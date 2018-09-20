Украина представила БТР-60МК и боевой модуль «Спис». Всё "исключительно новое"
На Украине представили модернизированный бронетранспортер BTR-60MK, сообщает ресурс Defence Blog.
Из названия становится понятно, что машина появилась на свет путем переделки старого советского БТР-60ПБ.
По данным ресурса, в обновленной машине бензиновые двигатели заменили иностранными дизелями, корпус оборудовали дополнительным комплектом защиты, усовершенствовали люки, а также модернизировали навигационные и оптические приборы. Причем бронелисты для дополнительной защиты были закуплены за рубежом.
Заявляется, что бронемашина предназначена для перевозки войск, легких вооружений, боеприпасов при проведении спецопераций и патрулировании. После госиспытаний будет принято решение о серийной модернизации БТР-60.
Вторая украинская "новинка" – боевой модуль «Спис», предназначенный для установки на бронемашины типа БТР-60/70/80, БМП-1/2 и на новый бронетранспортер «Варан».
Модуль может быть вооружен автоматической пушкой 2А72 калибра 30 мм либо ее украинским клоном ЗТМ-1, а также спаренным пулеметом ПКТ (7,62 мм) и 30-мм гранатометом АГС-17(либо его украинской копией). По бокам модуля установлены ПТУР «Барьер».
«Спис» мало чем отличается от других необитаемых модулей, наподобие «Десны», «Вия», «Паруса», «Дуплета» и других (всего, около 20 наименований), которые создаются предприятиями в надежде получить госзаказ.
Их неоднократно критиковали даже украинские эксперты за низкую надежность и неспособность обеспечить точность стрельбы.
Разумеется, все эти изделия не могут конкурировать с российскими разработками, например модулем «Бережок», который оснащается современной системой управления огнем с тепловизором и автоматом сопровождения цели.
В отличие от украинских изделий, неоднократно попадавших в различные международные скандалы из-за своего ненадлежащего качества, российская продукция хорошо экспортируется и поступает в Вооруженные силы РФ.
Из названия становится понятно, что машина появилась на свет путем переделки старого советского БТР-60ПБ.
По данным ресурса, в обновленной машине бензиновые двигатели заменили иностранными дизелями, корпус оборудовали дополнительным комплектом защиты, усовершенствовали люки, а также модернизировали навигационные и оптические приборы. Причем бронелисты для дополнительной защиты были закуплены за рубежом.
Заявляется, что бронемашина предназначена для перевозки войск, легких вооружений, боеприпасов при проведении спецопераций и патрулировании. После госиспытаний будет принято решение о серийной модернизации БТР-60.
Вторая украинская "новинка" – боевой модуль «Спис», предназначенный для установки на бронемашины типа БТР-60/70/80, БМП-1/2 и на новый бронетранспортер «Варан».
Модуль может быть вооружен автоматической пушкой 2А72 калибра 30 мм либо ее украинским клоном ЗТМ-1, а также спаренным пулеметом ПКТ (7,62 мм) и 30-мм гранатометом АГС-17(либо его украинской копией). По бокам модуля установлены ПТУР «Барьер».
«Спис» мало чем отличается от других необитаемых модулей, наподобие «Десны», «Вия», «Паруса», «Дуплета» и других (всего, около 20 наименований), которые создаются предприятиями в надежде получить госзаказ.
Их неоднократно критиковали даже украинские эксперты за низкую надежность и неспособность обеспечить точность стрельбы.
Разумеется, все эти изделия не могут конкурировать с российскими разработками, например модулем «Бережок», который оснащается современной системой управления огнем с тепловизором и автоматом сопровождения цели.
В отличие от украинских изделий, неоднократно попадавших в различные международные скандалы из-за своего ненадлежащего качества, российская продукция хорошо экспортируется и поступает в Вооруженные силы РФ.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
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