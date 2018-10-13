Подствольный гранатомёт ТКБ-0121
В конце семидесятых годов на вооружение Советской армии поступил первый отечественный серийный подствольный гранатомет ГП-25 «Костер». Этому событию предшествовало полтора десятилетия опытно-конструкторских работ, в ходе которых были созданы несколько любопытных конструкций. Первая версия подобного оружия не заинтересовала военных, а вторая, претерпев заметные изменения, превратилась в будущее серийное оружие. Непосредственным предшественником и прародителем армейского ГП-25 был экспериментальный подствольный гранатомет ТКБ-0121.
Напомним, в 1963 году сотрудник тульского Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) В.В. Ребриков предложил оригинальную конструкцию мортирки для метания осколочных гранат, закрепляемой прямо под стволом автомата АКМ. В 1966 году это предложение получило поддержку Главного ракетно-артиллерийского управления, в результате чего была запущена опытно-конструкторская работа с шифром «Искра».
Опытный гранатомет ТКБ-048 / ОКГ-40 «Искра» с осколочно-кумулятивной гранатой ТКБ-047 / ОКВ-40 вышел на испытания в конце десятилетия, и показал неоднозначный результат. По техническим и административным причинам его не стали принимать на вооружение, и дальнейшая судьба всего направления подствольных гранатометов оказалась под вопросом.
Несмотря на неудачу ОКГ-40, сотрудники ЦКИБ СОО сохранили интерес к многообещающей концепции. В скором будущем этот интерес привел к появлению нового проекта, разработанного с учетом наработок и опыта «Искры». В.Н. Телеш предложил новый вариант подствольного гранатомета с иным боеприпасом, лишенный недостатков ТКБ-048. Такой проект пехотного оружия получил рабочее обозначение ТКБ-0121. Как выяснилось в будущем, это была исключительно экспериментальная разработка, которой не пришлось попасть в войска. По этой причине ей не присваивались никакие иные обозначения по типу индекса ГРАУ и т.д.
Предыдущая «Искра» имела несколько заметных проблем конструктивного и эргономического характера. При этом некоторые идеи этого проекта оказались удачными и могли использоваться при создании перспективного оружия. При этом новый ТКБ-0121 должен был самым серьезным образом отличаться от ТКБ-048. В частности, для улучшения эргономики было решено отказаться от пистолетной компоновки и расположить все устройства оружия в одну линию.
ТКБ-0121 представлял собой однозарядное оружие под специальный выстрел с осколочной гранатой, использующее заряжание с дула и спусковой механизм с самовзводом. В проекте вновь использовалась идея гранаты с улетающей гильзой, позволявшая упростить работу с гранатометом и ускорить его перезарядку. При помощи специального кронштейна гранатомет планировалось подвешивать на автомат типа АКМ или АК-74. Учитывая опыт предыдущего проекта, конструкторы ЦКИБ СОО учли риски негативного влияния отдачи на конструкцию оружия.
Передняя часть гранатомета представляла собой блок, образованный стволом и кронштейном для монтажа на оружии. Собственно ствол выполнили в виде трубчатой детали с нарезным внутренним каналом калибра 40 мм. Длина ствола – порядка 230-240 мм. По всей видимости, ствол для опытного ТКБ-0121 вытачивался из многоугольной болванки, в результате чего на его цилиндрической внешней поверхности имелась пара граненых поясков разной ширины. Они использовались для соединения с кронштейном.
Сзади в канал ствола помещался казенник, выполненный в виде отдельной съемной детали. Он представлял собой невысокий стакан, на донце которого имелись крепления для соединения с прочими устройствами оружия. Так, на нем предусматривались крепления для деталей ударно-спускового механизма. В центре донца находилось отверстие для подпружиненного ударника, отвечающего за воспламенение метательного заряда.
Ударно-спусковой механизм гранатомета помещался в отдельном прямоугольном корпусе, закрепленном позади казенника. Сверху и снизу на корпусе имелись скосы для снижения массы. В передней части такого корпуса проделали отверстия для штифтов, скрепляющих оружие. Там же на левом борту расположили подвижный флажок предохранителя. Непосредственно за ним находилось крупное окно, внутри которого располагался спусковой крючок. Вместо задней стенки в корпусе УСМ крепился второй кронштейн для установки на автомате.
Гранатомет ТКБ-0121 получил простой, но любопытный ударно-спусковой механизм куркового типа, работавший по принципу самовзвода при нажатии на спусковой крючок. В передней части корпуса находился качающийся курок с боевой пружиной, при помощи зацепа связанный с подвижным спусковым крючком. В момент выстрела курок должен был взаимодействовать с ударником и осуществлять выстрел. Флажок предохранителя блокировал перемещение курка и не позволял произвести выстрел.
В новом проекте ЦКИБ СОО предусматривалось использование оригинальной системы крепления на оружие, учитывавшее ошибки ОКР «Искра». На поясках ствола при помощи болтов закрепили длинный кронштейн U-образного сечения. В его боковых поверхностях имелись отверстия для снижения массы. В ходе установки на автомат кронштейн должен был надеваться на ствол снизу и фиксироваться на своем месте набором упоров. Кронштейн помещался под газовым блоком автомата, непосредственно перед цевьем. Какие-либо доработки серийных автоматов для использования ТКБ-0121 не требовались.
Основной кронштейн гранатомета дополнили задней рамкой, задачей которой была защита деревянного цевья от ударов и повреждений. Сзади к корпусу УСМ присоединили фрезерованный блок сложной формы, образованный парой основных элементов. Сверху на нем помещалась пятиугольная симметричная рамка с центральным окном. На задней грани этой рамки установили небольшую резиновую подушку. Этот элемент конструкции должен был снизу упираться в цевье и ствольную коробку автомата, а подушка предотвращала появление царапин или сколов при ударе.
Заодно с рамкой был выполнен вертикальный элемент, на котором снизу при помощи заклепок крепилась рукоятка. Ее выполнили в виде прямоугольной детали со скругленными гранями и скошенной верхней поверхностью. По всей видимости, столь неудобная конструкция рукоятки была временной и не предназначалась для использования в последующих версиях проекта.
Спереди слева на кронштейне поместили прицел, рассчитанный для стрельбы с большими углами возвышения. Прицел включал неподвижную пластину с разметкой для стрельбы на разную дистанцию. В связи с экспериментальной ролью изделия прицел имел условные отметки «1», «2» и «3» вместо полноценной шкалы с дистанциями. На опорном винте устанавливалась качающаяся планка с мушкой и целиком на передней и задней частях. На планке находился простейший кулачковый механизм, управлявший положением мушки. С его помощью автоматически вносилась поправка на деривацию в соответствии с дальностью выстрела.
Общая длина гранатомета ТКБ-0121 достигала 350 мм. Наличие крупного кронштейна и бокового прицела увеличивали поперечник оружия. Впрочем, линейная компоновка изделия позволила сохранить габариты на приемлемом уровне. Масса – не более 1,5-1,7 кг. Начальная скорость гранаты при выстреле могла достигать 75-80 м/с. За счет этого, в зависимости от угла возвышения, можно было атаковать цели на дистанциях до 350-400 м.
Гранатомет должен был использовать новые гранаты, оснащенные т.н. улетающей гильзой. Боеприпас имел металлический корпус со скругленной головной частью, внутри которого помещались взрыватель и заряд взрывчатого вещества. На донце гильзы предлагалось устанавливать цилиндрическую гильзу. В ее донце предусматривалось несколько отверстий для выброса пороховых газов. В центре располагался капсюль. Калибр гранаты – 40 мм. Длина – около 100 мм. Масса – 250 г при 48-граммовом заряде. Использовался ударный взрыватель с самоликвидатором.
Принцип работы гранатомета ТКБ-0121 был достаточно простым. Перед выстрелом следовало через дуло поместить в ствол гранату. При этом ее гильза оказывалась внутри казенника. Далее следовало отключить предохранитель, разблокировав УСМ. Имеющийся прицел обеспечивал наведение оружия на цель, после чего следовало нажимать спусковой крючок. Двигаясь назад, он оттягивал за собой курок, сжимая боевую пружину. В крайнем заднем положении курок освобождался и бил по ударнику, выполняя выстрел.
Пороховые газы прорывались через мембрану донца гильзы и заставляли гранату покидать ствол. Гильза удалялась из гранатомета вместе с гранатой, и потому подготовку к новому выстрелу можно было начинать сразу после предыдущего. При должной тренировке бойца скорострельность могла превышать 5 выстрелов в минуту.
Общая архитектура серийного гранатомета ГП-25 - рисунок из руководства по эксплуатации. Такая конструкция была проработана в проекте ТКБ-0121
В 1971-72 годах ЦКИБ СОО изготовило опытные образцы нового подствольного гранатомета и провело их испытания. Кроме того, перспективный образец продемонстрировали представителям ГРАУ. Предыдущий проект «Искра» с определенного времени потерял поддержку этого ведомства, что привело к временной остановке работ по новому направлению. Новый ТКБ-0121 избежал этой участи и сразу сумел заинтересовать армию. Вскоре появилась рекомендация к доработке конструкции.
Следует отметить, что интерес к проекту В.Н. Телеша мог быть связан не только с тактико-техническими характеристиками предложенного оружия. В конце шестидесятых годов в части американской армии поступили автоматно-гранатометные комплексы, включавшие винтовку M16 и гранатомет XM148. Позже было развернуто производство аналогичной системы с гранатометом M203. Комплексы двух типов проходили войсковые испытания во Вьетнаме, где некоторое их количество стало трофеем противника. Естественно, вскоре захваченное оружие попало в Советский Союз и было изучено нашими военными.
Ознакомившись с зарубежными разработками, советское командование пожелало получить аналогичный образец. Уже существующее изделие «Искра» плохо зарекомендовало себя, а новый гранатомет ТКБ-0121 выглядел весьма интересным и перспективным. Впрочем, его не стали переоценивать. Были организованы специальные сравнительные испытания, в ходе которых одновременно оценивались ОКГ-40 и ТКБ-0121. По результатам этих проверок были сделаны новые выводы, определившие дальнейшее развитие отечественных подствольных гранатометов.
Специалисты признали, что изделие ТКБ-0121 не лишено недостатков, но все же превосходит более старую «Искру». Результатом этого стало распоряжение о продолжении разработки проекта с учетом новых пожеланий заказчика. Дальнейшим развитием гранатомета должно было заниматься ЦКИБ СОО. Для разработки улучшенной гранаты с улетающей гильзой к проекту привлекли Государственное научно-производственное предприятие «Прибор». Опытно-конструкторская работа по улучшению ТКБ-0121 получила шифр «Костер».
По известным данным, в течение длительного времени опытный ТКБ-0121 оставался на складе ЦКИБ СОО. В середине девяностых годов это оружие было передано в Тульский музей оружия, где и пребывает по сей день. К сожалению, в определенный момент с оружия удалили все клейма и маркировки, что затрудняет его опознавание и в свое время стало поводом для споров.
В течение нескольких следующих лет тульские инженеры занимались совершенствованием имеющейся конструкции. Почти все детали гранатомета ТКБ-0121 были переработаны в техническом или технологическом смысле, хотя основные положения и решения проекта остались без изменений. В первую очередь, это привело к изменению внешнего вида и эргономики изделия. Также изменились габариты некоторых деталей. В частности, ствол укоротили до 205 мм, вследствие чего общая длина уменьшилась до 323 мм.
В ходе доработки ствол лишился многоугольных поясков, вместо которых появились небольшие цилиндрические. Вместо крупного коробчатого корпуса УСМ теперь использовалась уменьшенная деталь с более крупным окном под спусковой крючок. Появился простой рычажный механизм, блокировавший спуск без установки на автомате. За корпусом УСМ появилась пустотелая пластиковая рукоятка более удобной формы. Задняя рамка, упирающаяся в цевье и ствольную коробку автомата, стала длиннее. Существенной переработке подверглись кронштейн и установленный на нем прицел.
Исходная конструкция 40-мм гранат была изменена, но общие ее черты сохранились. При этом были улучшены те или иные аспекты изделия. Также в ГНПП «Прибор» разработали новые варианты боеприпаса – «прыгающую» гранату с дополнительным зарядом и нелетальный выстрел с зарядом слезоточивого газа.
В середине семидесятых обновленный гранатомет вышел на испытания и подтвердил расчетные характеристики. За несколько лет оружие прошло все необходимые проверки, и по их результатам в 1978 году было принято на вооружение. Обновленный гранатомет на базе ТКБ-0121 получил официальное обозначение ГП-25 «Костер» и индекс ГРАУ 6Г15. 40-мм граната была обозначена как 7П17 или ВОГ-25.
Гранатомет ГП-25 «Костер» уже 40 лет состоит на вооружении Советской и Российской армии, и пока не планируется отказываться от него. В дальнейшем на базе «Костра» был разработан улучшенный подствольный гранатомет ГП-30 «Обувка», использующий те же боеприпасы. Также ГП-25 стал основой для изделия ГП-34. Гранатометы нескольких типов являются основным оружием своего класса в армиях России и ряда зарубежных стран. По всей видимости, они будут сохранять такой статус и в будущем.
Первый отечественный подствольный гранатомет ТКБ-048 «Искра» не оправдал ожиданий и не поступил на вооружение. На его основе был создан экспериментальный образец ТКБ-0121, сумевший заинтересовать военных. В исходном виде он тоже не попал в войска, но ему удалось стать основой для целой линейки более удачных образцов, ставших штатным вооружением армии. Все последующие серийные подствольные гранатометы советской и российской разработки основывались на идеях В.Н. Телеша, ранее примененных в проекте ТКБ-0121.
По материалам:
http://modernfirearms.net/
http://militaryparitet.com/
http://bastion-karpenko.ru/
http://ak-info.ru/
https://forum.guns.ru/
Руководство по 40-мм подствольному гранатомету ГП-25. Воениздат МО СССР, 1983.
Напомним, в 1963 году сотрудник тульского Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) В.В. Ребриков предложил оригинальную конструкцию мортирки для метания осколочных гранат, закрепляемой прямо под стволом автомата АКМ. В 1966 году это предложение получило поддержку Главного ракетно-артиллерийского управления, в результате чего была запущена опытно-конструкторская работа с шифром «Искра».
Опытный гранатомет ТКБ-048 / ОКГ-40 «Искра» с осколочно-кумулятивной гранатой ТКБ-047 / ОКВ-40 вышел на испытания в конце десятилетия, и показал неоднозначный результат. По техническим и административным причинам его не стали принимать на вооружение, и дальнейшая судьба всего направления подствольных гранатометов оказалась под вопросом.
Несмотря на неудачу ОКГ-40, сотрудники ЦКИБ СОО сохранили интерес к многообещающей концепции. В скором будущем этот интерес привел к появлению нового проекта, разработанного с учетом наработок и опыта «Искры». В.Н. Телеш предложил новый вариант подствольного гранатомета с иным боеприпасом, лишенный недостатков ТКБ-048. Такой проект пехотного оружия получил рабочее обозначение ТКБ-0121. Как выяснилось в будущем, это была исключительно экспериментальная разработка, которой не пришлось попасть в войска. По этой причине ей не присваивались никакие иные обозначения по типу индекса ГРАУ и т.д.
Предыдущая «Искра» имела несколько заметных проблем конструктивного и эргономического характера. При этом некоторые идеи этого проекта оказались удачными и могли использоваться при создании перспективного оружия. При этом новый ТКБ-0121 должен был самым серьезным образом отличаться от ТКБ-048. В частности, для улучшения эргономики было решено отказаться от пистолетной компоновки и расположить все устройства оружия в одну линию.
ТКБ-0121 представлял собой однозарядное оружие под специальный выстрел с осколочной гранатой, использующее заряжание с дула и спусковой механизм с самовзводом. В проекте вновь использовалась идея гранаты с улетающей гильзой, позволявшая упростить работу с гранатометом и ускорить его перезарядку. При помощи специального кронштейна гранатомет планировалось подвешивать на автомат типа АКМ или АК-74. Учитывая опыт предыдущего проекта, конструкторы ЦКИБ СОО учли риски негативного влияния отдачи на конструкцию оружия.
Передняя часть гранатомета представляла собой блок, образованный стволом и кронштейном для монтажа на оружии. Собственно ствол выполнили в виде трубчатой детали с нарезным внутренним каналом калибра 40 мм. Длина ствола – порядка 230-240 мм. По всей видимости, ствол для опытного ТКБ-0121 вытачивался из многоугольной болванки, в результате чего на его цилиндрической внешней поверхности имелась пара граненых поясков разной ширины. Они использовались для соединения с кронштейном.
Сзади в канал ствола помещался казенник, выполненный в виде отдельной съемной детали. Он представлял собой невысокий стакан, на донце которого имелись крепления для соединения с прочими устройствами оружия. Так, на нем предусматривались крепления для деталей ударно-спускового механизма. В центре донца находилось отверстие для подпружиненного ударника, отвечающего за воспламенение метательного заряда.
Ударно-спусковой механизм гранатомета помещался в отдельном прямоугольном корпусе, закрепленном позади казенника. Сверху и снизу на корпусе имелись скосы для снижения массы. В передней части такого корпуса проделали отверстия для штифтов, скрепляющих оружие. Там же на левом борту расположили подвижный флажок предохранителя. Непосредственно за ним находилось крупное окно, внутри которого располагался спусковой крючок. Вместо задней стенки в корпусе УСМ крепился второй кронштейн для установки на автомате.
Гранатомет ТКБ-0121 получил простой, но любопытный ударно-спусковой механизм куркового типа, работавший по принципу самовзвода при нажатии на спусковой крючок. В передней части корпуса находился качающийся курок с боевой пружиной, при помощи зацепа связанный с подвижным спусковым крючком. В момент выстрела курок должен был взаимодействовать с ударником и осуществлять выстрел. Флажок предохранителя блокировал перемещение курка и не позволял произвести выстрел.
В новом проекте ЦКИБ СОО предусматривалось использование оригинальной системы крепления на оружие, учитывавшее ошибки ОКР «Искра». На поясках ствола при помощи болтов закрепили длинный кронштейн U-образного сечения. В его боковых поверхностях имелись отверстия для снижения массы. В ходе установки на автомат кронштейн должен был надеваться на ствол снизу и фиксироваться на своем месте набором упоров. Кронштейн помещался под газовым блоком автомата, непосредственно перед цевьем. Какие-либо доработки серийных автоматов для использования ТКБ-0121 не требовались.
Основной кронштейн гранатомета дополнили задней рамкой, задачей которой была защита деревянного цевья от ударов и повреждений. Сзади к корпусу УСМ присоединили фрезерованный блок сложной формы, образованный парой основных элементов. Сверху на нем помещалась пятиугольная симметричная рамка с центральным окном. На задней грани этой рамки установили небольшую резиновую подушку. Этот элемент конструкции должен был снизу упираться в цевье и ствольную коробку автомата, а подушка предотвращала появление царапин или сколов при ударе.
Заодно с рамкой был выполнен вертикальный элемент, на котором снизу при помощи заклепок крепилась рукоятка. Ее выполнили в виде прямоугольной детали со скругленными гранями и скошенной верхней поверхностью. По всей видимости, столь неудобная конструкция рукоятки была временной и не предназначалась для использования в последующих версиях проекта.
Спереди слева на кронштейне поместили прицел, рассчитанный для стрельбы с большими углами возвышения. Прицел включал неподвижную пластину с разметкой для стрельбы на разную дистанцию. В связи с экспериментальной ролью изделия прицел имел условные отметки «1», «2» и «3» вместо полноценной шкалы с дистанциями. На опорном винте устанавливалась качающаяся планка с мушкой и целиком на передней и задней частях. На планке находился простейший кулачковый механизм, управлявший положением мушки. С его помощью автоматически вносилась поправка на деривацию в соответствии с дальностью выстрела.
Общая длина гранатомета ТКБ-0121 достигала 350 мм. Наличие крупного кронштейна и бокового прицела увеличивали поперечник оружия. Впрочем, линейная компоновка изделия позволила сохранить габариты на приемлемом уровне. Масса – не более 1,5-1,7 кг. Начальная скорость гранаты при выстреле могла достигать 75-80 м/с. За счет этого, в зависимости от угла возвышения, можно было атаковать цели на дистанциях до 350-400 м.
Гранатомет должен был использовать новые гранаты, оснащенные т.н. улетающей гильзой. Боеприпас имел металлический корпус со скругленной головной частью, внутри которого помещались взрыватель и заряд взрывчатого вещества. На донце гильзы предлагалось устанавливать цилиндрическую гильзу. В ее донце предусматривалось несколько отверстий для выброса пороховых газов. В центре располагался капсюль. Калибр гранаты – 40 мм. Длина – около 100 мм. Масса – 250 г при 48-граммовом заряде. Использовался ударный взрыватель с самоликвидатором.
Принцип работы гранатомета ТКБ-0121 был достаточно простым. Перед выстрелом следовало через дуло поместить в ствол гранату. При этом ее гильза оказывалась внутри казенника. Далее следовало отключить предохранитель, разблокировав УСМ. Имеющийся прицел обеспечивал наведение оружия на цель, после чего следовало нажимать спусковой крючок. Двигаясь назад, он оттягивал за собой курок, сжимая боевую пружину. В крайнем заднем положении курок освобождался и бил по ударнику, выполняя выстрел.
Пороховые газы прорывались через мембрану донца гильзы и заставляли гранату покидать ствол. Гильза удалялась из гранатомета вместе с гранатой, и потому подготовку к новому выстрелу можно было начинать сразу после предыдущего. При должной тренировке бойца скорострельность могла превышать 5 выстрелов в минуту.
Общая архитектура серийного гранатомета ГП-25 - рисунок из руководства по эксплуатации. Такая конструкция была проработана в проекте ТКБ-0121
В 1971-72 годах ЦКИБ СОО изготовило опытные образцы нового подствольного гранатомета и провело их испытания. Кроме того, перспективный образец продемонстрировали представителям ГРАУ. Предыдущий проект «Искра» с определенного времени потерял поддержку этого ведомства, что привело к временной остановке работ по новому направлению. Новый ТКБ-0121 избежал этой участи и сразу сумел заинтересовать армию. Вскоре появилась рекомендация к доработке конструкции.
Следует отметить, что интерес к проекту В.Н. Телеша мог быть связан не только с тактико-техническими характеристиками предложенного оружия. В конце шестидесятых годов в части американской армии поступили автоматно-гранатометные комплексы, включавшие винтовку M16 и гранатомет XM148. Позже было развернуто производство аналогичной системы с гранатометом M203. Комплексы двух типов проходили войсковые испытания во Вьетнаме, где некоторое их количество стало трофеем противника. Естественно, вскоре захваченное оружие попало в Советский Союз и было изучено нашими военными.
Ознакомившись с зарубежными разработками, советское командование пожелало получить аналогичный образец. Уже существующее изделие «Искра» плохо зарекомендовало себя, а новый гранатомет ТКБ-0121 выглядел весьма интересным и перспективным. Впрочем, его не стали переоценивать. Были организованы специальные сравнительные испытания, в ходе которых одновременно оценивались ОКГ-40 и ТКБ-0121. По результатам этих проверок были сделаны новые выводы, определившие дальнейшее развитие отечественных подствольных гранатометов.
Специалисты признали, что изделие ТКБ-0121 не лишено недостатков, но все же превосходит более старую «Искру». Результатом этого стало распоряжение о продолжении разработки проекта с учетом новых пожеланий заказчика. Дальнейшим развитием гранатомета должно было заниматься ЦКИБ СОО. Для разработки улучшенной гранаты с улетающей гильзой к проекту привлекли Государственное научно-производственное предприятие «Прибор». Опытно-конструкторская работа по улучшению ТКБ-0121 получила шифр «Костер».
По известным данным, в течение длительного времени опытный ТКБ-0121 оставался на складе ЦКИБ СОО. В середине девяностых годов это оружие было передано в Тульский музей оружия, где и пребывает по сей день. К сожалению, в определенный момент с оружия удалили все клейма и маркировки, что затрудняет его опознавание и в свое время стало поводом для споров.
В течение нескольких следующих лет тульские инженеры занимались совершенствованием имеющейся конструкции. Почти все детали гранатомета ТКБ-0121 были переработаны в техническом или технологическом смысле, хотя основные положения и решения проекта остались без изменений. В первую очередь, это привело к изменению внешнего вида и эргономики изделия. Также изменились габариты некоторых деталей. В частности, ствол укоротили до 205 мм, вследствие чего общая длина уменьшилась до 323 мм.
В ходе доработки ствол лишился многоугольных поясков, вместо которых появились небольшие цилиндрические. Вместо крупного коробчатого корпуса УСМ теперь использовалась уменьшенная деталь с более крупным окном под спусковой крючок. Появился простой рычажный механизм, блокировавший спуск без установки на автомате. За корпусом УСМ появилась пустотелая пластиковая рукоятка более удобной формы. Задняя рамка, упирающаяся в цевье и ствольную коробку автомата, стала длиннее. Существенной переработке подверглись кронштейн и установленный на нем прицел.
Исходная конструкция 40-мм гранат была изменена, но общие ее черты сохранились. При этом были улучшены те или иные аспекты изделия. Также в ГНПП «Прибор» разработали новые варианты боеприпаса – «прыгающую» гранату с дополнительным зарядом и нелетальный выстрел с зарядом слезоточивого газа.
В середине семидесятых обновленный гранатомет вышел на испытания и подтвердил расчетные характеристики. За несколько лет оружие прошло все необходимые проверки, и по их результатам в 1978 году было принято на вооружение. Обновленный гранатомет на базе ТКБ-0121 получил официальное обозначение ГП-25 «Костер» и индекс ГРАУ 6Г15. 40-мм граната была обозначена как 7П17 или ВОГ-25.
Гранатомет ГП-25 «Костер» уже 40 лет состоит на вооружении Советской и Российской армии, и пока не планируется отказываться от него. В дальнейшем на базе «Костра» был разработан улучшенный подствольный гранатомет ГП-30 «Обувка», использующий те же боеприпасы. Также ГП-25 стал основой для изделия ГП-34. Гранатометы нескольких типов являются основным оружием своего класса в армиях России и ряда зарубежных стран. По всей видимости, они будут сохранять такой статус и в будущем.
Первый отечественный подствольный гранатомет ТКБ-048 «Искра» не оправдал ожиданий и не поступил на вооружение. На его основе был создан экспериментальный образец ТКБ-0121, сумевший заинтересовать военных. В исходном виде он тоже не попал в войска, но ему удалось стать основой для целой линейки более удачных образцов, ставших штатным вооружением армии. Все последующие серийные подствольные гранатометы советской и российской разработки основывались на идеях В.Н. Телеша, ранее примененных в проекте ТКБ-0121.
По материалам:
http://modernfirearms.net/
http://militaryparitet.com/
http://bastion-karpenko.ru/
http://ak-info.ru/
https://forum.guns.ru/
Руководство по 40-мм подствольному гранатомету ГП-25. Воениздат МО СССР, 1983.
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Forum.guns.ru, Wikimedia Commons
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