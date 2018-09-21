Недетские болезни: 966 проблем истребителя F-35
Наличие т.н. детских болезней у любого нового образца техники не является чем-то необычным, но некоторые разработки способны удивлять в этом отношении. Перспективный американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II, давно критикуемый за особое соотношение стоимости и реальных результатов, вновь «отличился». Согласно последним опубликованным документам нескольких государственных организаций, такие самолеты до сих пор сохраняют несколько сотен недостатков разного рода. Значительное число таких недоработок приводит к появлению неоправданных рисков.
Новые поводы для критики проекта F-35, а также для издевательских шуток в отношении перспективного самолета, появились еще в июне этого года. При этом, насколько известно, за прошедшие с того времени месяцы ситуация не претерпела существенных изменений, что позволяет продолжать критиковать проект. Более того, учитывая фактический объем недоработок, можно предположить, что поводы для серьезной критики будут сохраняться в течение неопределенного времени.
За ходом проекта F-35 / Joint Strike Fighter следит целый ряд государственных организаций США. В частности, надзор за работами осуществляет Счетная палата (Government Accountability Office – GAO). В июне этого года она выпустила очередной отчет о программе JSF за номером GAO-18-321. В заголовке этого документа отмечалось: «разработка почти завершена, но обнаруженные при испытаниях недостатки необходимо исправить». Такая формулировка, в целом, была безобидной, но в самом документе приводились весьма серьезные сведения о проблемах.
Необходимо отметить, что при оценке оборонных проектов GAO и другие структуры разделяют выявленные недостатки на два класса. Категория 1 включает недостатки, способные привести к повреждению техники или ее компонентов, серьезно нарушить ее эксплуатацию или даже привести к гибели людей. Подобные проблемы также могут привести к остановке серийного производства. К 2-й категории относятся недостатки, негативно влияющие на производство и эксплуатацию техники, но не способные привести к трагическим последствиям того или иного рода.
Как сообщает Счетная палата, в январе этого года самолеты F-35 сохраняли 966 недостатков двух категорий. К более серьезной 1-й относилось 111 недоработок. Все прочие были связаны с меньшими рисками, вследствие чего их определили во вторую категорию. При этом было установлено, что далеко не все проблемы техники можно устранить в ближайшее время и до развертывания полномасштабного серийного производства. Так, на технике новых партий ожидается 25 недостатков категории 1.
Сообщается, что из 25 проблем, с которыми пока нельзя разобраться, 6 относятся к планеру. Еще 12 связаны с бортовым оборудованием; 2 – с его программным обеспечением. По линии оружия насчитали 4 проблемы. Лучше всего себя пока показывает силовая установка. С ней связан только 1 недостаток первой категории. С категорией 2 ситуация еще хуже, как минимум, с точки зрения чисел. Из 855 подобных проблем 165 «доживут» до полномасштабного серийного производства.
Следует отметить, что это лишь те проблемы, которые не удастся ликвидировать в самое ближайшее время. Фактически количество недостатков 1 и 2 категории в разы выше, но с их большинством предполагается разобраться в ближайшее время. Согласно доступным данным, существенная часть известных недостатков может быть ликвидирована в малые сроки и без особых усилий. В то же время, вряд ли кто-то сейчас может утверждать, что за время исправления одних недостатков не будут выявлены другие. Кроме того, в некоторых случаях работа над одной проблемой может привести к появлению другой.
В одном из приложений к отчету GAO приводится список уже известных и вновь выявленных технических проблем перспективной техники. Часть «старых» недостатков уже исправлена, тогда как над другими работают. При этом специалистам авиационной отрасли предстоит уделить внимание и недавно выявленным недоработкам.
Список источников вновь выявленных проблем открывает система дозаправки в полете. Самолеты F-35 используют систему типа «шланг-конус», которая все еще нуждается в доработке. В 2014-17 годах в ходе различных испытаний и тестов имел место 21 инцидент, приводивший к прекращению дозаправки. Происходили обрывы шлангов, а также поломки конусов заправщика и штанги истребителя. Уже составлен список мер, направленных на сокращение подобных рисков. Идет разработка новых изделий и алгоритмов работы.
Счетную палату не устроил ресурс шин шасси самолетов F-35B. Эти изделия в среднем переживают менее 10 посадок с пробегом. До конца года компания Lockheed Martin должна представить новые колеса с шинами, отличающимися достаточным ресурсом. Такие шины смогут выдерживать не менее 25 посадок.
С мая по август 2017 года были зафиксированы шесть случаев неправильной работы системы жизнеобеспечения: пилоты жаловались на недостаток кислорода, причины которого не могли определить. Расследование показало, что часть приборов кислородной системы работает неправильно. Они могут неправильно реагировать на текущие условия, в результате чего в кабине не поддерживается правильное давление. Также возможны определенные проблемы при вынужденной посадке на воду. Неправильная работа жизнеобеспечения может приводить к резким перепадам давления внутри кабины, которые способны нарушить концентрацию летчика с соответствующими рисками.
Почти одновременно с отчетом GAO-18-321 появился другой документ, так же описывающий текущее состояние программы JSF и строящихся самолетов. 4 июня Управление JSF Program Office, отвечающее за реализацию всей программы F-35, выпустило отчет JSFPO Deficiency Review Board Minutes. Темой этого документа стали имеющиеся недостатки самолетов, а также способы их исправления – если такие существуют на данный момент. При этом речь идет о недоработках обеих основных категорий.
Любопытен тот факт, что некоторые недочеты были переведены из одной категории в другую. Так, достаточно давно удалось установить, что аварийный маяк не включается автоматически после катапультирования пилота. Поскольку такая проблема могла затруднить спасение летчики и фактически угрожала его жизни, ее отнесли к 1 категории. В настоящее время ведутся работы по обеспечению правильной работы маяка, и потому этот вопрос перенесли в категорию 2.
Схожим образом поступили с несколькими недостатками программного обеспечения. Также из одной категории в другую перевели небезопасный выключатель лазерного дальномера-целеуказателя, который в ближайшее время пойдет под замену. К категории 2 теперь относятся и проблемы посадочного гака, используемого на палубной модификации F-35C. В некоторых ситуациях возможно разрушение этой детали при взаимодействии с тросами аэрофинишера. Были замечены неправильные срабатывания систем контроля за грузоотсеком: в некоторых ситуациях они указывали на неполадки при сбросе полезной нагрузки. Теперь эта проблема тоже относится к 2 категории.
Описаны несколько существенных проблем с системами управления оружием. Самой серьезной является невозможность правильного использование управляемого вооружения с предварительным вводом координат цели. Так, пилот может ввести координаты цели в электронику корректируемой бомбы типа JDAM, однако не имеет возможности проконтролировать, какие именно данные находятся в ее памяти. В реальной обстановке это может привести к удару мимо заданной цели, в том числе с нанесением урона мирному населению и своим войскам.
JSF Program Office выявило еще одну проблему систем управления вооружением, которую пришлось отнести к категории 1. При необходимости последовательной стрельбы ракетами «воздух-воздух» по нескольким разным целям возможна неправильная обработка данных, снижающая эффективность такой стрельбы. Из-за этого боевая эффективность самолета падает, что представляет определенную опасность для жизни летчика.
По очевидным причинам, Счетная палата США и Управление программы JSF не стали полностью публиковать список выявленных недочетов техники, нуждающихся в исправлении. Пока известны только общая численность этих проблем, а также их распределение по категориям, указывающим на существующие риски и последствия. Несмотря на отсутствие большей части интересных подробностей, доступные данные позволяют составить примерную картину и понять, с какими проблемами сталкивается смелый проект американской промышленности.
Проводя анализы ситуации, GAO видит всю ситуацию в целом, благодаря чему может выдавать полноценные рекомендации всем участникам проекта, а также Конгрессу, определяющему порядок дальнейшего ведения работ и финансирования проектов. В заключительной части отчета GAO-18-321 приводятся рекомендации для всех ведомств, имеющих отношение к программе F-35.
На уровне Конгресса США предлагается проводить независимые оценки стоимости проекта и результатов работ. Кроме того, необходимо проводить анализ предложений с точки зрения возможности их реализации при доступных технологиях. События последних лет требуют переработать все основные графики работ, а также, возможно, изменить стратегию всей программы.
Во избежание дальнейшего роста трат с сохранением самых серьезных рисков GAO предлагает не торопиться с переходом на новые этапы программы. В отчете предлагается в ближайшее время избавиться от всех критических недостатков проекта F-35 Lightning II в его существующем виде, и только после этого запускать полномасштабное серийное производство. Также управление JSFPO должно определить четкий план дальнейшего развития проекта, учитывающий последние достижения и сложности.
Текущая ситуация с вновь выявляемыми недостатками, негативно влияющими на эксплуатационные и боевые качества техники, дополнительно ухудшается из-за того, что F-35 уже достаточно давно производится серийно. К настоящему времени компания Lockheed Martin успела построить и передать заказчикам более трех сотен таких машин всех основных модификаций. До запланированного старта полномасштабного серийного производства ряд заказчиков получит столь же существенные количества техники.
По мере продолжения производства самолетов в ограниченных количествах, компания-разработчик и смежные организации должны будут постепенно избавить технику от, как минимум, значительной части имеющихся проблем. Нетрудно представить, насколько сложным будет исправление 966 известных недочетов в условиях продолжающегося серийного выпуска. При этом следует помнить, что три сотни сданных истребителей уже имеют едва ли не полный набор проблем, упомянутых в отчетах GAO и JSFPO.
Таким образом, параллельно со сборкой новых самолетов промышленности предстоит осуществлять ремонт и модернизацию уже готовой техники. Если выпущенные машины не будут проходить необходимое обновление – их ценность для войск окажется сомнительной. Кроме того, следует учитывать, что авиастроители не смогут сразу исправить все 966 недостатков, и самолеты новых серий будут сохранять некоторые проблемы. Этот факт дополнительно усложнит эксплуатацию и обслуживание техники в будущем, а также потребует расширить программу улучшения готовых самолетов.
Согласно последним подсчетам, для доработки наличных самолетов F-35 может понадобиться финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов. Следует напомнить, что с 2012 года и до настоящего времени на подобные процессы уже ушло 1,5 миллиарда. Какой будет суммарная стоимость всех работ по улучшению техники после избавления от имеющихся недостатков – если это удастся сделать – остается только гадать. Впрочем, очевидно, что все это увеличит цену программы JSF на несколько миллиардов.
Уже исправленные и пока лишь выявленные недостатки техники также негативно сказываются на темпах строительства. Так, согласно первоначальным планам 2003 года, опытно-конструкторские работы должны были завершиться в 2010-м, после чего следовало запустить мелкосерийное производство. Через несколько лет Пентагон мог инициировать полномасштабный выпуск техники. До 2019 года включительно планировалось собрать более 1950 самолетов. Реальные результаты оказались куда скромнее, что связано с чрезвычайной смелостью проекта и сопутствующими затруднениями.
Несмотря на прогресс последних лет и выполнение ряда планов, истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II все еще не избавился от всех «детских болезней». Доработка техники продолжается, и фактически каждый новый самолет, выходящий из сборочного цеха, оказывается чуть лучше предыдущего. Однако, согласно анализу контролирующих структур, реальное положение дел далеко от идеального, и промышленности необходимо принимать новые меры.
Примерно через год военное ведомство собирается запустить полномасштабное серийное строительство F-35, и к этому времени желательно избавиться от большинства проблем техники. В противном случае необходимые доработки придется выполнять буквально на конвейере, а количество строевых машин, имеющих те или иные ограничения, станет попросту неприемлемым. Каким образом будут развиваться события в ближайшем будущем – пока до конца не ясно. Однако очевидно, что программа все еще F-35 / JSF не может избавиться от своих «детских болезней», и специалистам предстоит хорошо поработать.
По материалам:
https://gao.gov/products/GAO-18-321
https://documentcloud.org/documents/4741475-JSFPO-Deficiency-Review-Board-Minutes-04-June-2018.html
http://lockheedmartin.com/
https://globalsecurity.org/
http://janes.com/
Новые поводы для критики проекта F-35, а также для издевательских шуток в отношении перспективного самолета, появились еще в июне этого года. При этом, насколько известно, за прошедшие с того времени месяцы ситуация не претерпела существенных изменений, что позволяет продолжать критиковать проект. Более того, учитывая фактический объем недоработок, можно предположить, что поводы для серьезной критики будут сохраняться в течение неопределенного времени.
За ходом проекта F-35 / Joint Strike Fighter следит целый ряд государственных организаций США. В частности, надзор за работами осуществляет Счетная палата (Government Accountability Office – GAO). В июне этого года она выпустила очередной отчет о программе JSF за номером GAO-18-321. В заголовке этого документа отмечалось: «разработка почти завершена, но обнаруженные при испытаниях недостатки необходимо исправить». Такая формулировка, в целом, была безобидной, но в самом документе приводились весьма серьезные сведения о проблемах.
Необходимо отметить, что при оценке оборонных проектов GAO и другие структуры разделяют выявленные недостатки на два класса. Категория 1 включает недостатки, способные привести к повреждению техники или ее компонентов, серьезно нарушить ее эксплуатацию или даже привести к гибели людей. Подобные проблемы также могут привести к остановке серийного производства. К 2-й категории относятся недостатки, негативно влияющие на производство и эксплуатацию техники, но не способные привести к трагическим последствиям того или иного рода.
Как сообщает Счетная палата, в январе этого года самолеты F-35 сохраняли 966 недостатков двух категорий. К более серьезной 1-й относилось 111 недоработок. Все прочие были связаны с меньшими рисками, вследствие чего их определили во вторую категорию. При этом было установлено, что далеко не все проблемы техники можно устранить в ближайшее время и до развертывания полномасштабного серийного производства. Так, на технике новых партий ожидается 25 недостатков категории 1.
Сообщается, что из 25 проблем, с которыми пока нельзя разобраться, 6 относятся к планеру. Еще 12 связаны с бортовым оборудованием; 2 – с его программным обеспечением. По линии оружия насчитали 4 проблемы. Лучше всего себя пока показывает силовая установка. С ней связан только 1 недостаток первой категории. С категорией 2 ситуация еще хуже, как минимум, с точки зрения чисел. Из 855 подобных проблем 165 «доживут» до полномасштабного серийного производства.
Следует отметить, что это лишь те проблемы, которые не удастся ликвидировать в самое ближайшее время. Фактически количество недостатков 1 и 2 категории в разы выше, но с их большинством предполагается разобраться в ближайшее время. Согласно доступным данным, существенная часть известных недостатков может быть ликвидирована в малые сроки и без особых усилий. В то же время, вряд ли кто-то сейчас может утверждать, что за время исправления одних недостатков не будут выявлены другие. Кроме того, в некоторых случаях работа над одной проблемой может привести к появлению другой.
В одном из приложений к отчету GAO приводится список уже известных и вновь выявленных технических проблем перспективной техники. Часть «старых» недостатков уже исправлена, тогда как над другими работают. При этом специалистам авиационной отрасли предстоит уделить внимание и недавно выявленным недоработкам.
Список источников вновь выявленных проблем открывает система дозаправки в полете. Самолеты F-35 используют систему типа «шланг-конус», которая все еще нуждается в доработке. В 2014-17 годах в ходе различных испытаний и тестов имел место 21 инцидент, приводивший к прекращению дозаправки. Происходили обрывы шлангов, а также поломки конусов заправщика и штанги истребителя. Уже составлен список мер, направленных на сокращение подобных рисков. Идет разработка новых изделий и алгоритмов работы.
Счетную палату не устроил ресурс шин шасси самолетов F-35B. Эти изделия в среднем переживают менее 10 посадок с пробегом. До конца года компания Lockheed Martin должна представить новые колеса с шинами, отличающимися достаточным ресурсом. Такие шины смогут выдерживать не менее 25 посадок.
С мая по август 2017 года были зафиксированы шесть случаев неправильной работы системы жизнеобеспечения: пилоты жаловались на недостаток кислорода, причины которого не могли определить. Расследование показало, что часть приборов кислородной системы работает неправильно. Они могут неправильно реагировать на текущие условия, в результате чего в кабине не поддерживается правильное давление. Также возможны определенные проблемы при вынужденной посадке на воду. Неправильная работа жизнеобеспечения может приводить к резким перепадам давления внутри кабины, которые способны нарушить концентрацию летчика с соответствующими рисками.
Почти одновременно с отчетом GAO-18-321 появился другой документ, так же описывающий текущее состояние программы JSF и строящихся самолетов. 4 июня Управление JSF Program Office, отвечающее за реализацию всей программы F-35, выпустило отчет JSFPO Deficiency Review Board Minutes. Темой этого документа стали имеющиеся недостатки самолетов, а также способы их исправления – если такие существуют на данный момент. При этом речь идет о недоработках обеих основных категорий.
Любопытен тот факт, что некоторые недочеты были переведены из одной категории в другую. Так, достаточно давно удалось установить, что аварийный маяк не включается автоматически после катапультирования пилота. Поскольку такая проблема могла затруднить спасение летчики и фактически угрожала его жизни, ее отнесли к 1 категории. В настоящее время ведутся работы по обеспечению правильной работы маяка, и потому этот вопрос перенесли в категорию 2.
Схожим образом поступили с несколькими недостатками программного обеспечения. Также из одной категории в другую перевели небезопасный выключатель лазерного дальномера-целеуказателя, который в ближайшее время пойдет под замену. К категории 2 теперь относятся и проблемы посадочного гака, используемого на палубной модификации F-35C. В некоторых ситуациях возможно разрушение этой детали при взаимодействии с тросами аэрофинишера. Были замечены неправильные срабатывания систем контроля за грузоотсеком: в некоторых ситуациях они указывали на неполадки при сбросе полезной нагрузки. Теперь эта проблема тоже относится к 2 категории.
Описаны несколько существенных проблем с системами управления оружием. Самой серьезной является невозможность правильного использование управляемого вооружения с предварительным вводом координат цели. Так, пилот может ввести координаты цели в электронику корректируемой бомбы типа JDAM, однако не имеет возможности проконтролировать, какие именно данные находятся в ее памяти. В реальной обстановке это может привести к удару мимо заданной цели, в том числе с нанесением урона мирному населению и своим войскам.
JSF Program Office выявило еще одну проблему систем управления вооружением, которую пришлось отнести к категории 1. При необходимости последовательной стрельбы ракетами «воздух-воздух» по нескольким разным целям возможна неправильная обработка данных, снижающая эффективность такой стрельбы. Из-за этого боевая эффективность самолета падает, что представляет определенную опасность для жизни летчика.
По очевидным причинам, Счетная палата США и Управление программы JSF не стали полностью публиковать список выявленных недочетов техники, нуждающихся в исправлении. Пока известны только общая численность этих проблем, а также их распределение по категориям, указывающим на существующие риски и последствия. Несмотря на отсутствие большей части интересных подробностей, доступные данные позволяют составить примерную картину и понять, с какими проблемами сталкивается смелый проект американской промышленности.
Проводя анализы ситуации, GAO видит всю ситуацию в целом, благодаря чему может выдавать полноценные рекомендации всем участникам проекта, а также Конгрессу, определяющему порядок дальнейшего ведения работ и финансирования проектов. В заключительной части отчета GAO-18-321 приводятся рекомендации для всех ведомств, имеющих отношение к программе F-35.
На уровне Конгресса США предлагается проводить независимые оценки стоимости проекта и результатов работ. Кроме того, необходимо проводить анализ предложений с точки зрения возможности их реализации при доступных технологиях. События последних лет требуют переработать все основные графики работ, а также, возможно, изменить стратегию всей программы.
Во избежание дальнейшего роста трат с сохранением самых серьезных рисков GAO предлагает не торопиться с переходом на новые этапы программы. В отчете предлагается в ближайшее время избавиться от всех критических недостатков проекта F-35 Lightning II в его существующем виде, и только после этого запускать полномасштабное серийное производство. Также управление JSFPO должно определить четкий план дальнейшего развития проекта, учитывающий последние достижения и сложности.
Текущая ситуация с вновь выявляемыми недостатками, негативно влияющими на эксплуатационные и боевые качества техники, дополнительно ухудшается из-за того, что F-35 уже достаточно давно производится серийно. К настоящему времени компания Lockheed Martin успела построить и передать заказчикам более трех сотен таких машин всех основных модификаций. До запланированного старта полномасштабного серийного производства ряд заказчиков получит столь же существенные количества техники.
По мере продолжения производства самолетов в ограниченных количествах, компания-разработчик и смежные организации должны будут постепенно избавить технику от, как минимум, значительной части имеющихся проблем. Нетрудно представить, насколько сложным будет исправление 966 известных недочетов в условиях продолжающегося серийного выпуска. При этом следует помнить, что три сотни сданных истребителей уже имеют едва ли не полный набор проблем, упомянутых в отчетах GAO и JSFPO.
Таким образом, параллельно со сборкой новых самолетов промышленности предстоит осуществлять ремонт и модернизацию уже готовой техники. Если выпущенные машины не будут проходить необходимое обновление – их ценность для войск окажется сомнительной. Кроме того, следует учитывать, что авиастроители не смогут сразу исправить все 966 недостатков, и самолеты новых серий будут сохранять некоторые проблемы. Этот факт дополнительно усложнит эксплуатацию и обслуживание техники в будущем, а также потребует расширить программу улучшения готовых самолетов.
Согласно последним подсчетам, для доработки наличных самолетов F-35 может понадобиться финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов. Следует напомнить, что с 2012 года и до настоящего времени на подобные процессы уже ушло 1,5 миллиарда. Какой будет суммарная стоимость всех работ по улучшению техники после избавления от имеющихся недостатков – если это удастся сделать – остается только гадать. Впрочем, очевидно, что все это увеличит цену программы JSF на несколько миллиардов.
Уже исправленные и пока лишь выявленные недостатки техники также негативно сказываются на темпах строительства. Так, согласно первоначальным планам 2003 года, опытно-конструкторские работы должны были завершиться в 2010-м, после чего следовало запустить мелкосерийное производство. Через несколько лет Пентагон мог инициировать полномасштабный выпуск техники. До 2019 года включительно планировалось собрать более 1950 самолетов. Реальные результаты оказались куда скромнее, что связано с чрезвычайной смелостью проекта и сопутствующими затруднениями.
Несмотря на прогресс последних лет и выполнение ряда планов, истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II все еще не избавился от всех «детских болезней». Доработка техники продолжается, и фактически каждый новый самолет, выходящий из сборочного цеха, оказывается чуть лучше предыдущего. Однако, согласно анализу контролирующих структур, реальное положение дел далеко от идеального, и промышленности необходимо принимать новые меры.
Примерно через год военное ведомство собирается запустить полномасштабное серийное строительство F-35, и к этому времени желательно избавиться от большинства проблем техники. В противном случае необходимые доработки придется выполнять буквально на конвейере, а количество строевых машин, имеющих те или иные ограничения, станет попросту неприемлемым. Каким образом будут развиваться события в ближайшем будущем – пока до конца не ясно. Однако очевидно, что программа все еще F-35 / JSF не может избавиться от своих «детских болезней», и специалистам предстоит хорошо поработать.
По материалам:
https://gao.gov/products/GAO-18-321
https://documentcloud.org/documents/4741475-JSFPO-Deficiency-Review-Board-Minutes-04-June-2018.html
http://lockheedmartin.com/
https://globalsecurity.org/
http://janes.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Минобороны США, Минобороны Великобритании
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