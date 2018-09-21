США ввели санкции против Китая. Повод - Россия

Один из военных департаментов КНР, отвечающий за подготовку войск и снабжение Центрального военного совета Китая, а также его руководитель Ли Шанфу, попали под санкции со стороны американского финансового ведомства. Об этом стало известно из заявлений пресс-службы Минфина США.Как отметили в пресс-службе, санкции в отношении Департамента подготовки войск и снабжения КНР были введены в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (так называемый пакет CAATSA). Эти санкции стали реакцией США на приобретение КНР 10 истребителей российского производства Су-35 в прошлом году, а также ЗРК С-400 в начале этого года.Как считает представитель американской администрации, закупки военного назначения состоялись уже после того, как начал действовать закон CAATSA. Кроме того, обе сделки Департамента подготовки войск и снабжения КНР прошли этап обсуждения с Рособоронэкспортом, который также находится под американскими санкциями.В администрации США не скрывают, что подобные финансовые санкции направлены, прежде всего, против России.Напомним, что ранее указом американского президента Дональда Трампа против России был введён новый пакет санкций, целью которого является заморозка собственности и активов тех лиц, которые будут определять главы Минфина и Госдепа.Фактически речь идёт о прямом вмешательстве США не просто в торговлю между двумя странами, но и в систему безопасности Китая. А это и есть та самая гибридная война, которую США сегодня пытаются вести на нескольких фронтах.