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США ввели санкции против Китая. Повод - Россия

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Один из военных департаментов КНР, отвечающий за подготовку войск и снабжение Центрального военного совета Китая, а также его руководитель Ли Шанфу, попали под санкции со стороны американского финансового ведомства. Об этом стало известно из заявлений пресс-службы Минфина США.

США ввели санкции против Китая. Повод - Россия


Как отметили в пресс-службе, санкции в отношении Департамента подготовки войск и снабжения КНР были введены в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (так называемый пакет CAATSA). Эти санкции стали реакцией США на приобретение КНР 10 истребителей российского производства Су-35 в прошлом году, а также ЗРК С-400 в начале этого года.


Как считает представитель американской администрации, закупки военного назначения состоялись уже после того, как начал действовать закон CAATSA. Кроме того, обе сделки Департамента подготовки войск и снабжения КНР прошли этап обсуждения с Рособоронэкспортом, который также находится под американскими санкциями.

В администрации США не скрывают, что подобные финансовые санкции направлены, прежде всего, против России.

Напомним, что ранее указом американского президента Дональда Трампа против России был введён новый пакет санкций, целью которого является заморозка собственности и активов тех лиц, которые будут определять главы Минфина и Госдепа.

Фактически речь идёт о прямом вмешательстве США не просто в торговлю между двумя странами, но и в систему безопасности Китая. А это и есть та самая гибридная война, которую США сегодня пытаются вести на нескольких фронтах.
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45 комментариев
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  1. андрей юрьевич Офлайн
    андрей юрьевич Сегодня, 06:34
    +3
    США ввели санкции против Китая за военно-техническое сотрудничество с РФ
    а китайцы в ответ,лишь прищурились...
    1. Зяблицев Офлайн
      Зяблицев Сегодня, 06:41
      +9
      У пин...,американцев появилась новая паранойя - накладывать на всех и все санкции! Если китайцы всей своей миллиардной оравой просто приедут в Америку - она утонет к чертям собачим, как Атлантида, вместе с Канадой и своими санкциями.... laughing
      1. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 06:48
        +9
        Цитата: Зяблицев
        Если китайцы всей своей миллиардной оравой просто приедут в Америку - она утонет

        Ну коллапс с канализацией то точно обеспечен laughing
        1. Татьяна Офлайн
          Татьяна Сегодня, 07:21
          +8
          Статью можно даже не цитировать. Она полностью является иллюстрацией того манипулятивно идеологического блефа американского экономиста Милтона Фридмана о существовании в мире якобы абсолютно "чистого" и "свободного" рынка капиталов, товаров и рабочей силы с его монетаризмом (погоней за финансовой прибылью всех и каждого).
          Эта научно несостоятельная идея американских финансистов-капиталистов во всём мире работает в глобальном плане исключительно только на США и их транснациональные компании. Вашингтон разводит "туземцев" в их национальных государствах как полезных для США "идиотов". И бюрократический аппарат для этого у Вашингтона тоже имеется - он упомянут в статье. Добавим ещё сюда МВФ, ВТО и пр. проамериканские структуры.
          1. dr.star75 Онлайн
            dr.star75 Сегодня, 07:50
            +12
            Зато несколько лет назад нам так красиво пели про ВТО, и то, какие мы молодцы, что наконец то туда вступили, прям победа была!Ну и где теперь эти победители?И не пора ли оттуда уже выходить?
            1. KOCMOC Онлайн
              KOCMOC Сегодня, 08:09
              +6
              Цитата: dr.star75
              Зато несколько лет назад нам так красиво пели про ВТО, и то, какие мы молодцы, что наконец то туда вступили, прям победа была!

              Это специально было задумано, ведь Россия такая большая, что куда бы она не вступала, тому всегда приходит песец wassat
              1. НИКНН Онлайн
                НИКНН Сегодня, 09:01
                0
                А когда активы Чубайса заморозят? Ведь Роснано у нас ведущая отрасль и в оборонке в том числе, все передовое от туда...
                Ну а Китайцы наверное вернут нам санкционные товары, (Су-35 в прошлом году, а также ЗРК С-400 в начале этого года.)это же США сказали их бояться надо...
      2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:17
        0
        зяблицев hi -евгений ,300 лет не было ваших на сайте drinks может быть статейку напишите hi
        1. Зяблицев Офлайн
          Зяблицев Сегодня, 07:55
          +3
          Моё почтение hi drinks Занят был!Рад здесь Вас и всех приветствовать!!!
          1. Orkraider Офлайн
            Orkraider Сегодня, 08:18
            +2
            С возвращением! В Америке были? С рабочей командировкой? Если да, результат на лицо laughing

            Вообще мало старичков, особенно из тех, кого читал раньше. Рад!
            1. Зяблицев Офлайн
              Зяблицев Сегодня, 09:01
              -1
              Благодарю! hi
      3. venik Офлайн
        venik Сегодня, 08:01
        0
        Цитата: Зяблицев
        У пин...,американцев появилась новая паранойя - накладывать на всех и все санкции!

        =========
        Это начинает уже напоминать ИСТЕРИКУ!!!! fool laughing
    2. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 06:41
      0
      laughing laughing
      Цитата: андрей юрьевич
      США ввели санкции против Китая за военно-техническое сотрудничество с РФ
      а китайцы в ответ,лишь прищурились...

      Прищурились и несколько миллиардов вывели из долговых бумаг сша laughing Трамп насторожился и тоже прищурился.. в итоге корейцы объединились и тоже прищурились..не могут сомкнуть глаз и как следует прищурится лишь японцы.. все о островах думают..
      1. Неплохой Офлайн
        Неплохой Сегодня, 07:30
        +4
        Япония это Япония, до сих пор облизывают американцев, в знак благодарности, за атомную бомбардировку своих городов.
        1. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 07:33
          +1
          Цитата: Неплохой
          Япония это Япония, до сих пор облизывают американцев, в знак благодарности, за атомную бомбардировку своих городов.

          Вот это меня вообще поражает..Как такое возможно...
          1. mkop Офлайн
            mkop Сегодня, 08:44
            +2
            За американские деньги они могут и не такое терпеть.
    3. Васян1971 Офлайн
      Васян1971 Сегодня, 07:34
      +1
      Цитата: андрей юрьевич
      а китайцы в ответ,лишь прищурились...

      В прицел?
      1. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 07:38
        -2
        Цитата: Васян1971
        Цитата: андрей юрьевич
        а китайцы в ответ,лишь прищурились...

        В прицел?

        В монокль laughing
        1. Неплохой Офлайн
          Неплохой Сегодня, 07:47
          +1
          А Вы помолодели what, только не давно были с Вами в одном звании.
          1. Svarog Онлайн
            Svarog Сегодня, 08:41
            -1
            Цитата: Неплохой
            А Вы помолодели what, только не давно были с Вами в одном звании.

            Да тут некоторым маршалам дорогу перешел, они дружно минусовать принялись laughing Маршалы у нас такие.. wassat лютуют второй день уже, а все почему, интеллекта не хватает, вот разжаловать теперь стремятся.. По природе своей, такие же, как многие чиновники не далекие у нас. Благо не все такие маршалы у нас на ВО.. Но несколько индивидов есть.. laughing
            1. sogdy Онлайн
              sogdy Сегодня, 09:22
              0
              Цитата: Svarog
              Svarog (Владимир) Сегодня, 08:41
              -1
              Цитата: Неплохой
              А Вы помолодели what, только не давно были с Вами в одном звании.

              Да тут некоторым маршалам дорогу перешел, они дружно минусовать принялись laughing Маршалы у нас такие..

              Во как! Прямо иллюстрация!
            2. sogdy Онлайн
              sogdy Сегодня, 09:33
              0
              Цитата: Svarog
              Благо не все такие маршалы у нас на ВО.. Но несколько индивидов есть.. laughing

              Просмотрел дальше. У Вас по умолчанию -2?!!
    4. Серж Горелый Офлайн
      Серж Горелый Сегодня, 09:19
      0
      Цитата: андрей юрьевич
      США ввели санкции против Китая за военно-техническое сотрудничество с РФ
      а китайцы в ответ,лишь прищурились...

      А русские в ответ лишь отгрузили в США партию ракетных движков и титана.
  2. Дмитрий Потапов Офлайн
    Дмитрий Потапов Сегодня, 06:44
    +6
    США нужно производить один продукт"санкция" называется, и называться Санкционные Штаты Америки.
    1. venik Офлайн
      venik Сегодня, 08:02
      0
      Цитата: Дмитрий Потапов
      США нужно производить один продукт"санкция" называется, и называться Санкционные Штаты Америки.

      ==============
      good drinks
  3. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 06:45
    0
    А наш то ответ есть или опять молчат ? и щупают свои заначки
    1. parusnik Офлайн
      parusnik Сегодня, 06:55
      +1
      А наш то ответ есть или опять молчат ?
      ....А как же...Песков или Захарова, или еще кто-то другой,отвтеку пишут..Зачитают...
      1. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 07:19
        0
        Цитата: parusnik
        А наш то ответ есть или опять молчат ?
        ....А как же...Песков или Захарова, или еще кто-то другой,отвтеку пишут..Зачитают...

        Мне кажется лучшим ответом будет полный игнор...
    2. Васян1971 Офлайн
      Васян1971 Сегодня, 07:32
      +3
      Цитата: Дирижер
      А наш то ответ есть или опять молчат ? и щупают свои заначки

      А мы здесь при чём? Китайцы пусть отвечают.
  4. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 06:50
    +2
    Фраза, "клал я на вас всех, с прибором",судя по действиям США, приобретает новый смысл...
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 07:05
      +1
      Цитата: parusnik
      Фраза, "клал я на вас всех, с прибором",судя по действиям США, приобретает новый смысл...

      Вот интересно до чего все это дойдет, уже весь мир Китайцы санкциями обложили.. то есть сами себя изолировали.. порой мне кажется, что у них там реально психи все..
  5. mamont5 Офлайн
    mamont5 Сегодня, 07:08
    +4
    Полный идиотизм! Такое впечатление, что американцы сами против себя коалицию формируют.
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:14
    +2
    ну , вот и повод китаю спустить своих хакеров на сша,и начать 'валить' тотально американские серверы по всему миру.
  7. Jurkovs Офлайн
    Jurkovs Сегодня, 07:15
    +2
    Даже сказать нечего. Паранойя.
  8. mikh-korsakov Онлайн
    mikh-korsakov Сегодня, 07:29
    +2
    Я думаю, что гегемон в данном случае зарвался. Китай - это вам не Россия. Если захочет - может и в морду дать - и больно.
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 07:37
      0
      Цитата: mikh-korsakov
      Я думаю, что гегемон в данном случае зарвался. Китай - это вам не Россия. Если захочет - может и в морду дать - и больно.

      Пока щелбана легкого отвесил, в виде вывода нескольких миллиардов с долговых бумаг сша..
    2. sib.ataman Онлайн
      sib.ataman Сегодня, 08:51
      0
      За всю историю современного
      мира,ещё не было пострадавших!
  9. Васян1971 Офлайн
    Васян1971 Сегодня, 07:31
    0
    " Эти санкции стали реакцией США на приобретение КНР 10 истребителей российского производства Су-35 в прошлом году, а также ЗРК С-400 в начале этого года."
    Другим "пострадавшим" янкесы "пэтриоты" и фэ-35 предлагают взамен. Китайцам чё не предложили?
    1. spektr9 Офлайн
      spektr9 Сегодня, 07:45
      +3
      Китайцам чё не предложили?
      Понимают что если предложат Китаю f35, то через 5 лет, они им обеспечат весь мир по бросовым ценам )
  10. spektr9 Офлайн
    spektr9 Сегодня, 07:43
    +1
    Пускай накладывают, все ровно более не чего Китаю сделать не смогут smile
  11. KOCMOC Онлайн
    KOCMOC Сегодня, 07:49
    0
    А это и есть та самая гибридная война, которую США сегодня пытаются вести на нескольких фронтах.

    Санкции, Война, а вчера в статье, Банши утвердал что это одна из категорий безпричинной людской глупости ... вот интересно, во время ВОВ существовала или могла существовать опозиция власти? Или часть населения с иной позицией на агрессию Германии? Интересно как бы их назвали? Не иначе как врагами. Война четко делит людей лишь на две дискретные категории... Сегодня вводят санкции и практически в открытую запад заявляет о противодействии и войне против России, но на этом наберающем обороты фоне, в отличии от времен ВОВ, в самой России совершенно точно пока еще есть опозиция и группы неопределившихся лиц, в том числе тех кто против власти и вот что получаеться и опозиция и несогласные и сша все против власти в России! Не хилый такой фронт... Так кто есть кто? Вот в свете этих санкций, как под ярким прожектором, очень явственно проступают очертания и высвечиваються будущие враги, начинается внутренний процесс сепарации граждан, который будет только наростать и заставлять людей принимать четко одну из сторон. Настало время выборов.
  12. vladcub Офлайн
    vladcub Сегодня, 07:49
    0
    А если китайцы пукнул на эти санкции? Санкции обоюдоострое оружие, а раз так то китайцы могут резнуть. Китай и США состоят в ВТО и взаимными санкциями могут разнести в клочья всю ВТО
  13. den3080 Офлайн
    den3080 Сегодня, 08:14
    0
    А что ответил Китай? Молчит пока?
  14. sib.ataman Онлайн
    sib.ataman Сегодня, 08:42
    0
    Гадить! Гадить и ещё раз гадить везде и всем-вот основной лозунг полосатых матрасов сегодня! Вот сподобил же нам Господь в "партнёры" таких за_ сра_ н_ цев!
  15. keeper03 Онлайн
    keeper03 Сегодня, 08:58
    0
    Как же надоели эти "пупы" Земли, прямо, как назойливая муха, участь которой - быть размазанной по стене !!! am angry soldier