"Форт Трамп": военная нелепица или политическая веха?

Польский президент Анджей Дуда во время своего визита в США не просто предложил Трампу заплатить за размещение американской базы в Польше, но и пообещал назвать её «Форт Трамп». Вероятно, такая инициатива родилась не случайно: поляки решили сыграть на честолюбии Трампа, осознавая, что просто любить господина недостаточно – нужно ещё и активно демонстрировать свою любовь. Сработает ли это, пока не очень понятно, но для гордых потомков шляхты «лизнуть», видимо, считается вполне нормальным, если, конечно, зад выбран правильный. Евроатлантический.Да простят меня читатели за этот неподобающий выпад в адрес одного из наших горячо любимых европейских «партнеров» и за злостное покушение на основы толерантности как таковые, но как же это все-таки мерзко. И эти люди учат нас демократии, попутно рассказывая о своей невероятной гордости и голубых кровях!Но давайте все-таки оставим риторические упражнения и попробуем понять, что из себя представляет эта инициатива в разрезе.На сегодняшний день вряд ли кто-то всерьез может верить в то, что Россия вынашивает какие-то агрессивные планы в отношении Польши. Предпосылок для какого-либо вторжения в эту страну нет ни малейших – русского населения там нет, геополитических выгод для себя Россия получить не может, получить там сколько-нибудь комплементарное правительство и население тоже не получится. Просто взять и из вредности оккупировать довольно большую страну, члена НАТО, получив взамен войну с этим военным блоком – удовольствие сильно ниже среднего, и вряд ли хоть один вменяемый человек в России этого не понимает.В то же время нельзя сказать, что Польше вообще ничего не угрожает. Поскольку в этой стране расположены ключевые объекты европейского эшелона американской системы ПРО, направленной исключительно против России, Польша объективно является приоритетной целью для российского превентивного удара. Более того, при определенном раскладе этот удар может быть и ядерным.Однако это вряд ли как-то связано с какой-то агрессивностью России – нет, это объективная реальность, которая предписывает Кремлю обеспечить возможность ответного ядерного удара по США при любом развитии событий. И сколько бы миролюбивых опровержений по этому поводу ни прозвучало, как бы ни прятали американцы это отравленное шило в мешке лжи и умолчаний, суть от этого не изменится: согласившись на размещение объектов американской ПРО, Польша автоматически согласилась стать одной из приоритетных целей для российских сил ядерного сдерживания.Но есть, как говорится, один нюанс – эта угроза носит довольно специфический характер, и от неё нельзя защититься с помощью американских дивизий. Единственный способ свести её до нуля, и способ гарантированный – убрать со своей территории эти объекты. Уверяю вас, после этого у российского Генштаба резко пропадет интерес к Польше – повторюсь, сама по себе она интереса для Москвы не представляет.Теперь рассмотрим вопрос о том, нужна ли американцам лишняя дивизия в Польше. И вот тут, как говорится, все не так однозначно.С одной стороны, в Пентагоне работают достаточно грамотные люди, по факту рождения избавленные от польских комплексов. Они наверняка весьма скептически (как и мы, впрочем) рассматривают вероятность российской вооруженной экспансии в Польшу. Поэтому такой фактор, как «защита Польши от российского вторжения», там вряд ли играет определяющую роль.Но географическое положение «Варшавской губернии» делает её совершенно незаменимой в двух случаях: если Россия решит занять Прибалтику или введет войска на Украину.Возможно ли такое развитие событий? Давайте скажем прямо: да, ибо выгоды для России неоспоримы, а вероятность успешного завершения этих военных операций довольно высока. В случае с Прибалтикой Россия получает нормальную логистику на побережье Балтийского моря и воссоединяется с Калининградской областью, что решает сразу несколько стоящих перед нею геополитических, военных и экономических проблем. На Украине все ещё более очевидно: само существование священного русского города Киева в статусе столицы какого-то странного политического образования, больше напоминающего раковую опухоль на теле России, кажется невероятным и требует скорейшего решения. Если Польше нужна Украина, то пусть Украина строится на польских землях, это их «межгосударственное» дело. Но вероятность того, что Россия однажды избавится от нынешнего либерального, антирусского морока, все-таки довольно велика, и мы можем только надеяться, что произойдет это достаточно скоро.В таком ракурсе Польша действительно нужна американцам в качестве передового военного плацдарма. Но нужно ли это самим полякам, зависит только от того, понимают ли в Варшаве, что разного рода плацдармы являются самыми обстреливаемыми территориями на любой войне.В настоящий момент, как мы знаем, в прибалтийских государствах дислоцируется по одному натовскому батальону. Помимо этого, истребители стран НАТО осуществляют патрулирование воздушного пространства Балтии на ротационной основе. Это, конечно, немного лучше, чем собственные полупартизанские формирования Латвии или Эстонии, но серьезной преградой для наступающей русской армии вряд ли станет.Недавние исследования, проведенные военными специалистами НАТО, показали, что сухопутные подразделения блока вряд ли успеют прийти на выручку Вильнюсу или Таллину – слишком плоха в регионе транспортная инфраструктура, мосты не соответствуют натовским стандартам, железные дороги и вовсе имеют другую ширину колеи. А если учесть, что для сообщения у натовских военных только сравнительно узкий коридор между Белоруссией и Калининградской областью, легко покрываемый не только фронтовой авиацией, но и реактивной артиллерией и оперативно-тактическими ракетами, можно с уверенностью ожидать, что с инфраструктурой там будет совсем плохо.Чуть лучше ситуация на украинском направлении, но и расстояния там существенно больше. Кроме того, проблемы с коммуникациями можно прогнозировать на всей глубине украинской территории – где не справится «Калибр», наверняка решит проблему «Кинжал».Насколько известно, польское предложение американцам предполагает размещение в «Форте Трампа» мотострелковой или даже бронетанковой дивизии. С точки зрения рассмотренных вариантов это довольно логично – мобильность таких частей сочетается с достаточно высокой ударной мощью, что дает американцам хоть какую-то надежду прорваться к своим гибнущим в Прибалтике батальонам. Но и зависимость тяжелой техники от мостов также критична, поэтому вряд ли такую дивизию можно назвать панацеей от всех проблем, стоящих перед американцами и их союзниками в регионе.Увы, это предложение является для американцев как минимум спорным. Поэтому поляков можно понять – если господина не получается завлечь красотой, нужно добавить ещё обильную кормежку.Но тут вот что интересно. Если польские военные эксперты достаточно разумны, чтобы просчитать вероятность принятия американцами своего предложения и подкрепить его обещаниями оплаты и лестью, то они наверняка должны понимать и то, что шансы нападения России на Польшу близки нулю. И все-таки поляки идут на такие расходы, чтобы завлечь американцев. Почему?Вероятно, конечной целью Польши является не столько укрепление американского военного присутствия в Польше и свой безопасности, сколько закрепление своей роли привилегированного партнера американцев. Варшава так явно и так много поставила на Вашингтон и Лондон, что ослабление геополитического влияния США для неё может обернуться неприятными «разборками» не только с Москвой, но и с Берлином.Кроме того, нельзя исключать и трансформации НАТО, или даже частичного распада этого военного блока. В таком случае Польша наверняка продолжит играть в американской команде, став своеобразным центром кристаллизации для стран Восточной Европы, не желающих избавляться от своей паранойи и согласных и дальше играть в антироссийские игры.Что же, в таком случае мотивы Варшавы становятся более-менее понятны. И если она готова платить за это своей безопасностью – это её выбор и её решение.