На космодроме Восточный приступили к ликвидации обнаруженных пустот
Строители компании «Адонис» приступили к работам по ликвидации пустот, обнаруженных в основании стартового стола ракеты Союз-2 на космодроме Восточный, передает РИА Новости.
Работы начали сразу после подписания контракта, срок их завершения – 5 октября, сказал представитель компании.
Он напомнил, что пустоты в бетонном основании стартового стола были выявлены весной текущего года в ходе специальных изысканий. Решение по их устранению выдал 31-й проектный институт – организация по проектированию спецобъектов.
По словам собеседника, ремонт происходит методом инъецирования, то есть через специальные пакеры (трубки) подается под давлением ремонтный состав, который распределяется внутри конструкции и заполняет пустоты, заодно склеивая самые тонкие трещины.
Он добавил, что все работы проводятся вручную, без привлечения крупной техники.
О пустотах в основании стартового стола стало известно в начале сентября из контракта, подписанного одним из подразделений Роскосмоса с фирмой «Адонис» (Благовещенск). Стоимость сделки составила чуть более 4,5 млн. рублей.
Как ранее отмечал источник агентства, причинами появления дефектов могли стать не нарушения строительных технологий, а ошибки геодезистов и проектировщиков сооружения. По его словам, конструкции стартового стола уходят в землю на глубину 25 метров, а еще через 2-3 метра находятся поземные воды. Что-то могло и просесть под такой тяжестью, заключил источник.
Работы начали сразу после подписания контракта, срок их завершения – 5 октября, сказал представитель компании.
Он напомнил, что пустоты в бетонном основании стартового стола были выявлены весной текущего года в ходе специальных изысканий. Решение по их устранению выдал 31-й проектный институт – организация по проектированию спецобъектов.
По словам собеседника, ремонт происходит методом инъецирования, то есть через специальные пакеры (трубки) подается под давлением ремонтный состав, который распределяется внутри конструкции и заполняет пустоты, заодно склеивая самые тонкие трещины.
Он добавил, что все работы проводятся вручную, без привлечения крупной техники.
О пустотах в основании стартового стола стало известно в начале сентября из контракта, подписанного одним из подразделений Роскосмоса с фирмой «Адонис» (Благовещенск). Стоимость сделки составила чуть более 4,5 млн. рублей.
Как ранее отмечал источник агентства, причинами появления дефектов могли стать не нарушения строительных технологий, а ошибки геодезистов и проектировщиков сооружения. По его словам, конструкции стартового стола уходят в землю на глубину 25 метров, а еще через 2-3 метра находятся поземные воды. Что-то могло и просесть под такой тяжестью, заключил источник.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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