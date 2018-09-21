СМИ США: У России есть "божественное" оружие. Россия знает?
Не перестаёт удивлять терминология американского журнала National Interest. С завидной регулярностью там появляются материалы о российских вооружениях, причём одни и те же авторы то сообщают о его невероятной технологической отсталости и даже полнейшей бесполезности, то вдруг начинают расхваливать, подчёркивая, что до создания такого оружия США ещё далеко.
В новом материале NI обыгрывается фраза о том, что «артиллерия – бог войны». Ссылаясь на данные Агентства иностранных военных исследований вооружённых сил США (FMSO), NI пишет о 240-мм миномёте «Тюльпан» и 203-мм гаубице «Пион» как о вооружениях с глубоким потенциалом по модернизации. Отмечается, что эти «божественные вооружения» могут наносить удары снарядами с ядерной составляющей.
Из материала:
Далее в журнале говорится о том, что Россия ведёт работу по модернизации этих установок, адаптируя их под современные угрозы. Отмечается, что модернизации состоит во внедрении современных систем управления огнём. Из заявления представителей FMSO, на которых ссылается американский журнал:
Далее идут гадания на кофейной гуще по поводу того, зачем Россия пытается модернизировать «старые образцы вооружений». Среди версий: «чтобы стереть укрепления противника в порошок» и «боеприпасы к «Пиону» и «Тюльпану» намного дешевле современных ракет».
Справочно: 2С7 "Пион" - самоходная пушка артиллерии резерва верховного главнокомандования. Предназначена для подавления тылов противника, уничтожения укреплённых и особо важных объектов, средств ядерного нападения на расстоянии до 47 км. Помимо ВС РФ состоит на вооружений многих армий мира, включая Украину, Азербайджан, Чехию, Узбекистан.
В новом материале NI обыгрывается фраза о том, что «артиллерия – бог войны». Ссылаясь на данные Агентства иностранных военных исследований вооружённых сил США (FMSO), NI пишет о 240-мм миномёте «Тюльпан» и 203-мм гаубице «Пион» как о вооружениях с глубоким потенциалом по модернизации. Отмечается, что эти «божественные вооружения» могут наносить удары снарядами с ядерной составляющей.
Из материала:
В НАТО точно приобрели бы горький опыт, если бы в своё время холодная война превратилась в горячую.
Далее в журнале говорится о том, что Россия ведёт работу по модернизации этих установок, адаптируя их под современные угрозы. Отмечается, что модернизации состоит во внедрении современных систем управления огнём. Из заявления представителей FMSO, на которых ссылается американский журнал:
Русские заняты обновлением или замены ствола и механизма возвратной пружины.
Далее идут гадания на кофейной гуще по поводу того, зачем Россия пытается модернизировать «старые образцы вооружений». Среди версий: «чтобы стереть укрепления противника в порошок» и «боеприпасы к «Пиону» и «Тюльпану» намного дешевле современных ракет».
Справочно: 2С7 "Пион" - самоходная пушка артиллерии резерва верховного главнокомандования. Предназначена для подавления тылов противника, уничтожения укреплённых и особо важных объектов, средств ядерного нападения на расстоянии до 47 км. Помимо ВС РФ состоит на вооружений многих армий мира, включая Украину, Азербайджан, Чехию, Узбекистан.
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- Википедия
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