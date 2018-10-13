Подствольный гранатомёт ТКБ-0121

Опытный гранатомет ТКБ-0121 (вверху) и серийный ГП-25 (внизу)

Вид сверху слева, можно рассмотреть кронштейн для крепления на автомат и прицел

Общая архитектура серийного гранатомета ГП-25 - рисунок из руководства по эксплуатации. Такая конструкция была проработана в проекте ТКБ-0121