«Непрофессиональное правительство» Германии. Фрау Меркель, не пора ли вам в отставку?

Германия живёт под впечатлением политического скандала, едва не разрушившего хрупкую конструкцию правительства Ангелы Меркель. История эта началась с того, что под огонь общественной критики попал руководитель Федеральной службы по защите конституции ФРГ Ханс-Георг Масен. В интервью газете «Bild» 7 сентября Масен высказал сомнение в достоверности видеоролика, на котором зафиксировано преследование темнокожих иностранцев националистическими молодчиками в городе Хемнице.В те дни Хемниц был на слуху у каждого немца. В конце августа в этом саксонском городе мигранты из Ближнего Востока зарезали гражданина Германии и ранили вступившихся за него двоих друзей. В городе возник стихийный протест местных жителей, к которому быстренько присоединились националисты.Их буйство, а также фашистские зигования горожане сняли на видео и выставили в Интернете. Одновременно с этим по Хемницу поползли слухи, будто власти запретили полиции говорить правду о том, сколько ножевых ранений нанесено погибшему и как вообще возник конфликт, приведший к столь резонансной трагедии.Вот тут на сцену и вышел Ханс-Георг Масен. Именно его служба отвечает в Германии за деятельность организаций, «угрожающих свободному и демократическому основному правопорядку» в стране. В сфере контроля спецслужбы по охране конституции находятся ультраправые (неонацистские) и ультралевые партии, исламистские и экстремистские организации иностранных граждан и т.д.Так что скандальный ролик «шёл прямо по ведомству» Масена. Однако он предпочёл перевести стрелки на полицию, заявив Bild: «Есть веские причины говорить, что речь идет о целенаправленной дезинформации, чтобы по возможности отвлечь общественность от убийства в Хемнице».Газета с интервью Масена вышла в пятницу, а уже в понедельник, 10 сентября, главы трёх оппозиционных фракций бундестага спешно созвали пресс-конференцию, на которой обвинили правительство в «непрофессиональных действиях». Так депутаты оценили громкое заявление высокопоставленного чиновника, сделанное им до проверки видео на подлинность.С критикой главы спецслужбы выступили и полицейские функционеры. Например, глава МВД Нижней Саксонии Писториус призвал Масена: «Заботиться о ясности и достоверности высказываний, а не участвовать в спекуляциях». Ханс-Георг Масен вынужден был резко сдать назад.Он стал утверждать, что его «неправильно поняли». Но было уже поздно. Обстановка в обществе накалилась. Правительству поставили в вину все его просчёты: от кризиса с мигрантами – до неспособности поддерживать надлежащий общественный порядок.В бундестаге Масену припомнили подыгрывание правым популистам. В качестве примера привели передачу парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» информации из ещё неопубликованного отчета спецслужбы, руководимой Хансом-Георгом Масеном.Решающее слово в обострившемся скандале сказали входящие в правящую коалицию социал-демократы. Угрожая выходом из правительства, они в ультимативной форме потребовали отставки Масена с поста руководителя Федеральной службы защиты конституции Германии.За своего подчинённого вступился министр внутренних дел ФРГ, лидер входящего в правящую коалицию Христианско-социального Союза (ХСС) Хорст Зеехофер. Он ещё больше, чем Ханс-Георг Масен, известен своей непримиримой позицией в отношении к мигрантам. Зеехофер выступил против отставки Масена.Ангела Меркель оказалась перед трудным выбором: согласиться с ультиматумом социал-демократов значит рассориться с главой ХСС. Они уже конфликтовали в начале лета и едва не разрушили правящую коалицию. Очередная уступка Зеехоферу грозила разрывом с социал-демократами, занимающими шесть из пятнадцати министерских постов в правительстве.Оба варианта прямо вели к развалу правящей коалиции. Она и так не блещет сейчас популярностью в обществе. С весны блок христианских партий теряет поддержку избирателей с завидной стабильностью – по проценту в месяц. В августе, например, социологический опрос ARD-Deutschlandtrend зафиксировал рейтинг ХДС/ХСС всего в 29 процентов.Это беспрецедентно низкий результат – худший за всю историю правления Ангелы Меркель. Сейчас ей самой симпатизируют только 46 процентов немцев, а 43 процента хотели бы отставки канцлера. При таком раскладе Меркель уже не может рассчитывать на голоса большинства избирателей.Похожая картина и в целом по правящей коалиции. Падает поддержка не только блока ХДС/ХСС. Отрицательную динамику демонстрируют также социал-демократы. Теперь за них готовы проголосовать лишь 18 процентов немцев – на два процентных пункта меньше результата СДПГ на парламентских выборах 2017 года.Простая арифметика (29% + 18%) показывает, что так называемая «большая коалиция» сегодня выродилась в правительство меньшинства. Потому-то и цепляется Меркель за сохранение действующего кабинета министров. Ведь в случае новых выборов христианский блок, скорее всего, не удержит свою власть в Германии.Причин у этого несколько. Большинство их них, так или иначе, коррелируются с проблемой мигрантов. О чём недавно напомнил глава германского МВД Хорст Зеехофер. Он высказался категорично: «Вопрос миграции является источником всех политических проблем».Тезис Зеехофера подхватила социологическая служба YouGov и в начале сентября опросила немцев, согласны ли они с мнением министра? «Целиком и полностью» Зеехофера поддержали 23% респондентов. Ещё 24% отметили, что «скорее согласны с ним, чем нет».«Совершенно» не согласились с министром только 21% участников опроса. В СМИ, сопроводивших эти оценки комментариями простых людей, отметили, что «массовая миграция ведет к насилию, терроризму и исламизации». Были другие замечания – об иждивенчестве приезжих. В пример приводились страны Скандинавии, где «принимают беженцев только при условии, что они займут определенные трудовые места».Понятно, что на таком общественном фоне Ангела Меркель уже не рискнёт на фотосессию с мигрантами. Лавирует она и в правящей коалиции. Во вторник на переговорах лидеров трех правящих партий (ХДС, ХСС и СДПГ) канцлер согласовала компромиссное кадровое решение по Хансу-Георгу Масену.Меркель пошла навстречу социал-демократам и отправила Масена в отставку с поста главы ведомства по защите конституции. В тот же час она назначила опального чиновника статс-секретарём (фактически – заместителем министра) МВД. По германской иерархии получается, что Ханс-Георг Масен (к удовлетворению главы ХСС Зеехофера) получил служебное повышение.Это решение Ангелы Меркель, как пишет Deutsche Welle, «вызвало резкую критику не только оппозиции, которая расценила его как «фарс» и «плевок в лицо всем демократам» (Левая партия), «цинизм», «дилетантство» и «жульничество» («зеленые»), «реальный хаос» (либералы)». В среде социал-демократов «многие считают достигнутый компромисс «умиротворением» правых популистов, называют «постыдным», требуют от лидеров партии не допустить назначения Масена статс-секретарем МВД».Всё это значит, что стараниями канцлера Меркель правящая в Германии большая коалиция не так уж и далеко ушла от угрозы своего развала. Судя по всему, впереди её ждут новые серьёзные испытания…