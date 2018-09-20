ВМС США форсировали работы по созданию новой субмарины типа Columbia
Командование Военно-морских сил США намерено форсировать работы по созданию новых субмарин-носителей ядерного оружия. Головная компания-разработчик субмарин General Dynamics получила новый транш на разработку перспективных подлодок типа Columbia, передает "Warspot" со ссылкой на портал defence-blog.com.
Как сообщает портал, стоящие на вооружение ВМС США подводные лодки типа Ohio к 2030 году уже выработают свой ресурс, и по планам командования американского флота, им на смену должны прийти новейшие субмарины типа Columbia. Программа по их созданию является приоритетной для флота Соединенных Штатов, и военное командование делает все возможное, чтобы работы шли без задержек.
Согласно контракту, подписанному в сентябре 2017 года, стоимость разработки головной подводной лодки типа Columbia составит 6,1 млрд. долларов США. Новый транш в размере $480,6 млн для General Dynamics будет направлен на закупку оборудования с длительным процессом изготовления.
По планам командования ВМС США первая субмарина нового типа должна быть заложена в 2021 году и поступить на вооружение в 2031. Длина новой американской подводной лодки составит 171 м, максимальная ширина корпуса — 13 м. На лодку будет установлен неперегружаемый ядерный реактор, действующий на протяжении всего срока службы субмарины. По предварительной информации лодки будут оснащены водомётными движителями. На вооружении - шестнадцать пусковых установок ракет Trident 2.
Как сообщает портал, стоящие на вооружение ВМС США подводные лодки типа Ohio к 2030 году уже выработают свой ресурс, и по планам командования американского флота, им на смену должны прийти новейшие субмарины типа Columbia. Программа по их созданию является приоритетной для флота Соединенных Штатов, и военное командование делает все возможное, чтобы работы шли без задержек.
Согласно контракту, подписанному в сентябре 2017 года, стоимость разработки головной подводной лодки типа Columbia составит 6,1 млрд. долларов США. Новый транш в размере $480,6 млн для General Dynamics будет направлен на закупку оборудования с длительным процессом изготовления.
По планам командования ВМС США первая субмарина нового типа должна быть заложена в 2021 году и поступить на вооружение в 2031. Длина новой американской подводной лодки составит 171 м, максимальная ширина корпуса — 13 м. На лодку будет установлен неперегружаемый ядерный реактор, действующий на протяжении всего срока службы субмарины. По предварительной информации лодки будут оснащены водомётными движителями. На вооружении - шестнадцать пусковых установок ракет Trident 2.
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- defence-blog.com
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