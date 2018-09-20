Сроки постройки «Каракуртов» под угрозой срыва
Сроки постройки МРК проекта 22800 «Каракурт» могут быть сдвинуты вправо из-за несоблюдения сроков поставок силовых установок дизелестроительным заводом «Звезда», пишет Mil.Press FlotProm.
Речь идет о дизелях М-507Д-1-ОМ3 для «Каракуртов», строительство которых ведется на судостроительном предприятии «Пелла». Уже сегодня задержка поставки двух двигателей составляет год (перенесена с сентября 2017-го на сентябрь 2018 года). Однако получить их к новому сроку представляется так же нереальным.
В июле «Пелла» сообщала о предъявлении заводу «Звезда» иска на сумму 500 млн. рублей.
По данным источников издания, силовые установки для МРК ждут и на Зеленодольском судостроительном заводе.
Ранее ресурс писал, что на фоне дефицита двигателей российскому ОПК предложили китайские агрегаты. Однако судостроители раскритиковали эту идею. Также сообщалось о том, что о своей готовности производить дизели М507 заявил Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ). По мнению гендиректора, предприятие осилит выпуск 10 двигателей в год. В настоящее время КМЗ взаимодействует со «Звездой» и другими заводами с целью получения конструкторской документации на двигатель.
Напомним, «Звезда» не в первый раз задерживает поставки дизелей для кораблей ВМФ. Так, были сорваны сроки поставок двух двигателей М-503М-1 для тральщиков «Александрит» и двух судовых дизель-генераторов ДГАС-315М для кораблей того же типа. В первом случае поставки были задержаны почти на год, во втором – на 4-6 месяцев.
Речь идет о дизелях М-507Д-1-ОМ3 для «Каракуртов», строительство которых ведется на судостроительном предприятии «Пелла». Уже сегодня задержка поставки двух двигателей составляет год (перенесена с сентября 2017-го на сентябрь 2018 года). Однако получить их к новому сроку представляется так же нереальным.
В июле «Пелла» сообщала о предъявлении заводу «Звезда» иска на сумму 500 млн. рублей.
По данным источников издания, силовые установки для МРК ждут и на Зеленодольском судостроительном заводе.
Ранее ресурс писал, что на фоне дефицита двигателей российскому ОПК предложили китайские агрегаты. Однако судостроители раскритиковали эту идею. Также сообщалось о том, что о своей готовности производить дизели М507 заявил Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ). По мнению гендиректора, предприятие осилит выпуск 10 двигателей в год. В настоящее время КМЗ взаимодействует со «Звездой» и другими заводами с целью получения конструкторской документации на двигатель.
Напомним, «Звезда» не в первый раз задерживает поставки дизелей для кораблей ВМФ. Так, были сорваны сроки поставок двух двигателей М-503М-1 для тральщиков «Александрит» и двух судовых дизель-генераторов ДГАС-315М для кораблей того же типа. В первом случае поставки были задержаны почти на год, во втором – на 4-6 месяцев.
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