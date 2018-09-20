Новости

Сроки постройки «Каракуртов» под угрозой срыва

21
Сроки постройки МРК проекта 22800 «Каракурт» могут быть сдвинуты вправо из-за несоблюдения сроков поставок силовых установок дизелестроительным заводом «Звезда», пишет Mil.Press FlotProm.

Сроки постройки «Каракуртов» под угрозой срыва


Речь идет о дизелях М-507Д-1-ОМ3 для «Каракуртов», строительство которых ведется на судостроительном предприятии «Пелла». Уже сегодня задержка поставки двух двигателей составляет год (перенесена с сентября 2017-го на сентябрь 2018 года). Однако получить их к новому сроку представляется так же нереальным.


В июле «Пелла» сообщала о предъявлении заводу «Звезда» иска на сумму 500 млн. рублей.

По данным источников издания, силовые установки для МРК ждут и на Зеленодольском судостроительном заводе.

Ранее ресурс писал, что на фоне дефицита двигателей российскому ОПК предложили китайские агрегаты. Однако судостроители раскритиковали эту идею. Также сообщалось о том, что о своей готовности производить дизели М507 заявил Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ). По мнению гендиректора, предприятие осилит выпуск 10 двигателей в год. В настоящее время КМЗ взаимодействует со «Звездой» и другими заводами с целью получения конструкторской документации на двигатель.

Напомним, «Звезда» не в первый раз задерживает поставки дизелей для кораблей ВМФ. Так, были сорваны сроки поставок двух двигателей М-503М-1 для тральщиков «Александрит» и двух судовых дизель-генераторов ДГАС-315М для кораблей того же типа. В первом случае поставки были задержаны почти на год, во втором – на 4-6 месяцев.
Использованы фотографии:
Forums.airbase.ru, Curious
Мы в Яндекс Дзен
Заказ Минобороны на МРК «Каракурт» вынудил производителя двигателей набирать дополнительный персонал
Зеленодольский завод получил контракт на строительство пяти МРК проекта 22800
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

21 комментарий
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. гребень Офлайн
    гребень Сегодня, 14:47
    0
    Может все-таки заняться постройкой эсминцев, а не катеров. В Сирии почти все ПВО нашей группировки кораблей обеспечивает БПК "Маршал Устинов", Крейсер Советской постройки.
    1. Chertt Офлайн
      Chertt Сегодня, 15:06
      +3
      Вы статью читали? У ВПК проблемы с двигателями для корветов. А о проекте нового эсминца, вообще можно говорить, только гипотетически
    2. Piramidon Офлайн
      Piramidon Сегодня, 15:08
      0
      Цитата: гребень
      Может все-таки заняться постройкой эсминцев

      А для них движки есть?
      1. spektr9 Офлайн
        spektr9 Сегодня, 15:20
        +1
        А для них движки есть?
        Если движков нет, то пора строить корабли с ядерной силовой установкой, раз такие проблемы
        1. Alexey RA Офлайн
          Alexey RA Сегодня, 16:08
          0
          Цитата: spektr9
          Если движков нет, то пора строить корабли с ядерной силовой установкой, раз такие проблемы

          И мы плавно выходим на ЭМ "Лидер". smile
    3. faiver Онлайн
      faiver Сегодня, 15:09
      +5
      С каких пор ракетный крейсер в БПК переквалифицирован?
    4. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:13
      0
      гребень hi - на эсминцы поставим по бокам гребные колеса,а крейсера будут ходить под парусами lol
  2. тлауикол Онлайн
    тлауикол Сегодня, 14:48
    +6
    Ну и где списки наказанных?
    1. Андрей К Онлайн
      Андрей К Сегодня, 14:50
      +6
      ...Напомним, «Звезда» не в первый раз задерживает поставки дизелей для кораблей ВМФ...

      Пора бы уже и власть употребить.
    2. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 14:52
      +2
      Списки кого? Суд проиграю,влипнут на деньги это и есть наказание.
    3. AwaZ Онлайн
      AwaZ Сегодня, 15:39
      0
      урапатриотические, шапкозакидательские заявления делали руководители ВПК РФ. Люди же на местах, выражали очень серьезную озабоченность такими " наполеоновскими " планами верхушки. Кроме всего прочего- верхушка и высшая прослойка между ними и производством - это кум брат сват... НУ и как вы себе представляете кто и как тут будет искать виновных ? Максимум , чем отмажутся - это низкой квалификацией работников, а так же несознательностью этих самых рабочих, отказывающихся вкалывать за 20 тыс в месяц по 12 часов на благо " Родины"
  3. Gladius Офлайн
    Gladius Сегодня, 14:49
    0
    "Расстрэлять!" Сталин, Иосиф Виссарионович ;)
    1. Chertt Офлайн
      Chertt Сегодня, 15:10
      0
      Нет, как при Петре Первом. Производства не справившиеся с гос.оборон заказом -национализировались, и передавались другому, более расторопному собственнику (а можно и оставить государству)
  4. 30 вис Офлайн
    30 вис Сегодня, 14:53
    +1
    Цитата: гребень
    БПК "Маршал Устинов", Крейсер Советской постройки.

    БПК ... Большой противолодочный корабль ! В соответствии с названием корабли класса предназначены прежде всего для борьбы с подводными лодками вероятного противника в океанской зоне. Это другой класс кораблей Крейсер корабль иного предназначения !!!"Маршал Устинов", Крейсер Советской постройки. «Маршал Устинов» — советский и российский ракетный крейсер, второй корабль проекта 1164 «Атлант» Согласно этому и ПВО разное . .
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:06
    0
    вот вам и пресловутое импортозамещение,тем более ,некотое врепя назад тут нас чиновники кормиили сказками,что все с укроины замещено fool с 15го года нулевой результат,явно рука лоббистов китайского металлолома видна
  6. senima56 Офлайн
    senima56 Сегодня, 15:07
    +5
    Товарищ Сталин такие вопросы решал быстро и чётко: директора завода в рабочие, главного инженера и главного технолога на "стройки народного хозяйства в Сибири". И будьте уверены- следующее руководство завода не будет срывать сроки! А пока у нас нет "персональной ответственности" - так и будем "репу чесать"!
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:16
      0
      к глубокому сожалению ,сталина нету в этом мире с 53го года hi а проблему нужно было решать еще вчера hi
    2. Servisinzhener Онлайн
      Servisinzhener Сегодня, 15:50
      0
      Вспомнилась байка про совещание с участием Берии по поводу задержки в создании системы ПВО С-25. На котором он остановил доклад генерального конструктора словами: Не надо рассказывать про изменение длинны волны используемой в радаре. Вы мне фамилии назовите.
  7. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 15:11
    +2
    и какие проблемы у дизелестроительного завода "Звезда"?
  8. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 16:02
    0
    Нет у нас проблем с двигателями для судов ВМС, у на есть проблемы с головами и карманами чиновников, попробовали бы не сделать при И.Сталине. Хватит либеральничать, пора сажать с конфискацией не на год, а минимум на червонец, без права на УДО. Иначе страну просрем.
    1. faiver Онлайн
      faiver Сегодня, 16:16
      0
      Иначе страну просрем
      - складывается ощущение что уже....