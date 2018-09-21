Проверили боеготовность. "Белые лебеди" совершили полёт над тремя морями

Российские дальние бомбардировщики Ту-160 в четверг выполнили плановый полет над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей в сопровождении истребителей МиГ-31. Полет проходил над нейтральными водами, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Согласно сообщению военного ведомства, два российских "стратега" Ту-160 провели плановый полет. Продолжительность нахождения в воздухе составила более 14 часов, экипажи ракетоносцев провели дозаправку в воздухе. В Минобороны отметили, что летчики Дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами в различных регионах мира и все полеты авиации ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами. Российская авиация не допускает нарушений границ других государств, добавили в военном ведомстве.В то же время, по сообщению западных СМИ, "на перехват" российских стратегических ракетоносцев, пролетающих над акваторией Северного моря, в срочном порядке были подняты истребители ВВС Великобритании Typhoon, вылетевшие с базы в Шотландиии. Позднее к ним присоединились истребители Rafale ВВС Франции.Как заявили во французских ВВС, вылет истребителей на сопровождение российских ракетоносцев "был типичным ответом на подобные действия", так как "они не представляли опасности". В британском Минобороны "перехват" комментировать отказались, заявив, что не комментируют "боевые операции, проводящиеся на данный момент".