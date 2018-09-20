13 лет от и до... В Петербурге спущена на воду НАПЛ "Кронштадт" проекта 677

Дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" проекта 677 спущена на воду на судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Торжественная церемония спуска субмарины на воду началась в 10-20 по местному времени. Присутствующий при этом генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков заявил, что "значимость этого события трудно переоценить". Субмарина проекта 677 была заложена в 2005 году и строилась 13 лет, пережив и остановки в строительстве, и остановки в финансировании. Еще в марте этого года заявлялось о планах спуска на воду "Кронштадта" только в 2019 году.Гендиректор предприятия-разработчика АО "ЦКБ МТ "Рубин" Игорь Вильнит отметил, что для лодок этого типа было проведено более двухсот научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Со слов разработчиков, если подлодки проекта 877 называют "черной дырой", то подлодку проекта 677 можно назвать "невидимкой": корпус субмарины покрыт специальным противогидролокационным покрытием нового поколения. Еще одной особенностью лодок этого проекта является возможность залповой ракетной стрельбы по морским целям.Длина подводной лодки составляет 66,8 метра, ширина — 7,1 метра, автономность — 45 суток, экипаж — 35 человек, предельная глубина погружения — 300 метров, скорость подводного хода — 21 узел. Она предназначена для уничтожения подводных лодок, надводных кораблей и судов противника, нанесения ударов по наземным объектам, защиты морского побережья и морских коммуникаций, ведения разведки.