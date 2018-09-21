Лондон как столица «глубинного государства»

Игрока всегда выдаёт игра, которую он ведёт, почерк, поэтому и «глубинное государство» как геополитического игрока можно идентифицировать — с определённой, конечно, погрешностью. Этот игрок явно проявляет себя на мировой сцене с началом противостояния избранного президента США Дональда Трампа с двухпартийной группой (или «сверхпартией») американских неоконов, которые оказались вдруг достаточно могущественными, чтобы шельмовать президента США и угрожать ему импичментом через Конгресс США.Тогда в западной прессе и появился новый термин – «глубинное государство» (ГГ), которое легко манипулирует американской «демократией» и может реально ограничивать полномочия президента США. Президент Трамп постоянно использует термин ГГ в своих речах, особенно после очередных нападок на него в прессе.Обращает на себя внимание, что кампании по дискредитации президентов Трампа и Путина координируются, ведутся из одного центра — это одна большая игра «глубинного государства». Через некоего анонима или через никому ничего не говорящий «источник» вбрасывается фальшивка. Избранные политики вроде покойного сенатора Джона Маккейна дают ей ход, навешивают ярлык, делают громкие заявления, а затем включается кампания шельмования в фейк-СМИ вроде CNN.Досье на «Трампа – агента Путина» сфабриковал в Лондоне агент МИ6 Кристофер Стил по заказу некой юридической конторы из США, оно «случайно» попадает на стол покойного Джона Маккейна, который даёт ему официальный ход и одновременно делится сенсацией с CNN. Недавний пример. Некий высокопоставленный аноним из Белого дома сообщает в «Нью-Йорк таймс», что в администрации президента есть группа заговорщиков, которая «усердно работает» против президента Трампа.В Британии аналогичным образом начали и продолжают кампанию против России и президента Путина: кто-то чем-то отравил в Солсбери Скрипалей. Премьер Тереза Мэй незамедлительно, до первых результатов следствия, хайли лайкли, обвиняет Россию в применении ОВ «Новичок». Эта поспешность объясняется тем, что Тереза Мэй «не у власти», по мнению лидера лейбористов Джереми Корбина, ей просто приказали, а «Новичок» может быть производства лаборатории Портон-Даун и был подброшен на место отравления, например, агентом МИ6 Кристофером Стилом, с его-то репутацией.Недавний пример. Аноним «Аполлон», некий якобы завербованный МИ6 русский дипломат, опознаёт фитнес-туристов Боширова и Петрова как «агентов ГРУ», посетивших Солсбери в день отравления Скрипалей ОВ «Новичок». И «Аполлон», и выздоровевшие Скрипали до сих пор не представлены общественности, в то время как Боширов и Петров дали пространное интервью Маргарите Симоньян.Эти факты позволяют сделать вывод, что «глубинное государство» экстерриториально, и его основная база, «столица», находится, видимо, в Лондоне. Именно в Лондоне фабрикуются основные фальшивки: досье на «Трампа – агента Путина» и «дело Скрипалей» против России и Путина.Инициатива антитрамповских и антипутинских кампаний также исходит обычно из Лондона, а потом подхватывается США и продавливается ими в Европе. Лондон смело берёт на себя трансляцию самых абсурдных сценариев и обвинений. Это говорит о том, что он не боится возражений, он как бы является высшей инстанцией, которую никто на Западе не смеет критиковать. И действительно, все западные страны, включая США, проявляют солидарность с любым абсурдом из Лондона: и «Трамп — агент Путина», и «Путин отравил Скрипалей».«Глубинное государство» со столицей в Лондоне стоит как бы над всеми западными «демократиями» и путём своих пропагандистских кампаний диктует свою волю и Америке и Европе! Заметим, что Лондон самостоятельно инициирует референдум по выходу из Евросоюза. Тогдашний президент США Барак Обама приезжает в Британию открыто агитировать против «Брексита», но это не помогает. Уже президент Обама не может повлиять на решение «глубинного государства», выданного за волю народа на референдуме!Фактически «глубинное государство» пытается управлять всем миром, и в первую очередь США и Западом. Поэтому избранный президент Трамп с его лозунгом «Америка прежде всего!» становится для ГГ внутренним врагом №1, а президент Путин с военной мощью России – внешним врагом №1. Китай и прочая Азия – тоже враги ГГ (как обладающие определённой суверенностью государства), даже Япония и Южная Корея, но второстепенные. Они могут подождать.Глава «Русала» Олег Дерипаска волею случая приоткрыл для нас личико этого ГГ. Дерипаску пытались завербовать в качестве агента США в России, видимо, там помнят одно его публичное столкновение с Путиным, но Олег отказался от этой опасной миссии. И сказал после этого кое-что о тайной власти в США: это конгломерат финансистов, спецслужб и СМИ. Не поэтому ли «Русал» и сам Дерипаска подверглись жёстким санкциям США? Не поэтому ли так послушны США украинские олигархи, включая президента Порошенко? Они просто завербованные агенты?Производственный же капитал, судя по всему, не входит в эту тайную власть, а именно из этого капитала происходит Дональд Трамп и опирается на него. Глобальные СМИ вменяют Трампу разрушение единства Запада, и это очередной пропагандистский фейк. Трамп и его «производственная команда» разрушают власть «глубинного государства», потому что пытаются перехватить управление если не всем Западом, то хотя бы США, в этом состоит внутренний конфликт Запада, Трампа и Конгресса США, за которым стоит «глубинное государство», по мнению президента Трампа.Но если «глубинное государство» — конгломерат, то в нём не обходится без внутренних противоречий, и какая-то его часть косвенно поддерживает президента Трампа, поэтому ему удаётся до сих пор удерживать пост президента США. Можно предположить, что «глубинное государство» — это совокупность англосаксонских и еврейских элит, и тогда Израиль имеет какие-то акции ГГ, право голоса, именно он и поддерживает Дональда Трампа.А президент Трамп, в свою очередь, переносит посольство США в Иерусалим и полностью поддерживает политику Израиля на Ближнем Востоке, направленную против Ирана. Трамп кардинально меняет курс США на Ближнем Востоке, отказываясь от политики Обамы и госсекретаря Джона Керри, от так называемой «ядерной сделки с Ираном» и переходит к ещё более жёсткой политике антииранских санкций.В общем, можно говорить о конфликте англосаксонских и еврейских акционеров «глубинного государства», очевидным образом проявившемся в позициях по президентству Трампа и Ирану. Трамп, скорее, ставленник Израиля, нежели абсурдный «агент Путина», но бросить такое обвинение своим еврейским «коллегам» англосаксонские акционеры не могут и хватаются за другого своего врага №1 – Владимира Путина.Поэтому, кстати, Израиль проводит более независимую политику, чем Евросоюз и Германия, которые не имеют права голоса в ГГ и вынуждены проявлять солидарность со всем его абсурдом, в отличие от Израиля. Поэтому Москва поддерживает особые отношения с Израилем: они позволяют выходить в какой-то степени на внутреннюю кухню ГГ.Если Трамп опирается на Израиль в святая святых «глубинного государства», то противостоят ему англосаксонские, неоконовские элиты этого «государства». Мы можем назвать сегодня их публичных представителей. Это ярые критики Трампа, например, покойный сенатор Джон Маккейн, его верный соратник Курт Волкер, конечно, Джордж Сорос и вся «демократия», поющая о «сговоре Трампа с Путиным» производства МИ6. Возможно, и экс-госсекретарь Джон Керри, затеявший тайные переговоры с Ираном, за что действующий госсекретарь Майк Помпео назвал Керри «членом банды», орудующей против президента Трампа.Россия использует к своей пользе противоречия внутри «глобального государства». Россия приняла недавно с «тайным», неафишируемым визитом Курта Волкера, невзирая на его спецпредставительство на Украине, а с другой стороны – официальных лиц Израиля…