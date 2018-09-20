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В Британии представили обновленный танк Challenger 2

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Британское Минобороны намерено существенно модернизировать стоящие на вооружении армии танки Challenger. В рамках ранее объявленного тендера на обновление боевой машины, компания BAE Systems официально презентовала свою версию модернизации Challenger 2, передает "Warspot" со ссылкой на портал janes.com.

В Британии представили обновленный танк Challenger 2

Танк Challenger 2 с пакетом обновлений Black Night


Британское военное ведомство еще в 2013 году заявило о планах глубокой модернизации основного боевого танка Challenger 2. В 2014 году был объявлен тендер на модернизацию и стали поступать заявки от оборонных компаний в рамках программы Challenger 2 LEP. В конце 2016 года, после рассмотрения всех заявок были объявлены два финалиста, с которыми Минобороны Британии подписало контракт на создание опытных образцов.


Компания BAE Systems первой представила опытный образец, ранее имевший название как Mark 2, но позднее переименованный в Black Night. Как указывают в компании, разработка основана "на зрелых технологиях", но в дальнейшем возможно наращивание боевых возможностей танка. Особенностей модернизации не приводится, но ранее BAE Systems заявляла о замене всех ключевых электронных систем танка, а также добавления новых. Кроме этого изменения коснутся системы наведения орудия на цель и управления башней, которые станут полностью автоматизированными. Отмечается, что изменения не затронут бронирование, двигатель и орудие.

Танк Challenger 2 был разработан в 80-е годы компанией Vickers Defence Systems, позже ставшей частью BAE Systems. Масса Challenger 2 составляет 62,5 т, длина корпуса — 8,3 м, ширина — 3,5 м, высота — 2,5 м, экипаж — 4 человека. Танк оснащён нарезным 120-мм орудием L30E4 и двумя пулемётами калибра 7,62
Использованы фотографии:
janes.com
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14 комментариев
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  1. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:48
    0
    Тяжелый и здоровый. Такой сарай издалека будет видно.
    1. MoJloT Офлайн
      MoJloT Сегодня, 16:57
      +1
      Он тоже очень не плохо может видеть + красив собой)
    2. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 18:48
      0
      У него и комплекс перехвата ракет ПТРК и РПГ стоит.
    3. Рав Рав Офлайн
      Рав Рав Сегодня, 19:24
      0
      Точно! Повыше, медленнее, тяжелей wassat!
    4. adma Онлайн
      adma Сегодня, 19:29
      +1
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Такой сарай издалека будет видно.

      Так ему и дальше видно.
      А вот попасть в него будет проще.
  2. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 17:03
    +4
    Танк оснащён нарезным 120-мм орудием

    Походу единственная страна, до сих пор использующая нарезные танковые пушки основного калибра.
    1. MoJloT Офлайн
      MoJloT Сегодня, 17:29
      0
      Разве? Хм думал гладкоствольные пушки это как раз фишка только Советской школы.
      1. К-612-О Офлайн
        К-612-О Сегодня, 18:46
        0
        Как раз Советский союз первым сделал из пушки ПУ для ракет(пушка стала гладкоствольной)
        1. adma Онлайн
          adma Сегодня, 19:27
          0
          Цитата: К-612-О
          первым сделал из пушки ПУ для ракет

          Лёгкий американский танк M551 "Шеридан" использовал 152 мм пушку как пусковую установку ПТУР "Шилейла". Применялся во Вьетнаме. Производился танк с 1966 г.
    2. adma Онлайн
      adma Сегодня, 19:21
      0
      Экипажу, в плане обслуживания вооружения, не позавидуешь....
  3. Леонид Хар Офлайн
    Леонид Хар Сегодня, 17:21
    +2
    А как же Брэксит и нелегкое выживание Британии после выхода из Евросоюза? Вроде как денег не было ни на что, а тут серийное производство модернизированных Челленджеров. Все упирается в финансы. Нет денег, нет модернизации.
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:46
    +1
    пока что это прототип,если на испытаниях он военных удовлетворит,то именно эта версия будет взята за основу,если нет-там строят другой прототип для испытаний.
  5. prodi Онлайн
    prodi Сегодня, 18:39
    0
    и на фига англичанам танки? (Против Шотландии и Ирландии что ли?)
  6. gukoyan Офлайн
    gukoyan Сегодня, 18:44
    +1
    Симпатичная машинка, правда в обвесе, что в Ираке 2003 года, ещё красивее, но как-то тяжеловато смотрится)