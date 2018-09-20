Иракцы превратили БТР М113 в машины боевой поддержки
Умельцы иракской армии установили на оставленные американскими военными бронетранспортеры М113 спаренные автоматические пушки ЗУ-23-2, пишет Российская газета.
Скорострельные зенитные орудия калибра 23 мм поместили в защищенные вращающиеся башни. Для лучшего обзора их оснастили окнами с бронестеклами.
Также предприняты меры по дополнительной защите корпусов самих бронемашин – в боковых и фронтальной проекциях установлены противокумулятивные экраны.
Благодаря проведенным работам, устаревшая бронетехника обрела, по сути, новую жизнь, продолжив службу в качестве машин огневой поддержки. Напомним, автоматические пушки ЗУ-23-2 позволяют вести эффективную борьбу с противником на расстоянии до 2 километров.
Ранее в Ираке также встречались американские М113, вооруженные советскими установками ЗПУ-2 калибра 14,5 мм, которые успешно применялись правительственными силами в боевых действиях против террористических формирований.
Кроме того, для тех же целей использовались шасси советских комплексов «Квадрат», оставшихся в Ираке от армии Саддама Хусейна. На гусеничные машины также монтировали различное оружие, в том числе упомянутые «зушки», защищали их листами стали и отправляли в бой.
Сегодня Вооруженные силы Ирака получают из РФ современную боевую технику (Танки Т-90С, БМП-3, тяжелые огнеметы), однако от самостоятельно модернизированных машин отказываться не спешат.
Скорострельные зенитные орудия калибра 23 мм поместили в защищенные вращающиеся башни. Для лучшего обзора их оснастили окнами с бронестеклами.
Также предприняты меры по дополнительной защите корпусов самих бронемашин – в боковых и фронтальной проекциях установлены противокумулятивные экраны.
Благодаря проведенным работам, устаревшая бронетехника обрела, по сути, новую жизнь, продолжив службу в качестве машин огневой поддержки. Напомним, автоматические пушки ЗУ-23-2 позволяют вести эффективную борьбу с противником на расстоянии до 2 километров.
Ранее в Ираке также встречались американские М113, вооруженные советскими установками ЗПУ-2 калибра 14,5 мм, которые успешно применялись правительственными силами в боевых действиях против террористических формирований.
Кроме того, для тех же целей использовались шасси советских комплексов «Квадрат», оставшихся в Ираке от армии Саддама Хусейна. На гусеничные машины также монтировали различное оружие, в том числе упомянутые «зушки», защищали их листами стали и отправляли в бой.
Сегодня Вооруженные силы Ирака получают из РФ современную боевую технику (Танки Т-90С, БМП-3, тяжелые огнеметы), однако от самостоятельно модернизированных машин отказываться не спешат.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/KLKAMASH2018
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter