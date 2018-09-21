Bellingcat в ударе: Как Петров и Боширов в Голландии евроассоциацию Киева срывали
Западные издания и «независимые эксперты» уже не знают, какую ещё невероятную историю выдумать в связи с «отравлением» беглого Скрипаля и его дочери. На этот раз снова решил отличиться уязвлённый российским министерством обороны в связи с раскрытием западных фейков Bellingcat. Не понимая, что ему противопоставлять фактам, обнародованным российским военным ведомством по происхождению и транспортировке ракеты ЗРК «Бук», Bellingcat решил пока проигнорировать тему и вновь переключиться на Скрипалей. Там, видимо, поле для фантазий куда просторнее.
«The Insider» со ссылкой на Bellingcat пишет о том, что Александр Петров и Руслан Боширов чуть ли не самые активные «представители российских разведорганов». А в том, что эти двое - "русские разведчики", в Bellingcat, конечно же, не сомневаются. В материале заявлено, что граждане России посещали Нидерланды в апреле 2016 года. И это «вызывает подозрения».
Далее упомянутые источники дезинформации объявляют, что подозрения связаны с событием, которое в Голландии произошло за 12 дней до прилёта туда Петрова и Боширова. Что за событие? Оказывается, речь идёт о голландском референдуме по поводу евроассоциации Украины. Тогда, как известно, голландцы высказались против. И вот теперь Bellingcat уже пытается всеми силами притянуть за уши идею о том, что если кто-либо из россиян прилетел в страну тюльпанов и мельниц через 12 суток после того плебисцита, то он должен иметь какое-то отношение к результатам этого плебисцита. Украинские СМИ уже трубят об этом.
Для любого нормального человека это откровенный бред. Но для Bellingcat, постоянно прокалывающегося на собственной лжи, - «доказательство причастности». Кого и к чему?
Видимо, следующий этап публикаций от Bellingcat и «The Insider» должен быть как-то связан с прилётом "русской двойки" в Тель-Авив летом 2016 года, который (прилёт) в свою очередь свяжут с протестами палестинцев. Таким образом, любой маршрут Петрова и Боширова можно «привязать» к какому угодно событию в том городе или в его окрестностнях, куда они в своё время летали.
На этом фоне власти Нью-Йорка заявили о том, что начинается серия тренировок на случай применения химического и биологического оружия. Неужели снова Петров и Боширов?.. Но они не были в Нью-Йорке, если верить данным того же «The Insider». А разве для Запада это важно? Зато были в Париже, а это ведь «рукой подать» до восточного побережья США, и значит «могли оставить флакон духов с «Новичком». Для западного обывателя, не привыкшего вдаваться в подробности, сойдёт.
«The Insider» со ссылкой на Bellingcat пишет о том, что Александр Петров и Руслан Боширов чуть ли не самые активные «представители российских разведорганов». А в том, что эти двое - "русские разведчики", в Bellingcat, конечно же, не сомневаются. В материале заявлено, что граждане России посещали Нидерланды в апреле 2016 года. И это «вызывает подозрения».
Далее упомянутые источники дезинформации объявляют, что подозрения связаны с событием, которое в Голландии произошло за 12 дней до прилёта туда Петрова и Боширова. Что за событие? Оказывается, речь идёт о голландском референдуме по поводу евроассоциации Украины. Тогда, как известно, голландцы высказались против. И вот теперь Bellingcat уже пытается всеми силами притянуть за уши идею о том, что если кто-либо из россиян прилетел в страну тюльпанов и мельниц через 12 суток после того плебисцита, то он должен иметь какое-то отношение к результатам этого плебисцита. Украинские СМИ уже трубят об этом.
Для любого нормального человека это откровенный бред. Но для Bellingcat, постоянно прокалывающегося на собственной лжи, - «доказательство причастности». Кого и к чему?
Видимо, следующий этап публикаций от Bellingcat и «The Insider» должен быть как-то связан с прилётом "русской двойки" в Тель-Авив летом 2016 года, который (прилёт) в свою очередь свяжут с протестами палестинцев. Таким образом, любой маршрут Петрова и Боширова можно «привязать» к какому угодно событию в том городе или в его окрестностнях, куда они в своё время летали.
На этом фоне власти Нью-Йорка заявили о том, что начинается серия тренировок на случай применения химического и биологического оружия. Неужели снова Петров и Боширов?.. Но они не были в Нью-Йорке, если верить данным того же «The Insider». А разве для Запада это важно? Зато были в Париже, а это ведь «рукой подать» до восточного побережья США, и значит «могли оставить флакон духов с «Новичком». Для западного обывателя, не привыкшего вдаваться в подробности, сойдёт.
- Автор:
- Володин Алексей
- Использованы фотографии:
- Скотланд-Ярд
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter