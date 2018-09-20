Египет заказал в США партию снарядов для своих танков M1A1 Abrams

Египетское Министерство обороны отправило в Государственный департамент США запрос на приобретение у Соединённых Штатов боеприпасов для стоящих на вооружении египетской армии танков M1A1 Abrams, передает "Warspot".Согласно имеющихся данных, в Госдепе США одобрили потенциальную сделку с Минобороны Египта на поставку чуть более 60 тыс. снарядов для египетских танков M1A1 Abrams. Стоимость сделки оценивается в 99 млн. долларов США. Поставку будет осуществлять компания General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, которая в течение пяти лет поставит в Египет 46 000 снарядов M831A1 и M865, 10 000 APFSDS-T, а также 4500 IM HE-T.В пресс-службе Госдепа заявили, что данная продажа американских снарядов для египетских танков M1A1 Abrams "будет способствовать внешней политике и национальной безопасности Соединённых Штатов". Кроме этого в США заявляют, что Египет остается стратегическим партнером Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.Необходимо отметить, что на вооружении египетской армии стоят танки M1A1 Abrams собственной сборки, которая ведется на заводе в пригороде Каира с 1988 года. По данным на 2017 год, в Египте собрали более 1100 единиц M1A1 Abrams, при этом танки "египетской сборки" значительно дороже "американской".