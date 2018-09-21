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Проверили боеготовность. "Белые лебеди" совершили полёт над тремя морями

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Российские дальние бомбардировщики Ту-160 в четверг выполнили плановый полет над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей в сопровождении истребителей МиГ-31. Полет проходил над нейтральными водами, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Проверили боеготовность. "Белые лебеди" совершили полёт над тремя морями


Согласно сообщению военного ведомства, два российских "стратега" Ту-160 провели плановый полет. Продолжительность нахождения в воздухе составила более 14 часов, экипажи ракетоносцев провели дозаправку в воздухе. В Минобороны отметили, что летчики Дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами в различных регионах мира и все полеты авиации ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами. Российская авиация не допускает нарушений границ других государств, добавили в военном ведомстве.


В то же время, по сообщению западных СМИ, "на перехват" российских стратегических ракетоносцев, пролетающих над акваторией Северного моря, в срочном порядке были подняты истребители ВВС Великобритании Typhoon, вылетевшие с базы в Шотландиии. Позднее к ним присоединились истребители Rafale ВВС Франции.

Как заявили во французских ВВС, вылет истребителей на сопровождение российских ракетоносцев "был типичным ответом на подобные действия", так как "они не представляли опасности". В британском Минобороны "перехват" комментировать отказались, заявив, что не комментируют "боевые операции, проводящиеся на данный момент".
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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7 комментариев
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:19
    +3
    над шестигранным государством им бы полетать в сопровождении су 57...мечты,мечты,увы ...
    1. spektr9 Офлайн
      spektr9 Сегодня, 07:47
      +1
      над шестигранным государством им бы полетать в сопровождении су 57...мечты,мечты,увы ...
      Там уже не только летать надо, но и за поддержку ИГИЛ антитеррористическую операцию проводить
  2. jonht Офлайн
    jonht Сегодня, 07:36
    +3
    "В британском Минобороны "перехват" комментировать отказались, заявив, что не комментируют "боевые операции, проводящиеся на данный момент"." .... Бедные Британцы, у них, на наши корабли и самолеты "боевые операции", хотя вот та же Франция "..."был типичным ответом на подобные действия"...". Да, на островах совсем, печаль, тоска, раз из рутины "боевые операции" делают.
    1. isker Офлайн
      isker Сегодня, 07:45
      +2
      это что! еще год-два и - выход из дома на улицу - в Европе будет приравнен к "боевой операции в тылу врага"... толерантность, она такая толерантная... ))
      1. Ros 56 Офлайн
        Ros 56 Сегодня, 09:30
        +1
        Это точно, а то "новичок" следом увяжется и не отобьешься. negative
  3. Iline Офлайн
    Iline Сегодня, 08:29
    +1
    Ребята подобным образом отпраздновали 75-летний юбилей своей 22 гвардейской Краснознамённой Донбасской тбад? Печалька только, что им запретили полёты в субботу, всё перенеслось на сегодняшний день. Большая программа с днём открытых дверей. И показ техники, и доступный музей под открытым небом, и демонстрационные полёты, и показательные выступления Стрижей. И всё это под аккомпонемент ансамбля ВВС и прочих творческих людей. Только вот день рабочий и для народа это трагедия.
  4. Комментарий был удален.
  5. sib.ataman Онлайн
    sib.ataman Сегодня, 08:34
    +1
    А почему без пусков КР? Вот вою-то было бы! Нефиг просто так керосин жечь! Пошли на дело, значит врезать нужно по супостату! Если не по настоящему, то хотя бу по-учебному!