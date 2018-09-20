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13 лет от и до... В Петербурге спущена на воду НАПЛ "Кронштадт" проекта 677

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Дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" проекта 677 спущена на воду на судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

13 лет от и до... В Петербурге спущена на воду НАПЛ "Кронштадт" проекта 677


Торжественная церемония спуска субмарины на воду началась в 10-20 по местному времени. Присутствующий при этом генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков заявил, что "значимость этого события трудно переоценить". Субмарина проекта 677 была заложена в 2005 году и строилась 13 лет, пережив и остановки в строительстве, и остановки в финансировании. Еще в марте этого года заявлялось о планах спуска на воду "Кронштадта" только в 2019 году.


Гендиректор предприятия-разработчика АО "ЦКБ МТ "Рубин" Игорь Вильнит отметил, что для лодок этого типа было проведено более двухсот научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Со слов разработчиков, если подлодки проекта 877 называют "черной дырой", то подлодку проекта 677 можно назвать "невидимкой": корпус субмарины покрыт специальным противогидролокационным покрытием нового поколения. Еще одной особенностью лодок этого проекта является возможность залповой ракетной стрельбы по морским целям.

Длина подводной лодки составляет 66,8 метра, ширина — 7,1 метра, автономность — 45 суток, экипаж — 35 человек, предельная глубина погружения — 300 метров, скорость подводного хода — 21 узел. Она предназначена для уничтожения подводных лодок, надводных кораблей и судов противника, нанесения ударов по наземным объектам, защиты морского побережья и морских коммуникаций, ведения разведки.
Использованы фотографии:
https://nevnov.ru/
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13 комментариев
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  1. yay Офлайн
    yay Сегодня, 15:51
    +2
    А ВНЭУ на ней за 13 лет сделали?
    1. Владыка Ситх Онлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 15:58
      +2
      Видео к новости
    2. BerBer Онлайн
      BerBer Сегодня, 16:17
      0
      А надо? Такая же фишка как и стелс. Дорогостояшая, не нужная (по большому счёту) игрушка.
  2. тлауикол Онлайн
    тлауикол Сегодня, 15:53
    +2
    Так это еще не конец, только спустили. Можно и на рекорд Гиннеса замахнуться
  3. Андрей ВОВ Онлайн
    Андрей ВОВ Сегодня, 15:55
    +5
    А я рад..сделали,спустили на воду...после того,что было пережито в 90 годы и начале 2000...да,хочется много и больше...но все начинается с малого,чудес и сказок нет
  4. Корсар0304 Офлайн
    Корсар0304 Сегодня, 15:56
    +4
    В том вся и фишка, что лодка, изначально лодка планировалась как носитель ВНЭУ, а спустя 13 лет на воду спустили дизельную...
    Видимо имеющиеся устарели настолько что приходится вводить в строй недостроенную со старым двигателем. Скорее всего сделали это от острой необходимости, ну или чтобы освободить производственные мощности и эллинг под что-то более продвинутое.
    1. reservist Онлайн
      reservist Сегодня, 16:16
      0
      получается, что в процессе строительства меняли проект под дизель ?
    2. BerBer Онлайн
      BerBer Сегодня, 16:18
      0
      В чём значительное преимущество ВНЭУ?
  5. леший74 Онлайн
    леший74 Сегодня, 16:12
    +1
    построить дизелюху за 13 лет- это надо постараться...надеюсь что в такой спешке ничего не забыли установить и прикрутили как надо...удачи экипажу
    1. Владыка Ситх Онлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 16:17
      0
      А "Варшавянок" сколько наклипали за это время? Отвечу 20 единиц!
  6. Приговор Офлайн
    Приговор Сегодня, 16:13
    0
    13 лет??? Мне сейчас хочется плакать.
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:20
    0
    да,боюсь подумать,сколько времени мы будем строить эсминец,если власть расщедрится на его финансирование belay
    1. Владыка Ситх Онлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 16:26
      0
      Выше ответил про "Варшавянки".