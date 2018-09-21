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В Москве ответили на претензии по поводу подлинности данных о сбившей MH17 ракете

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В российском оборонном ведомстве отреагировали на появившиеся заявления о том, что в представленных документах о передаче производителем в 1986 году ракеты комплекса «Бук» в одну из частей Прикарпатского военного округа якобы наличествуют нестыковки. В отдельных источниках появились заявления о том, что документация, представленная Минобороны России, якобы не является подлинной.

Управление информации и пресс-службы министерства обороны распространило сообщение, в котором говорится, что все эти попытки обвинений являются несостоятельными. Производитель разработал комплект конструкторской документации на ракету 9М38, куда вошёл формализованный формуляр на различные части ракеты, включая сопло, двигатель и др. Сам формуляр – эталонный, и с него создавался тираж таких формуляров, куда информация уникального характера по каждой из ракет впоследствии и вносилась.

В Москве ответили на претензии по поводу подлинности данных о сбившей MH17 ракете



Из сообщения Минобороны:
В случае прихода в негодность эталонного формуляра («подлинника») вместо него создавалась точная копия, которая называлась «восстановленный подлинник», с которого также продолжалось тиражирование формуляров, но уже под названием «восстановленный подлинник». Информация об этом отражалась на полях данного документа. Так, представленный в ходе брифинга Минобороны России формуляр двигателя был скопирован с восстановленного 14 января 1986 г. подлинника, о чём и говорит сделанная в формуляре запись. Такой порядок разработки технической документации определялся ГОСТ 19.602-78, в котором чётко разъясняется, что «подлинник» и «восстановленный подлинник» – это документы, с которых делают копии.


Отмечено, что в них (в копии) вносились номера двигателя к 9М38.

Добавлено, что все сведения переданы генеральной прокуратуре Нидерландов 17 сентября, и подлинность переданной документации является бесспорной. Добавлено, что Минобороны в случае запросов готово к проведению любых экспертиз с советской документацией.

Таким образом, Советского Союза давно нет, но он и сегодня продолжает оказывать России помощь в сложнейшей битве за истину. Запад молчит. Виновных-то он уже давно назначил.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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44 комментария
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  1. Дмитрий Потапов Офлайн
    Дмитрий Потапов Сегодня, 06:04
    +27
    Советского Союза да его нет( очень жаль).но пока я жив он будет жить вместе со мной. И его наследие ещё не раз придет на помощь России.
    1. DeRune Офлайн
      DeRune Сегодня, 06:16
      +12
      Солидарен с вами.
      1. venik Офлайн
        venik Сегодня, 07:50
        +7
        Цитата: DeRune
        Солидарен с вами.

        ===================
        Значит нас КАК МИНИМУМ - Трое!!! drinks good
        1. faiver Онлайн
          faiver Сегодня, 07:52
          +9
          Нас гораздо больше... hi
        2. Skarpzd Офлайн
          Skarpzd Сегодня, 08:19
          +3
          как минимум 18 на данный момент))
          1. Fil743 Офлайн
            Fil743 Сегодня, 09:00
            +1
            На отдельное боевое подразделение со средствами усиления уж точно наберется. Я с вами! good
            1. rocket757 Онлайн
              rocket757 Сегодня, 09:22
              0
              Прикрытие сверху тоже обеспечим!
  2. случайный прохожий Офлайн
    случайный прохожий Сегодня, 06:10
    +11
    Нравится мне в последнее время не характерная для нашего Минобороны точность, лаконичность, а самое главное достоверность распространяемой информации. Надеюсь дальше они будут работать таким же образом.
    1. Аристарх Людвигович Офлайн
      Аристарх Людвигович Сегодня, 07:38
      -6
      Цитата: случайный прохожий
      а самое главное достоверность распространяемой информации.

      Почитайте соседнюю статью. Там очень интересные факты приводятся.
      Лето 2014 года для ВВС Украины оказалось кровавым: со 2 июля по 30 августа было потеряно не менее 19 боевых машин. Работали по ним ополченцы из ПЗРК, ЗРК «Оса-АКМ», крупнокалиберных пулеметов, ЗУ-23-2 и ЗРК «Бук».

      https://topwar.ru/147283-aviacija-ukrainy-v-konfliktt-na-jugo-vostoke-strany.html
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:25
    +3
    да все там хорошо понимают,просто дан приказ сшой,что Россия во всем виновна.
  4. BlackMokona Онлайн
    BlackMokona Сегодня, 06:26
    -12
    Т.е никакого ответа на претензии не дали. Интересно
    1. случайный прохожий Офлайн
      случайный прохожий Сегодня, 06:32
      +7
      Вы читать не умеете?
      1. Грибок Офлайн
        Грибок Сегодня, 06:40
        +2
        Не умеет. Лишь бы засветиться.
        1. Тралл Офлайн
          Тралл Сегодня, 07:04
          +3
          Цитата: BlackMokona
          Т.е никакого ответа на претензии не дали. Интересно

          Продолжайте вести наблюдение.
      2. alexleony Офлайн
        alexleony Сегодня, 06:40
        +3
        Буквы знает,смысл не улавливает.
      3. BlackMokona Онлайн
        BlackMokona Сегодня, 06:44
        -8
        Умею, не вижу ни одного контр аргумента Мин.Обороны, если видите то процетируйте
        1. inkass_98 Офлайн
          inkass_98 Сегодня, 06:51
          +5
          Цитата: BlackMokona
          Умею, не вижу ни одного контр аргумента Мин.Обороны

          Смотрите внимательно по сторонам и будьте осторожны, к вам уже агенты выехали, "Новичком" или стрихнином травить будут. Инфа 146%.
          1. BlackMokona Онлайн
            BlackMokona Сегодня, 06:52
            -7
            Т.е и вы не видите. Замечательно wassat
        2. colonel Офлайн
          colonel Сегодня, 07:06
          +3
          Цитата: BlackMokona
          не вижу ни одного контр аргумента

          Наверное это трудно, быть слепым и глухим одновременно? Какой вам аргумент нужен что бы пошшупать?
          1. BlackMokona Онлайн
            BlackMokona Сегодня, 07:10
            -5
            Любой аргумент против высказанных претензий.
            Но самый главный, это ответ на вопрос.
            Почему восстановленный формуляр для ракеты был восстановлен за год до производства ракеты wink
            Вдруг там производственный цикл 10 лет. Интересно же
        3. venik Офлайн
          venik Сегодня, 07:55
          +4
          Цитата: BlackMokona
          Умею, не вижу ни одного контр аргумента Мин.Обороны, если видите то процетируйте

          ========
          Когда человек говорит глупость - это не страшно... С кем не бывает!! Но когда он в глупости - упорствует - это уже ДИАГНОЗ!!!!! fool
          1. BlackMokona Онлайн
            BlackMokona Сегодня, 07:57
            -4
            Так мне ни одного аргумента из статьи не привели, так сложно процетировать? Но нет упорствуют но не цитируют, хоть ответили уже кучу раз.
            laughing
      4. venik Офлайн
        venik Сегодня, 07:52
        +1
        Цитата: случайный прохожий
        Вы читать не умеете?

        ========
        А чукча у нас - не "читатель", а "писатель"!!! (Читать пока еще не научился!) fool
        1. BlackMokona Онлайн
          BlackMokona Сегодня, 07:59
          -3
          Вот ,видите не можете процитировать того чего нет. laughing
    2. Володин Офлайн
      Володин Сегодня, 06:40
      +8
      Цитата: BlackMokona
      Т.е никакого ответа на претензии не дали. Интересно

      Вы пьёте кровь христианских младенцев. Жду опровержений в течение 24 часов...
      1. BlackMokona Онлайн
        BlackMokona Сегодня, 06:47
        -7
        Попробую ответить как мин.обороны.
        В огороде всё прекрасно laughing
        1. Володин Офлайн
          Володин Сегодня, 07:20
          +4
          Это хорошо, что Вы понимаете очевидное: будет появляться миллион претензий, на которые от Минобороны кто-то будет постоянно требовать ответа. Тем временем от Украины никто ничего не требует. Вывод один: если Россия будет постоянно пытаться что-то кому-то доказывать, то это изначально проигрышная позиция. Войны исключительно в обороне ещё никто не выигрывал. Кстати, у вас осталось 23 часа на опровержение)))
          1. BlackMokona Онлайн
            BlackMokona Сегодня, 07:21
            -7
            Ну так очевидно, что если решил таки отвечать то отвечать нужно грамотно, чётко и по заданным вопросам. Иначе лучше просто игнорировать вопросы.
            1. Orkraider Офлайн
              Orkraider Сегодня, 07:59
              +6
              [/quote][quote=BlackMokona]Ну так очевидно, что если решил таки отвечать то отвечать..

              Я имею абсолютно точную информацию из проверенных источников, что ты пьешь кровь. Это ужасно. Как ты можешь? Расскажи, что ты испытываешь? Предлагаю тебе покаятся, мы тебя простим.
              1. BlackMokona Онлайн
                BlackMokona Сегодня, 08:00
                -3
                Продолжу в стиле Мин.обороны.
                Рафик невиноват, в огороде всё прекрасно laughing
                1. Orkraider Офлайн
                  Orkraider Сегодня, 08:13
                  +4
                  Цитата: BlackMokona
                  .
                  Рафик невиноват, в огороде всё прекрасно laughing

                  Мы так и знали, так как у Вас нет доказательств Вашим словам, ранее озвученные нами факты Вас изоблечают! Нам не по пути с канибалами, обьявляем вам санкции, и пока Вы не признаетесь в содеянном и не покаетесь, будем их ужесточать! laughing
                  1. BlackMokona Онлайн
                    BlackMokona Сегодня, 08:15
                    -3
                    Пистолет рафика смеётся над вашими санкциями laughing
    3. Комментарий был удален.
  5. Yak28 Офлайн
    Yak28 Сегодня, 07:02
    +2
    Интересно когда руководство России перестанет всё время оправдываться по надуманным делам,перед странами которые уже назначили Россию виновной?Что этот самолёт, что Скрипали,что хим оружие в Сирии,ну самим то не стыдно унижаться?Послать всех далеко и надолго и не давать никаких комментариев.Завтра американцы скажут,что российские военные биологическое оружие на неграх в Африке испытали,или геноцид пингвинов на севере провели,а наши нытики из МИДА будут позорно оправдываться,что это не так fool
    1. Тралл Офлайн
      Тралл Сегодня, 07:26
      -2
      Цитата: Yak28
      Интересно когда руководство России перестанет всё время оправдываться

      Они именно это и ждут.
      Вы тоже в суде не будете оправдываться, а пошлёте прокурора подальше? smile
      1. Yak28 Офлайн
        Yak28 Сегодня, 08:02
        0
        А судьи то кто?Если вы уже по умолчанию для всех виноваты в сфабрикованном деле,смысл оправдываться?
        1. rocket757 Онлайн
          rocket757 Сегодня, 09:29
          0
          А у нас может быть один ответ ..... делать страну сильнее в военной сфере и что самое главное, в экономической!
          Нам бы с нашими толстопузами разобраться и с их ставленниками на самом верху в нашей власти .... эт так, мечты
          Наши предки смогли, так кто теперь, кроме нас, сможет такое повторить
          1. gurta Онлайн
            gurta Сегодня, 09:37
            0
            Цитата: rocket757
            Наши предки смогли, так кто теперь, кроме нас, сможет такое повторить
            Тех кто мог уж нет, уехали, а оставшиеся могут поговорить, могут и соврать, но чтоб чтото сделать?
      2. kit88 Офлайн
        kit88 Сегодня, 09:17
        +1
        Цитата: Тралл
        Вы тоже в суде не будете оправдываться, а пошлёте прокурора подальше?

        УПК РФ Статья 14. Презумпция невиновности

        2. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения.
        3. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.
        4. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.
        1. Avior Онлайн
          Avior Сегодня, 09:33
          0
          статья действует только в отношении личности в уголовном суде , и не касается случаев обвинения организаций
  6. bratchanin3 Офлайн
    bratchanin3 Сегодня, 08:18
    +3
    Как же Западу не замолчать, надо снова сочинять версию виновности России, а это ни так просто будет.
  7. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 09:20
    +1
    Специально для дегенератов-бандерлогов и их покровителей. Запомните одну русскую мысль, которая возникла в течении веков и зарубите её себе на носу: СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКЕ НЕ ВИТЬСЯ, А КОНЕЦ БУДЕТ. Вот также будет и с вами, рано или поздно вы свое получите с процентами.
  8. sib.ataman Офлайн
    sib.ataman Сегодня, 09:22
    -1
    В этой ситуации всё по классике-глядели в книгу, и видели фигу! Таким, как у нас говорится в народе, хоть мочись в глаза, а им всё божья роса!
  9. Улиточник N9 Онлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 09:31
    +1
    "Подлинник"....."восстановленный подлинник"..... ну, глупо же звучит(так могут написать только современные жертвы ЕГЭ), звучит прямо так, что просто зовет "докопаться". Вообще-то насколько я застал советское, секретное время, приведение в негодность (не дай бог утраты) любой документации ДСП или "специальной маркировки", после дела-расследования, сопровождалось "актом на списание". Где "акт на списание"? Формуляр на "изделие" именным не был-он всегда был стандартным, куда чернильным стампом проставлялся номер формуляра и номер изделия и добавлялись "описания особенностей" при изготовлении, затем вносились данные проверок, обслуживания и ремонта. В моей практике был случай когда после ремонта мы получили не оригинальный формуляр, а его другой образец с надписью штампом : "Взамен утраченного по акту №......" yes
  10. Avior Онлайн
    Avior Сегодня, 09:41
    +1
    МО тактично промолчал о других несуразностях представленных на фото- в частности, как оказалось что восстановленный оригинал создан по времени раньше, чем первичный оригинал?

    Или о том , что "экспертиза" видео оказалась полнейшим фейком.
    Молчит МО и о том, где акт о передаче ракеты в украинскую часть.
    Вопросов намного больше , чем ответов