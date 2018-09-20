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В этот раз бюджет. МВФ опять нашел причину не выделять Киеву очередной транш

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Прошедшие переговоры украинской власти с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ) в очередной раз не принесли ожидаемых результатов, пишет издание "Українські Новини".

В этот раз бюджет. МВФ опять нашел причину не выделять Киеву очередной транш


Как предполагали в Киеве, в ходе переговоров стороны должны были подписать меморандум о сотрудничестве по новой программе кредитования, которая заменила бы предыдущую, но МВФ отказался выделять деньги. Как стало известно, причиной этого стало отсутствие бюджета на 2019 год, который пока не приняла Верховная Рада. Ранее фонд это условие не выдвигал, поэтому в Киеве рассчитывали принять бюджет в декабре 2018 года, а транш в 1,9 миллиарда долларов по новой программе - в начале октября. При этом в Киеве заявляют, что новый транш пойдет на перекридитование, т.е. реальных денег на Украине никто не увидит, а только возрастет государственный долг.


Представитель фонда Джерри Райс в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне заявил, что МВФ продолжает обсуждение предоставления нового кредита Киеву, но решение пока не принято.

Программа финансовой помощи Украине МВФ рассчитана на четыре года и предполагает получение Киевом 17,5 миллиарда долларов. В течении 2015 - 2017 годов Украина получила от МВФ 8,7 миллиарда долларов в четыре транша. Пятый перевод власти Украины рассчитывали получить до конца 2017 года, однако его до сих пор не выделили. На данный момент соотношение госдолга к ВВП составляет 71,8 %.




Использованы фотографии:
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29 комментариев
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  1. Metallurg_2 Онлайн
    Metallurg_2 Сегодня, 18:21
    +9
    В общем, хохлы, денег нет, но вы держитесь wink
    1. Серж Горелый Онлайн
      Серж Горелый Сегодня, 18:44
      +3
      Цитата: Metallurg_2
      В общем, хохлы, денег нет, но вы держитесь wink

      А чего им держаться? Как прижмёт, квакнут "мышебраття", куча полезных идиотов поддержат... А как деньги получат, снова станут гордые и самостийные.
      1. cniza Офлайн
        cniza Сегодня, 18:55
        +3
        Они все кредиты будут отдавать на погашение раннее полученных , в общем пирамида только наоборот - это порабощение Украины.
    2. Быков. Офлайн
      Быков. Сегодня, 19:41
      0
      Что значит не дают деньги?! Москве надо требовать чтобы МВФ содержал за свой счёт то, что сотворили политики ЕС и Вашингтона. Обобрали людей на Украине, а платить не хотят. Чтоб б как в песне Ленинграда - плачу и плачу.
    3. Сармат Саныч Онлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 19:49
      0
      Каклы по команде из-за океана за 4 года повысили себе цены на газ в 9,6 раз, хрывню обесценили в 3,5 раза, коммуналку повысили в 5 раз, а теперь по приказу опять повышают, да ещё и отменили запрет на вывоз кругляка и продажу чернозёмаwassat. украинцы - незалежные холопы сша)). А если поскакать в вышиванке перед хозяевами? Может сжалются и печенья дадут?
      Свиды должны ещё лет 10 помариноватся с "братской" помощью Запада: с "безвозмездными траншами на развитие", с "приоритетным безпошлинным доступом на рынки ЕС", с "дотациями из Европы"laughing. Чтобы поняли, что они - лишь расходный материал для Запада.
      Это еще не конец, цена на газ - промежуточная остановка. Нужно понимать, что все миллиарды, вложенные в Окраину Омэрикой, обязательно должны быть возвращены с процентами, и никаких вариантов или реструктуризаций. Будет тотальная стрижка баранов, позволивших сделать с собой это. Причем неоднократная стрижка, по мере обрастания шерсти. Никакие боевые, майданные, идеологические заслуги во внимание приниматься не будут. Это они за свою независимость воюют, а она им нужна чтоб отдать долги, которых нахватались в процессе борьбы за независимость.
      1. dauria Онлайн
        dauria Сегодня, 19:56
        0
        Это еще не конец, цена на газ - промежуточная остановка. Нужно понимать, что все миллиарды, вложенные в Окраину Омэрикой, обязательно должны быть возвращены с процентами, и никаких вариантов или реструктуризаций


        А Вы-то чему радуетесь ? Теперь или Россия получает Украину вместе с долгами, или Украина остаётся холопом и плацдармом против России. Как например, Прибалтика. Вот так ,примерно. В 70-е годы это называлось модным тогда словом "неоколониализм".
  2. нафанаил Офлайн
    нафанаил Сегодня, 18:28
    +4
    Деньги зло...
    1. SOF Онлайн
      SOF Сегодня, 18:39
      +1
      Цитата: нафанаил
      Деньги зло...

      ... ещё какое laughing
    2. papas-57 Онлайн
      papas-57 Сегодня, 19:37
      0
      "Деньги зло"... Зайдёшь в магазин, посмотришь цены и "зла" не хватает!
  3. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 18:34
    +1
    Грабли, грабли и опять грабли .... как бы не нам те шишки набивать, хотя вопрос, а далеко ли мы от того ушли?
    Ну очень не хочется шоб верхние - правящие до того опять довели .... доводят то они, а шишки все нам.
    1. SOF Онлайн
      SOF Сегодня, 18:41
      +1
      Цитата: rocket757
      а далеко ли мы от того ушли?

      ...от МВФ, с их щедростью? - порядочно далеко...
      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 19:06
        0
        Да я б с радостью поверил!!! Только как подумаю о том, так старые шрамы\шишки ныть начинают, забыть не дают за то шо было!
  4. Ныробский Офлайн
    Ныробский Сегодня, 18:35
    +1
    Подводят Петьку к дефолту, дабы не препятствовал передаче власти новому американскому смотрящему за уркаинским околотком.
  5. андрей витальевич Офлайн
    андрей витальевич Сегодня, 18:36
    +1
    да как же западники оставят своих птенцов без денежки? дадут,куда денутся...земли еще много осталось под залог..да и не дай Бог петруша протрезвеет...
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:43
      -1
      теперь уже все-баста каропузики,самим мало,да и алкаш подводит-войну боится начать на донбассе,поэтому денег какое -то время не дадут..
      1. андрей витальевич Офлайн
        андрей витальевич Сегодня, 18:49
        +1
        Сергей,у него самая боеспособная армия в гейропе!...господа с МВФ просто боятся ,что с пьяну не туда отправит laughing
        1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
          ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:07
          0
          Андрей Витальевич-почти что тезка drinks - в один прекрасный день он эту армию или потеряет, lol или пропьет,ненароком crying wassat
          1. андрей витальевич Офлайн
            андрей витальевич Сегодня, 19:11
            +2
            массу доказательств вторжения армии России в укровермахт он представил,так что тут он на коне
            этого ни кто не оспорит laughing
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:41
    0
    какая пробема,позвоните хиллари,или дональду,они же спонсоры псевдогосударства,пускай вам подадут , или дадут-как выклянчаете,так и получите.пока что скачите,пока скакалку не отобрали...
  7. ibn.shamai Офлайн
    ibn.shamai Сегодня, 18:41
    +1
    Опять прокатили! lol Денег нет, но вы держитесь! tongue
  8. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 18:44
    +2
    Не сегодня, завтра выделят...Кто там "смотрящий" в МВФ..? на международном "общаке"?
  9. Ferdinant Офлайн
    Ferdinant Сегодня, 18:48
    +1
    Порошенко обходиться и наложил на всех санкции,бо вони сказились.
  10. изя топ Офлайн
    изя топ Сегодня, 18:53
    +1
    поскакунчики,ведь это РЕАЛЬНАЯ ПЕРЭМОГА good мэвэфэ ещё никому добра не принёс.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:09
      0
      изя hi -шутка от мвф- wassat дать денег греции,и сказать,поделитесь с укроиной wassat
  11. БелоМор Офлайн
    БелоМор Сегодня, 19:21
    +3
    Нема грошей
    Немае сала
    Зъили вси вареники
    Вот и брешуть с голодухи укрошизофреники
  12. lis-ik Онлайн
    lis-ik Сегодня, 19:30
    +1
    Ожидаемые комментарии,и хоть бы кто вспомнил, что мы пляшем под ту же дудку.
  13. Sonet Онлайн
    Sonet Сегодня, 19:43
    0
    А почему вообще не слышно о том-когда украинцы начнут выплачивать долги МВФ?Раньше писали,что в 2018 они должны отдать 10млрд.долл. ,но этого не видно.Когда же они начнут отдавать?Когда начнется веселье?
    1. TAMBU Онлайн
      TAMBU Сегодня, 19:54
      0
      с 2019 года...
  14. APASUS Онлайн
    APASUS Сегодня, 19:48
    0
    Я так понимаю американцы посылают Порошенко уже не скрытые намеки ,а прямо говорят ,что пора уходить.Попытка экономического шантажа даст о себе знать очень скоро,хотя козырей у американцев запасено по самое не балуй.Можно опять поднять тему МН-17,как это сделали голландцы