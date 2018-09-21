Россия упустила, Китай подхватил: почему не стоит принижать возможности Су-33 от «Шеньян»?

Источники информации:

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=22034

http://airwar.ru/enc/fighter/su33.html

http://airwar.ru/enc/fighter/f18c.html

http://www.airwar.ru/enc/fighter/f18ef.html

Если провести достаточно тщательное изучение некоторых отечественных и зарубежных военно-аналитических и военно-технических ресурсов и блогов, посвящённых флоту в целом и палубной авиации в частности, можно обратить внимание на массу критических высказываний в отношении лётно-технических характеристик и радиолокационной сигнатуры палубного истребителя Су-33, а также его китайских конструктивных аналогов J-15 и J-15S/D, являющихся на сегодняшний день совокупным воплощением наиболее передовых наработок китайской радиоэлектронной промышленности и конструктивного креатива от опытно-конструкторскогл бюро имени П. О. Сухого. Не обращая никакого внимания на модернизационный потенциал этих великолепных машин, многие обозреватели, несмотря на достаточную осведомлённость в технических деталях, склонны занижать их параметры по совершенно различным причинам. Так, администратор издания «Военный Паритет» Леонид Николаев, опираясь на свои прозападные взгляды, а также китайский интернет, пустился во все тяжкие в перечислении недостатков семейств Су-33 и J-15A на примере исходного Су-27К (Т-10К). Все умозаключения были опубликованы в краткой заметке «Цепляние за Су-27К — главная ошибка китайского флота».В качестве первостепенных недостатков были указаны: внушительная масса пустой машины — 19800 кг (ограничивает максимальный взлётный вес, особенно при взлёте посредством трамплина), большие геометрические размеры планера, исключающие размещение на борту авианосца «Ляонин» более чем 26 машин, а также наличие прямых воздуховодов (мотогондол) и ПГО, что не позволяет уменьшить ЭПР машины до 5—10 кв. м. «Подбивая бабки», Л. Николаев делает окончательный вывод, что установка на J-15 системы катапультного взлёта указывает на то, что командование ВМС КНР как никогда близко к анонсированию программы интеграции данных истребителей в состав палубных авиаполков на авианосцах 2-го поколения (проект 002A и т.д.), что должно якобы очень обрадовать военных специалистов в оборонных ведомствах стран НАТО (включая США), ведь, по его мнению, «Китай ещё долго будет идти по тупиковому советскому пути развития палубной истребительной авиации». В этой связи хотелось бы подробнее остановиться на той самой «тупиковости», озвученной господином Николаевым.Стоит отметить, что при оценке современного китайского J-15A Леонид Николаев оперировал параметрами нашего Су-33, что уже не может говорить об объективности окончательных выводов. А поэтому куда более логичным является одновременное рассмотрение лётно-технических качеств Су-33 и J-15 в сравнении с «Хорнетами» и «Супер Хорнетами». Учитывая, что первый полёт опытного экземпляра Су-27К (Т-10К-1, бортовой номер «37») состоялся 17 августа 1987 года (31 год назад), тяговооружённость в 1,02 кгс/кг (при заполнении топливных баков наполовину, а также размещении двух УРВБ Р-27ЭР и двух Р-73) представляет собой вполне себе пристойный показатель, удовлетворяющий машинам 4-го поколения. Всё это достигается при чрезвычайном режиме работы двигателей АЛ-31Ф серии 3 с суммарной тягой в 25600 кгс. Более того, при аэродинамическом качестве планера 11,1 ед., наличии интегральной компоновки и развитыми аэродинамическими наплывами у корневой части крыла с ПГО Су-27К способен выполнять такую фигуру высшего пилотажа, как «Кобра Пугачёва», а также вести маневренный бой с более-менее достойной угловой скоростью разворота, порядка 20 град/с.На этом фоне тяговооружённость американского палубного многофункционального истребителя F/A-18C/D «Hornet», впервые поднявшегося в воздух в 1986 году и являющегося главным концептуальным противником нашему Су-33, составила 1,037 кгс/кг. Но, несмотря на это, развитый несущий фюзеляж морской «Сушки», статическая неустойчивость и наличие оптико-электронного прицельного комплекса ОЛС-27К, синхронизированного с нашлемной системой целеуказания, позволяли Су-33 в ближнем воздушном бою превосходить штатовский «Хорнет». Да и в дальнем воздушном бою «кассегреновский» бортовой радиолокационный комплекс Н001К «Сушки», обеспечивающий управление ракетами воздушного боя средней/большой дальности Р-27ЭР/ЭМ (дальность перехвата в переднюю полусферу до 120 км), превосходил по энергетическим и дальностным характеристикам опережал радары AN/APG-73, установленные на «Хорнетах». К примеру, если Н001К обнаруживает цель с ЭПР 3 кв. м на удалении в 110 км, то AN/APG-73 запеленгует подобный объект на расстоянии в 70—75 км. Для своего времени (конец 90-х — начало «нулевых» годов) боевой потенциал «Flanker-D» позволял парировать возможности «Хорнетов», вооружённых ракетами AIM-120C-5 AMRAAM.К сожалению, позднее соотношение сил кардинально изменилось не в пользу палубных «Сушек»: оперативную боевую готовность обрели передовые палубные истребители поколения «4++» F/A-18E/F «Super Hornet», оснащённые АФАР-радарами AN/APG-79 и ракетами класса «воздух-воздух» AIM-120C-7. Данные БРЛК позволяют обнаружить Су-33 на расстоянии в 200 км и осуществить пуск AMRAAMа со 120 км и более. Более того, удельный вес получает технология АФАР, позволяющая окончательно «переиграть» устаревший радар Н001К путём направленной постановки помех и обеспечения собственной помехозащищённости благодаря индивидуальному управлению приёмо-передающими модулями (ППМ) и их группами.На этом фоне китайская компания «Шеньян» переняла эстафетную палочку у «ОКБ Сухого», и разработанный методом реверс-инжиниринга J-15A/S перекрыл те недостатки, которые наблюдаются у Су-33 по сей день. Многоцелевые китайские палубные истребители получили перспективный АФАР-радар, детальные ТТХ которого остаются под грифом «Секретно». Более того, известно о работах по ракете воздушного боя сверхбольшой дальности PL-15, способной уничтожать цели на удалении в 200—250 км благодаря наличию интегрального ракетно-прямоточного двигателя (ИРПД). Что касается «собачьей свалки», то первостепенное значение здесь имеют новые турбореактивные двухконтурные форсажные двигатели WS-10A «Taihang» с суммарной тягой в 27500 кгс. Они обеспечивают тяговооружённость в 1,12 кгс/кг, что заметно больше, чем у Су-33, ведь нормальная взлётная масса у J-15A значительно меньше благодаря применению в планере большего количества композиционных материалов. Боевой радиус действия J-15A/S продолжает оставаться на уровне 1300—1600 км, что оставляет «Супер Хорнет» далеко позади стандартов «Сушек» и J-15.