Курильская десантная операция. Как СССР забрал Курилы у Японии

Погрузка десанта на корабли

Десант на Курильских островах. Художник А.И. Плотнов, 1948 год

Советские бронебойщики на острове Шумшу

Уничтоженный японский танк на острове Шумшу

Остров Шумшу, сохранившиеся японские противотанковые рвы

Шумшу в районе посёлка Байково. Слева видна полоса старого японского аэродрома

Источники информации:

http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=12055403%40cmsArticle

https://tass.ru/info/3873269

https://pochta-polevaya.ru/aboutarmy/history/sovetskoye-vremya/a192331.html

Материалы из открытых источников

Курильская десантная операция, которая была проведена советскими войсками в период с 18 августа по 2 сентября 1945 года, навсегда вошла в историю как образец оперативного искусства. Советские войска меньшими силами смогли решить стоящую перед ними задачу, полностью овладев Курильскими островами. Итогом блистательной операции советских войск стало занятие 56 островов Курильской гряды, общей площадью 10,5 тысяч км2, все они в 1946 году были включены в состав СССР.Разгром японских войск в Маньчжурии в результате проведения Маньчжурской стратегической операции и на острове Сахалин в рамках проведения Южно-Сахалинской наступательной операции создал благоприятные предпосылки для освобождения островов Курильского архипелага. Выгодное географическое расположение островов позволяло Японии контролировать выход советских кораблей в океан и использовать их как плацдарм для возможной агрессии против Советского Союза. К августу 1945 года на островах Курильского архипелага было оборудовано 9 аэродромов, из них 6 располагались на островах Шумшу и Парамушир – в непосредственной близости от Камчатки. На аэродромах могло быть размещено до 600 самолетов. Но в действительности почти все самолеты ранее были отозваны на японские острова для их защиты от налетов американской авиации и для борьбы с американскими войсками.При этом к началу Советско-японской войны на Курилах находилось более 80 тысяч человек японских войск, около 60 танков и более 200 артиллерийских орудий. Острова Шумшу и Парамушир занимали части 91-й японской пехотной дивизии, на острове Матуа располагался 41-й отдельный смешанный полк, на острове Уруп – 129-я отдельная смешанная бригада. На островах Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряде – 89-я пехотная дивизия.Наиболее укрепленным островом из всех был Шумшу, который отделялся от Камчатки Первым Курильским проливом шириной 6,5 миль (около 12 километров). Данный остров размером 20 на 13 километров рассматривался японским командованием как плацдарм для захватки Камчатки. На острове находилась хорошо оборудованная и оснащенная военно-морская база японского флота – Катаока, а в трех милях от нее на острове Парамушир еще одна военно-морская база Касивабара.На острове Шумшу дислоцировались 73-я пехотная бригада 91-й пехотной дивизии, 31-й полк ПВО, 11-й танковый полк (без одной роты), крепостной артиллерийский полк, гарнизон военно-морской базы Катаока, аэродромная команда и отдельные подразделения японских войск. Все участки побережья, которые были доступны для высадки десанта, прикрывали ДОТы и ДЗОТы, которые были связаны между собой траншеями и подземными ходами. Подземные ходы использовались не только для маневра силами, но и в качестве укрытий для узлов связи, госпиталей, различных складов, электростанций и иных военных объектов. Глубина некоторых подземных сооружений на острове достигала 50 метров, что обеспечивало их неуязвимость для огня советской артиллерии и бомбовых ударов. Глубина инженерных сооружений противодесантной обороны на острове составляла 3-4 километра. Всего на Шумшу было 34 бетонных артиллерийских ДОТа и 24 ДЗОТа, а также 310 закрытых пулеметных точек. В случае захвата десантниками отдельных участков побережья, японцы могли скрытно отступить вглубь острова. Общая численность гарнизона Шумшу составляла 8,5 тысяч человек, более 100 артиллерийских орудий и около 60 танков. При этом гарнизон Шумшу можно было легко усилить войсками с соседнего хорошо укрепленного острова Парамушир, на котором находилось до 13 тысяч японских войск.Замысел советского командования заключался в том, чтобы внезапно для противника высадить морской десант на северо-западной части острова Шумшу, который и являлся основным опорным пунктом японских войск на Курилах. Главный удар планировалось наносить в направлении военно-морской базы Катаока. Овладев островом, советские войска планировали использовать его как плацдарм для дальнейшего наступления на Парамушир, Онекотан и другие острова архипелага.В состав сил десанта были включены два усиленных стрелковых полка 101-й стрелковой дивизии Камчатского оборонительного района, входившего в состав 2-го Дальневосточного фронта, батальон морской пехоты, артиллерийский полк, истребительный противотанковый дивизион, сводная рота 60-го морского пограничного отряда и иные подразделения. Всего для высадки привлекалось 8824 человека, 205 орудий и минометов, 120 тяжелых и 372 легких пулемета, 60 различных кораблей. Десант был сведен в передовой отряд и два эшелона главных сил. Командовал десантом на остров Шумшу командир 101-й стрелковой дивизии генерал-майор П. И. Дьяков. Морские силы десанта во главе с командиром Петропавловской военно-морской базы капитаном 1-го ранга Д. Г. Пономарёвым состояли из 4 отрядов: охранения, траления, кораблей артиллерийской поддержки и непосредственно транспортов и высадочных средств. Авиационную поддержку десанта должна была обеспечивать 128-я смешанная авиационная дивизия, насчитывавшая 78 самолетов и 2-й отдельный бомбардировочный полк морской авиации. Общее руководство десантной операцией осуществлял адмирал И. С. Юмашев, а непосредственное – командующий Камчатским морским оборонительным района генерал-майор А. Р. Гречко.Операция началась 17 августа, когда в 17 часов корабли с десантом вышли в море из Петропавловска-Камчатского под прикрытием истребителей и подлодки. Ночной поход к Шумшу они осуществляли в плотном тумане. 18 августа в 2:38 огонь по укреплениям противника открыла береговая батарея 130-мм орудий, расположенных на мысе Лопатка, а в 4:22 минуты началась высадка передового отряда десанта, который состоял из батальона морской пехоты (без роты), пулеметной и минометной рот, саперной роты, роты автоматчиков и противотанковых ружей, разведывательных подразделений. Туман помог десантникам скрытно подойти к берегу, но он же осложнял действия советской авиации, которая все равно совершила 18 августа практически 350 боевых вылетов, работая главным образом по глубине японской обороны и по соседнему острову Парамушир.Сразу же вскрылась одна из недоработок разведки – дно в районе высадки оказалось с крупными подводными камнями, а подход десантных средств к берегу оказался затруднен. Перегруженные десантные суда останавливались далеко от берега, иногда в 100-150 метрах, поэтому десантники с тяжелым снаряжением вынуждены были добираться до острова практически вплавь под огнем противника и при океанском прибое, часть десантников при этом тонула. Несмотря на трудности, первая волна десанта воспользовалась эффектом неожиданности и закрепилась на берегу. В дальнейшем противодействие японцев, их артиллерийский и пулеметный огонь только возрастал, особенно досаждали десантированию японские батареи на мысах Кокутан и Котомари, которые были размещены в глубоких капонирах. Огонь корабельной и береговой артиллерии советских войск по данным батареям был малоэффективен.К 9 часам 18 августа, несмотря на активное огневое противодействие противника, завершилась высадка первого эшелона основных сил десанта – 138-й стрелковый полк с частями усиления. Благодаря мужеству и самоотверженности, десантникам удалось захватить две господствующие высоты, которые имели огромное значение для организации плацдарма и дальнейшего продвижения вглубь острова. С 11-12 часов дня японские войска начали переходить в отчаянные контратаки, пытаясь сбросить десантников в море. Тогда же на Шумшу начали перебрасываться дополнительные японские подкрепления с соседнего острова Парамушир.Во второй половине 18 августа произошло решающее событие всего дня и сражения за остров. Японцы бросили в бой все имеющиеся у них танки, силы десанта атаковали до 60 японских танков. Ценой больших потерь им удалось продвинуться вперед, но сбросить десантников в море они не смогли. Основная часть японских танков была уничтожена в ближнем бою грантами, а также огнем противотанковых ружей, часть была уничтожена огнем корабельной артиллерии, которую навели десантники.Японцы использовали единственный свой мобильный резерв – 11-й танковый полк, который на август 1945 года насчитывал 64 танка, в том числе 25 легких Тип 95 «Ха-го», 19 средних – Тип 97 «Чи-ха» и 20 средних тип 97 «Шинхото Чи-ха». Материальная часть полка была сравнительной новой, но даже эти японские танки были уязвимы для обычных противотанковых ружей. По советским данным, десантникам удалось уничтожить или повредить около 40 японских танков, японцы признают потерю 27 боевых машин, при этом в бою погиб командир 11-го танкового полка полковник Икеда Суэо, а также все кроме одного командиры танковых рот, всего в боях погибло 97 японских танкистов. При этом и десантники понесли ощутимые потери – до 200 человек. Остовы уничтоженных японских танков спустя более чем 70 лет после сражения можно встретить на острове Шумшу и сегодня.К вечеру на берег был высажен второй эшелон десанта – 373-й стрелковый полк, также ночью на берегу был построен временный причал, предназначенный для приема новых кораблей с боеприпасами и десантом. Удалось переправить на берег 11 орудий и большое количество боеприпасов и взрывчатки. С наступлением темноты бои на острове продолжились, причем по накопленному в ходе Великой Отечественной войны опыту, основная ставка была сделана на действия небольших ударно-штурмовых групп. Именно вечером и ночью советские войска достигли самых значительных успехов, сумев овладеть несколькими сильно укрепленными позициями. В условиях, когда противник не мог вести прицельный артиллерийский и пулеметный огонь, десантники подбирались вплотную к японским ДОТам и взрывали их при помощи саперов вместе с гарнизонами или подрывами заваливали их амбразуры.День 18 августа стал самым яростным и драматичным днем всей десантной операции, обе стороны понесли в этот день самые большие потери. Советские войска потеряли 416 человек убитыми, 123 пропавшими без вести (главным образом утонувшими при высадке), 1028 человек ранеными, в целом – 1567 человек. Японцы в этот день потеряли убитыми и ранеными 1018 человек, из которых более 300 – убитыми. Сражение за Шумшу стало единственной операцией Советско-японской войны, в которой советская сторона потеряла убитыми и ранеными больше, чем противник.На следующий день, 19 августа, бои на острове продолжились, но не носили такой интенсивности. Советские войска начали наращивать использование артиллерии, планомерно подавляя японскую оборону. А уже в 17 часов 19 августа командир японской 73-й пехотной бригады генерал-майор С. Ивао вступил в переговоры с советским командованием. При этом японцы изначально старались затягивать переговоры. Лишь в 14 часов 22 августа 1945 года командующий японскими войсками на северных Курильских островах генерал-лейтенант Фусаки Цуцуми принял советские условия капитуляции. Всего на Шумшу было пленено два японских генерала, 525 офицеров и 11 700 солдат. Было захвачено 17 гаубиц, 40 пушек, 9 зенитных орудий, 123 тяжелых и 214 легких пулеметов, 7420 винтовок, несколько уцелевших танков и 7 самолетов. На следующий день – 23 августа без сопротивления сдался мощный гарнизон соседнего острова Парамушир: около 8 тысяч человек, главным образом части 74-й пехотной бригады 91-й пехотной дивизии. На острове было захвачено до 50 орудий и 17 танков (одна рота 11-го танкового полка).К концу августа 1945 года силы Камчатского оборонительного района совместно с кораблями Петропавловской военно-морской базы заняли всю северную гряду островов, включая Уруп, а силы Северной Тихоокеанской военной флотилии ко второму сентября того же года – остальные острова, расположенные к югу от Урупа. Всего в плен было взято более 50 тысяч японских солдат и офицеров, в том числе 4 генерала, захвачено более 300 артиллерийских орудий и порядка 1000 пулеметов, 217 машин и тягачей, еще примерно 10 тысяч солдат японское командование успело эвакуировать на территорию Японии.Курильская десантная операция закончилась блистательной победой и захватом всех островов Курильской гряды. Несмотря на то, что она была подготовлена в ограниченные по времени сроки, хорошо организованное взаимодействие сухопутных частей, флота и авиации, а также хорошо выбранное направление главного удара решили исход сражения. Мужество, героизм и выучка советских солдат позволили решить поставленную задачу практически за один день – 18 августа. Японский гарнизон, который на островах Шумшу и Парамушир обладал серьезным численным преимуществом над силами десанта, уже 19 августа вступил в переговоры с советскими частями, после чего большинство Курильских островов были заняты без сопротивления со стороны противника.Наиболее отличившимся в Курильской десантной операции частям и соединениям были присвоены почетные наименования Курильских. Из числа участников высадки на Шумшу различными орденами и медалями было награждено более трех тысяч человек, 9 из них были удостоены почетного звания Героев Советского Союза.Говорить о Курильских островах без рассмотрения вопроса их принадлежности сложно. Территориальный спор между Россией и Японией существует до сих пор и практически каждый раз поднимается в рамках встреч политического руководства двух стран. Курильские острова – это цепь островов, расположенных между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, чуть выпуклой дугой, отделяющей Охотское море от Тихого океана. Протяженность цепи островов – порядка 1200 км. Общая площадь всех 56 островов – 10,5 тысяч км2. Курильские острова образуют две параллельных гряды: Большую Курильскую и Малую Курильскую. Острова имеют важное военно-стратегическое и экономическое значение. В настоящее время к югу от островов проходит государственная граница между Российской Федерацией и Японией, а сами острова административно входят в состав Сахалинской области России. Южные острова данного архипелага – Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи оспариваются Японией, которая включает данные острова в состав своей префектуры Хоккайдо.Первоначально все Курильские острова были населены племенами айнов. Первая информация об островах была получена японцами во время экспедиции 1635-1637 годов. В 1643 году они были обследованы голландцами (во главе с Мартином де Фризом). Первая российская экспедиция, которой руководил Атласов, достигла северной части Курильских островов в 1697 году. В 1786 году указом Екатерины II Курильский архипелаг был включен в состав Российской империи.7 февраля 1855 года Россия и Япония подписали Симодский трактат, согласно данному соглашению к Японии отошли острова Итуруп, Кунашир и острова Малой Курильской гряды, а остальные Курилы остались в собственности России. При этом остров Сахалин был объявлен совместным владением – «неразделенной» территорией. Но некоторые неурегулированные вопросы о статусе Сахалина становились причиной конфликтов между русскими и японскими моряками и купцами. Для устранения этих конфликтов и разрешения противоречий в 1875 году в Санкт-Петербурге был подписан договор об обмене территориями. В соответствии с соглашением Япония отказалась от своих претензий на Сахалин, а Россия передала Японии все Курилы.Очередное соглашение между странами было подписано 5 сентября 1905 года по итогам Русско-Японской войны. Согласно Портсмутскому мирному договору Японии перешла также часть острова Сахалин к югу от 50-й параллели, остров оказался разделен границей на две части.Вновь проблема Курильских островов встала в конце Второй мировой войны. В рамках Ялтинской конференции союзников в феврале 1945 года Советский Союз назвал возвращение Сахалина и Курильских островов одним из условий вступления в боевые действия против Японии. Данное решение было закреплено в Ялтинском соглашении между СССР, Великобританией и США от 11 февраля 1945 года («Крымское соглашение трех великих держав по вопросам Дальнего Востока»). Выполняя взятые на себя обязательства, Советский Союз 9 августа 1945 года вступил в войну против Японии. В рамках Советско-японской войны и состоялась Курильская десантная операция (18 августа – 2 сентября 1945 года), которая привела к захвату всего архипелага и капитуляции японских войск на островах. 2 сентября 1945 года Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, приняв все условия Потсдамской декларации. Согласно данной декларации японский суверенитет был ограничен только островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а также рядом менее крупных островов японского архипелага. 2 февраля 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР Курилы были включены в состав Советского Союза.Согласно Сан-Францисскому мирному договору 1951 года, который был заключен между Японией и странами антигитлеровской коалиции, Токио отказывался от всех прав, правооснований и претензий на Сахалин и Курилы. Но советская делегация не стала тогда подписывать данный документ, потому что в нем не оговаривался вопрос о выводе с территории Японии оккупационных войск. Помимо этого в тексте документа не было прописано, о каких именно островах Курильского архипелага шла речь, а также в чью пользу Япония от них отказывалась. Данный шаг стал главной причиной существующей по сей день территориальной проблемы, которая все еще является препятствием для заключения полноценного мирного договора между Российской Федерацией и Японией.Принципиальная позиция Советского Союза и Российской Федерации, которая стала его правопреемником, заключается в том, что принадлежность Курильских островов (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи) России базируется на общепризнанных итогах Второй мировой войны и незыблемой послевоенной международно-правовой основе, включая Устав ООН. Российский суверенитет над островами имеет под собой соответствующее международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.Позиция Японии заключается в том, что она ссылается на Симодский трактат 1855 года, утверждает, что Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд малых островов Курильского архипелага никогда не принадлежали Российской империи и считает их включение в состав Советского Союза незаконным. Помимо этого, по мнению Японии, данные острова не являются частью Курильского архипелага, поэтому не подпадают под термин «Курильские острова», который был использован в Сан-Францисском договоре 1951 года. На данный момент в японской политической терминологии спорные Курильские острова принято называть «северными территориями».