Трамп подписал указ об ужесточении антироссийских санкций
Американский президент Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении России. Введение новых ограничительных мер предусмотрено законами, принятыми ранее в Соединенных Штатах: "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), "Актом о поддержке свободы на Украине", а также рядом других. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома.
В указе о введении новых антироссийских санкций не называются конкретные люди или организации, подпадающие под них. В каждом конкретном случае список составляет госсекретарь или министр финансов США. В подписанном Дональдом Трампом документе предусматриваются только сами ограничительные меры, такие как блокирование собственности и активов и запрет на любые финансовые операции с лицами, связанными с российскими властями.
В августе этого года американские власти ввели новый расширенный пакет санкций, помимо уже введенных в 2014 году ограничительных мер из-за событий на Украине, в отношении России за якобы использование химического оружия на территории Великобритании. При этом было заявлено, что ограничительные меры могут распространиться на российский государственный долг. Первая часть санкций вступила в силу 22 августа и затронула экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй, более расширенный пакет может быть введен с отсрочкой в три месяца.
Ранее американский Минфин сообщил, что США за время президентства Трампа ввели санкции против 212 связанных с Россией лиц и компаний.
В указе о введении новых антироссийских санкций не называются конкретные люди или организации, подпадающие под них. В каждом конкретном случае список составляет госсекретарь или министр финансов США. В подписанном Дональдом Трампом документе предусматриваются только сами ограничительные меры, такие как блокирование собственности и активов и запрет на любые финансовые операции с лицами, связанными с российскими властями.
В августе этого года американские власти ввели новый расширенный пакет санкций, помимо уже введенных в 2014 году ограничительных мер из-за событий на Украине, в отношении России за якобы использование химического оружия на территории Великобритании. При этом было заявлено, что ограничительные меры могут распространиться на российский государственный долг. Первая часть санкций вступила в силу 22 августа и затронула экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй, более расширенный пакет может быть введен с отсрочкой в три месяца.
Ранее американский Минфин сообщил, что США за время президентства Трампа ввели санкции против 212 связанных с Россией лиц и компаний.
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