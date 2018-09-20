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ВВС Нидерландов модернизируют вертолёты AH-64D Apache

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Голландская армия в ближайшее время обновит весь парк стоящих на вооружении ударных вертолётов. Минобороны Нидерландов заключило соглашение с Управлением военного сотрудничества США (DSCA) на программу модернизации вертолётов AH-64D Apache ВВС страны, передает "Warspot" со ссылкой на портал flightglobal.com.

ВВС Нидерландов модернизируют вертолёты AH-64D Apache


Как сообщается, в феврале этого года DSCA утвердило продажу оборудования для вертолётов "Апач", стоящих на вооружении ВВС Нидерландов. Финальное соглашение стоимостью 1,19 млрд. долларов, подписанное на днях, позволит Нидерландам полностью обновить все 28 единиц вертолетов AH-64D Apache ВВС страны до уровня AH-64E. В ходе модернизации вертолеты, средний возраст которых превышает 17 лет, получат новые двигатели и боевые системы, что позволит значительно продлить срок их эксплуатации, а также расширит боевые возможности.


Ударный вертолет AH-64 Apache является первым армейским боевым вертолетом, разработанным с целью взаимодействия с наземными войсками на переднем крае, а также для противотанковых операций в любое время суток, в условиях плохой видимости и в сложных метеорологических условиях при большой степени сохранения боеспособности, живучести и возвращения в строй. Он был принят на вооружение армии США в 1984 году. В настоящее время считается одним из самых распространенных вертолетов в мире и стоит на вооружении множества стран.
Использованы фотографии:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
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4 комментария
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  1. просто экспл Офлайн
    просто экспл Сегодня, 14:51
    0
    40 лямов только за модернизацию и за модернизацию не самолета невидимки, а вертолета , умеют матрасы раскручивать своих рабов .
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:10
      0
      так там тоже откаты,все хотят или хочут хорошо жить за счет бюджета hi
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:09
    +1
    модернизируют,и подарят укроине wassat -мечта вукроинцев wassat
  3. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 15:34
    0
    Он был принят на вооружение армии США в 1984 году. В настоящее время считается одним из самых распространенных вертолетов в мире и стоит на вооружении множества стран.