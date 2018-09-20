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ВМС США форсировали работы по созданию новой субмарины типа Columbia

19
Командование Военно-морских сил США намерено форсировать работы по созданию новых субмарин-носителей ядерного оружия. Головная компания-разработчик субмарин General Dynamics получила новый транш на разработку перспективных подлодок типа Columbia, передает "Warspot" со ссылкой на портал defence-blog.com.

ВМС США форсировали работы по созданию новой субмарины типа Columbia


Как сообщает портал, стоящие на вооружение ВМС США подводные лодки типа Ohio к 2030 году уже выработают свой ресурс, и по планам командования американского флота, им на смену должны прийти новейшие субмарины типа Columbia. Программа по их созданию является приоритетной для флота Соединенных Штатов, и военное командование делает все возможное, чтобы работы шли без задержек.


Согласно контракту, подписанному в сентябре 2017 года, стоимость разработки головной подводной лодки типа Columbia составит 6,1 млрд. долларов США. Новый транш в размере $480,6 млн для General Dynamics будет направлен на закупку оборудования с длительным процессом изготовления.

По планам командования ВМС США первая субмарина нового типа должна быть заложена в 2021 году и поступить на вооружение в 2031. Длина новой американской подводной лодки составит 171 м, максимальная ширина корпуса — 13 м. На лодку будет установлен неперегружаемый ядерный реактор, действующий на протяжении всего срока службы субмарины. По предварительной информации лодки будут оснащены водомётными движителями. На вооружении - шестнадцать пусковых установок ракет Trident 2.
Использованы фотографии:
defence-blog.com
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19 комментариев
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  1. Военком_77 Офлайн
    Военком_77 Сегодня, 17:52
    -1
    Ну и бабла у них. Ну ничего, надеюсь мы тоже не лыком шиты и у нас есть козыри в кармане
    1. Владыка Ситх Офлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 17:56
      +5
      Лодки они конечно быстро строят. Но у них сейчас должны быть списаны 12 единиц. Посмотрим как до 2020 их заменят.

      А вот насчет бабла.

      Запасы золота в резервах РФ за август выросли на 31,1 тонны

      Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в августе 2018 года выросли на 1,58% (+31,1 тонны) и на 1 сентября составляли 64,3 миллиона унций (1999,95 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.

      Ранее в январе-июле банк закупил 130,65 тонны золота, таким образом ЦБ РФ за первые восемь месяцев 2018 года уже закупил в золотовалютные резервы 161,75 тонны монетарного золота.

      Стоимость золота в резервах за август снизилась на 0,19% — до 77,265 миллиарда долларов на 1 сентября 2018 года с 74,411 миллиарда долларов на 1 августа. Доля золота в международных резервах также снизилась — до 16,77% с 16,90%.

      За прошлый год запасы золота в резервах РФ выросли на 13,87% (+223,95 тонны) и на 1 января 2018 года составляли 59,1 миллиона унций (1838,22 тонны).

      Физический объем золота в международных резервах в последние годы неуклонно рос:
      2006 года — 402 тонны,
      2007 года — 450 тонн,
      2008 года — 519 тонн,
      2009 года — 637,6 тонн,
      2010 года — 789,9 тонн,
      2011 года — 883,2 тонны,
      2012 года — 958 тонн,
      2013 года — 1036 тонн,
      2014 года — 1207 тонн,
      2015 года — 1415,2 тонн,
      2016 года — 1614,3 тонн,
      2017 года — 1838,2 тонн.
      1. профессор Офлайн
        профессор Сегодня, 18:57
        0
        Цитата: Владыка Ситх
        А вот насчет бабла.

        А оно то причем?

        Цитата: Владыка Ситх
        Стоимость золота в резервах за август снизилась на 0,19% — до 77,265 миллиарда долларов на 1 сентября 2018 года с 74,411 миллиарда долларов на 1 августа.

        Примерно столько же зарабатывает только одна американская компания Эпл в КВАРТАЛ, Карл.

        Говоря о подводной лодке Колумбия сразу же представляется их новый символ. laughing
        1. bulvas Онлайн
          bulvas Сегодня, 19:42
          0
          Цитата: профессор
          Примерно столько же зарабатывает только одна американская компания Эпл в КВАРТАЛ, Карл.


          Профессор, если доходы чужого бизнеса доставляют вам удовольствие, думайте об этом чаще, можете даже перед сном, чтобы сны приятные снились

          вот здесь не понял:
          Цитата: Владыка Ситх
          Стоимость золота в резервах за август снизилась на 0,19% — до 77,265 миллиарда долларов на 1 сентября 2018 года с 74,411 миллиарда долларов на 1 августа.


          как это снизилось?
          ваши цифры показывают обратное

      2. Chertt Онлайн
        Chertt Сегодня, 19:03
        0
        Цитата: Владыка Ситх
        Посмотрим как до 2020 их заменят.

        Судя по статье, да и из других публикаций, Первую Колумбию в 2021 г. только заложат. И в это можно поверить, так как у американцев, в последнее время традиция -начинать сырой проект с надеждой все исправить, доработать "по ходу". Примером служит "Замволт", "Д.Форд" сюда же можно отнести F-35 и.т.д.
      3. Сармат Саныч Онлайн
        Сармат Саныч Сегодня, 19:31
        +1
        Запасы золота РФ на конец сентября составляют 2170 тонн, ЗВР 460 мдод $. А все подлодки старые п.индосы заменить новыми ни к 2020-му ни даже к 2030-му не успеют даже ТЕОРЕТИЧЕСКИ, не факт что хотя бы половину заменят. Меж тем сейчас из 14 "оГаек" выходят на дежурство максимум 8, то есть не более четырёх одновременно, а 6 в вечном ремонте. Так что со стратегическими силами у матрасни всё довольно шненько, в сумме наши СЯС значительно мощнее и новее.
      4. Henderson Онлайн
        Henderson Сегодня, 19:42
        -2
        Цитата: Владыка Ситх
        Физический объем золота в международных резервах в последние годы неуклонно рос

        Вкладывать средства в неликвидный дешевеющий ресурс это гениальнейшая экономическая политика.

        Мировые цены на золото демонстрируют рекордное падение с декабря 2017 года. Среди основных причин эксперты называют политику ФРС США и укрепление доллара. Снижение стоимости этого драгметалла уже отразилось на международных резервах России.
        Падение цен на золото отразилось и на международных резервах России. По данным Центробанка, с 15 по 22 июня объём ЗВР сократился на 1,3% — с $462,4 до $456,3 млрд. Такое недельное снижение стало максимальным за последние полтора года.

        https://russian.rt.com/business/article/532112-zoloto-ceny-snizhenie
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:08
    0
    если судить по цене за штуку,корпус из золота 999 пробы,палуба покрыта платиной,рубка густо инструктирована трехкаратными бриллиантами,салон класса,премиум' вместо кают-компании,топреды от версаччи,ракеты созданы маском,и способны долитеть до ядра галактики за одну ночь...
    1. Владыка Ситх Офлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 18:13
      +1
      Вот и я за что говорю.
    2. GRIGORIY76 Офлайн
      GRIGORIY76 Сегодня, 18:28
      0
      Вы путайте с отечественными катерами связи.
  3. К-612-О Офлайн
    К-612-О Сегодня, 18:14
    +1
    Ну и где всепропальщики? Технологии не обойдёшь-10 лет на лодку! У юсовцев же все щикарно должно быть, нет?
    А самое интересное в этой статье,что они тоже неперегружаемый реактор допилили. От нас всего на несколько лет отстают.
    1. Fayth Офлайн
      Fayth Сегодня, 19:50
      -1
      Это головная лодка, причем стратег, не до конца разработанного проекта и потому 10 лет нормальный срок. Обкатанные проекты АПЛ их промышленность выплевывает чуть ли не по штуке в год. У нас ДЭПЛы по 13 лет строят:
      https://topwar.ru/147269-13-let-ot-i-do-v-peterburge-spuschena-na-vodu-napl-kronshtadt-proekta-677.html
  4. Вальдемар Офлайн
    Вальдемар Сегодня, 18:28
    +1
    Читал где-то что американские субмарины после запуска одной мбр должны вставать на капремонт, так как они имеют конструктивные дефекты.
    1. Сармат Саныч Онлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 19:33
      0
      Абсолютно верно, Вольдемар. В действительности п.индосы не в состоянии воспользоваться даже половиной своего ядерного потенциала.
  5. lucul Офлайн
    lucul Сегодня, 19:10
    0
    Цитата: Владыка Ситх
    Лодки они конечно быстро строят.

    Ну а чего им быстро то не строить ? Север США это широта Крыма/Кавказа , юг США - это климат Сирии/Израиля.
    Работы на судоверфи могут идти там 365 дней в году. Это не наши верфи - , где только 3 месяца лето .
  6. lucul Офлайн
    lucul Сегодня, 19:16
    +2
    Цитата: профессор
    Примерно столько же зарабатывает только одна американская компания Эпл в КВАРТАЛ, Карл.

    Эпл - это большой финансовый пузырь.
    1. Locos Офлайн
      Locos Сегодня, 19:34
      0
      Да ладно! Ребята продают смартфоны по цене в два раза выше себестоимости. И зарабатывают больше, чем все остальные компании вместе взятые.
    2. Henderson Онлайн
      Henderson Сегодня, 19:44
      0
      при этом продукцией этого пузыря пользуется вся российская верхушка вместе с олигархатом.
    3. фа2998 Онлайн
      фа2998 Сегодня, 19:54
      0
      Цитата: lucul
      Цитата: профессор
      Примерно столько же зарабатывает только одна американская компания Эпл в КВАРТАЛ, Карл.

      Эпл - это большой финансовый пузырь.

      Гаджеты с обкусанным яблоком стоят многие десятки тысяч. рублей да как новинка собирается очередь, да с мордобоем и отозванных рукавов.
      Вот пузырем я бы назвал наше "Сколково"-туда уже влили десятки млрд . бюджетных рублей- а на выходе черно-белый планшет, да рации похожие на китайскии.Думаю лопнет- ни денег не виновных! hi