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Египет заказал в США партию снарядов для своих танков M1A1 Abrams

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Египетское Министерство обороны отправило в Государственный департамент США запрос на приобретение у Соединённых Штатов боеприпасов для стоящих на вооружении египетской армии танков M1A1 Abrams, передает "Warspot".

Египет заказал в США партию снарядов для своих танков M1A1 Abrams


Согласно имеющихся данных, в Госдепе США одобрили потенциальную сделку с Минобороны Египта на поставку чуть более 60 тыс. снарядов для египетских танков M1A1 Abrams. Стоимость сделки оценивается в 99 млн. долларов США. Поставку будет осуществлять компания General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, которая в течение пяти лет поставит в Египет 46 000 снарядов M831A1 и M865, 10 000 APFSDS-T, а также 4500 IM HE-T.


В пресс-службе Госдепа заявили, что данная продажа американских снарядов для египетских танков M1A1 Abrams "будет способствовать внешней политике и национальной безопасности Соединённых Штатов". Кроме этого в США заявляют, что Египет остается стратегическим партнером Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

Необходимо отметить, что на вооружении египетской армии стоят танки M1A1 Abrams собственной сборки, которая ведется на заводе в пригороде Каира с 1988 года. По данным на 2017 год, в Египте собрали более 1100 единиц M1A1 Abrams, при этом танки "египетской сборки" значительно дороже "американской".
Использованы фотографии:
КМП США
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4 комментария
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:19
    -1
    а модернизировать их егептяне не хотят recourse или им сша не разрешает,м1 старье,его сжечь проще пареной репы negative
  2. МЮД Офлайн
    МЮД Сегодня, 15:41
    -1
    В случае чего, они чем воевать будут? 60000 снарядов это практически один боекомплект, и тот растянут во времени на 5 лет. Ну ладно, пусть у них 500 действующих танков, ну 2 боекомплекта. В общем на 2-3 дня хорошей войны.
    1. Маки Авелльевич Онлайн
      Маки Авелльевич Сегодня, 15:51
      +1
      Цитата: МЮД
      В случае чего, они чем воевать будут? 60000 снарядов это практически один боекомплект,

      в принципе Египетские танки выходят из боя до того как боекомплект заканчивается. 10 снарядов на нос будет с запасом
      кто то бросает танк, у кого то танк горит.
      статистика
  3. Kurare Онлайн
    Kurare Сегодня, 16:04
    +1
    А вот интересно, могла бы Россия произвести снаряды НАТОвского образца?