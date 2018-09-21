В Москве ответили на претензии по поводу подлинности данных о сбившей MH17 ракете

В случае прихода в негодность эталонного формуляра («подлинника») вместо него создавалась точная копия, которая называлась «восстановленный подлинник», с которого также продолжалось тиражирование формуляров, но уже под названием «восстановленный подлинник». Информация об этом отражалась на полях данного документа. Так, представленный в ходе брифинга Минобороны России формуляр двигателя был скопирован с восстановленного 14 января 1986 г. подлинника, о чём и говорит сделанная в формуляре запись. Такой порядок разработки технической документации определялся ГОСТ 19.602-78, в котором чётко разъясняется, что «подлинник» и «восстановленный подлинник» – это документы, с которых делают копии.

В российском оборонном ведомстве отреагировали на появившиеся заявления о том, что в представленных документах о передаче производителем в 1986 году ракеты комплекса «Бук» в одну из частей Прикарпатского военного округа якобы наличествуют нестыковки. В отдельных источниках появились заявления о том, что документация, представленная Минобороны России, якобы не является подлинной.Управление информации и пресс-службы министерства обороны распространило сообщение, в котором говорится, что все эти попытки обвинений являются несостоятельными. Производитель разработал комплект конструкторской документации на ракету 9М38, куда вошёл формализованный формуляр на различные части ракеты, включая сопло, двигатель и др. Сам формуляр – эталонный, и с него создавался тираж таких формуляров, куда информация уникального характера по каждой из ракет впоследствии и вносилась.Из сообщения Минобороны:Отмечено, что в них (в копии) вносились номера двигателя к 9М38.Добавлено, что все сведения переданы генеральной прокуратуре Нидерландов 17 сентября, и подлинность переданной документации является бесспорной. Добавлено, что Минобороны в случае запросов готово к проведению любых экспертиз с советской документацией.Таким образом, Советского Союза давно нет, но он и сегодня продолжает оказывать России помощь в сложнейшей битве за истину. Запад молчит. Виновных-то он уже давно назначил.