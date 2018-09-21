Наследие Сердюкова для ВС РФ. Какое оно?

Проблема состояния современных ВС России стала темой очередного выпуска YouTube канала «Спец». На фоне полных оптимизма выступлений президента Владимира Путина о российских Вооружённых силах не очень, мягко говоря, оптимистично звучат мнения военных профессионалов, отдавших большую часть своей жизни службе в армии.Один из них, генерал-лейтенант Виктор Соболев, отмечает резкое ухудшение состояния Вооружённых Сил. Вину за это он возлагает на министра обороны Анатолия Сердюкова, который возглавил военное ведомство в 2008 году. По мнению Соболева, именно его «радикальные» реформы привели к тому, что в ВС России разрушены система управления, организационно-штатная структура, система военного образования, отсутствует мобилизационная готовность как важная составляющая боеспособности армии, уничтожены системы тылового и технического обеспечения.Как отмечает Соболев, действующему руководству страны удалось кое-что восстановить, но этого недостаточно, чтобы составить конкуренцию нашим американским конкурентам и стать одним из главных центов мировой силы. Фамилия Сердюкова для многих отставных военнослужащих стала синонимов деградации. Правы ли они?Генерал-лейтенант знает, как сделать современные Вооружённые силы боеспособными и готовыми отразить любую военную угрозу. Об этом узнаете и вы, если посмотрите видеоролик «Состояние ВС России».