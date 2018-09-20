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На космодроме Восточный приступили к ликвидации обнаруженных пустот

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Строители компании «Адонис» приступили к работам по ликвидации пустот, обнаруженных в основании стартового стола ракеты Союз-2 на космодроме Восточный, передает РИА Новости.



Работы начали сразу после подписания контракта, срок их завершения – 5 октября, сказал представитель компании.


Он напомнил, что пустоты в бетонном основании стартового стола были выявлены весной текущего года в ходе специальных изысканий. Решение по их устранению выдал 31-й проектный институт – организация по проектированию спецобъектов.

По словам собеседника, ремонт происходит методом инъецирования, то есть через специальные пакеры (трубки) подается под давлением ремонтный состав, который распределяется внутри конструкции и заполняет пустоты, заодно склеивая самые тонкие трещины.

Он добавил, что все работы проводятся вручную, без привлечения крупной техники.

О пустотах в основании стартового стола стало известно в начале сентября из контракта, подписанного одним из подразделений Роскосмоса с фирмой «Адонис» (Благовещенск). Стоимость сделки составила чуть более 4,5 млн. рублей.

Как ранее отмечал источник агентства, причинами появления дефектов могли стать не нарушения строительных технологий, а ошибки геодезистов и проектировщиков сооружения. По его словам, конструкции стартового стола уходят в землю на глубину 25 метров, а еще через 2-3 метра находятся поземные воды. Что-то могло и просесть под такой тяжестью, заключил источник.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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29 комментариев
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  1. Бультерьер Онлайн
    Бультерьер Сегодня, 15:19
    +1
    А где новости про Хабаровский судостроительный? Там Мурены МО до 2027 года клепать собралось!
    1. Piramidon Офлайн
      Piramidon Сегодня, 15:29
      +1
      Цитата: Бультерьер
      А где новости про Хабаровский судостроительный?

      А при чем тут стартовый стол и пустоты? request
      1. Бультерьер Онлайн
        Бультерьер Сегодня, 15:31
        0
        Да скучно) обычные строительные будни вместо реальных новостей))))
        1. Black Sniper Онлайн
          Black Sniper Сегодня, 16:03
          +2
          А когда строили/принимали стартовый стол куда смотрели теже геодезисты и спецы приёмщики, бухие что-ли были? Это же не гараж или дача, а космодром, то бишь стратегический объект! am
          1. shugar Онлайн
            shugar Сегодня, 16:09
            +2
            "У каждой аварии есть имя, фамилия и должность".
            У каждой халтуры и ненадлежащего исполнения обязанностей и работ то же самое. Только при выполнении этого требования будет порядок! am
  2. Piramidon Офлайн
    Piramidon Сегодня, 15:22
    +3
    пустоты в бетонном основании стартового стола были выявлены весной текущего года в ходе специальных изысканий.

    Вроде бы поначалу сообщали, что пустоты в грунте, теперь оказывается, что в бетоне. Это что, косяк строителей, а не природное явление?
    1. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 15:27
      +1
      Цитата: Piramidon
      Это что, косяк строителей,

      По моему это косяк писателей.
    2. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 15:28
      +2
      Скорее всего когда лили монолит налажали. Это бывает и часто. Брат строительством занимается,сразу сказал что с вибромашинами налажали при заливке. Исправят. Я вообще не понял этого инфоповода.
      1. Dashout Онлайн
        Dashout Сегодня, 16:11
        -1
        Цитата: Бультерьер
        Скорее всего когда лили монолит налажали. Это бывает и часто. Брат строительством занимается,сразу сказал что с вибромашинами налажали при заливке. Исправят. Я вообще не понял этого инфоповода.

        Вы вообще понимаете о чем говорите? Тут речь идет о значимых пустотах (не о трещинах), которые могут составлять и единицы, и десятки кубических метров! При чем здесь вибраторы, которые лишь уплотняют смесь... Это либо вымывание грунта уже после укладки бетонной смеси, либо ошибка геологии и соответственно провалы грунта. В любом случае - это не здорово! Бетонный слой помешает в полном объеме выполнить необходимые работы по предотвращению дальнейших негативных случаев.
        1. Бультерьер Онлайн
          Бультерьер Сегодня, 16:13
          0
          Как обьяснили примерно так и сказал) я бетон только в парке смотрел как заливают в боксах и на площадке,который разваливался через год)))
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:23
    +2
    причина появления пустот,желание нарубить бабла,методом нарушения техпроцесса, и экономии стройматералов с последующей продажей сэкономленного.все остальное- от лукавого.
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 15:30
      -2
      Да при чем тут воровство и нарушения? В 90 процентах случаев это ошибки строителей.забыли провибрировать в каком то месте и привет.
      1. Dashout Онлайн
        Dashout Сегодня, 16:14
        0
        Цитата: Бультерьер
        это ошибки строителей.забыли провибрировать в каком то месте и привет.

        ответил вам выше...
  4. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 15:27
    +1
    тут пустоты то заделают а вот в экономике, классика жанра...

    Все мы понимаем, что начало этого шестилетнего цикла вряд ли будет простым. Мы должны учитывать ситуацию на мировых сырьевых и финансовых рынках, а также не в меньшей степени возможное расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления. (Д.Медведев.)
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 15:32
      0
      Ну тут то он как раз прав.
  5. Ниточкин Офлайн
    Ниточкин Сегодня, 15:28
    +2
    Я думал, у нас только мосты да дороги проектируют по "нарисованной" геологии. Ан нет. Космодромы тоже.
    1. Сибирский цирюльник Офлайн
      Сибирский цирюльник Сегодня, 15:42
      0
      Цитата: Ниточкин
      Я думал, у нас только мосты да дороги проектируют по "нарисованной" геологии. Ан нет. Космодромы тоже.

      Вы говорите " геологии"!))
      Знаю реальные примеры,когда проектная документация делалась без выезда на местность,тупо по карте)))
      Потом приехали, и ахнули)) деньги тю- тю, все переделывать по- новой,с учётом действительности
      А, один объект, подлежащий реконструкции, вообще закрывать надо по закону, ибо вокруг дома в собственности))
      1. Dashout Онлайн
        Dashout Сегодня, 16:17
        +1
        Согласен что это ляпы проектировщиков! Вот какой вопрос: а разве нет у них военной приемки при работе на таких (особо важных) объектах? Куда пооперационный контроль то смотрел? Вытащить этого ГИПа и разобрать его по косточкам...
  6. aries2200 Офлайн
    aries2200 Сегодня, 15:33
    +1
    надо с начало пустоты в головах проектировщиков "забетонировать" или это умышленно спрроектированно =бабло подсосать.
  7. Сибирский цирюльник Офлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 15:36
    0
    Конечно заделают!) только, где-то прибудет, а где-то убудет..
    Кто- нибудь, понесет ответственность, за это " убудет "?? Ведь, кто-то это строил,кто-то контролировал,кто-то принимал.. Или,какой-нибудь " Махмуд ", во всём виновен?))
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 15:46
      -1
      Ну как мне обьяснили сегодня. Представь квадрат 10/10. Армированная коробка с ячейками. Бетон по любому на крупном щебне. Его выливают сверху. Но в ячейки эти он полностью не забьется, пока по всей поверхности и ячейкам не пройдут вибромашиной или как там правильно. Посредством вибрации это все заполнит полости и будет все хорошо. Но в каком то месте забыли или плохо это сделали и вот тебе пустоты. До меня с третьего раза,но дошло)))
      1. Сибирский цирюльник Офлайн
        Сибирский цирюльник Сегодня, 15:52
        0
        Так я и не отрицаю, сей факт!)
        Кто-то, забыл/плохо обработал участок, кто-то недокрутил или сорвал гайку... Не много этих "кто-то"? Контроль качества упал,совсем(( и ответственность никто не несёт
        1. Бультерьер Онлайн
          Бультерьер Сегодня, 15:59
          -1
          За каждым рабочим за спиной мастера же не поставишь. Разгильдяйство оно и в Африке разгильдяйство. Как в той пословице японской. Из-за не забитого гвоздя потеряли подкову,из-за потерянной подковы лишились коня,из-за потерянного коня не доставили донесение,из-за не доставленного донесения проиграли войну.
  8. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 15:58
    0
    Так ракета и взлетит в космос с куском космодрома , и понесет по вселенной разумную жизнь !
  9. Бомба Офлайн
    Бомба Сегодня, 16:01
    +1
    Без распила бабла ну ничего нормально сделать не получается. Куда только великий Путин смотрит....?
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 16:06
      -1
      Путин блин Шива что ли восьмирукий за всеми все делать? Или восмиглазый колдун за всем смотреть? На Восточном перли все кто только может. От рабочих до директоров.
  10. Василенко Владимир Офлайн
    Василенко Владимир Сегодня, 16:04
    0
    виновных в пустоты замуровать
  11. voyaka uh Офлайн
    voyaka uh Сегодня, 16:10
    +2
    "уходят в землю на глубину 25 метров, а еще через 2-3 метра находятся поземные воды"////
    ----
    Ничего себе! belay А не опасно в таком месте строить космодром?
    Если подземные воды чуток сдвинутся - выше потекут?
    1. Svarog Офлайн
      Svarog Сегодня, 16:20
      0
      Цитата: voyaka uh
      "уходят в землю на глубину 25 метров, а еще через 2-3 метра находятся поземные воды"////
      ----
      Ничего себе! belay А не опасно в таком месте строить космодром?
      Если подземные воды чуток сдвинутся - выше потекут?

      Деньги освоены, ура прокричали.. занавес..