Окололунная станция близко? РФ продолжит участие в международном проекте Gateway
Корпорация «Роскосмос» продолжит участие в проекте по созданию окололунной станции Gateway совместно с Соединенными Штатами и другими странами, передает РИА Новости сообщение представителя российской компании.
Российская сторона подтвердила свое намерение оставаться полноправным участником проекта Gateway, стороны договорились продолжать сотрудничество по созданию станции, сказал собеседник агентства по итогам встречи рабочей группы в американском городе Орландо.
При этом он не стал уточнять планы и задачи «Роскосмоса» в этом проекте.
Сообщается, что на встрече американская сторона продемонстрировала полноразмерный макет первого модуля станции – Power Propulsion Module – и системы аварийного спасения лунного космического корабля Orion (США).
Первый модуль должен быть запущен в 2022 году. Через год планируется отправить очередные два модуля – для хранения топлива (будет изготовлен международными партнерами) и складской модуль американского производства. Затем к станции добавятся жилые модули – американский и международный.
Напомним, НАСА и «Роскосмос» в прошлом году подписали меморандум о сотрудничестве в создании окололунной станции. Российским специалистам предложили построить шлюзовой отсек для выхода космонавтов (астронавтов) на поверхность станции. Весной источник сообщил агентству, что россиян не устроила отведенная им в проекте роль – изготовление отсека по техническим стандартам США и под американский скафандр.
Российская сторона подтвердила свое намерение оставаться полноправным участником проекта Gateway, стороны договорились продолжать сотрудничество по созданию станции, сказал собеседник агентства по итогам встречи рабочей группы в американском городе Орландо.
При этом он не стал уточнять планы и задачи «Роскосмоса» в этом проекте.
Сообщается, что на встрече американская сторона продемонстрировала полноразмерный макет первого модуля станции – Power Propulsion Module – и системы аварийного спасения лунного космического корабля Orion (США).
Первый модуль должен быть запущен в 2022 году. Через год планируется отправить очередные два модуля – для хранения топлива (будет изготовлен международными партнерами) и складской модуль американского производства. Затем к станции добавятся жилые модули – американский и международный.
Напомним, НАСА и «Роскосмос» в прошлом году подписали меморандум о сотрудничестве в создании окололунной станции. Российским специалистам предложили построить шлюзовой отсек для выхода космонавтов (астронавтов) на поверхность станции. Весной источник сообщил агентству, что россиян не устроила отведенная им в проекте роль – изготовление отсека по техническим стандартам США и под американский скафандр.
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