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Матвиенко: Россия намерена выйти из Совета Европы

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, в ходе которой заявила, что Россия намерена выйти из Совета Европы в связи с противоречиями, возникшими между Москвой и Страсбургом, передает РИА Новости.

Матвиенко: Россия намерена выйти из Совета Европы


Со слов Матвиенко, у России назревает решение выйти из Совета Европы, так как Россия считает некоторые решения ассамблеи нелегитимными. Она заявила, что Россия уже четыре года ведет переговоры по поводу восстановления российской делегации в ПАСЕ в правах, объясняет свою позицию, но ситуация не сдвигается с места. Дальше затягивать паузу бессмысленно, заявила Матвиенко.


Ранее Лилиан Мори Паскье заявила, что отказ России направить на сессии ПАСЕ свою делегацию создал дисбаланс в работе Комитета министров иностранных дел и Ассамблее.

Напомним, что российская делегация была лишена ряда полномочий на сессии ПАСЕ, проходящей в апреле 2014 года из-за событий в Крыму. В 2015 году ПАСЕ ввела новые санкции против российских представителей, после чего Москва заявила об отзыве своей делегации и больше не направляет документов для аккредитации. А с 2017 года Россия прекратила часть выплат в бюджет Совета Европы, что привело к финансовым затруднениям организации.





Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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45 комментариев
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  1. Приговор Офлайн
    Приговор Сегодня, 17:22
    0
    Правильное решение, давно пора. Вижу, у Валентины Ивановны отросли тестикулы, вот бы ещё они у других наших политиков появились. Глядишь, самолёты в Средиземном море перестали бы падать.
    1. maxim947 Онлайн
      maxim947 Сегодня, 17:25
      +24
      Зачем грозить? Выйти молча и все, причем давно уже. И почему сократили только часть выплат? Все какие-то полумеры... Здесь твердость нужна и конкретика, нет, так нет и идите лесом, нам от этого совета все равно пользы никакой, один геморрой.
      1. Безликий Офлайн
        Безликий Сегодня, 17:36
        +11
        Ту часть, которая связана с участием в ПАСЕ мы и не платим)

        Структура Совета Европы (СЕ) состоит из:
        Комитета министров
        Парламентской ассамблея (ПАСЕ, где нет нашей делегации)
        Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
        Консультативные органы:
        1) Венецианская комиссия
        2) Конгресс местных и региональных властей Европы
        Секретариат Совета Европы

        С остальным: пока участвуем - взносы выделяем.
        1. Shurik70 Офлайн
          Shurik70 Сегодня, 18:11
          +3
          А на хрена было платить до 2017-ого.
          32 миллиона евро, конечно, мелочь на фоне миллиардов. Но лучше бы на эти деньги в Донбас ещё продуктов купили.
          А что предупредили - это правильно. Мы не украинцы, сначала делать, потом чуб чесать. Спокойно надо всё делать, указывать свою позицию и давать оппоненту возможность исправить ситуацию.
          Не захотели исправлять - сами виноваты.
        2. maxim947 Онлайн
          maxim947 Сегодня, 18:40
          +1
          Структура Совета Европы (СЕ) состоит из:

          Спасибо за разъяснение, теперь хоть логика ясна
      2. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 17:36
        +4
        Цитата: maxim947
        Зачем грозить? Выйти молча и все, причем давно уже. И почему сократили только часть выплат? Все какие-то полумеры... Здесь твердость нужна и конкретика, нет, так нет и идите лесом, нам от этого совета все равно пользы никакой, один геморрой.

        Грозятся давно, не выходят потому, как ооочень не охота..
        1. den3080 Офлайн
          den3080 Сегодня, 18:13
          +2
          Именно так! - «оочень неохота»
          Это же загранкомандировки, тусовки, Страсбург отличный, комфортный город и вдобавок практически в центре Западной Европы и тебе Германия и Швейцария и Люксембург, про Францию вообще молчу wink На горных лыжах катайся, офшоры открывай/закрывай, часы покупай... мёд, а не жизнь!
          Буду несказанно удивлён если РФ выйдет из этого гадюшника. Ибо РФ это одно - всё стерпит, а личные интересы чиновников это совсем другое - надо себя любимых холить, лелеять и баловать.
        2. Не либероид Русский Офлайн
          Не либероид Русский Сегодня, 18:50
          -3
          откуда вам знать то с кухоньки своей что и как в совфеде думают и хотят
          1. Sofievka Онлайн
            Sofievka Сегодня, 19:33
            0
            Зная, что в Совфеде сидят Цеков и Ковитиди, могу смело предположить, что эти "патриоты" России в один голос нам расскажут,что делать, так самое они клялись в верности Украине, накануне воссоединения, барыги am
    2. мордвин 3 Офлайн
      мордвин 3 Сегодня, 17:40
      +2
      Цитата: Приговор
      Вижу, у Валентины Ивановны отросли тестикулы, вот бы ещё они у других наших политиков появились.

      Валька-стакан, обиделась, не иначе...
      1. denart50 Онлайн
        denart50 Сегодня, 19:13
        0
        Цитата: мордвин 3
        Валька-стакан, обиделась, не иначе...


        Не долили... lol
    3. Сержант Офлайн
      Сержант Сегодня, 17:42
      +11
      Лучше бы у Вальки-полстакана совесть отросла,а не яйца
      1. андрей юрьевич Онлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 18:46
        +3
        Матвиенко: Россия намерена выйти из Совета Европы
        что,серьёзно никто не понимает,что Матвиенко стала такой отважной после "брексита" ? нагличане вышли (почти) вот валя смело и глаголет ! "детки" то в наглии в основном (у слуг),и бабки тоже...опа! фокус ! а вы- яйца...яйца...главное -хвост !
    4. Серж Горелый Онлайн
      Серж Горелый Сегодня, 18:46
      -1
      Цитата: Приговор
      Правильное решение, давно пора. Вижу, у Валентины Ивановны отросли тестикулы, вот бы ещё они у других наших политиков появились. Глядишь, самолёты в Средиземном море перестали бы падать.

      Вот тут часто смеются над эстонцами, а видно зря. Этож сколько лет надо слюну оттирать, пока дошло, что в рожу плюют!
    5. neri73-r Офлайн
      neri73-r Сегодня, 19:39
      +1
      Цитата: Приговор
      Вижу, у Валентины Ивановны отросли тестикулы, вот

      Женщинам, конечно, комплименты делать надо, но, мне кажется, не в ней дело, она лишь ретранслятор! Да и то, мне кажется, пугает она Европу.
    6. Сармат Саныч Онлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 19:53
      0
      И ИЗ СОВЕТА ЕВРОПЫ И ИЗ ЕСПЧ. ДАВНО ПОРА!
    7. Беринговский Онлайн
      Беринговский Сегодня, 19:55
      0
      Ничего у нее не отросло, она просто озвучивает позицию Кремля. Своего мнения, расходящегося с мнением Путина у этих чиновников не бывает.
  2. Комментарий был удален.
  3. 1536 Офлайн
    1536 Сегодня, 17:22
    +3
    Давно пора выйти из этого "Совета". Надо развивать политические органы, в которых Россия играет не роль статиста или мальчика для битья, а роль заглавную, определяющую, и должна быть равной среди равных. По-моему, "Совет Европы" - это уже пройденный этап.
  4. sogdy Офлайн
    sogdy Сегодня, 17:23
    0
    Что ж, пора. Сколько СЕ потребует за выход? И куда их пошлют?
  5. фа2998 Онлайн
    фа2998 Сегодня, 17:25
    +13
    По моему, это все "бла-бла".Хотели бы выйти, давно бы вышли, а так 3 года взносы платили.Наши власти куда только не вступили.Ведь это заградкомандировки, все прелести.Всем дома не сидится, вроде все дела в России переделали. hi
    1. Безликий Офлайн
      Безликий Сегодня, 17:39
      +2
      Мы платили только за то, в чем участвовали. ПАСЕ и СЕ - не одно и тоже.
  6. Дмитрий Потапов Офлайн
    Дмитрий Потапов Сегодня, 17:27
    +1
    Смотрите не вздумайте заплатить перед выходом то что они требуют(в смысле не заплаченные взносы).
  7. Василенко Владимир Офлайн
    Василенко Владимир Сегодня, 17:29
    +4
    еще из ВТО и не фиг входить в эти серпентарии
  8. Безликий Офлайн
    Безликий Сегодня, 17:31
    +2
    Правильно. Хватит нас за наши же деньги грязью поливать.

    Следующим шагом может стать (предположение) открытое непризнание юрисдикции ЕСПЧ в РФ (судьи назначаются без участия РФ). Хотя, нас пока и установленное "право на возражение" в вопросе исполнения решений ЕСПЧ устраивает))
    1. Троль Офлайн
      Троль Сегодня, 17:40
      -1
      Это, насколько я понимаю, в случае выхода из Совета Европы, произойдет автоматом. Бо ЕСПЧ это институт Совета Европы
  9. senima56 Офлайн
    senima56 Сегодня, 17:33
    0
    Давно пора!
    1. Detnix Офлайн
      Detnix Сегодня, 17:47
      -1
      Для нас да, а "нашей" какистократии нет. Они все последние три десятка с лишним лет только встраивались в западный мир, все(!!!) их смыслы лежать только в этом.
  10. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 17:35
    +3
    Дальше затягивать паузу бессмысленно, заявила Матвиенко.
    ....Да уж,"театральная" пауза , затянулась...
  11. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 17:37
    -3
    Ну, хоть к вечеру хорошая новость. Значит, сегодня, на слёте женщин мира Матвиенко согласовала своё заявление с ВВП.
  12. Троль Офлайн
    Троль Сегодня, 17:38
    0
    Ух ты.. Хорошая новость. Давно пора. Давно пора выйти из тех институтов куда как в какашку вступил разваливший страну г. Ельцин.
  13. Николай Фёдоров Офлайн
    Николай Фёдоров Сегодня, 17:43
    +6
    Эти выйдут из ПАСЕ? Эти никуда не выйдут. Для этих всевозможные международные русофобские организации - это лишь возможность лишний раз съездить за казённый счёт в Куршавель, посветить там новой дамской сумочкой за сорок тысяч долларов. Что им с того, что ради этого придётся потратить десятки миллионов евро из бюджета России (это ведь не из своего кошелька...) и впридачу к этому унизить Россию? Если бы это было бы не так, то эти бы не обсуждали возможность передачи Курил японцам и уж тем более не давали бы японцам, внаглую говорящим "Курилы японские!", особые полномочия в хозяйственной деятельности на Курилах.
  14. BAI Онлайн
    BAI Сегодня, 17:50
    0
    Ну и когда решение созреет окончательно? Долго еще зреть будет?
  15. kenig1 Офлайн
    kenig1 Сегодня, 17:50
    0
    Не прошло и 5 лет, прозрели или на понт берут?
  16. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Сегодня, 18:14
    0
    А 4 года назад это было не понятно? А вторую глупость с признанием майданной власти когда исправлять будут?
  17. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:18
    0
    ну,так хоть раз сдержите слово,а не кидайтесь ими почем зря на ветер...
  18. Metallurg_2 Онлайн
    Metallurg_2 Сегодня, 18:22
    +1
    Давно пора выходить из всех международных организаций, где наша страна не имеет права решающего/блокирующего голоса.
  19. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 18:30
    0
    Госпожа Матвиенко, выйдете из сената. по возрасту.
  20. aleks.29ru Онлайн
    aleks.29ru Сегодня, 18:32
    +1
    Последнее китайское предупреждение? )
  21. purple Офлайн
    purple Сегодня, 18:38
    0
    Давно пора... непонятно чего так долго ждали
  22. андрей витальевич Офлайн
    андрей витальевич Сегодня, 18:44
    0
    о выходе из этой конторы люди писали на сайт правительства с самого начала дискредитации нашей делегации...что там делать?слушать как нас поливают грязью и ни слова не говорить?...часть взноса,за присутствие все-равно вносили,а это проживание и обслуживание десятков (да что там ,сотен)дармоедов,которые не смогли защитить наши интересы
  23. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 18:46
    -1
    Дурное дело не хитрое. По на вступали куда попало, теперь обратку закрутили ..... впрочем, это всего лишь бла-бла. Будем посмотреть.
  24. Люлёк Офлайн
    Люлёк Сегодня, 18:48
    +1
    Никогда не выйдут и будут платить больше всех , пока не изменят конституцию на главенство своего права над международным...
  25. ROSS 42 Офлайн
    ROSS 42 Сегодня, 19:05
    +1
    Люди дела не говорят: «Я намереваюсь вам впендюрить». Просто берут и...И дело здесь не столько в том, что у старой женщины из СФ РФ перед выходом на пенсию появились мужские половые признаки, сколько в способности жёстких и адекватных ответов руководства России. Пора переходить к двусторонним отношениям, а не собирать гамбуз, где мнение разумных людей не слышно из-за воплей русофобов. Пора уяснить, что незваный русский не должен выглядеть посмешищем на сборище недоумков, которые даже по человеческой природе не похожи на людей...
  26. denart50 Онлайн
    denart50 Сегодня, 19:10
    +1
    "А с 2017 года Россия прекратила часть выплат в бюджет Совета Европы, что привело к финансовым затруднениям организации"...
    Жалею только о том, что прекращена лишь часть выплат...
    При таком отношении к России стоит ли метать бисер перед... эуропой ???
    И не надо говорить о том, что худой мир лучше хорошей войны... Они за российские деньги Россию же и унижают и пытаются уничтожить...
    Огородный овощ им, а не деньги...
  27. Fil743 Онлайн
    Fil743 Сегодня, 19:46
    0
    Сегодня ехал сдавать свою ласточку в автосервис на перекраску заднего бампера (неделю назад въехали в зад) и словил яму около обочины так, что диск на выброс. Только поставил запаску, минут через 20, на светофоре, маршрутка мягко (слава богу!) поцеловала мой многострадальный бампер.
    А тут Россия выходит из совета Европы: ну хоть одна приятная новость за день!