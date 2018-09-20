О чём умолчал в интервью министр обороны Израиля Либерман?

Самолёт был сбит безответственным и непрофессиональным сирийским расчётом ПВО, который стрелял, когда (израильские) самолёты ВВС уже вернулись на израильскую территорию.

Я согласен со словами президента России Владимира Путина о том, что это трагическая ошибка, но есть и те, кто несёт ответственность за эту ошибку. И это армия Асада.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил о том, что крайний непрофессионализм сирийских военнослужащих привёл к трагедии с самолётом Ил-20 ВКС РФ. Своё заявление глава оборонного ведомства Израиля сделал в эфире армейского радио страны:Либерман:Таким образом, заявления глав оборонных ведомств России и Израиля расходятся. Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу в первый день после крушения Ил-20 у берегов Сирии заявил, что израильские самолёты F-16 фактически прикрылись российским самолётом радиоэлектронной разведки при нанесении ударов по объектам в Сирии. Либерман же говорит, что сирийские ПВО стреляли «с большим опозданием».Вины с сирийского расчёта комплекса С-200 никто в России не снимает. Но один вопрос, на который Авигдор Либерман не даёт ответа: почему при наличии канала военной связи между Россией и Израилем информация российской стороне об израильских действиях в районе воздушных рубежей провинции Латакия была передана за минуту до того, как по Ил-20 наносился удар с земли. Получается, что израильская сторона сообщила российской о своих действиях уже после того, как F-16 сделали своё дело.