Советский Союз. Однако военные советники и специалисты продолжили работать в составе сирийских военных частей и подразделений, в военно-учебных заведениях Сирии.
На протяжении многих десятилетий советские и российские военнослужащие вносят огромный вклад в обеспечение обороны и безопасности сирийского государства. Немало человеческих жизней было отдано нашей страной в Сирии. Только во время Ливанской войны 1982-1983 гг., по официальным данным, погибли 15 советских военнослужащих, еще около 200 человек получили ранения различной степени тяжести. Сейчас, конечно, потери российских войск в Сирии, учитывая продолжительность боевых действий и их масштабы, намного значительнее.
Для чего потребовалось Израилю вводить свои войска в Ливан? На протяжении нескольких десятилетий территория Ливана активно использовалась различными палестинскими военно-политическими структурами для размещения своих баз, учебных центров, а также как плацдарм для совершения террористических атак против Израиля. Практически все районы, прилегающие к северной границе Государства Израиль, к началу 1980-х гг. контролировались Организацией Освобождения Палестины. Поскольку ООП в те годы получала внушительную советскую военную помощь, вдоль границы с Израилем были сосредоточены не только стрелковые подразделения, но и зенитные установки и дальнобойная артиллерия.
Однако формальным поводом для начала военной операции стало покушение на посла Израиля в Великобритании Шломо Аргова, произошедшее 3 июня 1982 года. Как оказалось, его организовали и провели боевики Организации Абу Нидаля (ОАН) – одной из самых жестких и радикальных палестинских группировок, которая к тому времени давно размежевалась с ООП Ясира Арафата. Шломо Аргов в результате покушения выжил, но остался на всю дальнейшую жизнь парализованным инвалидом и умер в 2003 году от последствий полученных ранений.
Уже 4 июня руководство Израиля утвердило план воздушной атаки ливанских объектов в качестве реакции на покушение на жизнь посла. В тот же день около 15:00 начался налет авиации Израиля на западные районы ливанской столицы Бейрута. В ответ ООП начала обстрел территории Израиля из артиллерийских орудий, а 6 июня 1982 года, ливанскую границу пересекли израильские войска. Так началась война между Израилем и Организацией Освобождения Палестины. Прямую поддержку ООП в этой войне оказывала Сирия, которая к этому времени была давним союзником СССР в регионе. Советский Союз не только всецело находился на стороне палестинцев и Сирии в информационном плане, но и поставлял в Сирию оружие, боеприпасы, оказывал помощь в обучении сирийских военнослужащих и бойцов ООП. Кроме того, в Сирии с 1956 года на регулярной основе размещалось значительное количество советских военных специалистов и инструкторов.
Неоднократно советским военным специалистам самого разного профиля приходилось принимать прямое участие в боевых действиях арабских стран против Израиля. Советские военнослужащие, находившиеся на территории Сирии, участвовали в Шестидневной войне 1967 года, в боевых действиях в марте-июле 1970 года, в воздушной войне осенью 1972 г., в Войне Судного дня 6-24 октября 1973 года.
В мирное время советские военные специалисты обслуживали поставленную Сирии военную технику, обучали сирийских офицеров и солдат. Следует отметить, что советские офицеры ехали в Сирию довольно охотно, поскольку, как и в любой другой заграничной командировке, в Сирии очень неплохо платили и наши военнослужащие рассчитывали поправить свое материальное положение, да и просто побывать в другой и очень необычной стране.
К моменту начала Ливанской войны 1982 года в Сирии были сосредоточены зенитно-ракетная бригада смешанного состава, два зенитно-артиллерийских полка, два радиотехнических батальона, два батальона радиоэлектронной борьбы. Кроме того, и в аппарате Министерства обороны Сирии, и в составе соединений и частей сирийской армии находилось большое количество советских военных советников. Когда Израиль предпринял нападение на территорию Ливана, советским военным специалистам не оставалось иного выхода, как сражаться в составе тех сирийских подразделений, в которых они проходили службу.
Так, 20 июля 1982 г. в районе дороги «Бейрут – Дамаск» высадился израильский десант. Израильские солдаты продвинулись к ячейке управления советника при командующем войсками в Ливане генерал-майора Михаила Петровича Носенко. В ячейку управления входили пять советских и три сирийских офицера и два экипажа радиостанций. Выбора у наших и сирийских военных не было и они вступили в бой с израильскими десантниками. В течение часа ячейка управления отражала атаки противника, пока не подоспела на помощь сирийская танковая рота. В результате боя погибли советские военнослужащие сержанты Н. Юматов и В. Викторов, два сирийских офицера, ранения получил сам генерал-майор Михаил Носенко.
К моменту нападения Израиля на Ливан между Москвой и Дамаском был заключен договор о военной помощи. Но советское руководство не сразу отреагировало на столь масштабные события. Это было связано с тем, что в 1982 году СССР и так уже вел три года войну в Афганистане. Кроме того, внутри советского руководства нарастала борьба за власть, поскольку было понятно, что Леониду Ильичу Брежневу осталось совсем немного до ухода из жизни и партийные лидеры обсуждали, кто бы мог его сменить во главе партии и государства.
Тем не менее, в октябре 1982 года, незадолго до смерти Брежнева, в Москве прошли переговоры между президентом Сирии Хафезом Асадом и членом Политбюро ЦК КПСС Юрием Владимировичем Андроповым, который к этому времени фактически уже играл главную роль в советском партийно-государственном руководстве. Конечно, ввязываться в открытый вооруженный конфликт на Ближнем Востоке вдобавок к войне в Афганистане советскому руководству не хотелось, но и не отреагировать на начавшуюся войну, в которой части ЦАХАЛа действовали и против сосредоточенных в Ливане сирийских войск, Москва не могла. В итоге был найден оптимальный выход из ситуации – Советский Союз заявил о начале проведения военных учений «Кавказ – 2».
В рамках военных учений в январе 1983 года в Сирию морским путем был переброшен 8-тысячный контингент советских войск, в состав которого входили 2 зенитно-ракетных полка С-200ВЭ, ракетно-техническая база, вертолетные и наземные подразделения радиоэлектронной борьбы. Отправка личного состава и военной техники происходила из порта Николаева. Учитывая специфику сирийского ландшафта, военная техника была перекрашена в «пустынную расцветку». Что касается личного состава, то он перебрасывался в Сирию в обстановке строжайшей секретности. Всех военнослужащих переодели в гражданскую одежду и выдавали за туристов. Первым 10 января 1983 г. из Николаева в порт Тартус прибыл 220-й зенитно-ракетный полк, а в феврале 1983 года прибыл 231-й зенитно-ракетный полк. Советских военнослужащих разместили в специальных закрытых военных городках, которые очень хорошо охранялись сирийскими войсками.
Части РЭБ разместили в долине Бекаа и на Голанском плато. При этом на территорию Ливана советские войска введены не были, но в составе действовавших в Ливане сирийских частей и подразделений находилось большое количество советских военных советников. Зенитно-ракетные полки разместили в Сирии в районах Хомса и Думейра, после чего Израиль запретил ВВС ЦАХАЛа полеты в 200-километровых зонах от места дислокации советских комплексов противовоздушной обороны. Зенитно-ракетные полки подчинялись командующему ВВС и ПВО Сирии – только он мог отдать прямой приказ на применение С-200. Впрочем, западная пресса в то время неоднократно писала о том, что советские комплексы ПВО в действительности Дамаску не подконтрольны и подчиняются исключительно советскому военному командованию. Перед советскими зенитчиками ставилась задача по защите воздушного пространства Сирии от налетов израильской авиации.
Тем не менее, в сентябре 1983 г. советские силы ПВО все же сбили один израильский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Е-2С Howkeye. Спустя три месяца израильская военная разведка в знак мести за гибель самолета предприняла диверсионную акцию против советского зенитно-ракетного полка. Ночью израильские диверсанты предприняли нападение на место расположения полка, но атака была отражена сирийским подразделением, обеспечивавшим безопасность советских военных. В результате никто из советских военнослужащих не пострадал, а нападение было успешно отбито.
Присутствие советских комплексов ПВО на территории Сирии сыграло очень важную роль в сдерживании Израиля. Во-первых, комплекс С-200 в то время был одним из самых «продвинутых» и эффективных в мире. Он имел радиус действия 180 км и более и был способен уничтожать самолеты противника еще на подлете к воздушному пространству Сирии. Во-вторых, поскольку комплексы С-200 в Сирии обслуживались советскими военными специалистами, это сковывало руки израильскому командованию и не позволяло ему наносить удары по местам дислокации советских подразделений – в Тель-Авиве не хотели, чтобы война с ООП и Сирией переросла в конфронтацию с мощным Советским Союзом.
Москва подошла к организации управления размещенными на территории Сирии войсками с максимальной ответственностью. Для координации их действий были созданы две оперативные группы. Первая группа размещалась в Главкомате Войск ПВО СССР в Москве, ей руководил генерал-полковник авиации Борис Викторович Бочков (1924-1991, на фото) – заместитель главкома Войск ПВО (главкомом в те годы был главный маршал авиации Александр Иванович Колдунов).
Вторая оперативная группа постоянно находилась в Дамаске, ей руководил генерал-лейтенант Константин Степанович Бабенко (1922-2011). Связь между оперативными командованиями осуществлял генерал-лейтенант Вольтер Макарович Красковский (1931-2008) — первый заместитель начальника Главного штаба Войск ПВО страны. В составе обоих оперативных групп работали высококвалифицированные специалисты – генералы и офицеры ПВО СССР с большим опытом службы, в том числе и участники Великой Отечественной войны (как, например, генерал Бочков и генерал Бабенко).
17 мая 1983 г. Израиль и Ливан подписали договор об отводе войск и прекращении состояния войны, однако вооруженному противостоянию в Ливане конец положен не был. Для наблюдения за отводом палестинских формирований в Ливане высадились подразделения Многонациональных миротворческих сил, костяк которых составляли натовские военнослужащие американской, французской и ряда других армий.
В декабре 1983 г. ВМС США, Великобритании, Франции и Италии приступили к блокаде побережья Ливана, чтобы исключить возможность поддержки действовавших в стране шиитских и друзских отрядов, снабжавшихся Сирией. Артиллерия натовских кораблей начала обстреливать позиции шиитских и друзских формирований и сирийских войск, защищавших автомагистраль «Бейрут – Дамаск». В ноябре 1983 г. американская авиация нанесла удары по сирийским позициям в долине Бекаа. В ответ сирийская армия также нанесла удары по группировке ВМС США. 4 декабря 1983 года советские ПВО сбили штурмовики A-7 Corsair II и A-6 Intruder. Впервые за десять лет со времени войны во Вьетнаме палубная истребительно-бомбардировочная авиация ВМС США понесла боевые потери.
Активные боевые действия продолжались шесть суток, на протяжении которых советскими ПВО были сбиты 9 американских, 4 израильских и 2 французских самолета. Кроме того, еще 4 самолета Израиль потерял в воздушных боях с сирийской авиацией. Таким образом, советские зенитно-ракетные полки прекрасно справлялись с возложенными на них задачами по защите воздушного пространства Сирии и предотвратили вполне реальную угрозу более масштабных налетов и обстрелов сирийской территории израильской авиацией.
К началу 1984 г. боевые действия в окрестностях Бейрута возобновились, а международные миротворческие силы были выведены из ливанской столицы. Это обстоятельство стало решающим в дальнейшей судьбе советского военного контингента в Сирии. В июле 1984 г. советские войска были выведены с территории страны и вернулись в Советский Союз. Однако военные советники и специалисты продолжили работать в составе сирийских военных частей и подразделений, в военно-учебных заведениях Сирии.
На протяжении многих десятилетий советские и российские военнослужащие вносят огромный вклад в обеспечение обороны и безопасности сирийского государства. Немало человеческих жизней было отдано нашей страной в Сирии. Только во время Ливанской войны 1982-1983 гг., по официальным данным, погибли 15 советских военнослужащих, еще около 200 человек получили ранения различной степени тяжести. Сейчас, конечно, потери российских войск в Сирии, учитывая продолжительность боевых действий и их масштабы, намного значительнее.
- Автор:
- Илья Полонский
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