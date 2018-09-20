В этот раз бюджет. МВФ опять нашел причину не выделять Киеву очередной транш

Прошедшие переговоры украинской власти с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ) в очередной раз не принесли ожидаемых результатов, пишет издание "Українські Новини".Как предполагали в Киеве, в ходе переговоров стороны должны были подписать меморандум о сотрудничестве по новой программе кредитования, которая заменила бы предыдущую, но МВФ отказался выделять деньги. Как стало известно, причиной этого стало отсутствие бюджета на 2019 год, который пока не приняла Верховная Рада. Ранее фонд это условие не выдвигал, поэтому в Киеве рассчитывали принять бюджет в декабре 2018 года, а транш в 1,9 миллиарда долларов по новой программе - в начале октября. При этом в Киеве заявляют, что новый транш пойдет на перекридитование, т.е. реальных денег на Украине никто не увидит, а только возрастет государственный долг.Представитель фонда Джерри Райс в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне заявил, что МВФ продолжает обсуждение предоставления нового кредита Киеву, но решение пока не принято.Программа финансовой помощи Украине МВФ рассчитана на четыре года и предполагает получение Киевом 17,5 миллиарда долларов. В течении 2015 - 2017 годов Украина получила от МВФ 8,7 миллиарда долларов в четыре транша. Пятый перевод власти Украины рассчитывали получить до конца 2017 года, однако его до сих пор не выделили. На данный момент соотношение госдолга к ВВП составляет 71,8 %.