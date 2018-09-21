Новости

СМИ США: У России есть "божественное" оружие. Россия знает?

15
Не перестаёт удивлять терминология американского журнала National Interest. С завидной регулярностью там появляются материалы о российских вооружениях, причём одни и те же авторы то сообщают о его невероятной технологической отсталости и даже полнейшей бесполезности, то вдруг начинают расхваливать, подчёркивая, что до создания такого оружия США ещё далеко.

В новом материале NI обыгрывается фраза о том, что «артиллерия – бог войны». Ссылаясь на данные Агентства иностранных военных исследований вооружённых сил США (FMSO), NI пишет о 240-мм миномёте «Тюльпан» и 203-мм гаубице «Пион» как о вооружениях с глубоким потенциалом по модернизации. Отмечается, что эти «божественные вооружения» могут наносить удары снарядами с ядерной составляющей.




Из материала:
В НАТО точно приобрели бы горький опыт, если бы в своё время холодная война превратилась в горячую.


Далее в журнале говорится о том, что Россия ведёт работу по модернизации этих установок, адаптируя их под современные угрозы. Отмечается, что модернизации состоит во внедрении современных систем управления огнём. Из заявления представителей FMSO, на которых ссылается американский журнал:
Русские заняты обновлением или замены ствола и механизма возвратной пружины.


Далее идут гадания на кофейной гуще по поводу того, зачем Россия пытается модернизировать «старые образцы вооружений». Среди версий: «чтобы стереть укрепления противника в порошок» и «боеприпасы к «Пиону» и «Тюльпану» намного дешевле современных ракет».

Справочно: 2С7 "Пион" - самоходная пушка артиллерии резерва верховного главнокомандования. Предназначена для подавления тылов противника, уничтожения укреплённых и особо важных объектов, средств ядерного нападения на расстоянии до 47 км. Помимо ВС РФ состоит на вооружений многих армий мира, включая Украину, Азербайджан, Чехию, Узбекистан.
Использованы фотографии:
Википедия
Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

15 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Svarog Онлайн
    Svarog Сегодня, 06:27
    +1
    "Не перестаёт удивлять терминология американского журнала National Interest. С завидной регулярностью там появляются материалы о российских вооружениях, причём одни и те же авторы то сообщают о его невероятной технологической отсталости и даже полнейшей бесполезности, то вдруг начинают расхваливать, подчёркивая, что до создания такого оружия США ещё далеко. "

    Журналисты за гонорар работают, вот надо впк ихнему денег, начинают хвалить российское оружие, мол нет у нас такого, нужны деньги, осваивать будем.. ну а когда об отсталости пишут.. то патриотические чувства рассчитывают, вот мол мы какие великие..
    1. Pax tecum Офлайн
      Pax tecum Сегодня, 06:37
      +3
      СМИ США: У России есть "божественное" оружие. Россия знает?


      Знает не только Россия...
      ...начинают расхваливать, подчёркивая, что до создания такого оружия США ещё далеко

      Ну, да. Они правы... Разве нет?
      1. Pax tecum Офлайн
        Pax tecum Сегодня, 06:44
        +3
        ...как о вооружениях с глубоким потенциалом по модернизации.

        Абсолютно верно. Советский задел, граждан страны победившей в самой жестокой и кровопролитной войне...
      2. НИКНН Онлайн
        НИКНН Сегодня, 08:54
        +1
        могут наносить удары снарядами с ядерной составляющей.
        Сейчас и 152мм могут .
    2. Зяблицев Офлайн
      Зяблицев Сегодня, 06:47
      +6
      Пин...американцы не все знают, а еще бог знает когда, генерал-фельдмаршал Христофор Антонович Миних сказал: "Россия управляется непосредственно Господом Богом. Иначе невозможно представить, как это государство до сих пор существует". laughing
      1. sib.ataman Онлайн
        sib.ataman Сегодня, 09:13
        0
        Не управляется, а покровительствует, не Бог, а Богородица! Бог стоит над всем миром! И плохими, и хорошими! Но в России служили Богу по-совести, а во многих др. местах для извлечения выгоды! ( в России, я имею ввиду народ, а не РПЦ).
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:28
    +2
    им то какое горе до того что мы делаем со своим оружием,видать там важнее всего воздух испортить своей русофобией.
  3. синоби Офлайн
    синоби Сегодня, 06:52
    +1
    Нам бы ещё тяжёлых танков запилить,на базе арматы,тонн в 60 так.Движку там на 2000 лошадей,броню усилить,орудие на 150мм.Немного.И не продавать,для себя.Всё таки легковаты наши ОБТ.А в звене при поддержке тяжа и терминатора соперников просто небудет.
  4. Yak28 Офлайн
    Yak28 Сегодня, 06:54
    +1
    После развала СССР и вступления в НАТО стран Варшавского договора эти артиллерийские системы,и почти всё оружие состоявшее на вооружении России,плюс чертежи и схемы попали на стол и в руки американских инженеров и военных.Так что США виднее какое оружие у России божественное,а какое каловое
    1. К-612-О Офлайн
      К-612-О Сегодня, 07:48
      0
      А чертежи то каким Макаром? Производились они только у нас. В эксплуатационную документацию чертежей не кладут.
  5. Jurkovs Офлайн
    Jurkovs Сегодня, 07:18
    +2
    Божественное оружие? Да есть такое. Его по нашей просьбе применяет сам Господь. Последний раз по Содому и Гоморре.
  6. spektr9 Офлайн
    spektr9 Сегодня, 07:53
    +2
    National Interest - ну на этом собственно можно и заканчивать повествование
    1. Антарес Офлайн
      Антарес Сегодня, 08:50
      0
      Цитата: spektr9
      National Interest - ну на этом собственно можно и заканчивать повествование

      так и понятно. Но статьями о "божественном" что то чересчур увлеклись..
      чтобы еще похвалить...
      СМИ США-нужно убрать из названия...
      Не перестаёт удивлять терминология американского журнала National Interest. С завидной регулярностью там появляются материалы о российских вооружениях, причём одни и те же авторы то сообщают о его невероятной технологической отсталости и даже полнейшей бесполезности, то вдруг начинают расхваливать, подчёркивая, что до создания такого оружия США ещё далеко.

      чудо чудное...
      а глянуть почему так происходит, ведь уже разбирали это.
      Это банально...
  7. Горный стрелок Онлайн
    Горный стрелок Сегодня, 08:47
    0
    А что тогда они напишут, после выхода США из РСМД? Когда "Искандеры" добавят к дальности тысчонку километров? wassat
  8. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 08:54
    0
    Цитата: Svarog
    Журналисты за гонорар работают, вот надо впк ихнему денег, начинают хвалить российское оружие, мол нет у нас такого, нужны деньги, осваивать будем.. ну а когда об отсталости пишут.. то патриотические чувства рассчитывают, вот мол мы какие великие..

    ------------------------------
    Да, это так. Свободная пресса работает за гонорар. Откройте под VPN тот же Яндекс, например.Он под украинским флагом сообщит вам про "ОРДЛО, донецких террористах и агрессии России". Одни публикации пишутся для публики, другие для бюджетного комитета. "Нэшнл интерестс" это такой милитари-гламур для обывателя, которому хочется вечерком про танчики почитать, быстры ли они еще или уже отстают, бронепоезд еще стоит на запасном пути аль нет. Бога приплели зачем-то.