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Bellingcat в ударе: Как Петров и Боширов в Голландии евроассоциацию Киева срывали

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Западные издания и «независимые эксперты» уже не знают, какую ещё невероятную историю выдумать в связи с «отравлением» беглого Скрипаля и его дочери. На этот раз снова решил отличиться уязвлённый российским министерством обороны в связи с раскрытием западных фейков Bellingcat. Не понимая, что ему противопоставлять фактам, обнародованным российским военным ведомством по происхождению и транспортировке ракеты ЗРК «Бук», Bellingcat решил пока проигнорировать тему и вновь переключиться на Скрипалей. Там, видимо, поле для фантазий куда просторнее.

Bellingcat в ударе: Как Петров и Боширов в Голландии евроассоциацию Киева срывали


«The Insider» со ссылкой на Bellingcat пишет о том, что Александр Петров и Руслан Боширов чуть ли не самые активные «представители российских разведорганов». А в том, что эти двое - "русские разведчики", в Bellingcat, конечно же, не сомневаются. В материале заявлено, что граждане России посещали Нидерланды в апреле 2016 года. И это «вызывает подозрения».


Далее упомянутые источники дезинформации объявляют, что подозрения связаны с событием, которое в Голландии произошло за 12 дней до прилёта туда Петрова и Боширова. Что за событие? Оказывается, речь идёт о голландском референдуме по поводу евроассоциации Украины. Тогда, как известно, голландцы высказались против. И вот теперь Bellingcat уже пытается всеми силами притянуть за уши идею о том, что если кто-либо из россиян прилетел в страну тюльпанов и мельниц через 12 суток после того плебисцита, то он должен иметь какое-то отношение к результатам этого плебисцита. Украинские СМИ уже трубят об этом.

Для любого нормального человека это откровенный бред. Но для Bellingcat, постоянно прокалывающегося на собственной лжи, - «доказательство причастности». Кого и к чему?

Видимо, следующий этап публикаций от Bellingcat и «The Insider» должен быть как-то связан с прилётом "русской двойки" в Тель-Авив летом 2016 года, который (прилёт) в свою очередь свяжут с протестами палестинцев. Таким образом, любой маршрут Петрова и Боширова можно «привязать» к какому угодно событию в том городе или в его окрестностнях, куда они в своё время летали.

На этом фоне власти Нью-Йорка заявили о том, что начинается серия тренировок на случай применения химического и биологического оружия. Неужели снова Петров и Боширов?.. Но они не были в Нью-Йорке, если верить данным того же «The Insider». А разве для Запада это важно? Зато были в Париже, а это ведь «рукой подать» до восточного побережья США, и значит «могли оставить флакон духов с «Новичком». Для западного обывателя, не привыкшего вдаваться в подробности, сойдёт.
Автор:
Володин Алексей
Использованы фотографии:
Скотланд-Ярд
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26 комментариев
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  1. 210окв Онлайн
    210окв Сегодня, 07:18
    +8
    "И храм я разрушил!?"..Ну,это сделали до вас,в пятнадцатом веке..
    1. ser6119 Офлайн
      ser6119 Сегодня, 07:31
      +2
      Не храм п часовню am
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 07:38
        +2
        По-моему крепость
        1. Аристарх Людвигович Офлайн
          Аристарх Людвигович Сегодня, 07:40
          +1
          Цитата: igorbrsv
          По-моему крепость


          Не понимая, что ему противопоставлять фактам, обнародованным российским военным ведомством по происхождению и транспортировке ракеты ЗРК «Бук», Bellingcat решил пока проигнорировать тему

          А вот в соседней статье тему игнорировать не стали:
          Лето 2014 года для ВВС Украины оказалось кровавым: со 2 июля по 30 августа было потеряно не менее 19 боевых машин. Работали по ним ополченцы из ПЗРК, ЗРК «Оса-АКМ», крупнокалиберных пулеметов, ЗУ-23-2 и ЗРК «Бук».

          https://topwar.ru/147283-aviacija-ukrainy-v-konfliktt-na-jugo-vostoke-strany.html
      2. Alex1117 Офлайн
        Alex1117 Сегодня, 09:22
        0
        И не в пятнадцатом, а в четырнадцатом.
  2. Неплохой Офлайн
    Неплохой Сегодня, 07:19
    +3
    Больше двух не собираться, уже не актуально, теперь нужно передвигаться нашим только по одному. smile
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 07:37
      +4
      А цепочкой можно? bully
      1. Неплохой Офлайн
        Неплохой Сегодня, 07:42
        0
        hi Кто же его знает request в каждой стране свои особенности и традиции.
      2. sir_obs Онлайн
        sir_obs Сегодня, 09:38
        0
        Можно цепью
    2. Балу Офлайн
      Балу Сегодня, 08:36
      0
      Цитата: Неплохой
      Больше двух не собираться, уже не актуально, теперь нужно передвигаться нашим только по одному. smile

      В троем веселее. Традиции не ржавеют. Пусть голаны с американами боятся, все праильно. А пацанов можно только поздравить, они теперь невъездные за пределами РФ.
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:22
    +7
    в России звание разведчика теперь будут давать одновременно и с иминем ребенка, но,пока что только мальчикам,а девочки разведчицами станут с перового класса. wassat
  4. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 07:22
    +1
    Петров и Боширов это глава ГРУ КГБ МО РФ ))) Един, но в 2-х лицах
    1. Васян1971 Офлайн
      Васян1971 Сегодня, 07:28
      +2
      Цитата: Дирижер
      Един, но в 2-х лицах

      В наших палестинах популярна троица. Кто третий? Тихо! Ни слова...
  5. Васян1971 Офлайн
    Васян1971 Сегодня, 07:26
    +4
    " И это «вызывает подозрения»."
    Если, что и вызывает подозрение, то только вменяемость "беллингкатов". Хотя, какие там подозрения. Всё кристально ясно...
  6. Azim77 Офлайн
    Azim77 Сегодня, 07:40
    +4
    упомянутые источники дезинформации
    - пора официально вносить новую аббревиатуру: СМД - средства массовой дезинформации.
  7. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 07:46
    +3
    А близнецы тоже, простите они завалили?
    1. mavrus Онлайн
      mavrus Сегодня, 09:48
      0
      Ага... И Кеннеди они завалили, обоих, вместе с Мерлин Монро.
  8. den3080 Офлайн
    den3080 Сегодня, 08:04
    +2
    раньше была шутка:
    там тебя трое дожидаются
    кто такие?
    да непонятно... двое с носилками и один с топором

    а теперь:
    - к Вам два посетителя...
    - Петров/Боширов?
  9. Бультерьер Онлайн
    Бультерьер Сегодня, 08:05
    0
    Забористые у них печеньки у голландцев)))
  10. sib.ataman Онлайн
    sib.ataman Сегодня, 08:25
    +1
    Брехливый аки пёс! Это об этом белоногом коте! А вообще, непонятно чего удивляются и возмущаются наш СМИдеятели? Забугорные СМИ, а по-факту, самый настоящий агитпроп, давным-давно промышляет брехнёй с времён ещё высадки в Нормандии, а может и раньше! Возьмите любой альбом карикатур времён СССР. Половина из этих карикатур будет посвящена лживости западных СМИ. А образ газетной утки был просто классическим! С тех пор ничего не изменилось! Это в наших головах почему-то укоренилось, что их писаки непогрешимы! Погрешимы и ещё как! А Россия аки дитя малое-всё верит в какие-то благородные порывы! Порывы эти нужно воспитывать в душах нашей молодёжи, что бы она так позорно не прокалывалась, как нынешний истеблишмент!
  11. Skay Офлайн
    Skay Сегодня, 08:29
    +1
    Bellingcat. "Сборник сказок о России"
    Пора издавать. Будет бестселлером.
  12. zloybond Офлайн
    zloybond Сегодня, 08:39
    0
    Погибли 14 офицеров. А мы все двух пидоров обсуждаем всей страной. Это вместо траура.
    1. Machete Офлайн
      Machete Сегодня, 09:17
      0
      Вы скорбите, спать не можете?
      К чему лицемерить.
      Вчера в стране в ДТП погибло несколько десятков человек. Почему мы не в трауре? А просто сколько умерло?
      Давайте траур вообще не снимать в стране.
  13. Imobile Офлайн
    Imobile Сегодня, 09:24
    0
    Это капец товарищи!!!!! Как так???? Паспорта всех наших агентов имеют одну серию и первые 3 цифры!!! Мы лишились всей агентурной сети. Жду расстрелов!(А я категорически против смертной казни, но это особый случай) или пожизненных посадок вплоть до генералов
  14. Кент0001 Онлайн
    Кент0001 Сегодня, 09:29
    0
    Клиническая шизофрения. Помешательство полное....
  15. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 09:35
    0
    Если бы эти недоумки западные писали бы сказки как Андерсон или братья Гримм, они бы давно с голоду сдохли. Их продукцию никто бы не покупал, уж очень скучно пишут.