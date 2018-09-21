Авиация Украины в конфликте на Юго-востоке

«Штурман крикнул, что видит две ракеты, заходящие в хвост. Позже оказалось, что их было четыре. Начали отстрел ловушек, маневрирование. Видел, как одна ракета уходит на ловушку. Все закончилось тем, что три ракеты ушли на ложные тепловые цели, но вот одна оказалась умной и попала сзади слева в самолет (позже по осколкам определили, что это была «Стрела»). Ощущение было такое, что по самолету кувалдой врезали, и тут же началась раскачка. Загорелись несколько отсеков, мы поняли, что повреждено управление, но двигатели работали ровно и, значит, полет должен продолжаться. Благодаря рельефу местности мы перевели машину на снижение, дабы спрятаться от последующих пусков, поскольку маневрирование нам бы уже не помогло. Спустились мы метров на 20, тем самым разогнав самолет, и ушли на такой высоте из зоны пусков. Когда подошли к своим, оказалось, что у нас не только управление нарушено, но топливо по пределе. Штурман прикинул: есть возможность дотянуть до аэродрома. Эти 30 минут полета были очень длинными. Когда прилетели на аэродром и топлива оставалось только на лишь на посадку, то поняли, что второй попытки посадить самолет не будет. Руководители полетов увидели, что горит хвост машины и дали команду покинуть аварийную машину. До полосы оставалось 5 км, мы взяли повыше, запас тяги у одного мотора позволял, и сели. При пробеге выключили моторы и запустили систему пожаротушения, которая сбила огонь. Машину спасли, пожарке работы не было. Наше мнение: нас ждали, но доказать ничего сейчас нельзя».

ВВС Украины, созданные 17 марта 1992 года, получили в наследство от Советского Союза три (!) воздушные армии, которые позволили стране стать по этому показателю самой сильной в Европе и четвертой в мире.Немного о том, что украинцы получили на баланс от СССР. Истребителей — более 340 единиц, фронтовых бомбардировщиков — 150, тяжелых бомбардировщиков дальней авиации — 96, в том числе 19 «Белых лебедей» Ту-160, порядка 100 экземпляров штурмовых Су-25 и еще массу разношерстной техники, как, например, 35 крылатых машин Як-38ПП, относящихся к РЭБ. К этому количеству прибавляем семь полков истребителей ПВО и 900 винтокрылых машин армейской авиации. С самого начала этой истории было понятно, что оставаться наедине с такой воздушной армадой скромной Украине будет совсем нельзя – оборонные расходы только на поддержание техники в боевом состоянии превысят все мыслимые пределы. Какими ресурсами обладали ВВС этого государства на конец 2013 — начало 2014 гг., пожалуй, не знают даже в самой Украине.Ми-8МТ, сгоревший под Краматорском. Первая жертва среди вертолетов.Данные от разных источников серьезно разнятся. К примеру, по мнению «The Military Balance», всего в ВВС и армейской авиации состояло на балансе менее 500 крылатых машины. Другие источники утверждают, что всего (без законсервированной техники) на Украине было около 180 самолетов и вертолетов. При любом раскладе количество боевой техники за 20 с небольшим лет на Украине катастрофически уменьшилось, а состояние оставшейся порой плачевное. Есть сведения, что к началу гражданской войны в ВВС боеспособны были только 20-25% боевых машин. К примеру, в 299-й отдельной бригаде тактической авиации к началу войны из 36 штурмовиков Су-25 в боевой готовности было от 8 до 14 самолетов!Негативно влияла на выполнение боевых задач и неудовлетворительная выучка личного состава – только 10% летчиков имели необходимую квалификацию. Даже командный состав летает плохо – к примеру, 21 марта 2014 года командир эскадрильи подполковник Кочан при посадке на свой аэродром разбил Су-24М.Интересно, что после присоединения Крыма к России на Украину были возвращены 37 МиГ-29 и МиГ-29УБ, а также 1 учебный Л-39.Уровень пренебрежительного отношения к собственным ВВС на Украине хорошо иллюстрирует ситуация с модернизацией техники. За все время «самостийности» были проведены работы по улучшению боевых свойств Су-25 до Су-25М1 и Су-25УБМ1, ставшие единственными в истории этого вида войск. Бортовой вычислитель заменили на цифровой, довели до современного состояния систему связи и спутниковой навигации. Ряд улучшений был направлен на всепогодность штурмовиков – они получили возможность работать по целям с высоты 5000 метров.Ми-24П, сбитый под Карповкой.Когда стране потребовалось создать ударную авиационную группировку для подавления ополченцев и мирных жителей Юго-востока, оказалось, что у группировки нет запчастей, топлива и боеприпасов в достаточном количестве. Собирали недостающее очень просто: изымали из незадействованных в боевых операциях частей. Были и казусы похлеще: скандально известный Игорь Коломойский за счет собственной авиакомпании «Днепр-Авиа» произвел заправку всех вертолетов Южного оперативного командования ВВС Украины. В самом начале воздушных операция полеты были связаны с устрашением, когда два Су-27 на малых высотах облетели Донецк, Луганск и Харьков, демонстрируя вооружение на внешних подвесах. Первые удары нанесла армейская авиация в начале мая 2014 года в лице Ми-24 при взятии Славянска, а чуть позже подключили штурмовую авиацию для работы по терминалу Донецкого аэропорта. Дальше – больше. Налеты стали обыденной работой украинских ВВС, причем нередко целями выступали совершенно мирные граждане. Вопиющим случаем стала атака 2 июня штурмовиком Су-25 по зданию бывшей администрации Луганска, в ходе которого погибло восемь человек, в том числе пять женщин. Пожалуй, именно варварские воздушные налеты вкупе с беспорядочными артобстрелами городов ЛДНР и стали главной причиной ненависти жителей этих регионов к власти в Киеве.Ан-30Б. Место падения — Пришиб.Со временем ополченцы ввели в бой многочисленные ПЗРК типа «Стрела» и «Игла», что вынудило авиацию перейти совсем на другой эшелон атак. Теперь высоты полетов были порядка 5000 метров, что никак не способствовало точности и избирательности ударов – высокоточного оружия у украинцев не было, либо оно было в плачевном состоянии. Первой жертвой стал фронтовой бомбардировщик Су-24М, одно появление которого говорит о мощности ударов с воздуха, которые армия планировала обрушить на юго-восток страны. Упала машина 21 марта под Староконстантиновкой. Первым сбитым вертолетом оказался Ми-8МТ, уничтоженный ПТУРом на земле 25 апреля под Краматорском. Машина должна было доставить боеприпасы, поэтому из-за детонации сгорела напрочь. Дальше – больше. В течение мая были сбиты из ПЗРК и крупнокалиберных пулеметов не менее четырех винтокрылых машин, в том числе знаменитый Ми-8МТ с генералом Национальной гвардии Сергеем Кульчицким на борту. Были и крупные потери – Ил-76МД в июне над аэропортом Луганска упал и сгорел с 49 десантниками и 1 БМД после попадания ракеты ПЗРК.Транспортный Ил-76МД, сбитый на луганским аэропортом.Ми-8МТ в котором погиб, помимо прочих, генерал Кульчицкий.Многие самолеты были уничтожены после залпового запуска ракет ПЗРК с разных точек на земле. Из воспоминаний командира экипажа Су-24МР подполковника Евгения Булацика:МиГ-29, сбитый над Розовкой.Су-24М, погибший под Григоровкой.Лето 2014 года для ВВС Украины оказалось кровавым: со 2 июля по 30 августа было потеряно не менее 19 боевых машин. Работали по ним ополченцы из ПЗРК, ЗРК «Оса-АКМ», крупнокалиберных пулеметов, ЗУ-23-2 и ЗРК «Бук». Самым загадочным были инцидент с Су-25М1 под Горловкой, когда выживший пилот всех уверял, что его свалили ракетой класса «воздух-воздух». Такие потери заставили руководство Украины крайне осторожно вводить в бой авиацию даже в самые сложные периоды боевых действий.По сути, перед ВВС встала угроза полного уничтожения боевых машин. По примерным подсчетам, в 2014 году безвозвратные потери авиации на Донбассе составили 15 самолетов, 15 вертолетов и 1 БПЛА Ту-143. В 2015 году всего 2 вертолёта и 1 БПЛА. Альтернативная версия звучит так: 5 Ми-24, 9 Ми-8, 15 Су-24, 1 Су-24, 1 Ан-30Б, 1 Ан-26 и 2 Ил-76МД. С сентября 2014 по август 2017 по техническим причинам навсегда потеряли 2 самолета Су-25М1 и 2 вертолета Ми-24 и Ми-24ВП.В настоящее время применить боевую авиацию украинцев может заставить только отчаянное положение. К примеру, угроза штурма Киева. Сейчас выход у киевских властей видится в привлечении современной западной техники, способной противостоять ПВО ополченцев.