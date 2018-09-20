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Иракцы превратили БТР М113 в машины боевой поддержки

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Умельцы иракской армии установили на оставленные американскими военными бронетранспортеры М113 спаренные автоматические пушки ЗУ-23-2, пишет Российская газета.



Скорострельные зенитные орудия калибра 23 мм поместили в защищенные вращающиеся башни. Для лучшего обзора их оснастили окнами с бронестеклами.


Также предприняты меры по дополнительной защите корпусов самих бронемашин – в боковых и фронтальной проекциях установлены противокумулятивные экраны.

Благодаря проведенным работам, устаревшая бронетехника обрела, по сути, новую жизнь, продолжив службу в качестве машин огневой поддержки. Напомним, автоматические пушки ЗУ-23-2 позволяют вести эффективную борьбу с противником на расстоянии до 2 километров.



Ранее в Ираке также встречались американские М113, вооруженные советскими установками ЗПУ-2 калибра 14,5 мм, которые успешно применялись правительственными силами в боевых действиях против террористических формирований.

Кроме того, для тех же целей использовались шасси советских комплексов «Квадрат», оставшихся в Ираке от армии Саддама Хусейна. На гусеничные машины также монтировали различное оружие, в том числе упомянутые «зушки», защищали их листами стали и отправляли в бой.

Сегодня Вооруженные силы Ирака получают из РФ современную боевую технику (Танки Т-90С, БМП-3, тяжелые огнеметы), однако от самостоятельно модернизированных машин отказываться не спешат.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/KLKAMASH2018
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4 комментария
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  1. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 16:06
    0
    Высоко сижу... далеко гляжу.
  2. Барибал Онлайн
    Барибал Сегодня, 16:16
    0
    Не очень понятно почему эта москитная сетка называется противокумулятивным экраном и от чего она может спасти.
    1. faiver Онлайн
      faiver Сегодня, 16:22
      0
      под москитной сеткой решетчатые экраны
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:24
    0
    нужно было отвал сперели поставить, как на бульдозире,чтобы меньше было 'мертвых зон ',чтобы ходовую защитить спереди.