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Трамп подписал указ об ужесточении антироссийских санкций

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Американский президент Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении России. Введение новых ограничительных мер предусмотрено законами, принятыми ранее в Соединенных Штатах: "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), "Актом о поддержке свободы на Украине", а также рядом других. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома.

Трамп подписал указ об ужесточении антироссийских санкций


В указе о введении новых антироссийских санкций не называются конкретные люди или организации, подпадающие под них. В каждом конкретном случае список составляет госсекретарь или министр финансов США. В подписанном Дональдом Трампом документе предусматриваются только сами ограничительные меры, такие как блокирование собственности и активов и запрет на любые финансовые операции с лицами, связанными с российскими властями.


В августе этого года американские власти ввели новый расширенный пакет санкций, помимо уже введенных в 2014 году ограничительных мер из-за событий на Украине, в отношении России за якобы использование химического оружия на территории Великобритании. При этом было заявлено, что ограничительные меры могут распространиться на российский государственный долг. Первая часть санкций вступила в силу 22 августа и затронула экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй, более расширенный пакет может быть введен с отсрочкой в три месяца.

Ранее американский Минфин сообщил, что США за время президентства Трампа ввели санкции против 212 связанных с Россией лиц и компаний.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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29 комментариев
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  1. zyzx Офлайн
    zyzx Сегодня, 19:01
    +2
    Полковник Трампенко,явно в генералы метит!
    1. Dashout Онлайн
      Dashout Сегодня, 19:25
      +2
      Ну, грантоеды.. давайте, доказывайте что так и надо, так и должно быть...
      и не только они!
      Мне вот интересно: Сильвестр - как ваше мнение?
      1. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 19:34
        +2
        Женя , не подстрекай - наблюдаем и делаем выводы . wink
        1. Dashout Онлайн
          Dashout Сегодня, 19:39
          -1
          Цитата: bouncyhunter
          Женя , не подстрекай - наблюдаем и делаем выводы . wink

          Тут дело вот в чем, Паша! на самом деле наступил такой момент, что агрессивными стали и пятая колонна и коммунисты. Я хочу понять, на самом деле это коммунисты или приспособленцы. Сильвестр не раз делал негативные обобщения - я хочу понять как именно он отнесется к прямому наезду на нас США. так как я не сижу постоянно на форуме, то я и попросил товарища высказаться на эту тему..
          1. Svarog Онлайн
            Svarog Сегодня, 19:53
            0
            Цитата: Dashout
            Цитата: bouncyhunter
            Женя , не подстрекай - наблюдаем и делаем выводы . wink

            Тут дело вот в чем, Паша! на самом деле наступил такой момент, что агрессивными стали и пятая колонна и коммунисты. Я хочу понять, на самом деле это коммунисты или приспособленцы. Сильвестр не раз делал негативные обобщения - я хочу понять как именно он отнесется к прямому наезду на нас США. так как я не сижу постоянно на форуме, то я и попросил товарища высказаться на эту тему..

            Да вообще фиалетово до наездов сша, просто пенсии вообще отменят да какие нибудь еще налоги введут, типо рыбалку, сбор грибов, подсобное хозяйство и все дела.. Мы государство, которое полностью самодостаточное, по этой причине навредить нам может только руководство страны, которое не хочет или не может заниматься производством, наукой, образованием, медициной.. Вот вы любиль вопросы дурацкие позадавать, ответе, где, в какой области из перечисленных мы добились успехов? Не однократно говорил, если посмотрите вокруг себе, ничего не найдете отечественного..
        2. татарин 174 Онлайн
          татарин 174 Сегодня, 19:41
          0
          Цитата: zyzx
          Полковник Трампенко,явно в генералы метит!

          Он просто хочет угодить своим тамошним, домашним противникам, чтобы как можно дольше усидеть на этом месте и обогнать по богатству всех рокфеллеров и прочих соросов. Пользуясь свалившейся на него возможностью. Мы же для его политики лишь инструмент или повод или ещё что, на котором можно заработать...
    2. Злой543 Онлайн
      Злой543 Сегодня, 19:49
      0
      Кто бы сомневался
  2. Zubr Онлайн
    Zubr Сегодня, 19:02
    +3
    Мы и при советском союзе жили при санкциях со стороны матрасных и не плохо жили. Так, что давай Трамп " ЖГИ", нам терять нечего, цепей и тех нет... smile
    1. lis-ik Онлайн
      lis-ik Сегодня, 19:23
      +6
      Цитата: Zubr
      Мы и при советском союзе жили при санкциях со стороны матрасных и не плохо жили. Так, что давай Трамп " ЖГИ", нам терять нечего, цепей и тех нет... smile

      При советском союзе была идеология и национальная идея, правители конечно хапали, но в не таких размерах и на пощёчину отвечали смачным ударом,а не блеяли, как последние .......в опаске за своё имущество за рубежом!
      1. татарин 174 Онлайн
        татарин 174 Сегодня, 19:34
        +3
        Цитата: lis-ik
        правители конечно хапали

        Не так явно и нагло как сейчас это происходит. Тогда хапали в основном "на законном основании" - это бесплатные путёвки в санатории и т.п., всяческие рабкоопы и торговые базы, т.е. распределители... Через директоров магазинов всё доставали себе любимым и не кричали об этом совсем... Ну и приторговывали всем этим товаром, только через третьих лиц, так было.
    2. APASUS Онлайн
      APASUS Сегодня, 19:39
      +3
      Цитата: Zubr
      Мы и при советском союзе жили при санкциях со стороны матрасных и не плохо жили. Так, что давай Трамп " ЖГИ", нам терять нечего, цепей и тех нет... smile

      Вы так и не поняли ,для чего эти санкции или вернее против кого ? Это прежде всего против нашей элиты,та что денежки на Западе отмывает ,детишек учит в Европах и не только ,та что семьи свои перевезла ......................ваша личность американцам без надобности
      1. Ростов Папа Онлайн
        Ростов Папа Сегодня, 19:47
        +2
        Вы так и не поняли ,для чего эти санкции или вернее против кого ? Это прежде всего против нашей элиты,та что денежки на Западе отмывает ,детишек учит в Европах и не только ,та что семьи свои перевезла ......................ваша личность американцам без надобности
        На ценники в магазине и на бензоколонке Вы обращали внимание ???
        1. lis-ik Онлайн
          lis-ik Сегодня, 19:52
          0
          Цитата: Ростов Папа
          Вы так и не поняли ,для чего эти санкции или вернее против кого ? Это прежде всего против нашей элиты,та что денежки на Западе отмывает ,детишек учит в Европах и не только ,та что семьи свои перевезла ......................ваша личность американцам без надобности
          На ценники в магазине и на бензоколонке Вы обращали внимание ???

          Так это и без санкций было. Это называется не уемная жадность и скотское отношение.
        2. Henderson Онлайн
          Henderson Сегодня, 19:53
          0
          Цитата: Ростов Папа
          На ценники в магазине и на бензоколонке Вы обращали внимание ???

          акцизы на бензин наверно тоже Трамп поднимал? Вместе с НДС и всякими Платонами?
      2. Zubr Онлайн
        Zubr Сегодня, 19:56
        0
        smile hi
        Вы так и не поняли ,для чего эти санкции или вернее против кого ?

        Я не стал на этом акцентировать.. smile
        ваша личность американцам без надобности

        Знаю, что без надобности, но, мы общаемся тут и делимся мнениями... smile
        И вообще ваш сарказм мне не понятен... smile hi
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:04
    +3
    они скоро уже на автомате санкции против нас будут принимать три раза в неделю-по средам,пятницам и субботам. fool
    1. Masya Masya Онлайн
      Masya Masya Сегодня, 19:50
      +1
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      они скоро уже на автомате санкции против нас будут принимать три раза в неделю-по средам,пятницам и субботам. fool

      так разогнался, что затормозить уже не получается... прошел, так сказать, точку невозврата... wink
  4. ROSS 42 Офлайн
    ROSS 42 Сегодня, 19:08
    +2
    Посмотришь на ужимки Трампа на фотографиях - простой американский недоумок, а спеси на две "Кузькины мамы"...
    1. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
      Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 19:39
      +4
      Недоумки не зарабатывают миллиарды и не становятся президентами.
  5. samarin1969 Онлайн
    samarin1969 Сегодня, 19:15
    +3
    Как писали десятки знатоков на ВО "США от Украины устала и потеряли к ней интерес", "Украину передали Европе" и пр...Тех кто говорил, что США только разворачиваются на Украине, будут ставить ультиматумы по Крыму и Донбассу обклеивали ярлыками.
    Судя по событиям в Сирии и на Украине Трамп определился в совей политике по отношению к РФ: санкции, изоляция, война через "посредников". К сожалению руководство РФ по своей природе не способно перестроить страну в новых условиях.
    1. gurta Онлайн
      gurta Сегодня, 19:30
      0
      Цитата: samarin1969
      К сожалению руководство РФ по своей природе не способно перестроить страну в новых условиях.
      А кто способен?
      1. samarin1969 Онлайн
        samarin1969 Сегодня, 19:45
        -1
        Цитата: gurta
        А кто способен?

        Хотя бы - военные...... (Вопрос - провокация..) smile
      2. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 19:57
        0
        Цитата: gurta
        Цитата: samarin1969
        К сожалению руководство РФ по своей природе не способно перестроить страну в новых условиях.
        А кто способен?

        Перестроить страну может Путин, сказав, я устал.. я ухожу.. При этом, выдвинув приемника, например Шевченко Максима..
  6. Piramidon Онлайн
    Piramidon Сегодня, 19:19
    -1
    Трамп подписал указ об ужесточении антироссийских санкций

    Доник, сколько лет вы Кубу травите своими санкциями, а она жива. Изучай историю .
  7. Влад Морозов Офлайн
    Влад Морозов Сегодня, 19:19
    0
    Чем меньше нас связывает с США, тем лучше. Собака лает - караван идет. Видимо совсем они нас не знают. Есть огромное отличие - мы едины, а они являются всемирным сбродом! Мы Родину любим, а они только гадят на чужой территории.
  8. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 19:29
    +1
    И всё равно Тампнашже, это так над ним измываются, неоконы с троцкистами...Перед каждым принятием и подписанием антироссийского документа, импичментом пугают...или...скажут "Бу" и сразу документ подсовывают,а Трамп плачет и подписывает... laughing
  9. Громобой Онлайн
    Громобой Сегодня, 19:48
    0
    предусматриваются только сами ограничительные меры, такие как блокирование собственности и активов и запрет на любые финансовые операции с лицами, связанными с российскими властями.
    Как мудро я поступил,что не завёл счета в США!А то бы сейчас дрожал---коснуться,не коснуться санкции... wassat
    1. Henderson Онлайн
      Henderson Сегодня, 19:54
      0
      Цитата: Громобой
      то бы сейчас дрожал---коснуться,не коснуться санкции...

      а так приходится дрожать за падающий рубль
  10. AlexVas44 Онлайн
    AlexVas44 Сегодня, 19:55
    0
    [/quote
    ]На ценники в магазине и на бензоколонке Вы обращали внимание ???[/quote]
    А это уже наши санкции laughing