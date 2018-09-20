Матвиенко: Россия намерена выйти из Совета Европы
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, в ходе которой заявила, что Россия намерена выйти из Совета Европы в связи с противоречиями, возникшими между Москвой и Страсбургом, передает РИА Новости.
Со слов Матвиенко, у России назревает решение выйти из Совета Европы, так как Россия считает некоторые решения ассамблеи нелегитимными. Она заявила, что Россия уже четыре года ведет переговоры по поводу восстановления российской делегации в ПАСЕ в правах, объясняет свою позицию, но ситуация не сдвигается с места. Дальше затягивать паузу бессмысленно, заявила Матвиенко.
Ранее Лилиан Мори Паскье заявила, что отказ России направить на сессии ПАСЕ свою делегацию создал дисбаланс в работе Комитета министров иностранных дел и Ассамблее.
Напомним, что российская делегация была лишена ряда полномочий на сессии ПАСЕ, проходящей в апреле 2014 года из-за событий в Крыму. В 2015 году ПАСЕ ввела новые санкции против российских представителей, после чего Москва заявила об отзыве своей делегации и больше не направляет документов для аккредитации. А с 2017 года Россия прекратила часть выплат в бюджет Совета Европы, что привело к финансовым затруднениям организации.
Со слов Матвиенко, у России назревает решение выйти из Совета Европы, так как Россия считает некоторые решения ассамблеи нелегитимными. Она заявила, что Россия уже четыре года ведет переговоры по поводу восстановления российской делегации в ПАСЕ в правах, объясняет свою позицию, но ситуация не сдвигается с места. Дальше затягивать паузу бессмысленно, заявила Матвиенко.
Ранее Лилиан Мори Паскье заявила, что отказ России направить на сессии ПАСЕ свою делегацию создал дисбаланс в работе Комитета министров иностранных дел и Ассамблее.
Напомним, что российская делегация была лишена ряда полномочий на сессии ПАСЕ, проходящей в апреле 2014 года из-за событий в Крыму. В 2015 году ПАСЕ ввела новые санкции против российских представителей, после чего Москва заявила об отзыве своей делегации и больше не направляет документов для аккредитации. А с 2017 года Россия прекратила часть выплат в бюджет Совета Европы, что привело к финансовым затруднениям организации.
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