Видео Повелитель воздуха: на что способен истребитель Су-30СМ Сегодня, 14:21 2

Российский двухместный многофункциональный высокоманевренный истребитель-бомбардировщик Су-30СМ является вершиной одной из ветвей развития советской платформы Су-27.



Необходимость введения второго члена экипажа была обусловлена широким спектром задач, которые может выполнять боевая машина и, который слишком велик для одного человека.



В Су-30СМ функции членов экипажа разделены: пилот осуществляет управление самолетом и ведет воздушный бой, а штурман отвечает за поражение наземных целей.





Помимо исключительной маневренности машины, у которой даже смертельный для многих самолетов штопор является всего лишь фигурой пилотажа, Су-30СМ обладает еще одним свойством, которое делает его универсальной боевой машиной – на его точках подвески может быть помещена практически вся номенклатура боеприпасов, стоящих на вооружении ВКС РФ.



Эта характеристика позволяет комплектовать истребитель-бомбардировщик с учетом боевых задач каждого конкретного вылета машины. Для уничтожения наземных целей это будет один комплект вооружения, а для патрулирования воздушного пространства и завоевания господства в воздухе – другой.



На представленном видео российские летчики рассказывают о преимуществах Су-30СМ, и о том, как возможности боевой машины обеспечили выполнение боевых задач в Сирии.



