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Российские кибератаки отразим! Норвегия готовится к учениям НАТО

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Норвегия готовится отразить "крупнейшую" кибератаку России, которая якобы произойдет во время масштабных учений НАТО в октябре. Об этом заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, пишут СМИ.

Российские кибератаки отразим! Норвегия готовится к учениям НАТО


Согласно заявлению Сульберг, Норвегия должна принимать во внимание, что во время учений НАТО Россия или другая любая страна, применит против них фейковые новости или проведет мощнейшую кибератаку. Она призвала население страны внимательно отнестись к новостям и не обращать внимание "на фейки со стороны России". Руководитель пресс-службы кибервойск Норвегии Кнут Грандхаген заверил, что спецслужбы и вооруженные силы Норвегии совместно с НАТО будут обмениваться важной информацией и совместно противостоять кибератакам.


Самые масштабные за последние 16 лет учения стран НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец - 2018") пройдут с 25 октября по 7 ноября этого года. Планируется участие военнослужащих из 31 страны, представляющих все виды вооруженных сил. Общее количество военных, принимающих участие в учениях, должно составить более 40 тысяч человек.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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8 комментариев
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  1. андрей юрьевич Офлайн
    андрей юрьевич Сегодня, 07:40
    +3
    Норвегия готовится отразить "крупнейшую" кибератаку России, которая якобы произойдет во время масштабных учений НАТО в октябре. Об этом заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, пишут СМИ.
    ладно...могу поучаствовать в " DDoSе" давайте
    адрес... tongue wassat
  2. Тот же ЛЕХА Офлайн
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:43
    +2
    Она призвала население страны внимательно отнестись к новостям и не обращать внимание "на фейки со стороны России"


    Что не говори а наш народ талантлив.

    Несколько лет назад я был в сильной печали из-за засилья западных СМИ в инете...сейчас картина поменялась кардинально.
    Сейчас даже нашему государству сильно и напрягаться не надо...все сделает за него такие рядовые граждане как Баширов и Петров...одним своим присуствием и видом они доводят до смертельной икоты все англосаксонское и шведско-норвежское население.
    В инете происходят аналогичные вещи...теперь все что скажет русский на любом форуме будет рассматриваться через призму Новичка и не пойманной русской подводной лодки в водах Швеции.
    Русские повсюду...русские идут ...кто не спрятался срочно ищет выход через оконные проемы.
    1. cniza Офлайн
      cniza Сегодня, 08:28
      +1
      Все правильно , только напрягает одно - нервы могут не выдержать и развяжут войну , поскольку этот синдром , на определенном этапе , выходит из под контроля ...
  3. den3080 Офлайн
    den3080 Сегодня, 08:28
    +1
    вот им классно!
    надробили стран... из одной Югославии 7 штук получилось:)
    И козыряют: примет участие 31 страна laughing
    К тому же название учений - бальзам на душу бандеровцам.
  4. To be or not to be Офлайн
    To be or not to be Сегодня, 08:29
    +1
    Их случай уже описан в... литературе..
    "«Тут глазам их открылось не то тридцать, не то сорок ветряных мельниц , стоявших среди поля, и как скоро увидел их Дон Кихот, то обратился к своему оруженосцу с такими словами :
    — Судьба руководит нами как нельзя лучше. Посмотри, друг Санчо Панса: вон там виднеются тридцать, если не больше, чудовищных великанов, — я намерен вступить с ними в бой и перебить их всех до единого, трофеи же, которые нам достанутся, явятся основою нашего благосостояния. Это война справедливая: стереть дурное семя с лица земли — значит верой и правдой послужить богу.
    — Где вы видите великанов? — спросил Санчо Панса.
    — Да вон они , с громадными руками, — отвечал его господин. — У некоторых из них длина рук достигает почти двух миль.
    — Помилуйте, сеньор, — возразил Санчо, — то, что там виднеется, вовсе не великаны, а ветряные мельницы ; то же, что вы принимаете за их руки, — это крылья: они кружатся от ветра и приводят в движение мельничные жернова.
    — Сейчас видно неопытного искателя приключений, — заметил Дон Кихот , — это великаны. И если ты боишься, то отъезжай в сторону и помолись, а я тем временем вступлю с ними в жестокий и неравный бой.
    С последним словом, не внемля голосу Санчо, который предупреждал его, что не с великанами едет он сражаться, а, вне всякого сомнения, с ветряными мельницами, Дон Кихот дал Росинанту шпоры. Он был совершенно уверен, что это великаны, а потому, не обращая внимания на крики оруженосца и не видя, что перед ним , хотя находился совсем близко от мельниц , громко восклицал:
    — Стойте, трусливые и подлые твари! Ведь на вас нападает только один рыцарь.
    В это время подул легкий ветерок, и, заметив, что огромные крылья мельниц начинают кружиться, Дон Кихот воскликнул:
    — Машите, машите руками! Если б у вас их было больше, чем у великана Бриарея, и тогда пришлось бы вам поплатиться!
    Сказавши это, он всецело отдался под покровительство госпожи своей Дульсинеи, обратился к ней с мольбою помочь ему выдержать столь тяжкое испытание и, заградившись щитом и пустив Росинанта в галоп, вонзил копье в крыло ближайшей мельницы ; но в это время ветер с такой бешеной силой повернул крыло, что от копья остались одни щепки, а крыло, подхватив и коня и всадника, оказавшегося в весьма жалком положении, сбросило Дон Кихота на землю. На помощь ему во весь ослиный мах поскакал Санчо Панса и, приблизившись, удостоверился, что господин его не может, пошевелиться — так тяжело упал он с Росинанта.
    — Ах ты, господи! — воскликнул Санчо. — Не говорил ли я вашей милости, чтобы вы были осторожнее, что это всего-навсего ветряные мельницы? Их никто бы не спутал, разве тот, у кого ветряные мельницы кружатся в голове.
    — Помолчи, друг Санчо, — сказал Дон Кихот. — Должно заметить, что нет ничего изменчивее военных обстоятельств. К тому же, я полагаю, и не без основания, что мудрый Фрестон, тот самый, который похитил у меня книги вместе с помещением, превратил великанов в ветряные мельницы, дабы лишить меня плодов победы,- так он меня ненавидит. Но рано или поздно злые его чары не устоят пред силою моего меча»
    Прощу прощения за длинную цитату .но это КЛАССИКА и диагнозу Европы КЛАССИЧЕСКИЙ
    1. den3080 Офлайн
      den3080 Сегодня, 08:32
      +1
      а кто Дульсинея Тобосская? Тереза Мэй или фрау Меркель?:)
  5. HMR333 Офлайн
    HMR333 Сегодня, 08:31
    +1
    а Российские кибер какахи?)))
  6. To be or not to be Офлайн
    To be or not to be Сегодня, 08:58
    +1
    Цитата: den3080
    а кто Дульсинея Тобосская? Тереза Мэй или фрау Меркель?:)

    Ну . Кто же Этих ..возлюбит???