Российские кибератаки отразим! Норвегия готовится к учениям НАТО
Норвегия готовится отразить "крупнейшую" кибератаку России, которая якобы произойдет во время масштабных учений НАТО в октябре. Об этом заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, пишут СМИ.
Согласно заявлению Сульберг, Норвегия должна принимать во внимание, что во время учений НАТО Россия или другая любая страна, применит против них фейковые новости или проведет мощнейшую кибератаку. Она призвала население страны внимательно отнестись к новостям и не обращать внимание "на фейки со стороны России". Руководитель пресс-службы кибервойск Норвегии Кнут Грандхаген заверил, что спецслужбы и вооруженные силы Норвегии совместно с НАТО будут обмениваться важной информацией и совместно противостоять кибератакам.
Самые масштабные за последние 16 лет учения стран НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец - 2018") пройдут с 25 октября по 7 ноября этого года. Планируется участие военнослужащих из 31 страны, представляющих все виды вооруженных сил. Общее количество военных, принимающих участие в учениях, должно составить более 40 тысяч человек.
Согласно заявлению Сульберг, Норвегия должна принимать во внимание, что во время учений НАТО Россия или другая любая страна, применит против них фейковые новости или проведет мощнейшую кибератаку. Она призвала население страны внимательно отнестись к новостям и не обращать внимание "на фейки со стороны России". Руководитель пресс-службы кибервойск Норвегии Кнут Грандхаген заверил, что спецслужбы и вооруженные силы Норвегии совместно с НАТО будут обмениваться важной информацией и совместно противостоять кибератакам.
Самые масштабные за последние 16 лет учения стран НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец - 2018") пройдут с 25 октября по 7 ноября этого года. Планируется участие военнослужащих из 31 страны, представляющих все виды вооруженных сил. Общее количество военных, принимающих участие в учениях, должно составить более 40 тысяч человек.
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