Нетаньяху пояснил, с какой целью отправил командующего ВВС Израиля в Москву

Встреча прошла хорошо, и стороны договорились о продолжении координации своих действий в Сирийской Арабской Республике.

Командующий ВВС Израиля, как сообщают израильские СМИ, доставил в Москву «исчерпывающие доказательства невиновности Израиля» в трагедии с Ил-20. Амикам Норкин встретился с представителями высшего военного командования РФ, и как сообщается в специальном коммюнике ЦАХАЛ, представил российским коллегам «подробный отчёт о ситуации, при которой российский самолёт был сбит сирийским комплексом ПВО».Из сообщения израильского военного ведомства:Подробностей о том, какие конкретно данные привёл Норкин и есть ли среди этих данных объяснения того, почему Израиль предупредил российских коллег о своей операции в САР лишь за минуту до трагедии с Ил-20 ВКС России, не приводится.О том, почему в Москву был отправлен именно Амикам Норкин, говорит израильский премьер Биньямин Нетаньяху. По словам Нетаньяху, важно продемонстрировать открытость между военными ведомствами двух стран и работать и впредь по защите граждан (Израиля) в режиме тесного сотрудничества между Израилем и РФ.Напомним, что, по израильской версии, расчёт С-200 ПВО САР наносил удар по российскому самолёту радиоэлектронной разведки Ил-20 уже после того, как F-16 израильских ВВС вернулись в воздушное пространство своей страны. Ранее соболезнования Владимиру Путину и членам семей погибших российских военнослужащих выразил президент Сирии Башар Асад, заявив, что гибель произошла из-за разнузданности Израиля.