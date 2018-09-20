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Нетаньяху пояснил, с какой целью отправил командующего ВВС Израиля в Москву

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Командующий ВВС Израиля, как сообщают израильские СМИ, доставил в Москву «исчерпывающие доказательства невиновности Израиля» в трагедии с Ил-20. Амикам Норкин встретился с представителями высшего военного командования РФ, и как сообщается в специальном коммюнике ЦАХАЛ, представил российским коллегам «подробный отчёт о ситуации, при которой российский самолёт был сбит сирийским комплексом ПВО».

Из сообщения израильского военного ведомства:
Встреча прошла хорошо, и стороны договорились о продолжении координации своих действий в Сирийской Арабской Республике.


Нетаньяху пояснил, с какой целью отправил командующего ВВС Израиля в Москву



Подробностей о том, какие конкретно данные привёл Норкин и есть ли среди этих данных объяснения того, почему Израиль предупредил российских коллег о своей операции в САР лишь за минуту до трагедии с Ил-20 ВКС России, не приводится.

О том, почему в Москву был отправлен именно Амикам Норкин, говорит израильский премьер Биньямин Нетаньяху. По словам Нетаньяху, важно продемонстрировать открытость между военными ведомствами двух стран и работать и впредь по защите граждан (Израиля) в режиме тесного сотрудничества между Израилем и РФ.

Напомним, что, по израильской версии, расчёт С-200 ПВО САР наносил удар по российскому самолёту радиоэлектронной разведки Ил-20 уже после того, как F-16 израильских ВВС вернулись в воздушное пространство своей страны. Ранее соболезнования Владимиру Путину и членам семей погибших российских военнослужащих выразил президент Сирии Башар Асад, заявив, что гибель произошла из-за разнузданности Израиля.
Использованы фотографии:
Israeli Air Force
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75 комментариев
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  1. Аристарх Людвигович Офлайн
    Аристарх Людвигович Сегодня, 21:13
    -1
    Что за старпёры с нашей стороны на фото? Совет ветеранов какой то чтоль. Израильский же военачальник сразу видно подтянут.
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 21:18
      +15
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Что за старпёры с нашей стороны на фото? Совет ветеранов какой то чтоль. Израильский же военачальник сразу видно подтянут.

      Так на пенсию нельзя теперь отправлять людей предпенсионного возраста.. уголовная ответственность знаете ли.. laughing А если по теме, то сейчас окажется, что все не виноваты.. сирийцы в израильтян стреляли.. израильтяне доказательства исчерпывающие привезли.. а у нас 15 человек погибло.. очень интересно, как наше руководство отреагирует, но думаю,что как обычно..
      1. poquello Офлайн
        poquello Сегодня, 21:29
        +9
        Цитата: Svarog
        очень интересно, как наше руководство отреагирует

        объявит набор евреев в сирийский контингент
        1. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 21:37
          +2
          Цитата: poquello
          Цитата: Svarog
          очень интересно, как наше руководство отреагирует

          объявит набор евреев в сирийский контингент

          К стате- это гениально! laughing good
          1. хрыч Онлайн
            хрыч Сегодня, 22:29
            -1
            Страшная рыжуха в мужской одежде все объяснит нашим генералам wassat
            Цитата: Svarog
            К стате- это гениально!
            Надо писать генитально
          2. Dashout Онлайн
            Dashout Сегодня, 22:46
            +3
            Цитата: Svarog
            К стате- это гениально!

            Опять здесь?
          3. Paranoid50 Онлайн
            Paranoid50 Сегодня, 22:59
            +1
            Цитата: Svarog
            К стате-

            Знать бы ещё, кто такая эта "статя"... request laughing Беда бедовая...
        2. Vladimir 5 Офлайн
          Vladimir 5 Сегодня, 21:38
          +10
          покуелло,- Так всех правительственных консультантов и советников РФ придётся отправить, кто тогда будет формировать произраильскую политику РФ...
          1. Svarog Онлайн
            Svarog Сегодня, 22:34
            -3
            Цитата: Vladimir 5
            покуелло,- Так всех правительственных консультантов и советников РФ придётся отправить, кто тогда будет формировать произраильскую политику РФ...

            Так и двух зайцев убиваем, от того и ГЕНИАЛЬНО!
    2. kenig1 Офлайн
      kenig1 Сегодня, 21:49
      +1
      Наши в офисной форме, а еврей в кителе, одеть на него офисную форму и стройность улетучиться.
      1. хрыч Онлайн
        хрыч Сегодня, 22:59
        +1
        Цитата: kenig1
        Наши в офисной форме

        Не посчитали нужным одеть парадную форму
    3. Sadko88 Офлайн
      Sadko88 Сегодня, 21:52
      +3
      Особенность данного вида военной формы. У израильского строгий китель, у наших свободная офисная. В костюме ACU или ВКПО все стройные, пока в профиль не повернуться smile И помните анекдот, почему генералы не бегают?
    4. мерцание Онлайн
      мерцание Сегодня, 23:00
      0
      Что за старпёры с нашей стороны на фото
      Да надо было дневального какого нибудь отрядить, пусть бы Норкин ему рассказывал.
  2. merkavaa Офлайн
    merkavaa Сегодня, 21:14
    -11
    Как могут четыре ф-16, средняя скорость которых около 2000 км. в час спрятаться за ил - 20? я не спец.
    Пусть компетентная комиссия разберется, а не эмоции.
    1. dragy52rus Онлайн
      dragy52rus Сегодня, 21:22
      +10
      очень просто. они не буквально прятались, а находились в том же секторе. ракета выпущенная по ф-16 могла перенацелиться на ил-20 после потери ф-16 головкой самонаведения.
      1. merkavaa Офлайн
        merkavaa Сегодня, 21:24
        -9
        понятно. сложно всё.
      2. Арон Заави Онлайн
        Арон Заави Сегодня, 21:53
        -3
        Цитата: dragy52rus
        очень просто. они не буквально прятались, а находились в том же секторе. ракета выпущенная по ф-16 могла перенацелиться на ил-20 после потери ф-16 головкой самонаведения.

        А если техническим специалистам ВКС предоставили записи средств технического контроля которые подтвердят несколько другую версию?


        1. Оповещение российской стороны о предстоящей атаке было произведено "за несколько минут" до ее начала.
        2. В момент израильской атаки российский Ил-20 находился в десятках километров к ВОСТОКУ от Латакии, над территорией провинции Идлиб, а не между израильскими самолетами, их наземными целями у города Латакия и прикрывающими этот город батареями ПВО.
        3. Уже после уничтожения израильскими самолетами иранского логистической центра, замаскированного под "алюминиевый завод", российский Ил-20 был направлен в район над Средиземным морем к ЗАПАДУ от Латакии - вероятно, для того, чтобы выяснить источник произведенной атаки, который российское командование связало на первом этапе с французским фрегатом "Овернь".
        4. Оказавшись в указанной зоне к ЗАПАДУ от Латакии, Ил-20 свернул на юг и затем на восток с целью совершения посадки на авиабазе "Хмеймим".
        5. Именно на этом этапе, когда израильские самолеты уже вернулись в воздушное пространство своей страны, Ил-20 попал под запоздалый массированный огонь сирийской ПВО и был сбит им.
        6. Сбивший Ил-20 ракетный запуск был произведен сирийской батареей "через значительный промежуток времени " после израильской атаки.

    2. Константин Шевченко Онлайн
      Константин Шевченко Сегодня, 21:29
      +5
      А, чего волнуетесь? Час самый честный, невиное дитя, расскажет и все поймём, и поверим в противном случае, это антисемитизм laughing
    3. Vadim851 Офлайн
      Vadim851 Сегодня, 21:40
      +5
      Поправлю Вас, средняя у F-16 все же 800-900 и они могли находиться на разных высотах, но и на одинаковом расстоянии от батареи ПВО. Здесь трагическое совпадение времени полета Ил-20 и удара ВВС Израиля. Конечно не стоило пулять в воздух, без уверенности что это за цель . И должно было насторожить что чего это самолет так сияет, хотя известно что F-16I имеют пониженную ЭПР и евреи не совсем летать вблизи батареи чтобы еще попасть под Панцирь или Тор. Зная особенность ЗУР С-200 захватывать самую "яркую" цель не следовало открывать огонь.
      1. merkavaa Офлайн
        merkavaa Сегодня, 21:45
        -5
        Я просто на каком-то сайте посмотрел скорость.
        Надо теперь "снять" информацию с того пво которое стреляло и сравнить данные. Есть мнение что они стреляли чуть ли не через час после атаки израильских самолётов.
      2. Suhow Онлайн
        Suhow Сегодня, 22:06
        0
        Вот насчет совпадения,как-то подозрительно,скорее всего рассчет строился на то что сирийцы зная про ил,стрелять поостерегуться,но они , сирийци "психонули",поторопились......
    4. Айболит Офлайн
      Айболит Сегодня, 21:52
      +5
      Цитата: merkavaa
      Как могут четыре ф-16, средняя скорость которых около 2000 км.

      wassat
      "средняя"?
      fool
      Block 40 F-16C/D (101-я и 105-я эскадрильи)
      Block 30 F-16C/D (109-я,110-я,117-я эскадрильи)
      F-16A/B и F-16I Sufa (140-я,144-я,190-я и 253-я эскадрильи)
      Максимальная скорость: 2120- 2132 км/ч на высоте 12 200 м (на форсаже!)
      а вот крейсерская (я так понимаю , по Вашему "средняя"= 0,93М=1149 км/ч
      Цитата: merkavaa
      я не спец.

      good

      ПыСы. на
      Цитата: merkavaa
      скорость которых около 2000 км.
      он ничего применить не сможет, только драпать
    5. To be or not to be Офлайн
      To be or not to be Сегодня, 22:06
      0
      .
      Цитата: merkavaa
      Как могут четыре ф-16, средняя скорость которых около 2000 км. в час спрятаться за ил - 20? я не спец.
      Пусть компетентная комиссия разберется, а не эмоции.
      "

      Вспомните ситуации с ТУ-154м над Черным морем 4 октября 2001 года,
  3. aristok Онлайн
    aristok Сегодня, 21:21
    +2
    Ключевой момент наступил..
    ..теперь, после отказа атаки Идлиба и потери Ил-20
    медийные победы(даже выдуманные) невозможны - ведь вроде все бяки в Идлибе ,а взрослые дяди не разрешают их трогать, а вот медийные (и что важнее реальные) потери неизбежны.
    Оставаться в Сирии уже невозможно ни по каким (даже высосанным из пальца) причинам.
    Ждем от мундиалиссимуса объявления очередной (третьей или четвертой - я уже запутался) победы!!.
    1. kunstkammer Офлайн
      kunstkammer Сегодня, 21:40
      -1
      Вы так наивны? Сейчас любую мелочь даже самого скверного характера можно превратить в триумф гениальности, ума и таланта нашего вождя всех миролюбивых наций.
      Уроки наглосаксов не проходят даром...
  4. Барибал Онлайн
    Барибал Сегодня, 21:26
    0
    и есть ли среди этих данных объяснения того, почему Израиль предупредил российских коллег о своей операции в САР лишь за минуту до трагедии с Ил-20 ВКС России, не приводится


    А там и объяснять видать просто нечего, израильтяне отбомбились и улетели, а затем увидев бардак что там творится позвонили и сказали нашим - Мы эт давно как бы уже дома, вы там в кого стреляете? Смотрите аккуратнее будьте, мало ли. Но нашим суровым генералам гордость не позволяет признать провал. Кто знает, может ребята на Ил-20 и не одну ракету словили, может до последнего уворачивались как могли.
    1. merkavaa Офлайн
      merkavaa Сегодня, 21:28
      -7
      Я в наших СМИ читал что была не минута, а несколько минут.
      Ещё говорят что раньше предупреждали заранее, но потом ваши предупреждали иранцев об ударе а те всё вывозили.
      1. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 21:30
        -4
        А что они там могли вывезти за несколько минут?
        1. merkavaa Офлайн
          merkavaa Сегодня, 21:33
          -8
          Писали что в тех случаях когда предупреждали заранее, за сутки или другое время - то удар становился бессмысленным, т. к. иранцы получали информацию о готовящемся ударе. Может поэтому было решено сократить временной интервал.
          1. Константин Шевченко Онлайн
            Константин Шевченко Сегодня, 21:40
            +3
            А, на основании чего убиваете иранцев?
            1. merkavaa Офлайн
              merkavaa Сегодня, 21:47
              -5
              Цитата: Константин Шевченко
              А, на основании чего убиваете иранцев?

              Борьба за существование среди людоедов.
              1. Константин Шевченко Онлайн
                Константин Шевченко Сегодня, 22:35
                +2
                Слабенький ответ. Сколько израильтян съел Иран за последние 10 лет? Получается Иран имеет все основания уничтожать склады и заводы на территории Израиля?
      2. voyaka uh Офлайн
        voyaka uh Сегодня, 21:42
        -9
        И то, что Ил-20 в момент израильской атаки был не над морем, а над сушей (к востоку от Латакии).
        А потом (после взрывов на земле) его послали "посмотреть" к французскому фрегату. Т.е. израильские истребители ПВО просто проморгало, а подумали, что стрелял ракетами французский фрегат. Когда Ил полетел над морем, сирийские ПВОшники как-раз проснулись (видимо, в буквальном смысле). И выстрелили по единственной цели sad
        Такая получается печальная картинка... recourse
    2. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 21:35
      -4
      Цитата: Барибал
      и есть ли среди этих данных объяснения того, почему Израиль предупредил российских коллег о своей операции в САР лишь за минуту до трагедии с Ил-20 ВКС России, не приводится


      А там и объяснять видать просто нечего, израильтяне отбомбились и улетели, а затем увидев бардак что там творится позвонили и сказали нашим - Мы эт давно как бы уже дома, вы там в кого стреляете? Смотрите аккуратнее будьте, мало ли. Но нашим суровым генералам гордость не позволяет признать провал. Кто знает, может ребята на Ил-20 и не одну ракету словили, может до последнего уворачивались как могли.

      Я не эксперт, но считаю, что виноваты все же сирийцы, которые наверняка, когда стреляли, на радаре видели наш самолет и знали, что ракета полетит в него.. Конечно, израильтяне в любом случае виноваты, начиная с того, что бомбят территорию другой страны и вероятно они прятались за нашим самолетом.. но стреляли то сирийцы.
      1. Константин Шевченко Онлайн
        Константин Шевченко Сегодня, 21:42
        +2
        А если, очень хитрая разведка купила экипаж с-200 то кто виноват?
        1. merkavaa Офлайн
          merkavaa Сегодня, 22:19
          +1
          Цитата: Константин Шевченко
          А если, очень хитрая разведка купила экипаж с-200 то кто виноват?

          возможно, асаду и ирану выгодно это
          1. Константин Шевченко Онлайн
            Константин Шевченко Сегодня, 22:37
            0
            Чтоб Россия плюнула на Сирию и ушла? Это хочет НАТО, Израиль также заинтересованы. Возможно России действительно пора покинуть регион, который сам себя топит. Израиль и НАТО очень хитры, но забывают, что всякая пакость в выходит из под контроля.
      2. синдикалист Офлайн
        синдикалист Сегодня, 22:11
        +2
        Цитата: Svarog
        . но стреляли то сирийцы.

        А сирийцы ли? Почему Асад, человек европейской ментальности, так и не извинился за сбитый самолёт? Почему наши не настаивают на этих извинениях? Лично я не вижу ни одной причины, кроме той, что он вообще ни при делах в данном инциденте. Похоже, что пуски осуществлял российский расчёт. В пользу этой версии говорит и факт мгновенного ареста расчёта российской (а не сирийской) военной полицией.
        1. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 22:36
          -1
          Цитата: синдикалист
          Цитата: Svarog
          . но стреляли то сирийцы.

          А сирийцы ли? Почему Асад, человек европейской ментальности, так и не извинился за сбитый самолёт? Почему наши не настаивают на этих извинениях? Лично я не вижу ни одной причины, кроме той, что он вообще ни при делах в данном инциденте. Похоже, что пуски осуществлял российский расчёт. В пользу этой версии говорит и факт мгновенного ареста расчёта российской (а не сирийской) военной полицией.

          Интересный поворот.. what
      3. Dashout Онлайн
        Dashout Сегодня, 22:50
        +1
        Цитата: Svarog
        Я не эксперт, но считаю, что

        да уж...
  5. Egorovich Онлайн
    Egorovich Сегодня, 21:32
    +11
    Шестиконечные отмоются, как и всегда. Работать из-за спин других и совершать подлости - это у них в крови.
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 21:37
      +3
      Саша , здрав буде , мой старый дружище ! soldier drinks
      Цитата: Egorovich
      Работать из-за спин других и совершать подлости - это у них в крови.

      Это суть их генного кода ... sad
      Цитата: Egorovich
      Шестиконечные

      Я ничего не буду дополнять , ты и сам всё понимаешь . soldier
      1. Egorovich Онлайн
        Egorovich Сегодня, 21:46
        +1
        Паша, привет!!! Очень рад, давно не переписывались. Я сейчас как-то редко здесь бываю. Просмотришь по быстрому и хоккей. А про этих, что про них хорошего сказать? Да ничего.
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 21:49
          +1
          Саш , я сейчас тебе в личку маякну . wink
        2. linkor11 Офлайн
          linkor11 Сегодня, 22:06
          -7
          Egorovich - слушай, хоккеист, так, может, тебе лучше участвовать в специализированных спортивных сайтах,чувствую, ты бооольшой мастак в области хоккея. А влазить в серьёзные военно-политические разборки и, заодно, оскорблять целый народ - не стоило бы. Так для тебя же будет лучше.
          1. Egorovich Онлайн
            Egorovich Сегодня, 22:41
            +2
            Влез ты сейчас, иудей. Харенку-то свою открой, Гюльчатай. А то флажок свой развесил и трекаешь не по делу. Вы только других можете подставлять и за себя никогда не отвечаете,юродивые.
            1. bouncyhunter Онлайн
              bouncyhunter Сегодня, 22:50
              +1
              Саня , ниже сам можешь увидеть мой комент - опять параллельно работаем . Жаль что нет возможности хлопнуть по руке и по сотке ! drinks fellow
              1. Egorovich Онлайн
                Egorovich Сегодня, 22:59
                +1
                drinks Со своим человеком, как ты Паш, с огромным бы удовольствием. drinks
                1. bouncyhunter Онлайн
                  bouncyhunter Сегодня, 23:02
                  0
                  А я знал что именно такое от тебя и услышу , дружище ! good Будем стоять , как нам твой тёзка Невский и завещал . soldier drinks
          2. bouncyhunter Онлайн
            bouncyhunter Сегодня, 22:42
            +2
            Что , троллинг не прокатил ? wink Учитесь , учёбе все возрасты покорны . yes
          3. Dashout Онлайн
            Dashout Сегодня, 22:53
            +2
            Цитата: linkor11
            Так для тебя же будет лучше.

            Что за хамство - почему на ты? Ну уж, как автор начал: ты пугаешь что ли?
            1. bouncyhunter Онлайн
              bouncyhunter Сегодня, 22:58
              0
              Цитата: Dashout
              ты пугаешь что ли?

              Жень , а пугалка-то не сломается у него ? lol Ты сам в курсе : меня пугать - зря небо красить . wink
    2. d1975 Офлайн
      d1975 Сегодня, 21:51
      -1
      На то они и е ………..и ! winked
    3. Челдон Офлайн
      Челдон Сегодня, 22:02
      +4
      Цитата: Egorovich
      Шестиконечные отмоются, как и всегда. Работать из-за спин других и совершать подлости - это у них в крови.

      "...Хочу сказать, что стыдно прятаться за спиной тех, кто обеспечивает в том числе твою безопасность, и, выполняя свой долг, не может отклониться от пули, которая адресована не тебе», — сказала Захарова на брифинге в Санкт-Петербурге.
  6. kunstkammer Офлайн
    kunstkammer Сегодня, 21:33
    +2
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Что за старпёры с нашей стороны на фото?

    мне тоже в глаза это бросилось. Теперь становится ясно: старперам главное - швоё ждоровье и шпокойшствие... Какая такая Сирия?
  7. Вождь краснокожих Офлайн
    Вождь краснокожих Сегодня, 21:34
    +3
    Подождем официальных заявлений наших первых лиц. Тут статья мелькала, где Израиль обозвали поедателями и подлецами. Хватит ли автору смелости признать свою не правоту, если риторика сверху изменится?
    1. егерь650 Офлайн
      егерь650 Сегодня, 21:48
      +5
      На ровном месте потеряли 15 человеческих жизней. Фсе участники трясутся за свою шкуру. Обосрались. На евреев все свалить. Нормальный , опытный оператор по отметке ни ИКО и скорости цели межет с болшой долей вероятнсти классифицировать цель. Чай не на прогулке в Сирии. Короче бардак полный. Много вопросов и по оповещению ПВО по ВЦ и вообще по освещению воздушной обстакановки. Управляющего огнем и старшего зенитно-ракетного начальника под суд. Все время на своих ошибках учимся, гонору много.
    2. Korax71 Офлайн
      Korax71 Сегодня, 21:52
      +1
      Зачем признавать????можно просто заявить,что все наши верховный с потрохами продались евреям.будет все как было. даже железобетонные доводами будет не переубедить.на самом деле очень выгодно создавать и поддерживать образ внешнего врага.народ меньше думать будет.
  8. alta Онлайн
    alta Сегодня, 21:47
    -7
    Цитата: merkavaa
    Как могут четыре ф-16, средняя скорость которых около 2000 км. в час спрятаться за ил - 20? я не спец.
    Пусть компетентная комиссия разберется, а не эмоции.

    1. Израиль предупредил российских коллег об авиаударе по оружейному складу в Латакии не за минуту, как утверждают русские, а за несколько минут - это документально зафиксировано.

    2. Ил-20 на момент израильского авиаудара находился к востоку от Латакии, а не в районе действия израильских ВВС.
    Только после того, как самолеты ЦАХАЛа разбомбили цель, Ил-20 переместился к западу от Латакии.
    Командование отправило самолет в район расположения французского фрегата Auvergne, поскольку подозревало, что именно с него была произведена атака.

    3. Когда израильские самолеты уже покинули воздушное пространство Сирии, а Ил-20 продолжил полет на юг, а потом на восток с целью совершения посадки на авиабазе "Хмеймим", сирийские ПВО открыли беспорядочный огонь и сбили российский самолет-разведчик.
    Обратите внимание на время: когда самолеты Ф-16 нанесли удар и время, когда ПВО сбило самолет Ил ....
    4. Кстати, военнослужащие сирийской армии, имеющие отношение к запуску ракеты системы противоракетной обороны, которой был сбит российский военный самолет Ил-18, арестованы во вторник, 18 сентября
    1. sergo1914 Офлайн
      sergo1914 Сегодня, 21:52
      +5
      Цитата: alta
      Израиль предупредил российских коллег об авиаударе по оружейному складу в Латакии не за минуту, как утверждают русские, а за несколько минут - это документально зафиксировано.



      Несколько с какой цифры начинается? 2? 3?
  9. sergo1914 Офлайн
    sergo1914 Сегодня, 21:49
    +1
    Новость дала старт инвентаризации обуви комментаторов ВО.
  10. А. Привалов Офлайн
    А. Привалов Сегодня, 21:58
    0
    По данным полученным из компетентных источников, израильтяне предупредили российских коллег об авиаударе по оружейному складу в Латакии не за минуту, как утверждают в СМИ, а за несколько минут.
    Ил-20 на момент израильского авиаудара находился к востоку от Латакии, а не в районе действия израильских ВВС. Только после того, как самолеты ЦАХАЛа разбомбили цель, Ил-20 переместился к западу от Латакии. Командование отправило Ил-20 в район расположения французского фрегата Auvergne, поскольку подозревало, что именно с него была произведена атака.
    Только после этого, когда израильские самолеты уже покинули воздушное пространство Сирии, а Ил-20 продолжил полет на юг, а потом на восток с целью совершения посадки на авиабазе "Хмеймим", сирийские ПВО открыли беспорядочный огонь и сбили российский самолет-разведчик.

  11. Самара_63 Офлайн
    Самара_63 Сегодня, 21:59
    0
    Наши Генералы Ужастно выглядят! Собой не занимаются,видимо бухают...
  12. shans2 Онлайн
    shans2 Сегодня, 22:10
    +1
    Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Лидер ливанской шиитской организации "Хезболла" Хасан Насралла заявил, что она получила "высокоточные ракеты", несмотря на попытки Израиля воспрепятствовать этому.
    "Это сделано. У движения сопротивления есть высокоточные ракеты", - сказал Насралла, выступая в четверг на местном телеканале.
    "Если Израиль начнет войну против Ливана, его постигнет участь, которую он никогда не ожидал", - сказал Насралла."

    Похоже Ливан 2006 покажется мягким пенделем на фоне грядущего))
    1. merkavaa Офлайн
      merkavaa Сегодня, 22:34
      0
      Он из бункера что-ли уже вылез.
      1. shans2 Онлайн
        shans2 Сегодня, 22:47
        +1
        Так воюет не он, он вас и из бункера будет уничтожать... Киссинджер поставил 2022 год окончательного решения Израильского вопроса, сейчас по всем каналам приходят новости, что таки да, и персы и хесболла очень возбужденны и готовы радостно вас укатать, США не вступится... хава могила вам. мыши)
  13. mvd ru Онлайн
    mvd ru Сегодня, 22:14
    +2
    Цитата: linkor11
    слушай, хоккеист, так, может, тебе лучше участвовать в специализированных спортивных сайтах,чувствую, ты бооольшой мастак в области хоккея. А влазить в серьёзные военно-политические разборки и, заодно, оскорблять целый народ - не стоило бы. Так для тебя же будет лучше.

    Оскорблять действительно не стоит , но вы почитайте какие комментарии писали на вашем телеканале 9 в форуме , так что и у нас у некоторых эмоции через край , но и ваши некоторые земляки тоже не гнушаются хамством
    1. Krasnodar Офлайн
      Krasnodar Сегодня, 22:49
      0
      На 9-ке много проукраинского ..мммм...отхода человеческой жизнедеятельности.
  14. Приговор Офлайн
    Приговор Сегодня, 22:14
    -1
    Я бы постеснялся этому руку пожать, после того, что они сделали. Противно всё это. Грязь какая.
  15. dimann271 Офлайн
    dimann271 Сегодня, 22:34
    0
    Вы, так, дождетесь! Откуда, нибудь, прилетит! Потому, что, достали!!!
  16. _Ugene_ Офлайн
    _Ugene_ Сегодня, 22:34
    0
    Встреча прошла хорошо, и стороны договорились о продолжении координации своих действий в Сирийской Арабской Республике.
    ага, продолжайте в том же духе, молодцы
  17. alta Онлайн
    alta Сегодня, 22:41
    -1
    Командующий ВВС Израиля : сирийские ПВО задействовали несколько зенитных батарей, которые вели огонь на протяжении более чем получаса, то есть уже после того, как израильские самолеты покинули воздушное пространство Сирии.
    При этом огонь велся в трех различных направлениях – на юг в сторону Ливана, на восток вглубь сирийской территории, а также на запад, в сторону моря, в тот район, где находился самолет Ил-20.
  18. ТОР2 Офлайн
    ТОР2 Сегодня, 22:43
    0
    Цитата: alta
    Командование отправило самолет в район расположения французского фрегата Auvergne, поскольку подозревало, что именно с него была произведена атака.

    Мммда. В обсуждении темы в двух местах появляется эта бредятина.Полёт F-16 не был ни кем зафиксирован. И факт сброса бомб тоже все как то упустили. Если это так, то как вообще обеспечена безопасность авиабазы. Сирийцы не знали о Ил-20, тогда как же он работал причём над несколькими районами.
    Истина кроется в коротком участке времени. Когда нашим ПВО был зафиксирован сброс бомб, где в этот момент находился Ил-20, и какие команды поступали на борт.
  19. мерцание Онлайн
    мерцание Сегодня, 22:48
    -1
    Это что первая провокация Израиля? Напомню, 9 апреля этого года, когда все ожидали удары по Сирии со стороны кораблей НАТО, около 3 часов ночи неизвестные самолеты нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Тифор со стороны Средиземного моря, эта атака могла спровоцировать российские удары по кораблям НАТО. Но нам удалось идентифицировать эти самолеты, они оказались израильскими. Подлость не удалась. Всякий раз, когда Нетаньяху собирался в Россию и после его возвращения наносились удары по Сирии, мол, все это с согласия России, хотя Россия все время советует Израилю воздержаться от ударов по Сирии. Цель, испортить отношения между Ираном и Россией. Террористам помогают, поставляют оружие, лечат, эвакуируют, обстреливают войска Асада. Провоцируют Россию на чрезмерно агрессивные действия.
    Последняя ситуация из той же серии, вот только не на такую реакцию расчитывали. Расчитывали, что начнутся разборы полетов между Россией и Сирией, а Израиль будет в сторонке подхихикивать, росчитывали на внтри российские вопли "что мы там в Сирии делаем", но вот как только последовала реакция МО России, так сразу стало не до смеха, бросились спасать ситуацию, все наперебой стали оправдыватся, и "неумные, непросчитанные действия ... надо бы извинится ... надо было сообщить вовремя", услышали заяаление Путина слегка приободрились, мол, это российское МО что то накосячило и оправдывается. Вот только МО прекрасно знает что произошло и все эти оправдания Израиля воспринимают как издевательство. Что будет дальше посмотрим, но будет
  20. mvd ru Онлайн
    mvd ru Сегодня, 22:55
    0
    Цитата: Krasnodar
    На 9-ке много проукраинского ..мммм...отхода человеческой жизнедеятельности

    может и так , Вы же читали некоторые Израильтяне предлагают дип отношения рвать и т д .....тоже на эмоциях наверное ...