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Украина представила БТР-60МК и боевой модуль «Спис». Всё "исключительно новое"

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На Украине представили модернизированный бронетранспортер BTR-60MK, сообщает ресурс Defence Blog.

Из названия становится понятно, что машина появилась на свет путем переделки старого советского БТР-60ПБ.

По данным ресурса, в обновленной машине бензиновые двигатели заменили иностранными дизелями, корпус оборудовали дополнительным комплектом защиты, усовершенствовали люки, а также модернизировали навигационные и оптические приборы. Причем бронелисты для дополнительной защиты были закуплены за рубежом.




Заявляется, что бронемашина предназначена для перевозки войск, легких вооружений, боеприпасов при проведении спецопераций и патрулировании. После госиспытаний будет принято решение о серийной модернизации БТР-60.

Вторая украинская "новинка" – боевой модуль «Спис», предназначенный для установки на бронемашины типа БТР-60/70/80, БМП-1/2 и на новый бронетранспортер «Варан».

Модуль может быть вооружен автоматической пушкой 2А72 калибра 30 мм либо ее украинским клоном ЗТМ-1, а также спаренным пулеметом ПКТ (7,62 мм) и 30-мм гранатометом АГС-17(либо его украинской копией). По бокам модуля установлены ПТУР «Барьер».



«Спис» мало чем отличается от других необитаемых модулей, наподобие «Десны», «Вия», «Паруса», «Дуплета» и других (всего, около 20 наименований), которые создаются предприятиями в надежде получить госзаказ.

Их неоднократно критиковали даже украинские эксперты за низкую надежность и неспособность обеспечить точность стрельбы.

Разумеется, все эти изделия не могут конкурировать с российскими разработками, например модулем «Бережок», который оснащается современной системой управления огнем с тепловизором и автоматом сопровождения цели.

В отличие от украинских изделий, неоднократно попадавших в различные международные скандалы из-за своего ненадлежащего качества, российская продукция хорошо экспортируется и поступает в Вооруженные силы РФ.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
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17 комментариев
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  1. Приговор Офлайн
    Приговор Сегодня, 17:44
    0
    Как я рад за бандеровцев и наших «партнёров», которые чем могут им помогают. Чего мы ждём? Когда всё это чудо техники сюда приедет? Те, кто сейчас принимают решения, уверен, в Лондонград тут же смотают. Кстати, что там слышно про убийц Саши Захарченко? Нашли? Наказали?
    1. Ростов Папа Онлайн
      Ростов Папа Сегодня, 18:28
      +2
      У ВПК шумеров как в анекдоте, когда нетрадиционная семья очень старается завести детей, причинные места болят - а результата нет.
    2. Не либероид Русский Офлайн
      Не либероид Русский Сегодня, 18:44
      +1
      какие мы смелые то на диване сидя кнопки давить ))))) адрес военкомата в донецке дать ? или сами найдете ? ради ваших хотелок никто не пошлет русских ребят в киев власть менять, так что сами, не ждите ничего
      1. Ростов Папа Онлайн
        Ростов Папа Сегодня, 19:07
        0
        Не либероид Русский
        Судя по вашей активности на сайте, вы кнопкодав не самый последний.
        Не нервничайте,берегите диван...
  2. андрей витальевич Офлайн
    андрей витальевич Сегодня, 18:01
    +5
    техника-супер...не вылить из кала пулю,как говорится..но стараются,деньги тратят,уже и погоны ,и тапки новые...да еще из-за кордона бронелисты закупили,видимо для туалетов...чУдны дела твои Господи
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:02
    +5
    ну что,'вперед' в прошлое-да здравстует тачанка, а в идеале и лук и колчан со стрелами wassat
    1. Не либероид Русский Офлайн
      Не либероид Русский Сегодня, 18:47
      +1
      ну когда такой агрегат в вашему дому подъедет и расстреляет 30-мм болванками , про какие луки и стрелы вы вопить будете с дивана ? смайлики испуганные постить начнете ?
      1. БелоМор Офлайн
        БелоМор Сегодня, 19:09
        +2
        Вопрос только в том сможет ли подъехать?
        1. Rusland Онлайн
          Rusland Сегодня, 19:22
          0
          Особенно к нашему дому smile, для него в таком случае покрепче калибр найдется и уже "не диванный".
          Застал сей агрегат в качестве КШМки.
  4. prapor55 Онлайн
    prapor55 Сегодня, 18:04
    +5
    Я лично не увидел на данном аппарате ничего нового кроме увеличенных люков и звук "нового"дизеля подозрительно похож на старый Газовский.
  5. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Сегодня, 18:12
    +3
    Попил на перепиле.
  6. Ferdinant Офлайн
    Ferdinant Сегодня, 18:51
    +1
    Ну над ж хоть ,что то изображать.
  7. Barbadoss Офлайн
    Barbadoss Сегодня, 19:08
    -2
    Украина не умерла как бы вам не хотелось, живет и будет жить
    1. Rusland Онлайн
      Rusland Сегодня, 19:15
      0
      Да живите, кто вам не даёт. hi Мазахизмом только не занимайтесь, не загоняйте себя ниже плинтуса.
    2. Ростов Папа Онлайн
      Ростов Папа Сегодня, 19:34
      0
      Украина не умерла как бы вам не хотелось, живет и будет жить
      Ага ,живите только у себя. А то у нас очередь под ФМС (шумеры с узбеками) похожа на зебру, черно - белая....
  8. tochila Офлайн
    tochila Сегодня, 19:24
    +1
    Щеня вмерла?
  9. tTшка Офлайн
    tTшка Сегодня, 19:26
    +1
    Завелся - поехал ... уже своего рода перемога ! )