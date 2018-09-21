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Окололунная станция близко? РФ продолжит участие в международном проекте Gateway

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Корпорация «Роскосмос» продолжит участие в проекте по созданию окололунной станции Gateway совместно с Соединенными Штатами и другими странами, передает РИА Новости сообщение представителя российской компании.



Российская сторона подтвердила свое намерение оставаться полноправным участником проекта Gateway, стороны договорились продолжать сотрудничество по созданию станции, сказал собеседник агентства по итогам встречи рабочей группы в американском городе Орландо.


При этом он не стал уточнять планы и задачи «Роскосмоса» в этом проекте.

Сообщается, что на встрече американская сторона продемонстрировала полноразмерный макет первого модуля станции – Power Propulsion Module – и системы аварийного спасения лунного космического корабля Orion (США).

Первый модуль должен быть запущен в 2022 году. Через год планируется отправить очередные два модуля – для хранения топлива (будет изготовлен международными партнерами) и складской модуль американского производства. Затем к станции добавятся жилые модули – американский и международный.

Напомним, НАСА и «Роскосмос» в прошлом году подписали меморандум о сотрудничестве в создании окололунной станции. Российским специалистам предложили построить шлюзовой отсек для выхода космонавтов (астронавтов) на поверхность станции. Весной источник сообщил агентству, что россиян не устроила отведенная им в проекте роль – изготовление отсека по техническим стандартам США и под американский скафандр.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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21 комментарий
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  1. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 08:03
    +10
    дрель только у них отберите!
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 08:11
      0
      Цитата: dr.star75
      дрель только у них отберите!

      laughing wassat good
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 08:17
        +3
        теперь понятно,зачем предпенсионеров нахлобучили...у "партнёров деньги есть, а у "роскосмоса" нет... lol
        1. Ros 56 Онлайн
          Ros 56 Сегодня, 09:39
          0
          Не пори чушь, денег в стране немеряно, Орешкин даже не знает что с ними делать, вот такой у нас министр Минэкономразвития.
      2. den3080 Офлайн
        den3080 Сегодня, 08:20
        +3
        не отбирать, а наоборот вручить им дрель надо.:)
        и потом действовать по Райкину-отцу.
        - Претензии к пуговицам есть(к шлюзовому отсеку)?
        - Нет. Пришиты намертво.

        А то что остальные модули... в дуршлаг - это не к нам:))
  2. SSR Онлайн
    SSR Сегодня, 08:10
    +3
    Вспоминаются батуты и годы почивания на лаврах от мыслей что мы единственные извозчики к МКС, а теперь нам предлагают изготовить
    шлюзовой отсек для выхода космонавтов (астронавтов) на поверхность станции.

    Надеюсь что мы просто не знаем всех "деталей" нашей космонавтики и матрасной, полноразмерный макет это конечно "сильно" но это всё ещё доставить надо на окололунную орбиту.
    Интересно, если это всё будет воплощаться в реальности, то какой статус приобретёт МКС?
  3. Цой Офлайн
    Цой Сегодня, 08:12
    +4
    Российская сторона подтвердила свое намерение оставаться полноправным участником проекта Gateway, стороны договорились продолжать сотрудничество по созданию станции, сказал собеседник агентства по итогам встречи рабочей группы в американском городе Орландо.


    Весной источник сообщил агентству, что россиян не устроила отведенная им в проекте роль – изготовление отсека по техническим стандартам США и под американский скафандр.



    Так это все же американская станция с международным участием или международная станция с равноправными участниками? США построят большинство модулей, создаст систему доставки и возвращения, вложит большую часть средств. Трудно поверить что они согласятся на равноправие учитывая все это и политическую ситуацию. Второй МКС уже не будет.
    1. Nychego Офлайн
      Nychego Сегодня, 08:46
      +2
      Цитата: Цой
      Так это все же американская станция с международным участием или международная станция с равноправными участниками?

      Кто девушку кормит, тот её и танцует.
      Роль России в Гэйтвэй будет из серии "подай, принеси, пошёл вон отсюда".
      Вместо строительства яхт и дворцов нужно было последовательно, разумно развивать свои космические программы, тогда бы не остались в роли "Золушка у разбитого корыта".
      1. SSR Онлайн
        SSR Сегодня, 09:11
        0
        Цитата: Nychego
        Вместо строительства яхт и дворцов нужно было последовательно, разумно развивать свои космические программы,

        Вот откуда столько прилипал паразитов-предателей собралось у нашей космической отрасли?
        Это уже как ежемесячная сводка.
        Сколько ещё там таких "случайных" людей?
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        Вот что, у этой ..... зарплата маленькая была, бутылки собирал?
        Больно читать такие "новости".
      2. семург Онлайн
        семург Сегодня, 09:33
        0
        Цитата: Nychego
        "Золушка у разбитого корыта".

        Золушка как то наоборот стала принцессой а в последующем королевой , это старуха оборзевшая осталась у разбитого корыта. Про "старика старуху и золотую рыбку "написано русская народная сказка а "Золушка "как бы западных стран сказка laughing
  4. Тот же ЛЕХА Офлайн
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:15
    +5
    что россиян не устроила отведенная им в проекте роль – изготовление отсека по техническим стандартам США и под американский скафандр.

    Я противник участия наших людей в проектах американцев...получится так что наши специалисты будут там находиться как индейцы в резервациях США.
    Ведь получается что именно американцы будут устанавливать и диктовать правила поведения наших специалистов без учета мнения с нашей стороны...головы руководителей США заражены бациллами исключительности ... это плохо отразится и на наших людях.
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 08:19
      +2
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Я противник участия наших людей в проектах американцев..

      я тоже...http://www.yaplakal.com/forum28/topic1844555.html
  5. anjey Офлайн
    anjey Сегодня, 08:17
    0
    Жаль что свою,российскую ,не потянем,хотя если забирать у олигаторов 70% , прибыли ,то вполне реально...
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 08:39
      -2
      Почему все время все все хотят забрать у богатых, а не заработать самим? Меня это всегда убивало просто...
      1. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 09:08
        0
        Боитесь за свои карманы? laughingПокажите мне хоть одного богатого (себя можете пропустить), который нажил своё богатство честным, непосильным трудом, потом и кровью (своей, а не чужой)?
        1. Серж Горелый Офлайн
          Серж Горелый Сегодня, 09:14
          0
          Цитата: sabakina
          Боитесь за свои карманы? laughingПокажите мне хоть одного богатого (себя можете пропустить), который нажил своё богатство честным, непосильным трудом, потом и кровью (своей, а не чужой)?

          Да вы что???? Да посмотрите в глаза нашим олигархам! Где вы видели такие честные глаза? Только у наших министров...
        2. семург Онлайн
          семург Сегодня, 09:41
          0
          Цитата: sabakina
          Боитесь за свои карманы? laughingПокажите мне хоть одного богатого (себя можете пропустить), который нажил своё богатство честным, непосильным трудом, потом и кровью (своей, а не чужой)?

          Не богатство оно скорее всего мозгами зарабатывается , а потом и кровью это типо грузчики или бурлаки , только прожиточный минимум. На счёт честно заработанных недавно по ТВ показывали молодых миллионеров , которые свое дело со стартапов подняли.
  6. JonnyT Офлайн
    JonnyT Сегодня, 08:17
    +4
    Участие в данном проекте это плевок в лицо всей космонавтике РФ.
    Торгаши в руководстве готовы за зеленые бумажки построить все что угодно под стандарты США, при этом уничтожив национальные производства
  7. Fil743 Офлайн
    Fil743 Сегодня, 08:50
    +3
    Мне это явно напоминает 90-ые и "партнера Билла" с "партнером Борисом". Пусть сами строят или пусть соглашаются на взаимные технические уступки как в 1975 "Союз - Аполлон".
  8. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 09:06
    -1
    Напомним, НАСА и «Роскосмос» в прошлом году подписали меморандум о сотрудничестве в создании окололунной станции.
    Да бЕстолку всё это. "Лунатики" нас туда всё равно не пустят. Как с 60-х болтаемся на околоземной орбите, так и будем болтаться ещё пару столетий.
  9. Alexey-74 Онлайн
    Alexey-74 Сегодня, 09:29
    +1
    Самим надо создавать окололунную станцию. А остальные если захотят, то пусть присоединяются, с амерами каши не сваришь, а то эти исключительные опять что нибудь просверлят.... laughing