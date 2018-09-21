«Сайга-12»: вершина эволюции «гладкоствольных АК»
После появления на рынке и головокружительного успеха ижмашевских гладкоствольных полуавтоматов «Сайга» серий 410 и 20, серьезно потеснивших в «самооборонном» сегменте оружейного рынка даже именитые и раскрученные бренды, стало очевидным, что появление аналогичной самозарядки под самый популярный и универсальный 12 калибр – лишь вопрос времени.
Собственно, сами заводчане и не скрывали, что карабины серии «Сайга-20» для них, помимо всего прочего, «переходная модель», на которой будут отработаны решения, в дальнейшем реализованные на 12-ой.
Производство этого ружья было начато в 1997 году. Первоначально – в «классическом» исполнении: с достаточно длинным стволом (580 мм) и охотничьим прикладом с полупистолетной шейкой. Далее все шло как с предшественниками: следом появилась «Сайга-12С» со складным полиамидным прикладом и рукояткой управления огня, позаимствованные у АК 100-й серии. И наконец, «Сайга-12К» со складным прикладом и укороченным до 420 мм стволом.
Практически сразу стало ясно, что в новом оружие практически полностью преодолены не столь тяжелые и немногочисленные болезни его предшественников. Ружье стало еще более надежным, а магазины для обычных (12х70) и магнумовских (12х76) патронов унифицировались, что позволило избежать «сложностей» «Сайги-20» с двумя типами магазинов.
Если к этому прибавить еще и вполне приемлемую цену (на тот момент), можно не удивляться, что ружье моментально стало бестселлером российского рынка, сделав коммерческие перспективы большинства помповых и значительной части самозарядных ружей, как зарубежных, так и отечественных, довольно туманными. Это оружие даже сумело пробить путь к сердцам многих охотников, людей, как правило, консервативных и настороженно воспринимающих все новинки. Их оно покорило прежде всего своей надежностью и неприхотливостью.
«Сайга-12» практически идеально ложится в концепцию «универсального ружья» и «оружия на всякий случай», позволяя с его помощью решать все задачи, которые могут быть решены с помощью гражданского оружия.
Когда я принял решение купить «Сайгу-12», это не было приобретением кота в мешке. До этого я уже владел «Сайгой-410», и с новинкой я успел познакомиться. Несколько моих друзей уже купили эти ружья, и я сумел не только услышать их оценки этого оружия, но и подержать его в руках и пострелять из него.
В результате мною была выбрана «Сайга-12К» в самой простой комплектации. То есть с постоянным дульным сужением 0,9 мм и без регулируемой планки.
Обычные целик и мушка были мне удобнее, а дульные насадки очень часто оказывались не соосны стволу, и я решил не рисковать. Тем более что калиберные пули, для которых необходима цилиндрическая сверловка ствола, я практически не использовал. То есть постоянный чок меня вполне устраивал.
На ствольной коробке имелся планка «ласточкин хвост» для установки кронштейна под оптику или коллиматорный прицел. Впрочем, ни то, ни другое я ставить и не собирался, полагая это совершенно излишним для этого оружия. В дальнейшем я заменил мушку на световозвращающую. Впрочем, и в этом особой необходимости не было: ружье по своим габаритам и «развесовке» практически совпадает с АК, и, имея опыт работы с ним, нетрудно научиться стрелять из короткой «Сайги» на короткие дистанции, по «мышечной памяти» в условиях плохой освещенности, не видя прицельных приспособлений.
Прежде всего следует отметить необыкновенно точную пулевую стрельбу этого ружья. Для «пострелушек» я чаще всего использовал пулю «Тандем» (стальной цилиндр в пластиковом контейнере-стабилизаторе) как одну из самых бюджетных. Патроны с ней обеспечивали вполне стабильное поражение грудной мишени на ста метрах. При использовании более точных (и более дорогих) пуль «Гуаланди» и «Полева» столь же уверенно можно было на той же дистанции укладывать их в лист А4.
Напомним, что в «Сайге-12» (так же, как в 20 и 410) газоотвод отличается от автоматного. В них газовый поршень является отдельной деталью. Он перемещается в газовой камере, толкая шток затворной рамы. Камера закрывается винтовой заглушкой, являющейся одновременно и газовым регулятором, дозирующим объем поступающих на поршень пороховых газов. У него два положения – для работы с обычными патронами и с магнумом.
При этом автоматика в положении «магнум» на моей «Сайге» прекрасно работает со всеми патронами, в том числе даже со «спортинговыми», с облегченной навеской. Тем самым экономя ресурс ружья.
Обнаружив это, я стал снаряжать патроны для «пострелушек» с облегченной навеской пороха, что не только меньше изнашивает оружие, но и делает стрельбу более комфортной. Кстати, уже упомянутый «Тандем» с меньшим пороховым зарядом (1,6 грамма «Сокола» вместо рекомендованных 1,9) летит точнее.
Появившийся несколько позднее «Вепрь-12», особенно в короткоствольных версиях, отличается куда большей чувствительностью к навескам патронов.
Также можно отметить и то, что ружье без проблем принимает переснаряженные даже не по одному разу гильзы.
Серьезной проблемой ружья является некоторая сложность с примыканием снаряженного магазина. Эта процедура, столь простая на АК, требует с «Сайгой 12 исп.10» устойчивых навыков. И то, в экстремальной ситуации, с перезарядкой могут возникнуть проблемы. Что, для оружия, как бы предполагающего «самооборонное» или даже тактическое применение, конечно, не слишком хорошо.
В настоящий момент на моделях исполнения 030, 033 и 028 этот недостаток устранен с помощью шахты приемника магазина, делающую замену магазина простой и беспроблемной.
Но на моем ружье присутствовала первая модернизация, нацеленная на облегчение этой задачи. А именно предусмотрена затворная задержка. Причем не автоматическая. Чтобы ее включить, нужно отвести затворную раму в заднее положение и, удерживая ее, поднять флажок задержки, находящийся справа от спусковой скобы. После чего снаряженный магазин примыкается без труда. Решение, прямо скажем, так себе.
Помимо того что процедура занимает дополнительное время, она требует участия двух рук и исключает возможность тактической перезарядки, когда при замене магазина патрон остается в патроннике, а оружие — способным произвести выстрел. Кроме того, флажок затворной задержки имел острые края, о которые постоянно царапалась рука и которые пришлось сточить надфилем.
Сегодня можно купить комплект для установки шахты приемника магазинов на ружья раннего выпуска. Впрочем, я научился настолько уверенно присоединять снаряженные магазины, что особой необходимости для установки шахты я уже не вижу.
Другим «усовершенствованием», сделанным мною, была замена рукоятки управления огня на более эргономичную.
Кроме того, меня не устраивало расположение передней антабки внизу цевья, что делало неудобным переноску оружия «по патрульному» на груди. Поэтому было установлено цевье с боковым расположением антабки.
В настоящий момент в России и за рубежом выпускается много различных комплектов и приспособлений для тюнинга «Сайги-12», позволяющих придать ружью желаемую конфигурацию и улучшить его характеристики.
В более поздних выпусках ружья (исполнение 030, 033 и 028) устранены все упомянутые недостатки, и единственной проблемой остается разве что не всегда стабильное качество. Впрочем, в партиях, идущих на экспорт, процент брака несравненно меньше, что и позволило «Сайге-12» занять ведущую позицию в топе лучших тактических дробовиков мира.
Собственно, сами заводчане и не скрывали, что карабины серии «Сайга-20» для них, помимо всего прочего, «переходная модель», на которой будут отработаны решения, в дальнейшем реализованные на 12-ой.
Производство этого ружья было начато в 1997 году. Первоначально – в «классическом» исполнении: с достаточно длинным стволом (580 мм) и охотничьим прикладом с полупистолетной шейкой. Далее все шло как с предшественниками: следом появилась «Сайга-12С» со складным полиамидным прикладом и рукояткой управления огня, позаимствованные у АК 100-й серии. И наконец, «Сайга-12К» со складным прикладом и укороченным до 420 мм стволом.
Практически сразу стало ясно, что в новом оружие практически полностью преодолены не столь тяжелые и немногочисленные болезни его предшественников. Ружье стало еще более надежным, а магазины для обычных (12х70) и магнумовских (12х76) патронов унифицировались, что позволило избежать «сложностей» «Сайги-20» с двумя типами магазинов.
Если к этому прибавить еще и вполне приемлемую цену (на тот момент), можно не удивляться, что ружье моментально стало бестселлером российского рынка, сделав коммерческие перспективы большинства помповых и значительной части самозарядных ружей, как зарубежных, так и отечественных, довольно туманными. Это оружие даже сумело пробить путь к сердцам многих охотников, людей, как правило, консервативных и настороженно воспринимающих все новинки. Их оно покорило прежде всего своей надежностью и неприхотливостью.
«Сайга-12» практически идеально ложится в концепцию «универсального ружья» и «оружия на всякий случай», позволяя с его помощью решать все задачи, которые могут быть решены с помощью гражданского оружия.
Когда я принял решение купить «Сайгу-12», это не было приобретением кота в мешке. До этого я уже владел «Сайгой-410», и с новинкой я успел познакомиться. Несколько моих друзей уже купили эти ружья, и я сумел не только услышать их оценки этого оружия, но и подержать его в руках и пострелять из него.
В результате мною была выбрана «Сайга-12К» в самой простой комплектации. То есть с постоянным дульным сужением 0,9 мм и без регулируемой планки.
Обычные целик и мушка были мне удобнее, а дульные насадки очень часто оказывались не соосны стволу, и я решил не рисковать. Тем более что калиберные пули, для которых необходима цилиндрическая сверловка ствола, я практически не использовал. То есть постоянный чок меня вполне устраивал.
На ствольной коробке имелся планка «ласточкин хвост» для установки кронштейна под оптику или коллиматорный прицел. Впрочем, ни то, ни другое я ставить и не собирался, полагая это совершенно излишним для этого оружия. В дальнейшем я заменил мушку на световозвращающую. Впрочем, и в этом особой необходимости не было: ружье по своим габаритам и «развесовке» практически совпадает с АК, и, имея опыт работы с ним, нетрудно научиться стрелять из короткой «Сайги» на короткие дистанции, по «мышечной памяти» в условиях плохой освещенности, не видя прицельных приспособлений.
Прежде всего следует отметить необыкновенно точную пулевую стрельбу этого ружья. Для «пострелушек» я чаще всего использовал пулю «Тандем» (стальной цилиндр в пластиковом контейнере-стабилизаторе) как одну из самых бюджетных. Патроны с ней обеспечивали вполне стабильное поражение грудной мишени на ста метрах. При использовании более точных (и более дорогих) пуль «Гуаланди» и «Полева» столь же уверенно можно было на той же дистанции укладывать их в лист А4.
Напомним, что в «Сайге-12» (так же, как в 20 и 410) газоотвод отличается от автоматного. В них газовый поршень является отдельной деталью. Он перемещается в газовой камере, толкая шток затворной рамы. Камера закрывается винтовой заглушкой, являющейся одновременно и газовым регулятором, дозирующим объем поступающих на поршень пороховых газов. У него два положения – для работы с обычными патронами и с магнумом.
При этом автоматика в положении «магнум» на моей «Сайге» прекрасно работает со всеми патронами, в том числе даже со «спортинговыми», с облегченной навеской. Тем самым экономя ресурс ружья.
Обнаружив это, я стал снаряжать патроны для «пострелушек» с облегченной навеской пороха, что не только меньше изнашивает оружие, но и делает стрельбу более комфортной. Кстати, уже упомянутый «Тандем» с меньшим пороховым зарядом (1,6 грамма «Сокола» вместо рекомендованных 1,9) летит точнее.
Появившийся несколько позднее «Вепрь-12», особенно в короткоствольных версиях, отличается куда большей чувствительностью к навескам патронов.
Также можно отметить и то, что ружье без проблем принимает переснаряженные даже не по одному разу гильзы.
Серьезной проблемой ружья является некоторая сложность с примыканием снаряженного магазина. Эта процедура, столь простая на АК, требует с «Сайгой 12 исп.10» устойчивых навыков. И то, в экстремальной ситуации, с перезарядкой могут возникнуть проблемы. Что, для оружия, как бы предполагающего «самооборонное» или даже тактическое применение, конечно, не слишком хорошо.
В настоящий момент на моделях исполнения 030, 033 и 028 этот недостаток устранен с помощью шахты приемника магазина, делающую замену магазина простой и беспроблемной.
Но на моем ружье присутствовала первая модернизация, нацеленная на облегчение этой задачи. А именно предусмотрена затворная задержка. Причем не автоматическая. Чтобы ее включить, нужно отвести затворную раму в заднее положение и, удерживая ее, поднять флажок задержки, находящийся справа от спусковой скобы. После чего снаряженный магазин примыкается без труда. Решение, прямо скажем, так себе.
Помимо того что процедура занимает дополнительное время, она требует участия двух рук и исключает возможность тактической перезарядки, когда при замене магазина патрон остается в патроннике, а оружие — способным произвести выстрел. Кроме того, флажок затворной задержки имел острые края, о которые постоянно царапалась рука и которые пришлось сточить надфилем.
Сегодня можно купить комплект для установки шахты приемника магазинов на ружья раннего выпуска. Впрочем, я научился настолько уверенно присоединять снаряженные магазины, что особой необходимости для установки шахты я уже не вижу.
Другим «усовершенствованием», сделанным мною, была замена рукоятки управления огня на более эргономичную.
Кроме того, меня не устраивало расположение передней антабки внизу цевья, что делало неудобным переноску оружия «по патрульному» на груди. Поэтому было установлено цевье с боковым расположением антабки.
В настоящий момент в России и за рубежом выпускается много различных комплектов и приспособлений для тюнинга «Сайги-12», позволяющих придать ружью желаемую конфигурацию и улучшить его характеристики.
В более поздних выпусках ружья (исполнение 030, 033 и 028) устранены все упомянутые недостатки, и единственной проблемой остается разве что не всегда стабильное качество. Впрочем, в партиях, идущих на экспорт, процент брака несравненно меньше, что и позволило «Сайге-12» занять ведущую позицию в топе лучших тактических дробовиков мира.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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