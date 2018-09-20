В Британии представили обновленный танк Challenger 2

Танк Challenger 2 с пакетом обновлений Black Night

Британское Минобороны намерено существенно модернизировать стоящие на вооружении армии танки Challenger. В рамках ранее объявленного тендера на обновление боевой машины, компания BAE Systems официально презентовала свою версию модернизации Challenger 2, передает "Warspot" со ссылкой на портал janes.com.Британское военное ведомство еще в 2013 году заявило о планах глубокой модернизации основного боевого танка Challenger 2. В 2014 году был объявлен тендер на модернизацию и стали поступать заявки от оборонных компаний в рамках программы Challenger 2 LEP. В конце 2016 года, после рассмотрения всех заявок были объявлены два финалиста, с которыми Минобороны Британии подписало контракт на создание опытных образцов.Компания BAE Systems первой представила опытный образец, ранее имевший название как Mark 2, но позднее переименованный в Black Night. Как указывают в компании, разработка основана "на зрелых технологиях", но в дальнейшем возможно наращивание боевых возможностей танка. Особенностей модернизации не приводится, но ранее BAE Systems заявляла о замене всех ключевых электронных систем танка, а также добавления новых. Кроме этого изменения коснутся системы наведения орудия на цель и управления башней, которые станут полностью автоматизированными. Отмечается, что изменения не затронут бронирование, двигатель и орудие.Танк Challenger 2 был разработан в 80-е годы компанией Vickers Defence Systems, позже ставшей частью BAE Systems. Масса Challenger 2 составляет 62,5 т, длина корпуса — 8,3 м, ширина — 3,5 м, высота — 2,5 м, экипаж — 4 человека. Танк оснащён нарезным 120-мм орудием L30E4 и двумя пулемётами калибра 7,62