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Повелитель воздуха: на что способен истребитель Су-30СМ

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Российский двухместный многофункциональный высокоманевренный истребитель-бомбардировщик Су-30СМ является вершиной одной из ветвей развития советской платформы Су-27.

Необходимость введения второго члена экипажа была обусловлена широким спектром задач, которые может выполнять боевая машина и, который слишком велик для одного человека.

В Су-30СМ функции членов экипажа разделены: пилот осуществляет управление самолетом и ведет воздушный бой, а штурман отвечает за поражение наземных целей.


Помимо исключительной маневренности машины, у которой даже смертельный для многих самолетов штопор является всего лишь фигурой пилотажа, Су-30СМ обладает еще одним свойством, которое делает его универсальной боевой машиной – на его точках подвески может быть помещена практически вся номенклатура боеприпасов, стоящих на вооружении ВКС РФ.

Эта характеристика позволяет комплектовать истребитель-бомбардировщик с учетом боевых задач каждого конкретного вылета машины. Для уничтожения наземных целей это будет один комплект вооружения, а для патрулирования воздушного пространства и завоевания господства в воздухе – другой.

На представленном видео российские летчики рассказывают о преимуществах Су-30СМ, и о том, как возможности боевой машины обеспечили выполнение боевых задач в Сирии.

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2 комментария
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  1. гребень Офлайн
    гребень Сегодня, 14:38
    +2
    Млин, ну хотя бы недельку подождали бы что ли , не заливая подобные материалы после Сирийских событий. Там в в воздухе господствуют все типы самолетов кроме наших и ПВО наша весла сушит. Вот когда пару "перцев" с неба спустят наши на все способные истребители, тогда можно и порадоваться подобным статьям.
    А пока статья смотрится даже как то провокационно, зная настроение нашего общества, после кутежа, который устроили Израильские истребители в Сирии и французский эсминец, про который пытаются вообще у нас наверху забыть и который лупил ракетами по нашим базам а не по Сирийским.
    Сирийских ПВОшников обвиняют и арестовывают, а они вообще в ту сторону не пуляют где был сбит наш Ил , там зона ответственности наших ПВО и наших истребителей.
  2. Улиточник N9 Онлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 14:44
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    Угу...."может"....только Ил-20 он защитить "не может".. Что толку в истребителе, который "многое может", теоретически, а вот практически.... благодаря мудрому руководству....ездиет только по авиашоу.....да бармалеев с примитивной ПВО гонять пытается....