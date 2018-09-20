Новости

Исполком WADA признал РУСАДА соответствующим антидопинговому кодексу

11
Сегодня состоялось заседание исполнительного комитета Всемирной антидопинговой ассоциации. Одним из главных вопросов для обсуждения стал вопрос дальнейшей судьбы РУСАДА (Российского антидопингового агентства). Как известно, российскую организацию лишили всех прав в составе WADA, а функции контролёра за возможным употреблением запрещённых препаратов передали британцам. И всё это на основании бредовых заявлений Григория Родченкова и доклада Макларена, где именно показания Родченкова (которые он, кстати, успел неоднократно поменять), были взяты за основу.

Исполком WADA признал РУСАДА соответствующим антидопинговому кодексу


Во время заседания исполкома ВАДА было принято решение признать Российское антидопинговое агентство соответствующим кодексу Всемирной антидопинговой ассоциации.


По сообщению ТАСС, за признание соответствия РУСАДА кодексу высказались 12 членов исполкома из 15. Двое – против, один – воздержавшийся.

Крейг Риди (глава ВАДА) прокомментировал, что означает решение исполкома ассоциации:
Сегодняшнее решение предусматривает соблюдение чётких сроков, в течение которых WADA должна получить доступ к образцам допинг-проб московской антидопинговой лаборатории и к её базе данных. Если сроки будут сорваны, то исполком вновь признает РУСАДА несоответствующим кодексу.


Сам факт требований о получении доступа к российским базам данных в этой ситуации выглядит весьма странным по упомянутой выше причине: все действия московской лаборатории в последние годы осуществлялись под тотальным контролем ВАДА и, конкретно, британского антидопингового агентства, которому и было поручено исполнять функции РУСАДА на момент её отстранения.
Использованы фотографии:
Фейсбук
Мы в Яндекс Дзен
СК РФ намерен требовать от США экстрадиции Родченкова
В WADA разочарованы...
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

11 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Василенко Владимир Офлайн
    Василенко Владимир Сегодня, 17:13
    +1
    пожуем увидим, там оговорка есть с возможностью дисквалификации
    1. Shurik70 Офлайн
      Shurik70 Сегодня, 18:20
      +2
      Типа "Россия исправилась" ?
      Да пошли они. Надо вообще альтернативную олимпиаду проводить. Честную. Где "справка от врача" не будет разрешением принимать допинг (болеешь - не фиг лезть в соревнования), а бездоказательное высказывание не будет основанием для обвинения в допинге.
      Многие страны присоединятся. А на ВАДА подать коллективный иск, причём не в Страсбург, а в Московский суд. И добиваться ареста ВАДА на основании этого суда.
      1. Zubr Офлайн
        Zubr Сегодня, 19:13
        +1
        good hi
        Да пошли они. Надо вообще альтернативную олимпиаду проводить. Честную. Где "справка от врача" не будет разрешением принимать допинг (болеешь - не фиг лезть в соревнования), а бездоказательное высказывание не будет основанием для обвинения в допинге.


        Всегда об этом говорил !
        Так нет же, у нас традиции, нужно факел в Греции обязательно зажечь, как никак родина олимпийских игр.
        Мы же проводили игры доброй воли при союзе, что нам мешает организовать их опять ?
        Когда то наши возмущались, что Россию не хотели пускать в НХЛ, у нас появилась КХЛ...
  2. NordUral Офлайн
    NordUral Сегодня, 17:16
    +1
    До следующей олимпиады. Дело сделано и не одно.
  3. Безликий Офлайн
    Безликий Сегодня, 17:43
    +1
    Довыходились в 90-е ото всех комитетов международных в спорте. Вот и плоды пожали. Представитель наш везде должен быть, причем гражданин РФ. Когда 80% ВАДА англо-саксы (Англия, США,Канада...) так сложно на другие результаты рассчитывать. Вот мы и получили дискриминацию по признаку гражданства в нашем отношении.
    1. Околоточный Офлайн
      Околоточный Сегодня, 17:53
      -2
      Вы определитесь - крестик или...Подобные вам на ВО кричали ...Выйти отовсюду, всех послать на 3 буквы, СССР всех посылал!!!
  4. BAI Онлайн
    BAI Сегодня, 17:53
    +1
    До следующей Олимпиады протянут, чтобы не было судебных исков, а там по новой начнут.
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:59
    0
    навербовали там наверняка новых'родченковых' ,поэтому и 'соответствует' теперь...
  6. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 18:51
    +1
    Дожили! Новость как бы положительная, а всех корячит не по детски.
    Интересно, а чем наших людей можно порадовать вообще? Шоб так, без сомнений и всех сразу???
    1. мыслитель Офлайн
      мыслитель Сегодня, 19:08
      +1
      Цитата: rocket757
      Новость как бы положительная, а всех корячит
      А как в штатах корячит yes
      Восстановление РУСАДА вызвало бурю возмущения в США. Американское антидопинговое агентство заявило, что WADA необходимо реформировать.
      https://utro.ru/sport/2018/09/20/1374609.shtml
      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 19:32
        0
        О СПОРТ, ТЫ МИР!!!
        Такие красивые лозунги, да и идея сама не плоха .... правда к коммерческой составляющей сего действа можно относиться по разному, но для спортсменов это и жизнь и работа! Надо быть конченым гадом, шоб у них это всё отнять ..... пусть настигнет заслуженная кара всех этих редисок!