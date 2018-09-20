Исполком WADA признал РУСАДА соответствующим антидопинговому кодексу

Сегодняшнее решение предусматривает соблюдение чётких сроков, в течение которых WADA должна получить доступ к образцам допинг-проб московской антидопинговой лаборатории и к её базе данных. Если сроки будут сорваны, то исполком вновь признает РУСАДА несоответствующим кодексу.

Сегодня состоялось заседание исполнительного комитета Всемирной антидопинговой ассоциации. Одним из главных вопросов для обсуждения стал вопрос дальнейшей судьбы РУСАДА (Российского антидопингового агентства). Как известно, российскую организацию лишили всех прав в составе WADA, а функции контролёра за возможным употреблением запрещённых препаратов передали британцам. И всё это на основании бредовых заявлений Григория Родченкова и доклада Макларена, где именно показания Родченкова (которые он, кстати, успел неоднократно поменять), были взяты за основу.Во время заседания исполкома ВАДА было принято решение признать Российское антидопинговое агентство соответствующим кодексу Всемирной антидопинговой ассоциации.По сообщению ТАСС , за признание соответствия РУСАДА кодексу высказались 12 членов исполкома из 15. Двое – против, один – воздержавшийся.Крейг Риди (глава ВАДА) прокомментировал, что означает решение исполкома ассоциации:Сам факт требований о получении доступа к российским базам данных в этой ситуации выглядит весьма странным по упомянутой выше причине: все действия московской лаборатории в последние годы осуществлялись под тотальным контролем ВАДА и, конкретно, британского антидопингового агентства, которому и было поручено исполнять функции РУСАДА на момент её отстранения.