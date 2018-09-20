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О чём умолчал в интервью министр обороны Израиля Либерман?

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил о том, что крайний непрофессионализм сирийских военнослужащих привёл к трагедии с самолётом Ил-20 ВКС РФ. Своё заявление глава оборонного ведомства Израиля сделал в эфире армейского радио страны:
Самолёт был сбит безответственным и непрофессиональным сирийским расчётом ПВО, который стрелял, когда (израильские) самолёты ВВС уже вернулись на израильскую территорию.


О чём умолчал в интервью министр обороны Израиля Либерман?


Либерман:

Я согласен со словами президента России Владимира Путина о том, что это трагическая ошибка, но есть и те, кто несёт ответственность за эту ошибку. И это армия Асада.


Таким образом, заявления глав оборонных ведомств России и Израиля расходятся. Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу в первый день после крушения Ил-20 у берегов Сирии заявил, что израильские самолёты F-16 фактически прикрылись российским самолётом радиоэлектронной разведки при нанесении ударов по объектам в Сирии. Либерман же говорит, что сирийские ПВО стреляли «с большим опозданием».

Вины с сирийского расчёта комплекса С-200 никто в России не снимает. Но один вопрос, на который Авигдор Либерман не даёт ответа: почему при наличии канала военной связи между Россией и Израилем информация российской стороне об израильских действиях в районе воздушных рубежей провинции Латакия была передана за минуту до того, как по Ил-20 наносился удар с земли. Получается, что израильская сторона сообщила российской о своих действиях уже после того, как F-16 сделали своё дело.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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Интервью Владимира Путина радио «Европа-1» и телеканалу TF1
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173 комментария
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  1. MoJloT Офлайн
    MoJloT Сегодня, 16:48
    +14
    Но один вопрос, на который Авигдор Либерман не даёт ответа: почему при наличии канала военной связи между Россией и Израилем информация российской стороне об израильских действиях в районе воздушных рубежей провинции Латакия была передана за минуту до того, как по Ил-20 наносился удар с земли

    Потому что иначе он бы улетел, это не вопрос.
    1. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 16:52
      -2
      А с Хмеймим, находящимся 25 км южнее Латакии, израильская атака видна не была? Почему дали команду садиться/продолжать снижение, а не покинуть район БД? Почему сирийцам не передали данные о нахождении ИЛа в воздухе?
      1. Каттани Офлайн
        Каттани Сегодня, 16:53
        +22
        Теперь все будут выкручиваться. И на всех перекладывать вину. А ведь вина на всех: на Израиле, на расчёте ПВО Сирии и на командовании ВСРФ.
        Политика - кровавое дело.
        1. Shurik70 Офлайн
          Shurik70 Сегодня, 18:26
          +10
          Месть тоже дело кровавое.
          Тут главное меру знать. Отомстишь слабо - будут на тебя и дальше плевать. Отомстишь слишком кроваво - начнётся цикл "кровь за кровь".
          Полагаю, помочь Сирии (и Ливану заодно) сбивать не ракеты, а самолёты Израиля, занимающиеся откровенным терроризмом и нарушением границ, будет адекватным ответом.
          И при таком ответе главное - игнорировать вопли "общечеловеков".
          А вот на территорию Израиля лезть не стоит. Это лишнее. Как и на Голланские высоты (не наш конфликт)
        2. atalef Офлайн
          atalef Сегодня, 19:12
          +2
          Цитата: Каттани
          Теперь все будут выкручиваться. И на всех перекладывать вину. А ведь вина на всех: на Израиле, на расчёте ПВО Сирии и на командовании ВСРФ.
          Политика - кровавое дело.

          Я надеюсь разберутся.
          Через что много не Состыковок в версии МО РФ

          56
          Рон Бен-Ишай: русские могут винить Израиль, чтобы отвлечь внимание от своих ошибок
          Рон Бен-Ишай: русские могут винить Израиль, чтобы отвлечь внимание от своих ошибок Минобороны РФ
          Известный израильский военный корреспондент Рон Бен-Ишай заявил в интервью студии Ynet и радиостанции "Кан Бет", что в "цепи трагических случайностей", которые, как сказал президент России Владимир Путин, привели к гибели самолета Ил-20, значительное место занимают ошибки командования российских войск в Сирии.
          По данным Бен-Ишая, израильтяне предупредили российских коллег об авиаударе по оружейному складу в Латакии не за минуту, как утверждают русские, а за несколько минут.

          Бен-Ишай утверждает, что Ил-20 на момент израильского авиаудара находился к востоку от Латакии, а не в районе действия израильских ВВС. Только после того, как самолеты ЦАХАЛа разбомбили цель, Ил-20 переместился к западу от Латакии. По мнению журналиста, командование отправило самолет в район расположения французского фрегата Auvergne, поскольку подозревало, что именно с него была произведена атака.

          Только после этого, когда израильские самолеты уже покинули воздушное пространство Сирии, а Ил-20 продолжил полет на юг, а потом на восток с целью совершения посадки на авиабазе "Хмеймим", сирийские ПВО открыли беспорядочный огонь и сбили российский самолет-разведчик.

          По мнению Бен-Ишая, российское командование, допуская ошибочные или сознательно ложные заявления о маршруте своего самолета, а также о том, когда израильтяне предупредили своих российских коллег об операции, пытается таким образом отвлечь внимание от своих же ошибочных приказов, которые привели к гибели Ил-20.
          1. denart50 Онлайн
            denart50 Сегодня, 19:22
            +2
            Цитата: atalef
            Я надеюсь разберутся.


            Вдобавок, в нескольких текстах просматривается фраза о том, что последняя информация, переданная с борта Ил-20 на базу в Хмеймим, была именно о французском корабле, и, как бы не соврать, он вроде бы еще и стрелял куда-то... Боюсь ошибиться, но что-то в этом роде в информации было...

            P.S. Ребят жалко... Они НЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ погибнуть...
      2. shugar Офлайн
        shugar Сегодня, 17:02
        -8
        А может это была провокация с сирийской стороны, пытались поссорить Россию с Израилем и наш самолет уничтожили преднамеренно? Почему не рассматривают эту версию?
        1. Shahno Онлайн
          Shahno Сегодня, 17:24
          -18
          Ну только если иранские засланцы...
        2. anjey Офлайн
          anjey Сегодня, 18:29
          0
          Цитата: shugar
          А может это была провокация с сирийской стороны, пытались поссорить Россию с Израилем и наш самолет уничтожили преднамеренно? Почему не рассматривают эту версию?

          Ну уж кто на свете самый подлокреативный провокатор и какие у него интересы на БВ на данный момент, известно и без вашей немудренной лапши...
      3. Околоточный Офлайн
        Околоточный Сегодня, 17:37
        +5
        А Израильское командование видело наш Ил в воздухе? Так какого....и кто принял решение атаковать именно с той стороны, где находился Ил?
        1. Арон Заави Офлайн
          Арон Заави Сегодня, 18:04
          -6
          Цитата: Околоточный
          А Израильское командование видело наш Ил в воздухе? Так какого....и кто принял решение атаковать именно с той стороны, где находился Ил?

          Если Вам интересно, то я могу привести информацию от одного из двух наиболее авторитетных в Израиле военных журналистов.
          1. Маз Офлайн
            Маз Сегодня, 19:00
            -2
            Они уже сказали
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: Околоточный
            А Израильское командование видело наш Ил в воздухе? Так какого....и кто принял решение атаковать именно с той стороны, где находился Ил?

            Если Вам интересно, то я могу привести информацию от одного из двух наиболее авторитетных в Израиле военных журналистов.

            Что рожа у Израиля в пуху.
            А тут вот инфа подоспела:
            Сирийские неравнодушные к собственной репутации граждане сообщают, что 17.09.2018 во время попытки отражения авиационной атаки Израиля активно применялся и комплекс С-400.
            Заявляется, что это было его первое боевое применение в Сирии.
            Тайминг (время московское) приводится такой:
            21.48 - обнаружение первой волны ракетных запусков;
            21.50 - задействование системы ПВО Сирии в полном объёме;
            21.51 - ракеты первой волны достигли Латакии, поразили цели;
            21.53 - задействование системы ПВО российских баз в Тартусе и на Хмеймиме в полном объёме;
            21.58 - запуск ракет комплекса С-400;
            22.06 - запуск ракет комплекса С-200;
            22.11- поражение Ил-20М;
            Далее стрельба комплексами ПВО продолжалась до 2245.
            Есть, кстати, и мнение, что Израиль 17.09 наносил удар по Сирии и со своих подводных лодок.
          2. mvg Онлайн
            mvg Сегодня, 19:00
            0
            от одного из двух наиболее авторитетных

            Ссылку, если не трудно
        2. Krasnodar Онлайн
          Krasnodar Сегодня, 18:06
          -1
          Цитата: Околоточный
          А Израильское командование видело наш Ил в воздухе? Так какого....и кто принял решение атаковать именно с той стороны, где находился Ил?

          Послушаем отчёт главкома Хейль Авира
      4. Летун_64 Онлайн
        Летун_64 Сегодня, 19:39
        0
        Интересная версия Сирийской стороны. Сирийские источники (не официальные, но явно имеющие доступ), слегка обалдев от вероломства союзников, представили свою версию событий с российским самолетом, прозрачно намекая, что у российской С400 было гораздо больше шансов и возможности сбить свой самолёт, так как сами сирийцы работали под другими углами и в другое время. Карта, видимо, сознательно дана грубо, но хронометраж точный
  2. Безликий Офлайн
    Безликий Сегодня, 16:50
    +14
    Цитата: MoJloT
    Но один вопрос, на который Авигдор Либерман не даёт ответа: почему при наличии канала военной связи между Россией и Израилем информация российской стороне об израильских действиях в районе воздушных рубежей провинции Латакия была передана за минуту до того, как по Ил-20 наносился удар с земли

    Потому что иначе он бы улетел, это не вопрос.


    И провокация бы не состоялась.
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 17:11
      +1
      Евреи не пошли бы на опасное сближение если бы ИЛ-20 был прикрыт парой истребителей, а почему его не экскортировали в опасной зоне это большой вопрос.
      1. MoJloT Офлайн
        MoJloT Сегодня, 17:25
        -1
        Ну был бы там экспорт из 10 истребителей, евреем было бы удобней прикрываться. В Хмеймиме есть чем порядок и без истребителей в небе навести и дальше что?
      2. Fregate Офлайн
        Fregate Сегодня, 17:32
        +1
        Если бы у него был эскорт, сирийцы бы приземлили и его и эскорт скорее всего.
      3. kirillovleva Офлайн
        kirillovleva Сегодня, 18:29
        +4
        Американские разведчики постоянно летают вдоль Крыма, на Балтике, на Дальнем Востоке - одни и без сопровождения, наши иногда "хулиганят" и пугают их. Никто с разведчиком прикрытие не отправляет - ни мы ни они.
      4. faiver Онлайн
        faiver Сегодня, 19:12
        0
        Евреи не пошли бы на опасное сближение если бы ИЛ-20 был прикрыт
        - кто вам сказал что оно это сближение было? цели на локаторе это не изображение с видеокамеры, что бы прикрыться Илом нет необходимости подлетать к нему на близкое расстояние...
  3. kebeskin Офлайн
    kebeskin Сегодня, 16:52
    +15
    Естественно как мойша может быть в чем-то виноват.
    1. Лелёк Офлайн
      Лелёк Сегодня, 16:57
      +2
      Цитата: kebeskin
      Естественно как мойша может быть в чем-то виноват.

      hi
      Учитывая это, РФ выполняет исправление ошибок и на время закрывает небо Израиля и Кипра.
      1. АлександрК Офлайн
        АлександрК Сегодня, 17:12
        +11
        Цитата: Лелёк
        на время закрывает небо Израиля


        Такого бреда давно не читал. Это для слишком жёлтых и не адекватных СМИ
        1. Ncplc Офлайн
          Ncplc Сегодня, 17:36
          -4
          Я живу в 7 км от Ливанской границы , видимо нашим летчикам об этом закрытии не рассказали, они здесь сегодня как всегда летают.
          1. kirillovleva Офлайн
            kirillovleva Сегодня, 18:31
            -1
            Надо срочно переезжать подальше, под Вашингтон - там Партия Аллаха не достанет
          2. Летун_64 Онлайн
            Летун_64 Сегодня, 19:55
            0
            Цитата: Ncplc
            Видимо нашим летчикам об этом закрытии не рассказали,

            В посте выше не совсем корректно написано. Закрывается морской район и не один в восточной части средиземного моря для проведения ракетных стрельб с указанием границы высот на которые будут производится стрельбы. ВП Израиля закрыть не возможно, как и Ливана, но от границы Сирии и Ливана можно. Посему израильские летчики могут летать, но если залетят в закрытый район извините, но извещения разосланы. Сами будут виноваты.
        2. iaroslav.mudryi Онлайн
          iaroslav.mudryi Сегодня, 19:24
          +3
          Цитата: АлександрК
          Цитата: Лелёк
          на время закрывает небо Израиля


          Такого бреда давно не читал. Это для слишком жёлтых и не адекватных СМИ

          ...а если чуть по-подробнее по поводу "бреда":
          RUSSIA IMPOSES "NO-FLY" ZONE FOR ISRAELI MILITARY AIRCRAFT AROUND SYRIA Sep. 19th, 2018 at 8:28 PM
          Россия вводит БЕСПОЛЕТНУЮ ЗОНУ для израильских военных самолетов вокруг Сирии.
          Эта зона с уровня полета 000 до уровня полета 190, установлена до 26 сентября.
          Любой израильский военный самолет, действующий за пределами суверенной территории Израиля в нарушение этой бесполетной зоны, рискует быть сбитым.
          Российское правительство поручило 14 Российским военно-морским судам в Средиземном море немедленно приступить к выполнению.
          Россия направила уведомление летчикам и морякам (NOTAM) о закрытии воздушного пространства вокруг Израиля ниже 19 000 футов . . . под предлогом российских Военно-морских ракетных учений.

          Вот официальный NOTAM:


          Результат этого интересен: если израильские военные самолеты пролетят ниже 19000 футов, они рискуют быть сбитыми российскими военно-морскими судами "случайно" во время этих "учений". Чтобы избежать этого, израильские самолеты должны лететь выше 19 000 футов, что делает их легкой добычей для старых зенитных ракетных комплексов С-200 Сирии.

          ОБНОВЛЕНИЕ 20:18

          Сегодня утром Россия попросила у Ирана разрешения разместить российские истребители, бомбардировщики и заправочные воздушные танкеры на военной авиабазе Nojeh на северо-западе Ирана, как показано на карте ниже:


          ОБНОВЛЕНИЕ 20:20

          ИРАНСКИЙ 747 В ВОЗДУХЕ ПРЯМО СЕЙЧАС ДОСТАВЛЯЕТ ЗЕНИТНЫЕ СИСТЕМЫ S-300 В СИРИЮ ! !


          Поскольку русские ввели против Израиля зону "N0-FLY", израильтяне теперь не могут атаковать этот груз, по крайней мере неделю, не рискуя своими военными самолетами. И на этой неделе системы С-300 могут быть установлены, настроены, протестированы и активизированы . . . . что затем позволяет Сирии сбивать самолеты даже внутри Израиля.

          Это была «красная линия» для израильтян год назад, и их подлые действия, из-за которых был случайно сбит российский самолет, теперь вернулись, чтобы укусить их за задницу. Благодаря этим новым системам S-300 Израиль больше не сможет нападать на Сирию безнаказанно.

          Это, безусловно, самая большая эскалация событий в Сирии за последнее время. Это катастрофа для Израиля, и они сами навлекли ее на себя.
          1. faiver Онлайн
            faiver Сегодня, 19:33
            +1
            Цитата: iaroslav.mudryi
            ИРАНСКИЙ 747 В ВОЗДУХЕ ПРЯМО СЕЙЧАС ДОСТАВЛЯЕТ ЗЕНИТНЫЕ СИСТЕМЫ S-300 В СИРИЮ ! !
            - на 747ые начали аппарели ставить? или С-300 по мелким узлам разобрали?
          2. atalef Офлайн
            atalef Сегодня, 19:39
            0
            Цитата: iaroslav.mudryi
            Это катастрофа для Израиля, и они сами навлекли ее на себя.

            Катастрофа wink
            Не говори гоп пока не перепрыгнул.
            Иранские с300 ( если их поставят в Сирии) - будут уничтожены.
            Могу поспорить, ну скажем на 100$ - кто готов ?
      2. mvg Онлайн
        mvg Сегодня, 19:03
        +1
        закрывает небо Израиля

        Стесняюсь даже спрашивать источник инфы.. да и ржать сегодня не хочется... Но коммент - жуть страшенная!
        1. iaroslav.mudryi Онлайн
          iaroslav.mudryi Сегодня, 19:49
          0
          Цитата: mvg
          закрывает небо Израиля

          Стесняюсь даже спрашивать источник инфы.. да и ржать сегодня не хочется... Но коммент - жуть страшенная!


          Не надо стесняться, ведь нам простым людям не чужды нормы человеческого общения (абсолютно без стёба и иронии), ссылки ниже, если это фейк, что тоже может быть, ну подождём немного и увидим опровержение, а ржать точно, совсем не хочется....

          https://vseneobichnoe.livejournal.com/4642315.html
          https://legarhan.livejournal.com/4811147.html
          https://vladimir-krm.livejournal.com/5507034.html

          ...и наконец, от Кассада:
          РФ попросила Иран предоставить доступ к авиабаза в Нойе
          https://colonelcassad.livejournal.com/4468559.html
          Красные зоны Восточного Средиземноморья
          https://colonelcassad.livejournal.com/4468376.html
  4. demo Офлайн
    demo Сегодня, 16:52
    +15
    В Сирии арестован весь расчет комплекса С 200. Заодно под арест отправили весь батальон.
    Мысль, которую я высказал вчера на другой ветке находит подтверждение - ищут того, кто сообщил в какое время борт будет возвращаться на базу.
    По другому весь пазл не складывается.
    Мало знать когда взлетит. Надо знать когда и где будет садиться.
    Чтобы по времени подлететь и прикрыться.
    Израильтяне думали что сирийцы не будут стрелять - в небе русские.
    А оно вот как вышло.
    1. АлександрК Офлайн
      АлександрК Сегодня, 17:13
      -6
      Цитата: demo
      Израильтяне думали что сирийцы не будут стрелять - в небе русские.


      Ну да, сотни ударов без всякого прикрытия русскими, а тут испугались супер пупер ПВО Сирии и прикрылись русскими. Смех да и только.
      1. Ингвар 72 Офлайн
        Ингвар 72 Сегодня, 17:26
        +4
        Цитата: АлександрК
        Смех да и только.

        А вопрос подставы не рассматриваете, или во время смеха мыслительные процессы прекращаются? wink Евреи скорей всего своим маневром подставили под удар наш Ил, ведь после поражения нашего самолета сирийскими ПВО отношения между странами могут дать небольшую, но трещину. Мне кажется, именно на это и был расчет евреев.
    2. kirillovleva Офлайн
      kirillovleva Сегодня, 18:32
      -2
      НЕ распространяйте фейки западной коалиции
    3. Маз Офлайн
      Маз Сегодня, 18:49
      +3
      Ваш Эль Мюрид врёт!
      Не существует никакого 44 батальона, а следовательно и арестов в нём!
      Ответственность за уничтожение Ил-20М лежит на 49 полке ПВО Сирийских ВС. Дислокация в Масиаф, южнее Латакии и хмеймим
      Не уподобляйтесь мурзилкам, распространяющим фейки.
      На Вас же смотрит вся прогрессивная российская общественность и я вместе с ней.
      1. Krasnodar Онлайн
        Krasnodar Сегодня, 19:06
        -3
        Вы, все таки, больше относитесь к прогрессивной израильской общественности украинского, поправьте меня, если ошибаюсь, происхождения.
  5. mvd ru Онлайн
    mvd ru Сегодня, 16:57
    +17
    Цитата: demo
    В Сирии арестован весь расчет комплекса С 200. Заодно под арест отправили весь батальон.

    В сирийских войсках противоздушной обороны не существует 44-го батальона. Это утверждают многие источники в САР. Поэтому все разговоры об аресте всего личного состава этой части - явная дезинформация.



    После того как у берегов провинции Латакия был сбит Ил-20 российских ВКС информационная волна в Интернете "покрылась пеной" разного рода измышлений на эту тему. Сообщалось, что арест, якобы, осуществляла российская военная полиция, затем, что это сделала местная контрразведка. Однако в этих сообщения явно просматривается некомпетентность тех, кто их подготовил. В частности, известно, что части ПВО, в том числе сирийские, которые создавались по образу и подобию советских, состоят не из батальонов, а из дивизионов.



    По последним данным, военнослужащие дивизиона, принимавшие участие в событиях в ночь на 19 сентября, в настоящее время продолжают выполнение боевых задач во вверенной им зоне ответственности.
    1. Shahno Онлайн
      Shahno Сегодня, 17:26
      -9
      Господи, кто же тогда арестован, даже страшно подумать?
      1. Livonetc Онлайн
        Livonetc Сегодня, 17:48
        +4
        Он вам отвечает?
      2. Сидор Лютый Офлайн
        Сидор Лютый Сегодня, 17:49
        +1
        а есть чем думать? кроме своей высокомерности
      3. kirillovleva Офлайн
        kirillovleva Сегодня, 18:33
        +1
        Либерман и отправлен на "кичу"
      4. Комментарий был удален.
  6. Jerk Онлайн
    Jerk Сегодня, 16:58
    +9
    А вообще как называется удар по территории суверенного государства? Либерман, ты часом не Гера Либерман из фильма ДМБ? Суслика видишь? Зря тебя жена с тещей в дурку не сдали
    1. АлександрК Офлайн
      АлександрК Сегодня, 17:15
      -7
      Цитата: Jerk
      А вообще как называется удар по территории суверенного государства?


      Если с этим суверенным государством другое государство находится в состоянии войны и это государство помогает террористам , то это называется легитимным ударом fellow
      1. ultra Офлайн
        ultra Сегодня, 17:27
        +10
        Цитата: АлександрК
        это государство помогает террористам

        Вы Израиль имеете в виду?
        1. АлександрК Офлайн
          АлександрК Сегодня, 18:21
          -6
          Цитата: ultra
          Вы Израиль имеете в виду?


          Нет Иран, который делает в Сирии, что хочет и помогает террористам Хизбалла и Хамас
      2. sogdy Офлайн
        sogdy Сегодня, 17:36
        0
        Цитата: АлександрК
        и это государство помогает террористам

        "и это ДРУГОЕ государство..."
        Формулируйте внимательнее. Таки +
      3. Separ Офлайн
        Separ Сегодня, 17:39
        +4
        Значит Сирии по Израилю тоже можно наносить удары, если они находятся в состоянии войны..?
        1. Krasnodar Онлайн
          Krasnodar Сегодня, 18:08
          +2
          Цитата: Separ
          Значит Сирии по Израилю тоже можно наносить удары, если они находятся в состоянии войны..?

          Да. Можно. Но страшно. Т.к. в прошлом из-за этих ударов они потеряли Голанские высоты, кучу народа и техники.
        2. Вишневая девятка Офлайн
          Вишневая девятка Сегодня, 18:20
          +1
          Цитата: Separ
          Значит Сирии по Израилю тоже можно наносить удары, если они находятся в состоянии войны..?

          Конечно можно.
          Do it.
      4. Сергей Медведев Офлайн
        Сергей Медведев Сегодня, 17:42
        +7
        Цитата: АлександрК
        Если с этим суверенным государством другое государство находится в состоянии войны

        Ещё одна байка от израильских лицемеров. Израиль с Сирией находятся в состоянии перемирия, а не войны, о чём свидетельствует наличие миротворческого контингента ООН на Голанских высотах. Так что нет у Израиля никаких оснований бомбить Сирию.
        1. Krasnodar Онлайн
          Krasnodar Сегодня, 18:10
          -4
          Цитата: Сергей Медведев
          Цитата: АлександрК
          Если с этим суверенным государством другое государство находится в состоянии войны

          Ещё одна байка от израильских лицемеров. Израиль с Сирией находятся в состоянии перемирия, а не войны, о чём свидетельствует наличие миротворческого контингента ООН на Голанских высотах. Так что нет у Израиля никаких оснований бомбить Сирию.

          ????...эта линия разграничения никакого отношения к перемирию не имеет.
      5. Bakht Офлайн
        Bakht Сегодня, 17:43
        +4
        Украина находится в состоянии войны с РФ (во всяком случае они так утверждают). И помогают террористам. Легитимным будет удар по Украине или по России? Обвинения взаимны.
        У Израиля с Сирией договор от 1974 года. Правда из-за Голан, но там не указаны границы. Не путайте Божий дар с яичницей. Израиль уже столько лет наносит удары где ему заблагорассудится.
        1. Сергей Медведев Офлайн
          Сергей Медведев Сегодня, 17:58
          +4
          Цитата: Bakht
          Украина находится в состоянии войны с РФ (во всяком случае они так утверждают).

          Мало ли что они утверждают, войну никто не объявлял.
          Цитата: Bakht
          У Израиля с Сирией договор от 1974 года. Правда из-за Голан, но там не указаны границы. Не путайте Божий дар с яичницей.

          Вот именно, не путайте ничего. Когда Израиль выйдет из состояния перемирия с Сирией, прогонит ООНовских миротворцев, то нет проблем бомбёжки будут законными. А сейчас Израиль нарушает условия перемирия. Как Грузия в 2008 году. Как Украина сейчас. Общая тенденция у прихвостней США.
    2. сорок восьмой Офлайн
      сорок восьмой Сегодня, 17:28
      -1
      Цитата: Jerk
      А вообще как называется удар по территории суверенного государства?

      Сирия и Израиль де-юре находятся в состоянии войны.
      Ответом на Ваш вопрос в данном случае является термин "ведение боевых действий".
      1. Bakht Офлайн
        Bakht Сегодня, 17:44
        +2
        Ну и отлично. Тогда должен последовать удар со стороны Сирии по Израилю. Долетит или не долетит - не суть важно. Главное стрельнуть. И непонятно, почему Израиль так возмущается обстрелами с сирийской территории? Война так война.
        1. Krasnodar Онлайн
          Krasnodar Сегодня, 18:11
          -2
          Цитата: Bakht
          Ну и отлично. Тогда должен последовать удар со стороны Сирии по Израилю. Долетит или не долетит - не суть важно. Главное стрельнуть. И непонятно, почему Израиль так возмущается обстрелами с сирийской территории? Война так война.

          Он не возмущается. Он бомбит.
  7. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
      1. sogdy Офлайн
        sogdy Сегодня, 17:40
        +8
        Арон, таки мне интересно, а кто Вам интернет оплачивает?
        Цитата: Арон Заави
        Вы в 2008 году вполне спокойно бомбили суверенное государство.

        Ничо, что оно напало на защищаемые нами (по мандату ООН) территории? На которых, на минутку!, 80% населения были граждане РФ.
        1. Арон Заави Офлайн
          Арон Заави Сегодня, 18:06
          -8
          Цитата: sogdy
          Арон, таки мне интересно, а кто Вам интернет оплачивает?
          Цитата: Арон Заави
          Вы в 2008 году вполне спокойно бомбили суверенное государство.

          Ничо, что оно напало на защищаемые нами (по мандату ООН) территории? На которых, на минутку!, 80% населения были граждане РФ.

          Гм . Они делали в 2008 на своей территории, то что вы в 2000 делали на своей.
          1. Сергей Медведев Офлайн
            Сергей Медведев Сегодня, 18:20
            +9
            Цитата: Арон Заави
            Гм . Они делали в 2008 на своей территории, то что вы в 2000 делали на своей.

            Ложь. Мы в 2000 году не нападали на миротворцев.
      2. Околоточный Офлайн
        Околоточный Сегодня, 17:41
        +8
        Перед этим, это суверенное государство по приказу своего главы (впервые в истории после ВМВ) уничтожало российских миротворцев и российских граждан системами залпового огня. Пример у вас неудачный. На "упреждение" как вы мы не бомбили.
        1. Сидор Лютый Офлайн
          Сидор Лютый Сегодня, 17:52
          +5
          еврея никогда не переубедишь! они же БОГОИЗБРАННЫЙ народ!
      3. purple Офлайн
        purple Сегодня, 18:44
        +1
        Цитата: Арон Заави
        Вы в 2008 году вполне спокойно бомбили суверенное государство. Состояние войны, не слышали

        Это Вы похоже не курсе.... но Вам простительно, Вам там моск промывают...
        и продолжают сейчас мыть... так ли опасен на самом деле Иран и Хамас.. задумайтесь на минуту.... может если бы вы не бомбили и не расстреливали безоружныъх может ничего бы уже давно и небыло, никакого конфликта
    3. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 17:24
      -6
      Цитата: К-50
      Я согласен что это трагическая ошибка и несёт ответственность за эту ошибку армия Асада.

      А может евреи вконец оборзевшие бомбившие суверенную страну? М рази!!! am

      Суверенная страна мало того, что находится в состоянии войны с евреями (которую сами сирийцы и начали), но ещё даёт там строить базы другой суверенной стране, которая хочет уничтожить Израиль, о чем говорит иранское руководство. Так штаа очень не удивительно, что евреи бомбят персов на территории страны, государственность которой была основана социал-националистической партией Сирии, а многие роды войск - бежавшими из Европы немецкими нацистами.
      1. sogdy Офлайн
        sogdy Сегодня, 17:45
        +1
        Цитата: Krasnodar
        Суверенная страна мало того, что находится в состоянии войны с евреями (которую сами сирийцы и начали), но ещё даёт там строить базы другой суверенной стране, которая хочет уничтожить Израиль, о чем говорит иранское руководство. Так штаа очень не удивительно, что евреи бомбят персов на территории страны, государственность которой была основана социал-националистической партией Сирии, а многие роды войск - бежавшими из Европы немецкими нацистами.

        Краснодар, статья о распространении ложных измышлений уже действует. Скоро вступит в действие статья о распространении, не смотря на запрет.
        Так что не стоит печатать измышлизмы. Таки не Израиль.
        1. Krasnodar Онлайн
          Krasnodar Сегодня, 18:12
          -3
          Цитата: sogdy
          Цитата: Krasnodar
          Суверенная страна мало того, что находится в состоянии войны с евреями (которую сами сирийцы и начали), но ещё даёт там строить базы другой суверенной стране, которая хочет уничтожить Израиль, о чем говорит иранское руководство. Так штаа очень не удивительно, что евреи бомбят персов на территории страны, государственность которой была основана социал-националистической партией Сирии, а многие роды войск - бежавшими из Европы немецкими нацистами.

          Краснодар, статья о распространении ложных измышлений уже действует. Скоро вступит в действие статья о распространении, не смотря на запрет.
          Так что не стоит печатать измышлизмы. Таки не Израиль.

          И что тут ложно? laughing
    4. Комментарий был удален.
      1. anjey Офлайн
        anjey Сегодня, 17:48
        0
        Как будто дело в каких то подтасованных фактиках а не в долгосрочной агрессивной и деструктивной системе израиля на БВ....
  8. Yujanin Офлайн
    Yujanin Сегодня, 17:02
    +2
    Заранее прошу прощения у форумчан! Возможно мой вопрос относится к теме ВКС РФ. Посему хочу узнать у знатоков: что за тип авиабомбы на фотке?
    1. Злой543 Онлайн
      Злой543 Сегодня, 17:24
      -1
      Может птаб, хз
      1. Yujanin Офлайн
        Yujanin Сегодня, 17:39
        0
        Может птаб, хз

        Так эти с куполами садятся на цель. Может одаб?
    2. MoJloT Офлайн
      MoJloT Сегодня, 17:27
      0
      С какой целью интересуешься ?
      1. Yujanin Офлайн
        Yujanin Сегодня, 17:35
        +3
        Штурмовик как-бы под нашим флагом.
  9. Грибок Офлайн
    Грибок Сегодня, 17:05
    +2
    Надо посылать в баню всех этих партнёров и работать только с сирийской армией.
    1. sogdy Офлайн
      sogdy Сегодня, 17:47
      0
      Цитата: Грибок
      посылать в баню всех этих партнёров

      а они пойдут? Или таки стоит подготовить условия, исключающие иной выбор?
  10. Сергей Медведев Офлайн
    Сергей Медведев Сегодня, 17:09
    +7
    Получается, что израильская сторона сообщила российской о своих действиях уже после того, как F-16 сделали своё дело.

    Получается, что израильский министр попался на вранье, как и наши форумчане которые втирают нам то же самое: "наши пилоты уже вернулись на базу, когда сирийцы сбили наш самолёт". Они ещё и своего главкома ВВС прислали тоже врать со своими данными объективного контроля, как будто у нас своих нет и мы своим глазам верить не должны.
    1. Арон Заави Офлайн
      Арон Заави Сегодня, 17:14
      -5
      Цитата: Сергей Медведев

      Получается, что израильский министр попался на вранье, как и наши форумчане которые втирают нам то же самое: "наши пилоты уже вернулись на базу, когда сирийцы сбили наш самолёт". Они ещё и своего главкома ВВС прислали тоже врать со своими данными объективного контроля, как будто у нас своих нет и мы своим глазам верить не должны.

      А Вы считаете, что специалисты ВКС РФ , разберутся хуже Вас с тем что привез командующий ВВС АОИ?
      1. Сергей Медведев Офлайн
        Сергей Медведев Сегодня, 17:36
        +3
        Цитата: Арон Заави
        А Вы считаете, что специалисты ВКС РФ , разберутся хуже Вас с тем что привез командующий ВВС АОИ?

        А Вы считаете что специалисты ВКС России разберутся хуже Вас со своими собственными данными?
    2. Комментарий был удален.
    3. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 17:26
      -11
      Цитата: Сергей Медведев
      Получается, что израильская сторона сообщила российской о своих действиях уже после того, как F-16 сделали своё дело.

      Получается, что израильский министр попался на вранье, как и наши форумчане которые втирают нам то же самое: "наши пилоты уже вернулись на базу, когда сирийцы сбили наш самолёт". Они ещё и своего главкома ВВС прислали тоже врать со своими данными объективного контроля, как будто у нас своих нет и мы своим глазам верить не должны.

      У Канашенкова игры компьютерные есть, а не данные объективного контроля.
  11. currant Офлайн
    currant Сегодня, 17:15
    +2
    Если кто не знает, то Израиль всегда ставит в известность командование российской группировки в Сирии о грядущих бомбежках иранских объектов в Сирии. Это рутина. Израиль бомбит Сирию через два на третий — все давно отработано и обкатано. И почти всегда российские самолеты-разведчики такие полеты отслеживают.
    Израильские ВВС прикрываясь нашим Ил-20, поступили, конечно, подло, но очень даже профессионально. Винить неопытных сирийских папуасов, тоже как-то глупо. А вот чем думали и куда смотрели в нашем минобороны — вопрос?
    1. ultra Офлайн
      ultra Сегодня, 17:29
      -1
      Цитата: currant
      А вот чем думали и куда смотрели в нашем минобороны — вопрос?

      Это вопрос к президенту.Не минобороны решает с кем "дружить",а с кем нет.И кто нам в "друзья"Израиль навязывал.
    2. alta Офлайн
      alta Сегодня, 18:05
      -6
      Все военнослужащие сирийской армии, имеющие отношение к запуску ракеты системы противоракетной обороны, которой был сбит российский военный самолет Ил-18, арестованы во вторник, 18 сентября.
  12. dgonni Офлайн
    dgonni Сегодня, 17:17
    -8
    Командующий ВВС Израиля таки и предоставил данные которые щаставили Конашенкова и КО проглотить и завулировать. + Подключить тролей и списать экипаж. БРаво!
  13. Приговор Офлайн
    Приговор Сегодня, 17:25
    -3
    Негодяй! У него хватает наглости что-то ещё говорить о чьей то «виновности». Знаете, что бесит? Даже не бессилие наших. Бесит ИХ наглость.
    1. Shahno Онлайн
      Shahno Сегодня, 17:29
      -5
      Тут как бы виноваты все три стороны. Весьма не простая(и глупая) ситуация.
      1. Приговор Офлайн
        Приговор Сегодня, 17:37
        0
        Давайте не будем лукавить. Враньё не к лицу мужчине, в том числе и еврейской национальности. Если бы израильтяне не наносили удар точно в том месте и в то же время, когда наш самолёт в воздухе, все остались бы живы и здоровы. Но, кто-то заранее всё просчитал, когда и где это можно сделать, и этот кто-то ошибся только в одном: в том, что сирийцы запустят ракету. Поэтому, не будь израильского фактора, всё бы было хорошо.
        1. Shahno Онлайн
          Shahno Сегодня, 17:50
          -3
          Да, конечно. Но этот фактор есть и есть наши интересы. Мы не делали никакой намеренной подставы. Не возможно просчитать все варианты(неужели вы думаете, что это первый раз, когда мы предупреждали за минуты, почему претензий не было раньше).
        2. Livonetc Онлайн
          Livonetc Сегодня, 17:53
          +1
          Владимир.
          Да, Павел отчасти лукавит.
          Однако прав в том, что все стороны проявили далеко не лучшие качества во многих отношениях.
          И разбираться надо со всеми сторонами.
      2. SanichSan Офлайн
        SanichSan Сегодня, 17:58
        -1
        Цитата: Shahno
        Тут как бы виноваты все три стороны.

        походу все три стороны и получат то что заслужили. Израиль 83-84 год, Сирия С300, а Россия контроль над регионом.
        1. Shahno Онлайн
          Shahno Сегодня, 18:09
          -2
          Посмотрим. С 300 не будет в Сирии. Там что то личное, типа "держать слово".
      3. Вишневая девятка Офлайн
        Вишневая девятка Сегодня, 18:36
        -1
        Цитата: Shahno
        ут как бы виноваты все три стороны. Весьма не простая(и глупая) ситуация.

        С чего Вы взяли? У Вас есть доступ к объективным данным?

        Допустим, выяснится, что самолет сбил С-400 с Хмеймима. Тоже будете говорить, что "виноваты все три стороны"?
        1. Shahno Онлайн
          Shahno Сегодня, 18:45
          +1
          Допустим, все официальное я уже написал в другом месте.
          Ну, общаться где то же надо, просто общаться...
          1. Вишневая девятка Офлайн
            Вишневая девятка Сегодня, 18:52
            -1
            Цитата: Shahno
            я уже написал в другом месте.

            По Вашим последним сообщениям ничего официального не вижу.
            Вы придерживаетесь шойговско-росТВшной версии про спрятались за Илом. Насколько мне известно, официальная позиция ВВС Израиля другая.
            1. Shahno Онлайн
              Shahno Сегодня, 19:00
              +1
              Ну так, почитайте мою оценку ситуации, если вас не затруднит...
  14. anjey Офлайн
    anjey Сегодня, 17:31
    +5
    информация российской стороне об израильских действиях в районе воздушных рубежей провинции Латакия была передана за минуту до того, как по Ил-20 наносился удар с земли. Получается, что израильская сторона сообщила российской о своих действиях уже после того, как F-16 сделали своё дело.
    это израильское сообщение об атаке за минуту - просто наглая издевка над Россией ,всеми руками за то что бы проделать такой же финт с израильтянами и закрыть небо Сирии по настоящему ,не только с-300 а и с-400 поставить, пусть убогие и заклятые партнеры подавятся от злости ,Россия там надолго ...
  15. Separ Офлайн
    Separ Сегодня, 17:34
    +1
    "...когда (израильские) самолёты ВВС уже вернулись на израильскую территорию...." - а какого вы там хрена делали на сирийской территории, не делали бы пиратский налёт - все были бы живы...
    1. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 18:15
      -1
      Бомбили иранские базы
  16. Дачник452 Офлайн
    Дачник452 Сегодня, 17:35
    0
    По-моему,подстава со стороны иранцев через своих в сирийском ПВО,чтобы втянуть Россию поглубже.
    1. alta Офлайн
      alta Сегодня, 18:03
      -2
      Все военнослужащие сирийской армии, имеющие отношение к запуску ракеты системы противоракетной обороны, которой был сбит российский военный самолет Ил-18, арестованы во вторник, 18 сентября.
  17. профессор Офлайн
    профессор Сегодня, 17:37
    -2
    Вины с сирийского расчёта комплекса С-200 никто в России не снимает. Но один вопрос, на который Авигдор Либерман не даёт ответа: почему при наличии канала военной связи между Россией и Израилем информация российской стороне об израильских действиях в районе воздушных рубежей провинции Латакия была передана за минуту до того, как по Ил-20 наносился удар с земли.

    Как минимум за минуту до нанесения ударов самолетами Ф-16. До ракетных стрельб криворуких сирийских ПВОшников было больше времени. Однако экипаж Ила никто не удосужился предупредить.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:53
      0
      короче,господа евреи,с вами все ясно,понятия совести и чести у вас отсутствуют,или сильно искажены
  18. merkavaa Онлайн
    merkavaa Сегодня, 17:42
    -2
    Вы вооружили обезьян.
    1. Приговор Офлайн
      Приговор Сегодня, 17:48
      +2
      Ну, США с вами поступает точно так же. Наша вина в том, что верили, что договариваемся с порядочными людьми, когда ваш Биби в Москву постоянно мотался. Наука вперёд.
      1. merkavaa Онлайн
        merkavaa Сегодня, 17:50
        -7
        Пора самим отвечать за своих людей, самолёты.
        Зачем эти все учения "Восток" , для чего? Израильские пилоты должны нести ответственность за ваши самолёты?
        1. Командировочный Офлайн
          Командировочный Сегодня, 19:13
          +2
          Мил человек. Была договоренность о взаимной ответственности, если так можно сказать. Или для Израиля договоренности ничего не стоят, возможно мы в этом убедил ещё раз.
          И после этого мы должны быть ответственными в следующий ваш безответственный налет на Сирию. Или ваша самоуверенность в безнаказанности зашкаливает. Хорошо что есть ещё военные в Израиле, которые не рассуждают как вы (по сообщениям ваших СМИ). И я уверен это старые вояки, а не новое поколение "бесстрашных" вояк.
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:51
      +1
      вы сами вооружились,в том числе т оружием сшы. am
    3. Сидор Лютый Офлайн
      Сидор Лютый Сегодня, 17:57
      +1
      настоящие обезьяны вооружили вас.
    4. Livonetc Онлайн
      Livonetc Сегодня, 17:57
      +5
      1. Вы видимо не в курсе, что СССР уже не существует.
      2. Мы вооружили сирийцев оружием способным уничтожать террористов, а ниикак не высокотехнологичные воинские подразделения.
      3. Мы спасаем народ Сирии от убийц которые резали женщин стариков и детей.
      4. Мы уничтожаем монстров с целью что бы они никогда более не могли поднять руку на человека ни в Сирии ни в России ни в Израиле ни в других странах.

      А вот вас вооружают реальные крокодилы.
      Единственные которые применяли ядерное оружие против мирных граждан и не брезговали ни бактериологическим ни химическим оружием.
      Вы в сговоре со зверем господа.
      1. merkavaa Онлайн
        merkavaa Сегодня, 18:10
        -7
        Не интересно что вы там делаете, за своими самолётами сами следите и отвечайте.

        Ответственность только на вас лежит, на командирах, на Шойгу.
      2. anjey Офлайн
        anjey Сегодня, 18:47
        +1
        Они с древних веков в этом дьявольском сговоре...
    5. anjey Офлайн
      anjey Сегодня, 18:02
      0
      Цитата: merkavaa
      Вы вооружили обезьян.
      Вы то кем себя мните, по общей крови с арабами, и по вашей же логике и получим таких же обезьян с больным , с какой то постоянной войной, мозгом ...
    6. Жорж Помпиду Офлайн
      Жорж Помпиду Сегодня, 18:20
      +5
      На всей планете видимо только вы люди? Читая ваши комментарии невольно начинаешь относить себя к антисемитам. am
      1. merkavaa Онлайн
        merkavaa Сегодня, 18:27
        -5
        Вы сами связались с исламом и вошли в Сирию, сами отвечайте за свои поступки и подчиненных.
  19. Jerk Онлайн
    Jerk Сегодня, 17:48
    0
    Цитата: АлександрК
    Если с этим суверенным государством другое государство находится в состоянии войны

    Матчасть учите, когда Израиль объявил войну Сирии? laughing Доказательство поддержки террорганизаций правительством Асада - в студию!
    1. Ncplc Офлайн
      Ncplc Сегодня, 17:54
      -8
      Израиль войну Сирии не объяылял, Сирия напала на Израиль в48 не признав его как гос-во, и до сих пор не признает и мирный договор не подписывает.
    2. gurta Онлайн
      gurta Сегодня, 17:56
      +1
      Цитата: Jerk
      Матчасть учите, когда Израиль объявил войну Сирии?
      Сирия обьявила Израилю войну. Нда, и эти учат нас ...
  20. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:50
    -2
    какую силу воли шойгу должен иметь,чтобы стоять рядом с патологическим лжецом sad я бы не сдержался,высказал этому доберману,или как там его,все что думаю-ничего кроме правды angry
    1. anjey Офлайн
      anjey Сегодня, 18:05
      0
      Высказать должны наши ракеты....
    2. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 18:20
      -3
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      какую силу воли шойгу должен иметь,чтобы стоять рядом с патологическим лжецом sad я бы не сдержался,высказал этому доберману,или как там его,все что думаю-ничего кроме правды angry

      Пускай Шойгу объяснит, почему самолёт, находящийся в его ответственности, не получил команду покинуть район боевых действий, ведь атаку на Латакию было прекрасно видно с Хмеймим. Либермана я сам не люблю, т.к. он популист и в армии служил кладовщиком, но насчёт паталогического вруна - это к Каношенкову с его компьютерными играми.
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:54
        -1
        краснодар-вы видать с Конашенковым играли в эти ваши пресловутые 'компьютерные игры' , раз об этом вечно кричите am надеюсь у него есть игра под наванием' Россия наказывает преступников' negative
        1. Krasnodar Онлайн
          Krasnodar Сегодня, 19:11
          -1
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          краснодар-вы видать с Конашенковым играли в эти ваши пресловутые 'компьютерные игры' , раз об этом вечно кричите am надеюсь у него есть игра под наванием' Россия наказывает преступников' negative

          Канашенков в своё время выдал ролик из компьютерной стрелялки за действия российских ВКС в Сирии. Большой был конфуз.
  21. alta Офлайн
    alta Сегодня, 17:53
    -6
    Цитата: shugar
    А может это была провокация с сирийской стороны, пытались поссорить Россию с Израилем и наш самолет уничтожили преднамеренно? Почему не рассматривают эту версию?

    Почему-то умалчивают сообщения арабских СМИ:
    Все военнослужащие сирийской армии, имеющие отношение к запуску ракеты системы противоракетной обороны, которой был сбит российский военный самолет Ил-18, арестованы во вторник, 18 сентября.
    Кроме того, задержаны все сирийские граждане, работающие в качестве вольнонаемных по обслуживанию зенитно-ракетного комплекса С-200 в инфраструктуре 44-го батальона (ПВО) армии Сирии,....
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:56
      0
      альфа,мало того что их арестовали,их уже и сьели заживо,по приказу Асада fool
  22. Jerk Онлайн
    Jerk Сегодня, 17:54
    +2
    Цитата: профессор
    Вины с сирийского расчёта комплекса С-200 никто в России не снимает. Но один вопрос, на который Авигдор Либерман не даёт ответа: почему при наличии канала военной связи между Россией и Израилем информация российской стороне об израильских действиях в районе воздушных рубежей провинции Латакия была передана за минуту до того, как по Ил-20 наносился удар с земли.

    Как минимум за минуту до нанесения ударов самолетами Ф-16. До ракетных стрельб криворуких сирийских ПВОшников было больше времени. Однако экипаж Ила никто не удосужился предупредить.

    Куда за минуту улетит Ил?
    Максимальная скорость, км/ч 675

    На 10 км? А на сколько летает С-200?
    Глубина зоны поражения: от 7 км до 200 км для ранних, и до 255 км для поздних модификаций.

    Как же вы уже достали, боты, у самих голов нет, еще и тех, кто вас поумней, учить пытаетесь, профессоры кислых щей
    1. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 18:28
      -1
      Цитата: Jerk
      Цитата: профессор
      Вины с сирийского расчёта комплекса С-200 никто в России не снимает. Но один вопрос, на который Авигдор Либерман не даёт ответа: почему при наличии канала военной связи между Россией и Израилем информация российской стороне об израильских действиях в районе воздушных рубежей провинции Латакия была передана за минуту до того, как по Ил-20 наносился удар с земли.

      Как минимум за минуту до нанесения ударов самолетами Ф-16. До ракетных стрельб криворуких сирийских ПВОшников было больше времени. Однако экипаж Ила никто не удосужился предупредить.

      Куда за минуту улетит Ил?
      Максимальная скорость, км/ч 675

      На 10 км? А на сколько летает С-200?
      Глубина зоны поражения: от 7 км до 200 км для ранних, и до 255 км для поздних модификаций.

      Как же вы уже достали, боты, у самих голов нет, еще и тех, кто вас поумней, учить пытаетесь, профессоры кислых щей

      Вопрос, во сколько израильтяне начвли атаку и когда был сбит самолёт.
    2. профессор Офлайн
      профессор Сегодня, 18:44
      -1
      Цитата: Jerk
      Куда за минуту улетит Ил?

      За минуту до удара по сирийским объектам? Да хоть домой в Россию улетит от худа подальше. Вы посмотрите где он был в момент бомбардировки.

      Цитата: Jerk
      На 10 км? А на сколько летает С-200?

      Для тех кто в танке: за минуту не до запуска ракеты вашими союзниками, а за минуту до нашей атаки. Между этими событиями судя по вашему МО минут так 40.

      Цитата: Jerk
      Как же вы уже достали, боты, у самих голов нет, еще и тех, кто вас поумней, учить пытаетесь, профессоры кислых щей

      Для тех кто в танке и в противогазе: ваши союзники били вас самолет вашей ракетой когда наши уже были на нашей территории. Теперь вылезьте из танка, снимайте противогаз, включайте мозги и рассчитывайте сколько времени было у Ила чтобы свалит.
  23. А. Привалов Офлайн
    А. Привалов Сегодня, 17:54
    -3
    Небольшой ролик в тему:
  24. Jerk Онлайн
    Jerk Сегодня, 17:58
    0
    Цитата: Ncplc
    Израиль войну Сирии не объяылял

    Тогда на каком основании ведутся боевые действия на территории чужой, суверенной страны? Чисто захотелось, а нам на все возможные правила - чихать? Так тогда, признавая только право Израиля нарушать любые законы - вы угроза любому государству в регионе, за что вас надо стереть с лица Земли - и это справедливо
    1. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 18:41
      -3
      Цитата: Jerk
      Цитата: Ncplc
      Израиль войну Сирии не объяылял

      Тогда на каком основании ведутся боевые действия на территории чужой, суверенной страны? Чисто захотелось, а нам на все возможные правила - чихать? Так тогда, признавая только право Израиля нарушать любые законы - вы угроза любому государству в регионе, за что вас надо стереть с лица Земли - и это справедливо

      Сирия объявила войну Израилю в 1948 году. До 1967 года вела обстрелы территории Израиля с Голанских высот. В июне 1967 года в ходе шестидневной войны Израмль эти высоты взял. В 1970 году Сирия ввела войска в Иорданию для поддержки палестинских террористов, пытавшихся взять власть в стране. Бежали после имитации атаки израильской авиацией. В 1973 году Сирия атаковала Израиль с целью отбить эти высоты. В 1982 году Сирия ввела части ПВО и сухопутные войска в Ливан для поддержки атакованных Израилем палестинских террористов.
      Это «Краткая история сирийско-израильских отношений».
    2. профессор Офлайн
      профессор Сегодня, 18:47
      0
      Цитата: Jerk
      вас надо стереть с лица Земли - и это справедливо

      Вот прям сам встанешь с дивана и будешь стирать? Не забудь мыла хозяйственного захватить.
  25. gurta Онлайн
    gurta Сегодня, 17:59
    +1
    Цитата: профессор
    Вины с сирийского расчёта комплекса С-200 никто в России не снимает. Но один вопрос, на который Авигдор Либерман не даёт ответа: почему при наличии канала военной связи между Россией и Израилем информация российской стороне об израильских действиях в районе воздушных рубежей провинции Латакия была передана за минуту до того, как по Ил-20 наносился удар с земли.

    Как минимум за минуту до нанесения ударов самолетами Ф-16. До ракетных стрельб криворуких сирийских ПВОшников было больше времени. Однако экипаж Ила никто не удосужился предупредить.

    Намного больше, однако на ВО по видимому считать не умеют. Прошло около двадцати пяти минут (по сирийцам) с начала бомбардировки и до изчезновения ИЛА. А сирийцы говорят с-400 сбили. союзнички.
    1. Вишневая девятка Офлайн
      Вишневая девятка Сегодня, 18:43
      0
      Цитата: gurta
      А сирийцы говорят с-400 сбили. союзнички.

      Жаль, что евреи на эту тему ничего не публикуют, стопудово же ДРЛО висел. Да и от партнеров, скорее всего, что-то летало неподалеку.
  26. alta Офлайн
    alta Сегодня, 18:00
    -8
    Цитата: Околоточный
    А Израильское командование видело наш Ил в воздухе? Так какого....и кто принял решение атаковать именно с той стороны, где находился Ил?

    Самолеты Ил и Ф-35 находились на расстоянии друг от друга на расстоянии нескольких тысяч километров по высоте, при этом Ф-35 выпустил ракеты, находясь в международном воздушном пространстве ....
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:27
      +4
      альфа,вы уже на звездолетах летаете бомбить сирию, fool какие' несколько тысяч километров по высоте' fool
    2. dzvero Офлайн
      dzvero Сегодня, 18:36
      +2
      Когнитивный диссонанс... не Ф-35, а Ф-16, и не ракеты, а планирующие КАБ (прямо как в анекдоте).
      Да и еще, если Ф-16 (!) ориентировались по спутникам GPS то ето не означает, что они подлетют к ним на орбите, прочитать последние новости на борту... Но если ето Ф-35И, то все может быть...
  27. тлауикол Офлайн
    тлауикол Сегодня, 18:11
    +3
    " информация российской стороне об израильских действиях в районе воздушных рубежей провинции Латакия была передана за минуту до того, как по Ил-20 наносился удар с земли " ЧТО ЭТО ЗА БРЕД ???
  28. мерцание Офлайн
    мерцание Сегодня, 18:12
    +1
    Убить наших парней, издевательски надсмехаться и выставлять наше МО глупцами и лжецами. Ну ну ...
    1. gurta Онлайн
      gurta Сегодня, 18:52
      +1
      Цитата: мерцание
      Убить наших парней, издевательски надсмехаться и выставлять наше МО глупцами и лжецами.
      Ну да, это то, что сирийцы и делают. Они сбили, они и указывают на С-400.
  29. sergosam Офлайн
    sergosam Сегодня, 18:19
    0
    Здесь всё как то не так или не всю правду говорят. F-16 не с космоса же свалились, где то барражировали , собирались в группу, выжидали удобного момента. Наши и Сирийские средства разведки по любому их видели,сопровождали, вели и передавали данные на ЗРК для сопровождения и целеуказания и момент их броска вниз для удара видимо "проспали" или не поняли их маневра и поздно среагировали , а те видели, слушали переговоры и ждали когда ИЛ пойдёт на посадку и поднырнули за него, в расчёте на то, что ЗРК работать не будут по ним из за нашего борта в воздухе. А сирийскому дивизиону АСУ сверху выдала целеуказание они и бахнули, видимо их о нашем самолёте никто не предупредил. Это моё личное предположение, а как было на самом деле, нам видимо не скажут.
  30. merkavaa Онлайн
    merkavaa Сегодня, 18:32
    -2
    Я думаю надо разорвать дипломатические отношения с Россией. Раз такие обвинения. Закрыть посольство в тель авиве российское, и наше в России.

    Видите ле мы должны отвечать за их самолёты. Детский сад, а не армия. У ваших союзников спрашивайте, у асада, хизбалы, ирана.
    1. dzvero Офлайн
      dzvero Сегодня, 18:39
      0
      Такими обвинениями на таком уровне зря не разбрасываются. Если ничего такого не было, то ваш командующий ВВС не полетел бы лично в Москву.
      1. merkavaa Онлайн
        merkavaa Сегодня, 18:44
        -1
        Он и не должен был лететь, в служебные обязанностях израильских пилотов не входит забота о ваших самолётах. Задача наших пилотов - выполнить задание и вернуться.

        Вы же не заботитесь о наших самолётах, поставляя асаду ПВО, ракеты? С 300 вот. Так же возле вас иран делает боеприпасы с хизбалой, вы разве пересекаете это? - нет.
        1. dzvero Офлайн
          dzvero Сегодня, 19:22
          +1
          Но все таки полетел... если бы действия израильских ВВС не спровоцировали сбитие ИЛ-а, то, во-первых обвинений не было бы, и во-вторых никто никуда не летал бы.
          Разумеется, ваши пилоты должны выполнить задание, а не заботиться о чужих самолетах. Но и не должны подставлять под удар других, тем более если есть договоренность. А если ето был пассажирский борт?
          Кстати, то, что иранцы проделывают с хизбалой еще цветочки. Если не будет договоренности между Росией и Израилем, то по-моему получится так:
          Россия будет сбивать носители вне территории Сирии, если произвели пуск в направлении баз, ориентируясь по глобусу, т.е. +/- лапоть - типа 'ага, запустили с запада и летит к нам на восток ату его';
          Россия закроет глаза на поставки сирийцам Ираном баллистических ракет (как хуситам в Иемене) и последующее их применение;
          ПВО САА будет обстреливать самолеты вглубь Израиля - что сразу перемножит пассажирское воздушное сообщение на ноль (от Дамаска до Иерусалима менее 200 км);
          В результате Израиль будет вынужден начать полномасштабную военную операцию по разгрому САА с взятием Дамаска и т.д. потому что обойтись одними точечными авиаударами не получится.
          Так что лучше будет если Россия и Израиль все-таки договорятся и визита вашего командующего не была бесполезной.
    2. Приговор Офлайн
      Приговор Сегодня, 18:42
      0
      Насчёт посольства абсолютно с Вами согласен. Заберите отсюда ещё и всё ворьё с двойным гражданством, которое окопалось у власти и кормится никого не стесняясь, складывая честно наворованное в пещере Али-Бабы, под названием Израиль. И да, катитесь к чёрту с вашими бородатыми ССА, Саудитами и америкосами.
      1. merkavaa Онлайн
        merkavaa Сегодня, 18:45
        -1
        Сами высылайте, а что всё за вас сделать? Забрать, убрать, еще и самолёты ваши охранять?
        1. Приговор Офлайн
          Приговор Сегодня, 19:19
          0
          Достаточно того, чтобы ваши стратеги от ВВС не планировали бандитские налёты на соседние страны, прикрываясь НАШИМИ самолётами. И уж если нагадили, то хотя бы вели себя как мужчины и честно сказали, что да, мы спланировали операцию, рассчитывали что ПВО Сирии не будет открывать огонь. Но, даже на этот шаг вас не хватает, метёте тут чушь о «стечении обстоятельств». Хватит врать, что это была не заранее спланированная акция. Я, конечно, отдаю должное вашему презрению к другим нациям, но не все такие , как вы это у себя представляете.
      2. Krasnodar Онлайн
        Krasnodar Сегодня, 18:54
        0
        Да, кроме евреев в России никто не ворует. А самое главное, честно наворованные деньги кладут в Сбербанк. laughing
        1. Приговор Офлайн
          Приговор Сегодня, 19:22
          0
          О жизни остальных воров, вы можете поведать всем позже, к сожалению я не специалист. А пока тут я сказал именно о еврейских, по странному стечению обстоятельств, называемых у нас «олигархами». Вы заберите своих, а об остальных не переживайте.
    3. профессор Офлайн
      профессор Сегодня, 18:51
      +1
      Цитата: merkavaa
      Я думаю надо разорвать дипломатические отношения с Россией. Раз такие обвинения. Закрыть посольство в тель авиве российское, и наше в России.

      Видите ле мы должны отвечать за их самолёты. Детский сад, а не армия. У ваших союзников спрашивайте, у асада, хизбалы, ирана.

      Вы бы еще к санкциям западным предложили присоединиться... request
      1. merkavaa Онлайн
        merkavaa Сегодня, 18:55
        -2
        У них в думе уже предложили бомбить Израиль. Вот такие дела.
        А мы унижаемся и оправдываемся, как будто это мы их сбили. Это позор. У них там никто ответственность не хочет брать и ни за что не отвечает, даже за свой самолёт и военных. Зачем нам это?
        1. профессор Офлайн
          профессор Сегодня, 19:01
          -2
          Цитата: merkavaa
          У них в думе уже предложили бомбить Израиль. Вот такие дела.
          А мы унижаемся и оправдываемся, как будто это мы их сбили. Это позор. У них там никто ответственность не хочет брать и ни за что не отвечает, даже за свой самолёт и военных. Зачем нам это?

          Им и так не сладко, а вы предлагаете их бросить в беде? Я против. Предлагаю принести свои извинения за их криворуких союзников и продолжить бомбить. bully
          1. merkavaa Онлайн
            merkavaa Сегодня, 19:06
            -2
            Так понятно что трагедия, я соболезную. Но они сами несут ответственность, за что извиняться? Уже через час обвинили нас. А что с ПВО, куда стреляли, сколько ракет, через какое время, в какую сторону? - это их не заботит и не ентересует, сразу обвинили Израиль. А они не виноваты ни в чем.


            Наши военные и гражданские так же гибли от хизбалы, ирана и асада, но их же не беспокоит что у них под носом делают ракеты и наши враги вооружаются для нашего убийства.
        2. Krasnodar Онлайн
          Krasnodar Сегодня, 19:15
          -1
          Цитата: merkavaa
          У них в думе уже предложили бомбить Израиль. Вот такие дела.
          А мы унижаемся и оправдываемся, как будто это мы их сбили. Это позор. У них там никто ответственность не хочет брать и ни за что не отвечает, даже за свой самолёт и военных. Зачем нам это?

          Не предлагали. Один не самый компетентный чел ляпнул что-то про Бастионы и Искандеры по израильским аэропортам, по моему...Или какую то чушь в этом роде
    4. gurta Онлайн
      gurta Сегодня, 18:54
      -2
      Цитата: merkavaa
      Я думаю надо разорвать дипломатические отношения с Россией. Раз такие обвинения. Закрыть посольство в тель авиве российское, и наше в России.

      Видите ле мы должны отвечать за их самолёты. Детский сад, а не армия. У ваших союзников спрашивайте, у асада, хизбалы, ирана.
      И вы правы. Их оружие их учениками сбило их же самолёт. А сколько кричали неимеетаналогов.
    5. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:01
      +2
      нужно для начала вам было остаться людьми,не лгать и не лицемерить,могли бы и еще как минимум извениться fool а разрывать отношения-пожалуйста,плакать не будем,все честнее ,чем подлые удары в спину нашим военным-что вы,что турки-одним миром мазаны am
  31. андрсон Офлайн
    андрсон Сегодня, 18:51
    +2
    Ка не крути, в ВС РФ и во ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РФ.есть бардак. и цена тому человеческие жизни.
  32. Андрей Чистяков Офлайн
    Андрей Чистяков Сегодня, 18:54
    -1
    Ну Либерман одним словом.
  33. мичман Онлайн
    мичман Сегодня, 19:02
    -1
    Я вспоминаю боевые действия в Египте в 1972 году. Для МиГ-25Р , я участвовал в установке программы полета по шифровкам из Москвы, не было случая помех от еврейских истребителей при взлете и посадке нашего разведчика. Они боялись просто подойти до дистанции пуска ракет. А тут , разве на экранах РЛС не видно было всей обстановки в зоне до 300 км. Погубили своих ребят. Трагично.
    1. профессор Офлайн
      профессор Сегодня, 19:10
      -1
      Цитата: мичман
      не было случая помех от еврейских истребителей при взлете и посадке нашего разведчика. Они боялись просто подойти до дистанции пуска ракет.

      30 июля 1970 года не боялись сбить 5 советских истребителей, а здесь вдруг стали бояться. С чего вдруг?

      Цитата: мичман
      А тут , разве на экранах РЛС не видно было всей обстановки в зоне до 300 км. Погубили своих ребят. Трагично.

      А вот здесь Вы правы. Ваши должны были видеть наше звено еще на подлете.
    2. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 19:17
      -1
      А я думал, боевые действия в Египте закончились в 1970-м, а в 1972-м СА попросили из Египта..
  34. alta Офлайн
    alta Сегодня, 19:15
    +1
    ,,почему при наличии канала военной связи между Россией и Израилем информация российской стороне об израильских действиях в районе воздушных рубежей провинции Латакия была передана за минуту до того, как по Ил-20 наносился удар с земли.,,

    Известный израильский военный специалист опровергает это:
    К гибели самолета Ил-20, значительное место занимают ошибки командования российских войск в Сирии.
    Израиль предупредил российских коллег об авиаударе по оружейному складу в Латакии не за минуту, как утверждают русские, а за несколько минут - это документально зафиксировано.

    Ил-20 на момент израильского авиаудара находился к востоку от Латакии, а не в районе действия израильских ВВС. Только после того, как самолеты ЦАХАЛа разбомбили цель, Ил-20 переместился к западу от Латакии.
    Командование отправило самолет в район расположения французского фрегата Auvergne, поскольку подозревало, что именно с него была произведена атака.

    Только после этого, когда израильские самолеты уже покинули воздушное пространство Сирии, а Ил-20 продолжил полет на юг, а потом на восток с целью совершения посадки на авиабазе "Хмеймим", сирийские ПВО открыли беспорядочный огонь и сбили российский самолет-разведчик.

    Российское командование, допуская ошибочные или сознательно ложные заявления о маршруте своего самолета, а также о том, когда израильтяне предупредили своих российских коллег об операции, пытается таким образом отвлечь внимание от своих же ошибочных приказов, которые привели к гибели Ил-20.
    1. Приговор Офлайн
      Приговор Сегодня, 19:30
      0
      Послушайте, неужели вы не понимаете, что своей ложью вы унижаете не нас, а себя и здравый смысл. Или это погоня за плюсами от беглых перевёртышей, которые тут окопались?
      1. merkavaa Онлайн
        merkavaa Сегодня, 19:38
        -2
        Тут война идёт, а не детский сад. За своим самолётом сами следите. А я доверяю больше израильской информации, а не минобороны. Потому что их неоднократно ловили на подлоге - скриншотами из игр и другими фейками.
        1. Приговор Офлайн
          Приговор Сегодня, 19:50
          0
          Ловили их, разве что в ваших «правдивых» газетах, да в воображении некоторых политиков, которым не помешал бы визит к психиатру. И да, мне плевать кому вы доверяете, лично я доверяю только фактам. А факты говорят, что какой-то ваш негодяй спланировал прикрыться ЧУЖИМ самолётом при бандитском налёте на ЧУЖУЮ территорию и четыре других негодяя это, ни в чём не сомневаясь, осуществили, в результате этих действий погибли люди. НАШИ люди.
          1. merkavaa Онлайн
            merkavaa Сегодня, 19:55
            0
            Не в обиду, но вам надо учиться военному делу. И отвечать за своих военных, за свои самолёты. За свои ошибки обвиняете других.
            Если вы не можете этого делать, то и заходить в Сирию не следовало бы.
            А то через час уже обвинили Израиль, сняв с себя ответственность. Задачи израильских пилотов были на земле, а не в воздухе.
  35. iaroslav.mudryi Онлайн
    iaroslav.mudryi Сегодня, 19:30
    0
    RUSSIA IMPOSES "NO-FLY" ZONE FOR ISRAELI MILITARY AIRCRAFT AROUND SYRIA Sep. 19th, 2018 at 8:28 PM
    Россия вводит БЕСПОЛЕТНУЮ ЗОНУ для израильских военных самолетов вокруг Сирии.
    Эта зона с уровня полета 000 до уровня полета 190, установлена до 26 сентября.
    Любой израильский военный самолет, действующий за пределами суверенной территории Израиля в нарушение этой бесполетной зоны, рискует быть сбитым.
    Российское правительство поручило 14 Российским военно-морским судам в Средиземном море немедленно приступить к выполнению.
    Россия направила уведомление летчикам и морякам (NOTAM) о закрытии воздушного пространства вокруг Израиля ниже 19 000 футов . . . под предлогом российских Военно-морских ракетных учений.

    Вот официальный NOTAM:
    1. merkavaa Онлайн
      merkavaa Сегодня, 19:35
      -1
      В таком случае российские войска станут для Израиля легитимными целями.
  36. iaroslav.mudryi Онлайн
    iaroslav.mudryi Сегодня, 19:32
    0
    Результат этого интересен: если израильские военные самолеты пролетят ниже 19000 футов, они рискуют быть сбитыми российскими военно-морскими судами "случайно" во время этих "учений". Чтобы избежать этого, израильские самолеты должны лететь выше 19 000 футов, что делает их легкой добычей для старых зенитных ракетных комплексов С-200 Сирии.

    Сегодня утром Россия попросила у Ирана разрешения разместить российские истребители, бомбардировщики и заправочные воздушные танкеры на военной авиабазе Nojeh на северо-западе Ирана, как показано на карте ниже:
    1. faiver Онлайн
      faiver Сегодня, 19:40
      0
      Чтобы избежать этого, израильские самолеты должны лететь выше 19 000 футов, что делает их легкой добычей для старых зенитных ракетных комплексов С-200 Сирии.
      - с каких пор С-200 стала работать по целям только выше 6км?
  37. iaroslav.mudryi Онлайн
    iaroslav.mudryi Сегодня, 19:33
    0
    ИРАНСКИЙ 747 В ВОЗДУХЕ ПРЯМО СЕЙЧАС ДОСТАВЛЯЕТ ЗЕНИТНЫЕ СИСТЕМЫ S-300 В СИРИЮ ! !


    Поскольку русские ввели против Израиля зону "N0-FLY", израильтяне теперь не могут атаковать этот груз, по крайней мере неделю, не рискуя своими военными самолетами. И на этой неделе системы С-300 могут быть установлены, настроены, протестированы и активизированы . . . . что затем позволяет Сирии сбивать самолеты даже внутри Израиля.
    1. faiver Онлайн
      faiver Сегодня, 19:37
      0
      ИРАНСКИЙ 747 В ВОЗДУХЕ ПРЯМО СЕЙЧАС ДОСТАВЛЯЕТ ЗЕНИТНЫЕ СИСТЕМЫ S-300 В СИРИЮ ! !
      - я повторю свой вопрос - на 747ых появились аппарели? или С-300 разобрали по мелким узлам?
  38. Dron_sk Онлайн
    Dron_sk Сегодня, 19:48
    0
    информация российской стороне об израильских действиях в районе воздушных рубежей провинции Латакия была передана за минуту до того, как по Ил-20 наносился удар с земли. Получается, что израильская сторона сообщила российской о своих действиях уже после того, как F-16 сделали своё дело.

    Почему везде пишут, что то Израиль за минуту до атаки предупредил МО РФ, то в данной статье вообще говорится что за минуту до запуска ракеты по Ил-20, то есть намного позже после того как Ф-16 уже отстрелялись по целям и улетели. Где правда?
    Неужели нельзя просто написать время во сколько позвонили военные Израиля военным России... А то эти "за минуту", "за две минуты", "за минуты" одно сплошное надувательство и неразбериха.
  39. gurta Онлайн
    gurta Сегодня, 19:53
    0
    Свежак из Amuj news: Источник в хезбалле утверждает, что высшее командование организации хезбалла имеет неопровержимые доказательства того, что на сирийской зенитной батарее стрелявшей губительным С-200, во время стрельбы присутствовал российский офицер, который контролировал запуск ракет.