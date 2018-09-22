После того как британский кабинет министров получил от Петра Порошенко информацию о том, что Россия забросила на остров десятки тысяч агентов ГРУ, в стране приняты беспрецедентные меры безопасности.Как сообщил в своем конфиденциальном письме украинский президент, их задачей является отравление как можно большего числа британских граждан. Это информация получена СБУ от надёжных источников.Пресс-секретарь царствующей королевы и главы государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, главы 15 государств Содружества Наций, главы Англиканской церкви, главнокомандующего вооруженными силами и Лорда Острова Мэн, монарха, общественного и политического деятеля Елизаветы II, Елизаветы-Александры-Марии Виндзор Дики Арбитер сообщил, что в целях обеспечения безопасности царствующей особы сформирована специальная группа лакеев, в обязанности которой входит ощупывание всех предметов, к которым могут прикасаться члены королевской семьи.На случай, если отравление «Новичком» кого-либо из лакеев будет зафиксировано, имеется резервная группа, которая немедленно заменит отравившихся.Её Величеству, как сообщил пресс-секретарь, рекомендуется не покидать своих апартаментов без одобрения такого рискованного шага парламентом по представлению премьер-министра.Палата лордов, палата общин и кабинет министров Великобритании переведены на круглосуточный режим работы. Им запрещено покидать служебные помещения и общаться с семьями.Премьер-министр Британии Тереза Мэй мужественно встретила новую опасность. Она, ежеминутно рискуя жизнью, теперь передвигается по Лондону в сопровождении батальона танков «Челленджер».Английской полиции даны указания стрелять без предупреждения в любых лиц, вызывающих подозрения.Сведения, любезно представленные украинской стороной, оказались абсолютно достоверными. За каждые сутки об их отравлении агентами ГРУ заявляют от 200 до 500 человек, в числе которых не только британцы, но и жертвы репрессивного режима Путина из самой России.Жители Великобритании смело переносят жестокие испытания. Свидетельствует Элизабет Джонсон, домовладелица из города Ньюкасла:— Вот уже неделю я не выхожу из дома и питаюсь сделанными запасами. Думаю, их хватит на несколько лет. Не открываю окна, не проветриваю дом, так как «Новичок» может попасть в помещение. Позавчера посмотрела в окно, увидела подозрительного мужчину с метлой в руках, который протирал тряпкой ручки дверей у коттеджа напротив. Тут же позвонила в полицию. Прибывшие полисмены тут же обезвредили преступника, расстреляв его на месте. Каждый англичанин встанет непреодолимой стеной на пути агрессора. Мы не позволим русским агентам безнаказанно совершать преступления!Для устранения следов весьма вероятного применения «Новичка» тысячи добровольцев по всей Англии теперь постоянно моют мостовые, тротуары и фасады домой раствором концентрированной хлорной извести. Она доставляется к местам применения в специальных автоцистернах.В связи с этим резко возросла прибыль у магазинов, торгующих респираторами и противогазами.Несмотря на возникающие вновь и вновь трудности, британцы не теряют оптимизма.Водитель таксомотора Бен Миллз рассказывает:— По улицам стало трудно ездить, так как к нашему лондонскому туману постоянно примешиваются пары хлора. Порой даже не знаешь, то ли это хлор, то ли «Новичок». Приходится то и дело выходить из машины, чтобы посмотреть на дорогу и убедиться в правильности выбранного направления.Международное сообщество выразило полную солидарность с Великобританией, подвергающейся российской агрессии. В США приняли новый пакет антироссийских санкций и направили специальный корпус волонтёров для повышения эффективности санитарной обработки хлорной известью.ЕС запретил выпуск духов, дезодорантов и гелей для бритья в герметичных упаковках, так как агенты ГРУ, весьма вероятно, планируют использовать их для перевозки «Новичка». А Германия и Франция выделили около 3 миллиардов евро на разработку устройств, позволяющих дистанционно обнаруживать «Новичок» даже в таких закрытых емкостях.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала население и далее давать беспощадный отпор проискам ГРУ России.